HashiCorp представил открытую систему управления документами Hermes

Компания HashiCorp, известная разработкой открытых инструментариев Vagrant, Packer, Nomad и Terraform, опубликовала открытую систему управления документами Hermes, предназначенную для координации процессов, связанных с написанием, поиском, обменом, рецензированием и утверждением документов, используемых как в отдельных командах, так и во всей организации. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MPL 2.0. Для разработки web-интерфейса задействована библиотека Ember.js и элементы интерфейса Helios. Данные хранятся в СУБД PostgreSQL.

На текущем этапе развития для создания документов применяется платформа Google Docs. После создания макета документа автора может поделиться черновиком с другими сотрудниками для совместного доведения до должного вида, после чего отправить документ на рецензирование и одобрение другим участникам команды. Система также поддерживает сопровождение вывода документов из обихода и их перевода в разряд устаревших. Для поиска ранее подготовленных документов используется движок полнотекстового поиска Algolia.

Отмечается, что Hermes не является официальным продуктом компании и ещё находится на стадии активной разработки. Проект развивается командой HashiCorp Labs, основанной для разработки инструментов, повышающих эффективность работы компании. Изначально Hermes развивается как внутренний проект, но теперь опубликован в открытом доступе. Внедрение Hermes в HashiCorp началось в июне 2022 года и в текущий момент на его использование переведено более 20% сотрудников.



