Изменение политики товарных знаков Rust Foundation

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|1.1, Аноним (1), 21:31, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Вот про огнестрельное оружие они зря. /s
А вообще запрет на использование лого на майках и прочем - какая-то глупость, пусть люди популизируют и зарабатывают.
Что этот <rust> себе позволяет?
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|2.3, Аноним (3), 21:36, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нельзя даже демонстрировать поддержку проекта. Впрочем, изначально и не хотелось, максимально токсичная шобла
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|3.24, Аноним (24), 22:19, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эта контора в авангарде политики проводимой Рептилоидами с планеты Нибиру.
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|2.22, Аноним (22), 22:17, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> популизируют
попу_лизируют?
(На будущее - популяризируют. Популяризатор, а не популизатор)
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|4.61, Сергей (??), 01:19, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты хоть суть то понял про что здесь написали? Какая ошибка? Дурак чтоли.
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|2.25, Аноним (25), 22:21, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда я в сиске работал, там тоже запрещено было огнестрел носить в офис. Ну и сегодня в Webscale тоже. Обидно...
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|2.33, MaleDog (?), 22:34, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно же смотреть на несколько шагов вперед. А вдруг на конференцию придет ненавистник rust и постреляет докладчиков?
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|3.47, пох. (?), 23:36, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот они и посмотрели - чтоб ему никто не помешал, ненароком, прореживать поголовье. Все правильно, я щетаю. Развелось тут...
В свое время вон в негуманном нелгбткуйшном восточном штате нашелся один дол...6 настолько тупой что не сообразил где он - вздумал пострелять на улице, как принято во всяких гейареа. Ну и... коронер короче сильно был расстроен. В смысле - задолбался выковыривать из его трупа пули - прилетело с ДЕВЯТИ разных стволов.
В Израиле надысь какой-то религиознуто-долбанутый араб тоже не прочитал последние новости - и привет, даже не стали разбираться кто из троих случайных прохожих первым в него попал.
А все массшутинги с кучей жертв - ВСЕГДА происходят в "gun free zones" - удобно ведь, когда не надо беспокоиться о своем собственном здоровье.
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|4.63, prokoudine (ok), 01:57, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сколько прохладных былин скопилось в одной голове, надо же.
Ты только "случайно" забываешь сказать, что массшутинги почему-то происходят преимущественно в странах, где купить оружие может любой псих. А там, где, вот ужас-то, свободушку зажимают и психам оружие не продают, массшутинги почему-то происходят раз в -надцать лет. А то и -дцать.
Оказывается, что если нормально контролировать оборот оружия, то и ствол с собой носить не надо. Удивительно просто. Взяли и полечили причину, а не следствие.
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|2.41, prokoudine (ok), 23:07, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вообще запрет на использование лого на майках и прочем - какая-то глупость, пусть люди популизируют и зарабатывают.
Если растоманы хотят делать свой мёрч, то это совершенно разумный шаг. Они заработанные деньги (копейки, правда) пустят на потребности проекта, а левые барыги скорее всего будут себе айфоны покупать.
Примерно по той же причине не стоит пускать в магазины левые сборки популярного фрисофта.
В целом, здоровый контроль над брендом — это скорее полезно. Вот блендер фаундейшн, например, взял и сделал шаблоны заставок для уроков в Ютубе. Сразу с правильным использованием логотипа. Молодцы, так и надо.
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|1.2, Dzen Python (ok), 21:36, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хе. А ведь говорили им, что ржавенький-то *с гнильцой*.
В брендинг вцепились как средней руки ООО.
Публичная декларация намерения делать мно пакеты rust-shit и rust-f_king-borrow уже нарушение политики?
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|2.19, Аноним (19), 22:06, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как ты пластк пластику припаяешь, лол? Насквозь? Нельзя так делать, головой подумай.
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|3.60, Аноним (60), 01:19, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> As such, stating accurately that software is written in the Python programming language, that it is compatible with the Python programming language, or that it contains the Python programming language, is always allowed. In those cases, you may use the word "Python" or the unaltered logos to indicate this, without our prior approval. This is true both for non-commercial and commercial uses.
Да, это действительно другое.
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|1.6, Stanislavvv (?), 21:40, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Язык-который-нельзя-называть :-)
Идиоты, по-моему... Если что попало в дистрибутивы, то дистрибутивам будет проще выкинуть, чем шерстить все пакеты на предмет соответствия правилам.
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|2.26, Аноним (24), 22:22, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Rust free дистрибутив ещё один нужный пунк на ряду с
Systemd free.
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|1.9, bOOster (ok), 21:43, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ребятки "заигрались". Эти чайники, судя по написанному, не осознают, что Rust это существительное означающее ржавчина и слово используется человечеством много больше чем этот шлак существует.
-"Использование имени ... запрещено в качестве средств персонализации в корпоративных социальных сетях."
Ну-ну - очень хочется посмотреть как этих чайников пинком из суда выпнут в отношении претензий по имени rust.
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|2.12, Dzen Python (ok), 21:50, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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*суд(ы) SCO против линукса*
У кого раньше кончатся деньги и кто глубже ляжет под демпартию с её карманными {транс-, гей-, алиен-}-активистами, тот и победит.
Мы в 2023м году живем. Еще лет 10 назад ты был бы прав, сейчас - ой как не уверен.
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|1.11, Аноним (11), 21:45, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>форму обратной связи
>Googlag forms.
>новой политики
>Googlag docs.
>созданная усилиями
>Googlag.
Ясно.
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|1.13, Аноним (11), 21:51, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>На конференциях и мероприятиях, связанных с языком Rust и другими продуктами организации, должно быть запрещено ношение огнестрельного оружия
Отлично. В зоны, где его ношение запрещено, как раз любят заглядывать те, кто этим идиотским правилам не подчиняется.
И вообще, кто они такие, чтобы диктовать авторам конференций, о каких языках им на свои конференции доклады брать.
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|2.43, Аноним (43), 23:30, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В зоны, где его ношение запрещено, как раз любят заглядывать те, кто этим идиотским правилам не подчиняется.
Но это логично? Нельзя же просто так взять и ограничить права, которые гаранированы конституцией самых демократических штатов?
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|1.14, Аноним (11), 21:54, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Apr 11
У них, наверное, семисегментный индикатор на наручных часах неисправен, подумали, что Apr 1.
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|2.56, keydon (ok), 01:01, 14/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я и сам за С++ (просто нет адекватных альтернатив), но справедливости ради стандарты C++ это собственность ISO, они закрыты и платны (и это недостаток плюсов). Другое дело что можно скачать черновики или учебники, но это все же не совсем то.
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|1.23, fumanchez (ok), 22:18, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Я в целом без негатива к расту и растаманам, но это какое-то ультимативное пробивание днища
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|1.30, oficsu (ok), 22:27, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нам нужен соответствующий ответ, думаю...
* При сомнениях в соблюдении новой политики разработчикам рекомендуется использовать сокращение CPP вместо C++ для обозначения того, что проект основан на C++, совместим с C++ и имеет отношение к C++. Например, cmake-пакеты рекомендовано именовать "имя++" вместо "cpp-имя"
* Продажа товаров - без прямого одобрения использование имени и логотипа C++ запрещено для продажи или рекламы товаров с целью получения выгоды. Например, запрещено продажа наклеек с логотипом C++ для получения личной выгоды
* Демонстрация поддержки стандарта - осуществление поддержки на персональном сайте или в блоге с использованием имени и логотипа C++ разрешено только при учёте всех требований, указанных в новой политике
* Имя C++ разрешено использовать в заголовках статей, книг и обучающих материалов, при явном указании, что стандарт C++ и комитет стандартизации не вовлечены в создание и рецензирование содержимого
* Использование имени и логотипа C++ запрещено в качестве средств персонализации в корпоративных социальных сетях
* Использование логотипа C++ запрещено при какой-либо модификации самого логотипа помимо 'масштабирования'; в будущем организация будет самостоятельно публиковать новые версии логотипа с учётом текущих общественных движений (таких, как LGUBTQIA+ Pride Month, Black Lives Matter и т.д.)
* C (талисман языка) не принадлежит комитету и комитет не в праве ограничивать в использовании данного товарного знака
* На конференциях и мероприятиях, связанных с языком C++ и другими продуктами организации, должно быть обязательно ношение огнестрельного оружия, должны учитываться местные санитарные ограничения и обеспечиваться стрельба по ногам (в случае UB)
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|2.44, 11 (?), 23:30, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Собственник помещения может выдвигать практически любые условия типа ношения масок. Возможно это и к оружию относится. Надо местные законы смотреть. С организаторами скорее ничего кроме порицания и "отлучения" ничего сделать не смогут, собственнику, если конфа разовая, думай вообще пофигу на их хотелки.
Из всего шлака в новости только логотип, товарный знак в области ИТ и название в контексте фонда имеют смысл.
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|2.48, Аноним (48), 23:37, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тебя заклеймят в твиторе
или набьют морду и выкинут на улицу
зависит кого наймут в секьюрити на ивент
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|2.49, пох. (?), 23:40, 13/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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конфу где тебе по этому поводу не предложат удалиться, объявят нарушающей политику товарных знаков, или придется на ней изъясняться как-нибудь типа "язык который нельзя называть".
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|1.38, Аноним (38), 23:00, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ого, вместо того, чтобы решать настоящие проблемы(баги, технические недоработки и т.д.) будем заниматься популизмом и шизой, хмммм, кто бы мог подумать, что что-то пойжет не так.
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|1.39, Аноним (39), 23:00, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Последний пункт -- про огнестрел и ясные нормы поведения -- хитро назван "твёрдый кок".
Поэтому вангую, что среди них засели тролли, серьёзно уставшие от радужных трендов.
(в сокращении CoC -- Code of Conduct -- обе C читаются как К, поэтому термин созвучен с "cock", который имеет также вульгарную коннотацию, понятную из формы данной птицы).
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|1.45, Аноним (48), 23:31, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> На конференциях и мероприятиях, связанных с языком Rust и другими продуктами организации, должно быть запрещено ношение огнестрельного оружия, должны учитываться местные санитарные ограничения и использоваться ясные нормы поведения (robust CoC).
как легко и непринужденно нагадить себе на голову, когда хотелось встрять заместо ады
кароч. когда язык программирования начинает тебе рассказывать, чо тебе делать в реальной жизни - - - результат немного предсказуем.
а и да еще одной причиной меньше тащить растический тулчейн в систему
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|1.50, Fsdf (?), 23:44, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жесть. И так не то чтобы самый популярный язык, дак еще и пугают людей.
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|1.51, th3qthecreator (?), 23:46, 13/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто редачил новость? Куда ведет "главная ссылка" к новости? Это даже не проект организации... И сплющивать весь текст в одну кучу тоже не обязательно было..
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|1.55, keydon (ok), 00:57, 14/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я давно писал, что так и будет. И был успешно заминусован. Угощайтесь.
Следующее пророчество: некрософт с сотоварищами окончательно прикарманят хруст.
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|1.58, Аноним (58), 01:12, 14/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> AWS, Microsoft, Google, Mozilla и Huawei; ему были переданы все торговые марки и активы инфраструктуры языка программирования Rust
Это тот язык о котором в каждой новости говорил, что он независимый?
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