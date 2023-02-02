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HashiCorp представил открытую систему управления документами Hermes

02.02.2023 12:45

Компания HashiCorp, известная разработкой открытых инструментариев Vagrant, Packer, Nomad и Terraform, опубликовала открытую систему управления документами Hermes, предназначенную для координации процессов, связанных с написанием, поиском, обменом, рецензированием и утверждением документов, используемых как в отдельных командах, так и во всей организации. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MPL 2.0. Для разработки web-интерфейса задействована библиотека Ember.js и элементы интерфейса Helios. Данные хранятся в СУБД PostgreSQL.

На текущем этапе развития для создания документов применяется платформа Google Docs. После создания макета документа автора может поделиться черновиком с другими сотрудниками для совместного доведения до должного вида, после чего отправить документ на рецензирование и одобрение другим участникам команды. Система также поддерживает сопровождение вывода документов из обихода и их перевода в разряд устаревших. Для поиска ранее подготовленных документов используется движок полнотекстового поиска Algolia.

Отмечается, что Hermes не является официальным продуктом компании и ещё находится на стадии активной разработки. Проект развивается командой HashiCorp Labs, основанной для разработки инструментов, повышающих эффективность работы компании. Изначально Hermes развивается как внутренний проект, но теперь опубликован в открытом доступе. Внедрение Hermes в HashiCorp началось в июне 2022 года и в текущий момент на его использование переведено более 20% сотрудников.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.hashicorp.com/blog...)
  2. OpenNews: HashiCorp временно приостановил приём изменений от сообщества в проекте Terraform
  3. OpenNews: Внедрение вредоносного кода в скрипт Codecov привело к компрометации PGP-ключа HashiCorp
  4. OpenNews: Представлен Otto, инструментарий для создания микросервисов из изолированных приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58587-hermes
Ключевые слова: hermes, hashicorp, document
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:59, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Проект развивается командой HashiCorp Labs, работающей в офисе технического директора

    Важная информация, да.

     
  • 1.2, Аноним (2), 13:00, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это не те, кто заблокировали скачивание образов виртуальных машин для vagrant из России?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 13:01, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И vagrant и vault и вообще всё своё.
     
  • 2.5, Анонимусс (?), 13:27, 02/02/2023 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:21, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это те, кто нас заблочил, но юзает ненавистную постгрю....
     
     
  • 2.6, Анонн (?), 13:28, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Они юзают прекрасную постгрю, а не огороженную прострю про.
    И да, все правильно сделали
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:48, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >И да, все правильно сделали

    ОПЕНсорс он такой, да. Не понравился партии и уже не совсем опен.

     
     
  • 4.12, Анонн (?), 14:03, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОПЕНсорс он такой, да. Что-то не нравится - собрал сам из исходников.
    И сам дистрибьютишь. И сорцы тоже сам хранишь.
     
     
  • 5.18, Аноним (8), 14:35, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >правильно заблокировали
    >собрал сам из исходников

    Диссонанса не вызывает в голове?

    >сорцы тоже сам хранишь

    Надо полагать, что вы копию гитхаба у себе на подкроватном сервере держите?

     
     
  • 6.20, Анонн (?), 14:42, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Диссонанса не вызывает в голове?

    Может вас и на гитхабе заблочили? Вот же исходники лежат - взял и собрал.
    https://github.com/hashicorp/vagrant
    https://github.com/hashicorp/nomad и т.д.

    > Надо полагать, что вы копию гитхаба у себе на подкроватном сервере держите?

    Ты не поверишь, но я храню репы софта которым пользуюсь. Обновляю их конечно не так часто как нужно было бы... надо бы это привести в порядок.

     
     
  • 7.23, Аноним (23), 14:46, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже виндузятники делают свои дистрибутивы под свои корпоративные нужны, даже виндузятники делают свои серверы обновлений винды, чтобы тестировать.
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:33, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а чё, постргя российская что ли? Вроде разрабатывается всем миром и российский вклад там какой-то мизирный.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:48, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    правда postgres pro основали 4 major разработчика PostgreSQL.
     
     
  • 4.11, Анонн (?), 14:02, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Звучит конечно впечатляюще - целых "4 major разработчика".
    Только 4 из почти сорока major разрабов и ни один из них не состоит в core team ¯\_(ツ)_/¯
    https://www.postgresql.org/community/contributors/
     
     
  • 5.22, Аноним (23), 14:45, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как социальные игры по продвижению по карьерной лестнице свидетельствуют о профессиональных качествах?
     
     
  • 6.24, Анонн (?), 14:54, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как умение рубать денежки на нахождении в "Едином реестре" свидетельствуют о профессиональных качествах?
     
  • 4.25, Анонимусс (?), 14:56, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, почему-то в списке контрибьюторов только двое - Bartunov и Sigaev.
    Куда еще два делось?
     

  • 1.10, pashev.ru (?), 13:53, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И заблокировала доступ из России, кстати. Вагрант и вот жто всё.
     
     
  • 2.13, Анонимусс (?), 14:06, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем в РФ документооборот, если у них есть 1С?
     
     
  • 3.21, Аноним (23), 14:43, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если у них есть «1С:Документооборот»
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:08, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я чего-то не понимаю или электронный документооборот это часть любой CRM?
     
     
  • 2.17, анон (?), 14:32, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего-то не понимаешь.
     
     
  • 3.19, Аноним (23), 14:36, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Электронный документооборот (ЭДО) это всего лишь часть CRM и должна существовать отдельно.
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:13, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем Kubernetes использует нормальный Markdown и Hugo, им норм, всё летает, индексируется, показывается на любом утюге, ломаться нечему, всё в системе контроля версий
     
     
  • 2.16, annon (?), 14:23, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это же опенсорс - если ты не сделал свой велосипед, то пацаны на mailing listʼе уважать не будут
     

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