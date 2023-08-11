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Компания HashiCorp меняет лицензию на своё ПО с MPLv2 на проприетарную BSL 1.1

11.08.2023 11:39

Компания HashiCorp, известная разработкой открытых инструментариев Vagrant, Packer, Hermes, Nomad и Terraform, объявила о смене лицензии на программное обеспечение, развиваемое под свободной лицензии MPLv2 (Mozilla Public Licence). Вместо MPLv2 начиная со следующих выпусков будет применяться лицензия BSL 1.1 (Business Software Licence, не путать с Boost Software License), не являющаяся открытой в соответствии с критериями организации Open Source Initiative. Смена лицензии будет применена для всех будущих версий продуктов HashiCorp, за исключением библиотек, API и SDK.

Смена лицензии объясняется желанием сохранить финансирование своих разработок в условиях неспособности классических моделей лицензирования противостоять паразитированию компаний, использующих готовые открытые исходные тексты разработок HashiCorp для создания собственные коммерческих облачных продуктов, но не участвуя в совместной разработке и ничего не возвращая сообществу.

Лицензия BSL была предложена сооснователями MySQL в качестве альтернативы модели Open Core. Суть BSL в том, что код расширенной функциональности изначально доступен для модификации, распространения и копирования только при некоммерческом использовании или создании коммерческих систем, не конкурирующих с продуктами и сервисами HashiCorp (ограничение в основном направлено на противодействие облачным сервисам, использующим код систем HashiCorp для создания конкурирующих продуктов). Для использования в конкурирующих коммерческих продуктах требуется покупка отдельной лицензии. При этом после истечения определённого времени дополнительная функциональность автоматически переводится на свободную лицензию, т.е. свежие изменения доступны только для некоммерческого использования и дружественных коммерческих продуктов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.hashicorp.com/blog...)
  2. OpenNews: HashiCorp представил открытую систему управления документами Hermes
  3. OpenNews: HashiCorp временно приостановил приём изменений от сообщества в проекте Terraform
  4. OpenNews: Внедрение вредоносного кода в скрипт Codecov привело к компрометации PGP-ключа HashiCorp
  5. OpenNews: Представлен Otto, инструментарий для создания микросервисов из изолированных приложений
  6. OpenNews: Основатели MySQL начали продвижение лицензии BSL, как альтернативы Open Core
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал aim
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59585-bsl
Ключевые слова: bsl, hashicorp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Лол Кековски (?), 12:02, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Очередной удар в псину попенсорца
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:03, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как итог никто не будет пользоваться их продуктами. Потому что нет сервисов конкурентов. А без конкуренции они скатятся на дно дна.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:06, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как показал пример Elasticsearch, если продукт нужный, то его форкнут конкуренты, из последней опенсорсной версии.
    Да и с RHEL похожая ситуация, хотя там лицензию не меняли (но очень хотели).
     
  • 2.5, Hippopotamus (ok), 12:07, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Весьма категоричное умозаклюение. Опыть Elastic и Mongo указывает на обратное
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 12:11, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По-моему, как раз наоборот. Opensearch вполне неплох, и не надо возиться с отключением x-pack-зондов.
    А монгу в проде в новых проектах я уже несколько лет не видел. Кажется, она пережила свою востребованность ещё до смены лицензии.
     
     
  • 4.23, Hippopotamus (ok), 13:15, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы сами разрабатывали под ES? Что-нибудь за гранью поиска логов по ключевому слову? Я да, и уверяю, Opensearch не является конкурентом ES
     

  • 1.6, vitalif (ok), 12:08, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин надо рассказать им всем про мою упоротую лицензию, которая примерно про то же, но лучше сформулирована %)
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:17, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я знаю, для этого даже лицензию менять не нужно и все нормально работает даже с GPL https://habr.com/ru/articles/488784/
     

  • 1.7, Аноним (4), 12:08, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ещё один, 100500-й, повод, при выборе между nomad и k8s, выбрать кубик.
     
     
  • 2.20, Anonimouse (?), 12:57, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Завтра k8s поменяет лицензию, что будем выбирать?
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:17, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форкать.
     

  • 1.9, Аноним (11), 12:11, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> не являющаяся открытой в соответствии с критериями организации Open Source Initiative

    Почему-то этот аргумент постоянно приводят в качестве доказательства "не открытости" лицензии.

    "Открытость" имеет смысл только по отношению к исходному коду. А критерии Open Source Initiative относятся исключительно к разрешению пользоваться их эмблемой и торговой маркой, но не имеют никакого отношения к "открытости" программного обеспечения.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:21, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > относятся исключительно
    > исключительно
    > исключительно
    > исключительно
    > исключительно
    > исключительно

    ты все-таки сгоняй почитай критерии OSI

     

  • 1.13, Аноним (13), 12:23, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего, сделают свободных конкурентов. Да и terraform HCL2 уже много где используется.
     
     
  • 2.14, Аноним (4), 12:28, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нужен terraform, который приходится гонять руками, если есть crossplane, который сам следит за соответствием реальной ситуации тому, что написано к конфиге?
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:28, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как смена лицензии поможет продукту в эквиваленте нормально работающего ПО ?
     
     
  • 2.22, 1 (??), 12:59, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    корпорасты денюжку занесут ... может быть.
     

  • 1.16, дАнон (?), 12:29, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Одобряю
     
  • 1.19, Анонин (?), 12:52, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а с чего мнение каких-то васянов из OSI стало критерием свободности лицензии? Потому что они успели первыми зарегить соответствующую Trademark, сраные копирасты?
     
     
  • 2.21, Аноним (11), 12:57, 11/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что они успели первыми зарегаnь соответствующую Trademark, сраные копирасты?

    Им не дали зарегистрировать торговую марку Open Source, именно поэтому критерии OSI влияют только на использование логотипа и не более того.

     

  • 1.25, Аноним (24), 13:19, 11/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это всё равно чтобы Линус разрешил использовать своё ядро только на своём личном десктопе, а за установку на сервер просил денег. Не было бы тогда никакого ядра и никто бы про него не знал.
     

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