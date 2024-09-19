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Компания Apple представила язык программирования Swift 6.0

19.09.2024 14:30

Компания Apple опубликовала релиз языка программирования Swift 6.0. Официальные сборки подготовлены для Linux (Ubuntu 20.04/22.04/24.04, Debian 12, Fedora 39, Amazon Linux 2, RHEL 9), Windows 10 и macOS (Xcode). Исходные тексты распространяются под лицензией Apache 2.0.

Язык Swift сочетает лучшие элементы языков C и Objective-C, и предоставляет объектную модель, совместимую с Objective-C (Swift-код может смешиваться с кодом на С и Objective-C), но отличается использованием средств автоматического распределения памяти, контроля переполнения переменных и массивов, защитой от использования неинициализированных переменных и блокированием доступа к памяти после её освобождения, что значительно увеличивает надёжность и безопасность кода. Swift также предлагает множество современных методов программирования, таких как замыкания, обобщённое программирование, лямбда-выражения, кортежи и словарные типы, быстрые операции над коллекциями, элементы функционального программирования.

Pеализация Swift построена с задействованием технологий свободного проекта LLVM. Для обеспечения высокой производительности Swift-программы компилируются в машинный код, который в проведённых тестах демонстрирует производительность на 30% опережающую код на Objective-C. Вместо сборщика мусора в Swift используются средства подсчёта ссылок на объекты. В поставку входит пакетный менеджер Swift Package Manager, предоставляющий инструменты для распространения модулей и пакетов с библиотеками и приложениями на языке Swift, управления зависимостями, автоматизированной загрузки, сборки и связывания компонентов.

Ключевые изменения в новой версии:

  • Добавлен новый режим изоляции данных, предоставляющий на уровне компилятора защиту от состояний гонки, возникающих при обращении к данным из параллельно выполняемых потоков. При включении режима компилятор выполняет проверку безопасного использования или наличия должных блокировок данных, обрабатываемых параллельно выполняемым кодом.
  • Предложен экспериментальный урезанный вариант языка Embedded Swift, предназначенный для создания приложений для встраиваемых систем и микроконтроллеров. В компиляторе сборка в новом режиме реализована для целевых платформ ARM и RISC-V, и позволяет генерировать более компактные, потребляющие меньше памяти и обособленные исполняемые файлы, не привязанные к runtime.
  • Предложена новая библиотека Synchronization, предоставляющая низкоуровневый API для организации параллельного выполнения кода, атомарного выполнения операций и использования мьютексов.
  • Добавлена поддержка типизированных исключений (Typed throws), дающих возможность указать тип возвращаемой ошибки на этапе определения функции. Например, ниже показано определение функции, которая либо возвращает экземпляр Record либо ошибку с типом ParseError: 
    
   func parseRecord(from string: String) throws(ParseError) -> Record { 
     // ... 
   }
  • Предоставлена возможность использования обобщённого кода (generic), который может одновременно работать как с копируемыми, так и с некопируемыми типами (некопируемые типы могут иметь только одного владельца, что позволяет добиться увеличения производительности за счёт замены связанных с владением проверок на запрет копирования ресурсов).
  • Расширена переносимость с кодом на языке C++ в таких областях, как типы, допускающие только перемещение, виртуальные методы, аргументы по умолчанию и дополнительные типы стандартной библиотеки (например, std::map и std::optional).
  • Реализованы знаковые и беззнаковые 128-разрядные целые типы.
  • Библиотека Foundation унифицирована для всех поддерживаемых платформ (Linux, Windows, macOS) и может применяться в переносимых приложениях. На языке Swift переписаны реализации типов JSONDecoder, URL, Calendar, FileManager и ProcessInfo.
  • Добавлена новая библиотека Swift Testing, предоставляющая API для написания и выполнения тестов.
  • Значительно расширена поддержка платформ Linux и Windows. Добавлена возможность сборки полностью статически связываемых исполняемых файлов для Linux, не использующих внешние зависимости (реализован static SDK для Linux). Обеспечено тестирование в Debian, Fedora и Ubuntu 24.04.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.swift.org/blog/ann...)
  2. OpenNews: Apple выпустил язык программирования Swift 5.3 и открыл код библиотеки Swift System
  3. OpenNews: Для продолжения разработки браузера Ladybird решено использовать язык Swift
  4. OpenNews: Создатель LLVM и Swift уходит из компании Apple
  5. OpenNews: Компания Apple открыла реализацию языка Swift и реализовала поддержку Linux
  6. OpenNews: Компания Apple представила язык программирования Swift, основанный на LLVM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61890-swift
Ключевые слова: swift, apple
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:28, 19/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Отличный язык, на него скоро начнут переписывать Ladybird!
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61685
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:47, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ответ на это я пишу свой ответ на Дарте.
     

  • 1.3, Чуркашов захохлист (?), 15:37, 19/09/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто-то вообще пробовал это юзать за пределами яблочной экосистемы?
     
     
  • 2.6, Аноним (9), 15:38, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поговоривают что никто никогда не пробовал.
     

  • 1.4, Аноним (9), 15:37, 19/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    На свифте пока что написан единственный нормальный альтернативный браузер.
     
  • 1.5, Аноним (5), 15:38, 19/09/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока он не использует GPL, всегда есть риски закрытия исходного кода, и уже не очень опен-сорсный язык будет.
     
     
  • 2.10, YetAnotherOnanym (ok), 15:48, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор с маузером и в кожаной куртке будет обходить всех, кто скачал исходники и переносить их к себе на флэшку?
     

  • 1.7, Ося Бендер (?), 15:42, 19/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Явно не хватает сабжа в ядре Линукс.
    Раст ему проигрывает в удобстве и простоте.
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 15:46, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут дело в другом. Гугл захотели свой язык для своих мобилок сделали дарт и флюттер. Эпл захотели свой язык для мобилок сделали Свифт. Потом обе решили что надо своим языкам ещё применение найти и никто ничего не нашел потому что жёстко подконтрольный одной фирме язык никому из нормальных людей ненужОн.
     

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