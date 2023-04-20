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Выпуск языка программирования Rust 1.69

20.04.2023 22:53

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.69, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • В пакетном менеджере Cargo реализовано определение предупреждений, которые могут быть автоматически устранены, и вывод соответствующих рекомендаций по запуску "cargo fix" или "cargo clippy --fix". 
    
   warning: unused import: 'std::hash::Hash'
    --> src/main.rs:1:5
     |
   1 | use std::hash::Hash;
     |     ^^^^^^^^^^^^^^^
     |
     = note: '#[warn(unused_imports)]' on by default

   warning: 'foo' (bin "foo") generated 1 warning (run 'cargo fix --bin "foo"' to apply 1 suggestion)
  • В Cargo добавлен вывод рекомендации по использованию команды "cargo add" при попытке установки библиотеки командой "cargo install".
  • Для сокращения времени компиляции по умолчанию прекращено включение отладочной информации в сборочных скриптах. При успешном выполнении сборочных скриптов изменение не приводит к каким-то видимым отличиям, но в случае сбоев дамп с обратной трассировкой будет содержать меньше информации. Для возвращения старого поведения в Cargo.toml следует добавить: 
    
   [profile.dev.build-override]
   debug = true
   [profile.release.build-override]
   debug = true
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях:
  • Добавлена возможность использования флагов true и false в аргументах компилятора.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Изменение политики товарных знаков Rust Foundation
  3. OpenNews: Новые выпуски вариантов coreutils и findutils, переписанных на языке Rust
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.68
  5. OpenNews: Инициатива по переработке инструментария для гипервизора Xen на языке Rust
  6. OpenNews: Командную оболочку Fish планируют переписать на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59008-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:57, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сеть в стандартной библиотеке. Найс.
     
     
  • 2.3, НяшМяш (ok), 23:28, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда была.
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:43, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто что-то плохое. Кроссплатформа как-никак. На сишке здесь бы пришлось завязаться на какой-нибудь нескучный glib.
     

  • 1.4, НяшМяш (ok), 23:30, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    1.69 released on 4.20. Nice.
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:32, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Безопасный" язык со встроенными зондами. Спосибо, но нет.
     
  • 1.6, Ананий IV (?), 23:41, 20/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А где там зонды? Дайте ссылку, я просто учусь зонды писать, мне было бы полезно почитать в образовательных целях.
     
     
  • 2.8, Avririon (ok), 23:51, 20/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Корпорасты научат.
     
  • 2.9, Анонн (?), 00:03, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже не пытайся... Ничего тебе не представят.
    Потому что писать теории заговора в комментах, это не мешки ворочать.
     
  • 2.11, Аноним (11), 01:29, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А где там зонды? Дайте ссылку, я просто учусь зонды писать, мне было бы полезно почитать в образовательных целях.

    любой социально значимый проект это зонд когда им кто-то управляет, вот ты не можешь метанить лужи без интернета а интернетом управляют определённые люди. Чтобы проект стал социально значим нужно вкладывать деньги на расрутку - у тебя их нет, они есть у государств и корпораций.

     

  • 1.10, Кир (?), 01:11, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как-то мало и небезопасно написано про безопасную безопасность этого самого-самого безопасно безопасного языка. И если в каждой новости не повторять безопасно про то, какой он безопасно самый безопасный, как же кто-то небезопасный поймёт, что речь безопасно идёт о том самом, безопасно безопасном расперебезопасном храсте? Меня уже безопасно тошнит и от безопасного храста, и от безопасного слова "безопасный", а то бы я безопасно продолжил это безопасно писать.
     
  • 1.12, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:44, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ядро с какой версией работает?
     
     
  • 2.14, Аночик (?), 03:02, 21/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С той с которой скомпилируете модуль
     

  • 1.13, Аноним (5), 02:43, 21/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    АНБ плохого не посоветует.
     

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