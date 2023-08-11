Компания HashiCorp меняет лицензию на своё ПО с MPLv2 на проприетарную BSL 1.1

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|1.2, Аноним (2), 12:03, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как итог никто не будет пользоваться их продуктами. Потому что нет сервисов конкурентов. А без конкуренции они скатятся на дно дна.
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|2.4, Аноним (4), 12:06, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как показал пример Elasticsearch, если продукт нужный, то его форкнут конкуренты, из последней опенсорсной версии.
Да и с RHEL похожая ситуация, хотя там лицензию не меняли (но очень хотели).
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|3.8, Аноним (4), 12:11, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По-моему, как раз наоборот. Opensearch вполне неплох, и не надо возиться с отключением x-pack-зондов.
А монгу в проде в новых проектах я уже несколько лет не видел. Кажется, она пережила свою востребованность ещё до смены лицензии.
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|4.23, Hippopotamus (ok), 13:15, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы сами разрабатывали под ES? Что-нибудь за гранью поиска логов по ключевому слову? Я да, и уверяю, Opensearch не является конкурентом ES
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|1.6, vitalif (ok), 12:08, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Блин надо рассказать им всем про мою упоротую лицензию, которая примерно про то же, но лучше сформулирована %)
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|1.7, Аноним (4), 12:08, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ещё один, 100500-й, повод, при выборе между nomad и k8s, выбрать кубик.
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|1.9, Аноним (11), 12:11, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> не являющаяся открытой в соответствии с критериями организации Open Source Initiative
Почему-то этот аргумент постоянно приводят в качестве доказательства "не открытости" лицензии.
"Открытость" имеет смысл только по отношению к исходному коду. А критерии Open Source Initiative относятся исключительно к разрешению пользоваться их эмблемой и торговой маркой, но не имеют никакого отношения к "открытости" программного обеспечения.
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|2.12, Аноним (12), 12:21, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> относятся исключительно
> исключительно
> исключительно
> исключительно
> исключительно
> исключительно
ты все-таки сгоняй почитай критерии OSI
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|1.13, Аноним (13), 12:23, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ничего, сделают свободных конкурентов. Да и terraform HCL2 уже много где используется.
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|2.14, Аноним (4), 12:28, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем нужен terraform, который приходится гонять руками, если есть crossplane, который сам следит за соответствием реальной ситуации тому, что написано к конфиге?
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|1.15, Аноним (15), 12:28, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как смена лицензии поможет продукту в эквиваленте нормально работающего ПО ?
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|1.19, Анонин (?), 12:52, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, а с чего мнение каких-то васянов из OSI стало критерием свободности лицензии? Потому что они успели первыми зарегить соответствующую Trademark, сраные копирасты?
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|2.21, Аноним (11), 12:57, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потому что они успели первыми зарегаnь соответствующую Trademark, сраные копирасты?
Им не дали зарегистрировать торговую марку Open Source, именно поэтому критерии OSI влияют только на использование логотипа и не более того.
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|1.25, Аноним (24), 13:19, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это всё равно чтобы Линус разрешил использовать своё ядро только на своём личном десктопе, а за установку на сервер просил денег. Не было бы тогда никакого ядра и никто бы про него не знал.
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