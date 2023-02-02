HashiCorp представил открытую систему управления документами Hermes

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|1.1, Аноним (1), 12:59, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Проект развивается командой HashiCorp Labs, работающей в офисе технического директора
Важная информация, да.
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|1.2, Аноним (2), 13:00, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это не те, кто заблокировали скачивание образов виртуальных машин для vagrant из России?
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|2.6, Анонн (?), 13:28, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Они юзают прекрасную постгрю, а не огороженную прострю про.
И да, все правильно сделали
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|3.8, Аноним (8), 13:48, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>И да, все правильно сделали
ОПЕНсорс он такой, да. Не понравился партии и уже не совсем опен.
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|4.12, Анонн (?), 14:03, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ОПЕНсорс он такой, да. Что-то не нравится - собрал сам из исходников.
И сам дистрибьютишь. И сорцы тоже сам хранишь.
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|5.18, Аноним (8), 14:35, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>правильно заблокировали
>собрал сам из исходников
Диссонанса не вызывает в голове?
>сорцы тоже сам хранишь
Надо полагать, что вы копию гитхаба у себе на подкроватном сервере держите?
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|7.23, Аноним (23), 14:46, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже виндузятники делают свои дистрибутивы под свои корпоративные нужны, даже виндузятники делают свои серверы обновлений винды, чтобы тестировать.
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|2.7, Аноним (7), 13:33, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а чё, постргя российская что ли? Вроде разрабатывается всем миром и российский вклад там какой-то мизирный.
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|3.9, Аноним (9), 13:48, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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правда postgres pro основали 4 major разработчика PostgreSQL.
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|5.22, Аноним (23), 14:45, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как социальные игры по продвижению по карьерной лестнице свидетельствуют о профессиональных качествах?
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|6.24, Анонн (?), 14:54, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как умение рубать денежки на нахождении в "Едином реестре" свидетельствуют о профессиональных качествах?
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|4.25, Анонимусс (?), 14:56, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, почему-то в списке контрибьюторов только двое - Bartunov и Sigaev.
Куда еще два делось?
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|1.14, Аноним (14), 14:08, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я чего-то не понимаю или электронный документооборот это часть любой CRM?
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|3.19, Аноним (23), 14:36, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Электронный документооборот (ЭДО) это всего лишь часть CRM и должна существовать отдельно.
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|1.15, Аноним (15), 14:13, 02/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тем временем Kubernetes использует нормальный Markdown и Hugo, им норм, всё летает, индексируется, показывается на любом утюге, ломаться нечему, всё в системе контроля версий
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|2.16, annon (?), 14:23, 02/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это же опенсорс - если ты не сделал свой велосипед, то пацаны на mailing listʼе уважать не будут
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