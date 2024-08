Для продолжения разработки браузера Ladybird решено использовать язык Swift

Я раст видел только на картинках (но хотя бы на картинках видел). На C++ писал много, но как на "C с классами", на уровне стандарта 1998 года. Недавно решил поглядеть на примеры кода на стандарте C++ 2017 года и... по числу закорючек и понятности кода существенного отличия от картинок с растом как-то не заметил. Так что имхо для знающего C переход на современный C++ (на актуальный и полноценный, а не просто "C с ключевым словом class") и переход на раст - задачи одного уровня сложности.