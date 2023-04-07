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Facebook опубликовал систему сборки Buck2

07.04.2023 12:49

Facebook представил новую сборочную систему Buck2, ориентированную на организацию сборки проектов из очень крупных репозиториев, включающих код на разных языках программирования. Ключевыми отличиями новой реализации от ранее применявшейся в Facebook системы Buck является использование языка Rust вместо Java и существенное увеличение эффективности и производительности сборочного процесса (во внутренних тестах в той же инфраструктуре Buck2 выполняет сборочные задания быстрее Buck в два раза). Код распространяется под лицензией Apache 2.0.

Система не привязана к сборке кода на конкретных языках и из коробки поддерживает сборку проектов, написанных на языках C++, Python, Rust, Kotlin, Erlang, Swift, Objective-C, Haskell и OCaml, используемых в Facebook. Для оформления дополнений, сборочных сценариев и правил применяется язык Starlark, основанный на Python (как в Bazel). Starlark позволяет расширять возможности сборочной системы и абстрагироваться от конкретных языков, применяемых в собираемых проектах.

Высокая производительнось достигается за счёт кэширования результатов, распараллелирования работ и поддержки удалённого выполнения заданий (Remote Build Execution). В сборочном окружении применяется концепция "гермитичности" - собираемый код отрезан от внешнего мира, в процессе сборки извне ничего не загружается, а повторные выполнения работ на разных системах приводят к одному и тому же результату (повторяемые сборки, например, результат сборки проекта на машине разработчика будет полностью совпадать со сборкой на сервере непрерывной интеграции). Ситуация отсутствия зависимости воспринимается в Buck2 как ошибка.

Ключевые особенности Buck2:

  • Правила поддержки языков программирования и ядро сборочной системы полностью разделены. Для правил используется язык Starlark, а инструментарий и реализация Starlark написаны на Rust.
  • В сборочной системе применяется единый инкрементальный граф зависимостей (без разделения на стадии), что позволяет повысить глубину распараллеливания работ по сравнению с Buck и Bazel и избежать многих типов ошибок.
  • Опубликованный на GitHub код Buck2 и правила поддержки языков программирования почти идентичны со внутренней версией, применяемой в инфраструктуре Facebook (отличия только в привязке к редакциям компиляторов и сборочным серверам, применяемым в Facebook).
  • Сборочная система спроектирована с оглядкой на интеграцию с системами удалённого выполнения заданий, позволяющими запускать работы на удалённых серверах. API для удалённого выполнения совместим с Bazel и протестирован на совместимость с Buildbarn и EngFlow.
  • Обеспечена интеграция с виртуальными файловыми системами, в которых представлено содержимое всего репозитория, но фактически работа осуществляется с актуальным локальным срезом части репозитория (разработчик видит весь репозиторий, но из репозитория извлекаются только востребованные файлы, к которым выполняется обращение). Поддерживаются VFS на базе EdenFS и Git LFS, которые используются в Sapling.


  1. Главная ссылка к новости (https://engineering.fb.com/202...)
  2. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 1.0
  3. OpenNews: Проект AlmaLinux представил новую сборочную систему ALBS
  4. OpenNews: Релиз goredo 1.0.0, реализации системы сборки redo, предложенной DJB
  5. OpenNews: Android переходит на сборочную систему Bazel
  6. OpenNews: Сотрудник Red Hat представил сборочную систему Goals
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58933-buck2
Ключевые слова: buck2, buck, facebook, build
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, InuYasha (??), 13:22, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >> Ключевыми отличиями ... является использование языка Rust

    *сердитое лицо*
    >> вместо Java

    Ну ладно... :-|

    Ох, я уже знаю человека у которого зачешется это применить...

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 16:43, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этим человеком был InuYasha?
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:27, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >использование языка Rust вместо Java

    Жабогадюкинг в действии.

    >Для правил используется язык Starlark

    К жабе и гадюке присоединяется бычий цепень. Говорю как человек, который патчил этот самый Starlark, чтобы он хотя бы не крашился на openbsd по-умолчанию.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:29, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самое забавное что этот самый фейсбук проводит массовые сокращения, но при это занимает оставшихся людей откровенной фигнёй.  
     
     
  • 3.20, Самый умный из вас (?), 15:11, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой фигней?
     
  • 2.6, Мемтейнер (?), 13:34, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > который патчил этот самый Starlark

    а какую из его реализаций ?

     
     
  • 3.19, Аноним (3), 15:08, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    google/starlark-go

    Там проблема была, как обычно, в оверкоммите. Настоящий язык программирования, естественно, первым делом должен при старте выделить 2^32 памяти, иначе что это за язык какой-то жалкий и смешной.

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 17:07, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У ФБ своя реализация на Rust: https://github.com/facebookexperimental/starlark-rust
     
  • 2.30, Аноним (29), 16:44, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вообще не понимаю, нафига какой-то starlark с несуществующей экосистемой, если есть python с существующей? Особо тяжёлая форма NIH-синдрома видимо.
     
     
  • 3.49, 11 (?), 18:59, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще и потхон тащить в зависимостях со всеми его кактусами-модулями.

    Жрите сами.

    Тока сегодня собирал на маке redis-json. Официальная версия требует не просто потхон, но и brew и 10 раз проверит чо он там есть... Хотя если закомметировать то все работает и так <3 facepalm here>

     
  • 2.41, Аноним (41), 18:11, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Starlark

    Мне кажется попытка слепить из Python "безопасный" кастрированный вариант изначально обречена на провал. Уже сколько раз пытались использовать Python как встроенный язык, и каждый раз это оборачивалось провалом. Python не приручаем, он не для того создан.

     
  • 2.43, Аноним (41), 18:18, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > использование языка Rust вместо Java
    > Жабогадюкинг в действии.

    И всё равно любой из этих гадов в тысячу раз лучше простыней на shell script/Makefile.

     

  • 1.5, Анонус (?), 13:33, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну хоть какая-то польза от Фейкбука. Но лучше бы выделили проект в отдельный бизнес или фонд.
     
  • 1.7, Серб (ok), 13:37, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эта штука может сделать ненужными cmake, cargo и т.д. или это надстройка, которая их использует?
     
     
  • 2.8, Анонус (?), 13:42, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cargo же не только про сборку, а еще и пакетный менеджер. А так да, можно заменить Cmake, а можно встроить его как еще один язык.
     
     
  • 3.11, Серб (ok), 14:08, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а еще и пакетный менеджер

    Немного не догоняю: каково может быть назначение пакетного менеджера конкретного языка в большом проекте на множестве разных языков?

     

  • 1.9, xsignal (ok), 13:48, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Если эта система сборки такая же кривая и тормозная, как интерфейс ФБ, то спасибо, не надо...
     
  • 1.10, pashev.ru (?), 13:55, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что только ни делают, лишь бы не использовать Nix.
     
     
  • 2.16, Аноним (4), 14:32, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nix делает всё что бы не делать платную поддержку.
     
  • 2.21, Самый умный из вас (?), 15:13, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда сделают nix без убого nix, сразу перейду)
     
     
  • 3.25, Самый Лучший Гусь (?), 16:05, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nix самая лучьшая часть nix.
     
     
  • 4.53, Самый умный из вас (?), 19:21, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно его дебажить, прям наслаждаешься
     
  • 3.26, Аноним (26), 16:21, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дурачок шоле?
     
  • 3.44, Аноним (44), 18:27, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже сделали. GUIX называется вроде.
     
     
  • 4.52, Самый умный из вас (?), 19:20, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно, поправка: нормальный императивный nix
     
  • 2.31, Аноним (29), 16:46, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ((lisp ((любят ) только))) ((фанатики ) lisp))
     

  • 1.12, Golangdev (?), 14:12, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > из коробки поддерживает сборку проектов, написанных на языках C++, Python, Rust, Kotlin, Erlang, Swift, Objective-C, Haskell и OCaml, используемых в Facebook

    А где JavaScript, TypeScript ? Они, можно подумать, не используются ни в запрещённом Facebook, нигде.

     
     
  • 2.54, Аноним (34), 19:35, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фронтенд - это отдельная история, там всё не как у людей. Там не столько компиляторы в привычном понимании слова, сколько транспайлеры и бандлеры.
     

  • 1.17, Иваня (?), 15:02, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Надо учить Rust. Не зря говорят: не можешь победить - возглавь.
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 15:04, 07/04/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.22, Ann (??), 15:45, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Лучше учи Си.

    +

     
     
  • 3.23, Tron is Whistling (?), 15:49, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ++
     
  • 3.27, Аноним (26), 16:22, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если цель - бомжевать, то безусловно.
     
     
  • 4.38, OpenEcho (?), 18:03, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гхм, оказывается космическая индустрия состоит из бомжей, кто ты тогда о богатый человек ?
     
  • 3.39, OpenEcho (?), 18:05, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Лучше учи Си.

    Си Цзиньпин

     
     
  • 4.50, 11 (?), 19:02, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Калашников
     
  • 4.51, Си Цзинпин (?), 19:12, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вас поучат в воспитательных лагерях 9600 бод любить.

    С уважением, Пух.

     
  • 2.37, Golangdev (?), 17:46, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен
     

  • 1.24, Аноним (24), 16:02, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > является использование языка Rust вместо Java

    Опять растаманы не осилили написать что-то новое, лишь переписать работающее!

     
  • 1.28, Аноним (26), 16:23, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ох как же любо рвёт икспердов от рессентимента. Это ж самая настоящая ревность =)
     
  • 1.32, Аноним (32), 17:02, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сразу нафиг Ещё одни неудачники повторяют ошибки всех невзлетевших систем сборо... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.33, Аноним (32), 17:06, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот перечисленный в примерах говнокод можно и на питоне вручную наговнокодить, и никакой системы сборки на расте для этого не нужно, только уже установленный в системе питон, библиотека sh для удобного запуска консольных утилит и библиотека click для удобного парсинга аргументов.
     
  • 2.48, Аноним (48), 18:56, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю вам тут найти запуск gcc:

    cxx_binary(
        name = "main",
        srcs = ["main.cpp"],
        link_style = "static",
    )

     

  • 1.35, Аноним (35), 17:17, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ≥ использование языка Rust вместо Java и существенное увеличение эффективности и производительности сборочного процесса (во внутренних тестах в той же инфраструктуре Buck2 выполняет сборочные задания быстрее Buck в два раза).


    Всего лишь в два?
    Хвалят его, хвалят.. а в итоге....

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 17:29, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато безопастно
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 18:28, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Протекающий, ненадёжный не верефицируемый ржавый это безопасно?

    Посмотри на SPARK как пример безопасного языка.

     

  • 1.40, Аноним (40), 18:11, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем оно нужно, если придумали xtask, идеи которого можно использовать в любом языке
    https://github.com/matklad/cargo-xtask
     
  • 1.42, Аноним (42), 18:12, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "I'm Buck and I'm here to f...k" (c) Kill Bill
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 18:56, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то было "My name is Buck..."
     

  • 1.46, Аноним (46), 18:32, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В сборочном окружении применяется концепция "гермитичности" - собираемый код отрезан от внешнего мира, в процессе сборки извне ничего не загружается, а повторные выполнения работ на разных системах приводят к одному и тому же результату

    Этим стоит похвастатся.

    Как человек добавивший воспроизводимость зборок в Gentoo утверждаю, что воспроизводимость в практичном применении снижает безопасность. Речь о рандомизации многих структур во время сборки для безопасности.

     
     
  • 2.55, Аноним (34), 19:38, 07/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе, одно другому не мешает. Вряд ли у вас там рандомизация основана на естественном источнике энтропии, скорее всего, какой-нибудь PRNG. А значит, воспроизводимости можно добиться, используя тот же seed.
     

  • 1.56, VoiD (?), 20:00, 07/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось ещё только понять, кто из людей, проживающих за пределами Сан-Диего, пользуется пейсбуком в 2023 году.
     

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