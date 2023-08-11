Компания HashiCorp меняет лицензию на своё ПО с MPLv2 на проприетарную BSL 1.1

Компания HashiCorp, известная разработкой открытых инструментариев Vagrant, Packer, Hermes, Nomad и Terraform, объявила о смене лицензии на программное обеспечение, развиваемое под свободной лицензии MPLv2 (Mozilla Public Licence). Вместо MPLv2 начиная со следующих выпусков будет применяться лицензия BSL 1.1 (Business Software Licence, не путать с Boost Software License), не являющаяся открытой в соответствии с критериями организации Open Source Initiative. Смена лицензии будет применена для всех будущих версий продуктов HashiCorp, за исключением библиотек, API и SDK.

Смена лицензии объясняется желанием сохранить финансирование своих разработок в условиях неспособности классических моделей лицензирования противостоять паразитированию компаний, использующих готовые открытые исходные тексты разработок HashiCorp для создания собственные коммерческих облачных продуктов, но не участвуя в совместной разработке и ничего не возвращая сообществу.

Лицензия BSL была предложена сооснователями MySQL в качестве альтернативы модели Open Core. Суть BSL в том, что код расширенной функциональности изначально доступен для модификации, распространения и копирования только при некоммерческом использовании или создании коммерческих систем, не конкурирующих с продуктами и сервисами HashiCorp (ограничение в основном направлено на противодействие облачным сервисам, использующим код систем HashiCorp для создания конкурирующих продуктов). Для использования в конкурирующих коммерческих продуктах требуется покупка отдельной лицензии. При этом после истечения определённого времени дополнительная функциональность автоматически переводится на свободную лицензию, т.е. свежие изменения доступны только для некоммерческого использования и дружественных коммерческих продуктов.



