Facebook опубликовал систему сборки Buck2

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|1.2, InuYasha (??), 13:22, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>> Ключевыми отличиями ... является использование языка Rust
*сердитое лицо*
>> вместо Java
Ну ладно... :-|
Ох, я уже знаю человека у которого зачешется это применить...
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|1.3, Аноним (3), 13:27, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>использование языка Rust вместо Java
Жабогадюкинг в действии.
>Для правил используется язык Starlark
К жабе и гадюке присоединяется бычий цепень. Говорю как человек, который патчил этот самый Starlark, чтобы он хотя бы не крашился на openbsd по-умолчанию.
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|2.4, Аноним (4), 13:29, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Самое забавное что этот самый фейсбук проводит массовые сокращения, но при это занимает оставшихся людей откровенной фигнёй.
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|3.19, Аноним (3), 15:08, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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google/starlark-go
Там проблема была, как обычно, в оверкоммите. Настоящий язык программирования, естественно, первым делом должен при старте выделить 2^32 памяти, иначе что это за язык какой-то жалкий и смешной.
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|2.30, Аноним (29), 16:44, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вообще не понимаю, нафига какой-то starlark с несуществующей экосистемой, если есть python с существующей? Особо тяжёлая форма NIH-синдрома видимо.
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|3.49, 11 (?), 18:59, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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еще и потхон тащить в зависимостях со всеми его кактусами-модулями.
Жрите сами.
Тока сегодня собирал на маке redis-json. Официальная версия требует не просто потхон, но и brew и 10 раз проверит чо он там есть... Хотя если закомметировать то все работает и так <3 facepalm here>
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|2.41, Аноним (41), 18:11, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Starlark
Мне кажется попытка слепить из Python "безопасный" кастрированный вариант изначально обречена на провал. Уже сколько раз пытались использовать Python как встроенный язык, и каждый раз это оборачивалось провалом. Python не приручаем, он не для того создан.
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|2.43, Аноним (41), 18:18, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> использование языка Rust вместо Java
> Жабогадюкинг в действии.
И всё равно любой из этих гадов в тысячу раз лучше простыней на shell script/Makefile.
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|1.5, Анонус (?), 13:33, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну хоть какая-то польза от Фейкбука. Но лучше бы выделили проект в отдельный бизнес или фонд.
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|1.7, Серб (ok), 13:37, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эта штука может сделать ненужными cmake, cargo и т.д. или это надстройка, которая их использует?
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|2.8, Анонус (?), 13:42, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Cargo же не только про сборку, а еще и пакетный менеджер. А так да, можно заменить Cmake, а можно встроить его как еще один язык.
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|3.11, Серб (ok), 14:08, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а еще и пакетный менеджер
Немного не догоняю: каково может быть назначение пакетного менеджера конкретного языка в большом проекте на множестве разных языков?
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|1.9, xsignal (ok), 13:48, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Если эта система сборки такая же кривая и тормозная, как интерфейс ФБ, то спасибо, не надо...
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|1.12, Golangdev (?), 14:12, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> из коробки поддерживает сборку проектов, написанных на языках C++, Python, Rust, Kotlin, Erlang, Swift, Objective-C, Haskell и OCaml, используемых в Facebook
А где JavaScript, TypeScript ? Они, можно подумать, не используются ни в запрещённом Facebook, нигде.
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|2.54, Аноним (34), 19:35, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фронтенд - это отдельная история, там всё не как у людей. Там не столько компиляторы в привычном понимании слова, сколько транспайлеры и бандлеры.
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|4.38, OpenEcho (?), 18:03, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гхм, оказывается космическая индустрия состоит из бомжей, кто ты тогда о богатый человек ?
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|1.24, Аноним (24), 16:02, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> является использование языка Rust вместо Java
Опять растаманы не осилили написать что-то новое, лишь переписать работающее!
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|1.28, Аноним (26), 16:23, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ох как же любо рвёт икспердов от рессентимента. Это ж самая настоящая ревность =)
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|1.32, Аноним (32), 17:02, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
Сразу нафиг Ещё одни неудачники повторяют ошибки всех невзлетевших систем сборо... большой текст свёрнут, показать
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|2.33, Аноним (32), 17:06, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вот перечисленный в примерах говнокод можно и на питоне вручную наговнокодить, и никакой системы сборки на расте для этого не нужно, только уже установленный в системе питон, библиотека sh для удобного запуска консольных утилит и библиотека click для удобного парсинга аргументов.
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|2.48, Аноним (48), 18:56, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предлагаю вам тут найти запуск gcc:
cxx_binary(
name = "main",
srcs = ["main.cpp"],
link_style = "static",
)
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|1.35, Аноним (35), 17:17, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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≥ использование языка Rust вместо Java и существенное увеличение эффективности и производительности сборочного процесса (во внутренних тестах в той же инфраструктуре Buck2 выполняет сборочные задания быстрее Buck в два раза).
Всего лишь в два?
Хвалят его, хвалят.. а в итоге....
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|3.45, Аноним (45), 18:28, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Протекающий, ненадёжный не верефицируемый ржавый это безопасно?
Посмотри на SPARK как пример безопасного языка.
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|1.46, Аноним (46), 18:32, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В сборочном окружении применяется концепция "гермитичности" - собираемый код отрезан от внешнего мира, в процессе сборки извне ничего не загружается, а повторные выполнения работ на разных системах приводят к одному и тому же результату
Этим стоит похвастатся.
Как человек добавивший воспроизводимость зборок в Gentoo утверждаю, что воспроизводимость в практичном применении снижает безопасность. Речь о рандомизации многих структур во время сборки для безопасности.
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|2.55, Аноним (34), 19:38, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В принципе, одно другому не мешает. Вряд ли у вас там рандомизация основана на естественном источнике энтропии, скорее всего, какой-нибудь PRNG. А значит, воспроизводимости можно добиться, используя тот же seed.
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|1.56, VoiD (?), 20:00, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Осталось ещё только понять, кто из людей, проживающих за пределами Сан-Диего, пользуется пейсбуком в 2023 году.
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