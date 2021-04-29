Facebook присоединился к организации Rust Foundation

Компания Facebook вошла в число платиновых участников организации Rust Foundation, которая курирует связанную с языком Rust экосистему, поддерживает основных мэйнтейтнеров, занимающихся разработкой и принятием решений, а также отвечает за организацию финансирования проекта. Платиновые участники получают право вхождения представителя компании в совет директоров. Представителем Facebook стал Джоэл Марси (Joel Marcey), который присоединился в совете директоров к представителям AWS, Huawei, Google, Microsoft и Mozilla, а также пяти участникам, выбранным из Core Team и групп, отвечающих за надёжность, качество и взаимодействие с сообществом.

Отмечается, что Facebook использует язык Rust c 2016 года и применяет его во всех аспектах разработки, от управления исходными текстами до компиляторов (например, на Rust написаны применяемые в Facebook Mercurial-сервер Mononoke, блокчейн Diem и сборочный инструментарий reindeer). Подключившись к работе в Rust Foundation компания намерена внести свой вклад в улучшение и развитие языка Rust.

Утверждается, что в Facebook сотни разработчиков используют Rust, а написанный на Rust код исчисляется уже миллионами строк кода. Помимо разрозненных команд, использующих в разработке язык Rust, в этом году Facebook также создал внутри компании отдельную команду, которая будет отвечать за развитие разработки внутренних проектов с использованием Rust, а также за оказание помощи сообществу и передачи изменений в связанные с Rust проекты, компилятор и стандартную библиотеку Rust.



