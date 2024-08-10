Для продолжения разработки браузера Ladybird решено использовать язык Swift

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|1.2, Аноним (2), 21:15, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Ясен красен автор работал в эпл над сафари. Вот товарищи со старой работы ему и нашептали правильный язык. А вот то что он говорит про раст чистейшая неприкрытая правда в первой инстанции.
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|2.4, Аноним (4), 21:17, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Интересно, много ли он проектов на расте поддерживал, чтобы утверждать, что их поддерживать сложно.
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|3.6, Аноним (2), 21:19, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расскажи мне как там переписывание фаерфокса на раст идёт. Только в мельчайших подробностях. И автору расскажи на каком языке писать браузер.
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|4.21, Аноним (21), 21:35, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чо, вот кто-то обещал переписать фаерфокс на Раст? Может даже ссылка есть? (хинт: нет)
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|5.24, Аноним (24), 21:38, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ещё один методичку включил. Давай тогда с простого как там серво поживает?
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|6.25, Аноним (21), 21:39, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я ничего не включал. Ссылку на планы переписывания фокс на Раст в студию быстро и решительно)
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|7.27, Аноним (24), 21:42, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Погугли обучен такому?
Фанатики такие смешные сначала создают язык для переписывания фаерфокса, а потом ничего не обещали. Нужно пособие как перестать с них орать.
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|3.20, Аноним (-), 21:34, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, много ли он проектов на расте поддерживал, чтобы утверждать,
> что их поддерживать сложно.
А много ли проектов на хрусте где вообще это все актуально было - чтобы опыт поддержки посмотреть? А, погодите, те кто на нем сейчас переписывает - как раз на примере своих задниц и узнают в чем проблема с постоянным кореженьем тулчейна и добавке новых закорючек на каждую фичу? В режиме ну вот прям лабораторного кролика? Впрочем судя по "ждем swift 6" это не только прерогатива Rust :))
Но да - майнтенанс проектов на хрусте, вероятно, апокалиптец. Ибо найти желающих ковырять те закорючки - в таком количестве - с постоянно добавляемыми новыми - это звучит как заявка на залет.
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|4.61, Прохожий (??), 01:03, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внезапно, в Плюсах не меньше закорючек, и спецификация такая, что ни один человек в мире её, скорей всего, не освоил. Но почему-то того же автора это не остановило написать часть кода на них. Интересно, почему? Или дело, всё же, не в закорючках?
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|2.44, Алексей Матросов (?), 23:12, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я уже пожалел, что отправил авторам сего браузера 50$ доната. Юзать это пoдeлиe на свифте я конечно же не буду. А жаль, думал будет хороший независимый от корпоpacтов браузер. Видимо, придется создать нормальный самому.
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|2.59, cheburnator9000 (ok), 00:36, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Господи когда он работал в apple никакого swift в сафари не было в помине. Swift для вашего сведения один из самых не производительных языков и оптимизации на уровне компилятора там так себе по сравнению с Си, С++ да хоть Rust.
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|3.15, Аноним (15), 21:28, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> улучшающуюся поддержку Swift для не-Apple платформ
Шёл восьмой год поддержки, но её уровень продолжал оставлять широкий простор для улучшений.
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|4.16, Аноним (24), 21:30, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Таков путь. Кстати ты в курсе что Свифт безопасно работает с памятью? А если уж совсем включать тролля то Свифт гораздо безопаснее работает с памятью чем раст.
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|5.29, НяшМяш (ok), 21:49, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жс ещё безопаснее работает с памятью, только какой ценой? Свифт та ещё тормозня, если писать что-то серьёзнее приложения для мобильника.
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|7.45, Аноним (-), 23:13, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сборщик мусора на счётчиках ссылок, это самый тормозной сборщик мусора, который только возможно придумать. Единственный его плюс, предсказуемость тех моментов, когда он свои тормоза будет вставлять.
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|7.51, Аноним (51), 23:45, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У свифт такой же llvm как и реализации совсем-почти не тормозных реализаций питончиков
Пофиксил, не благодари ...
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|5.31, Анонимусс (?), 21:51, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А если уж совсем включать тролля то Свифт гораздо безопаснее работает с памятью чем раст.
Ну почему сразу тролля? Свифт действительно работает с памятью безопаснее чем раст.
Просто у этого есть своя цена - ARC стоит и памяти, и тактов процессора.
Поэтому раст и свифт сравнивать конечно можно... но так и си с го можно сравнивать пытаться
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|1.7, Аноним (7), 21:19, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Жаль. Ожидал большего от этого проекта. "Сообщество", видите-ли, у Раста "токсичное". А то, что разрабов на свисте раз-два и обчелся -- это как бы ничего, это нормально. Совсем с башкой не дружат пацаны. Конкурента мегакорпорации можно писать лишь на сверх-популярном языке, который из рейтинга в рейтинг занимает топы в рубрике "Любимый язык для души".
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|2.13, Аноним (15), 21:26, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Конкурента мегакорпорации
У него нет задачи конкурировать с мегакорпорациями.
Он делает личный проект в развлекательных целях.
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|3.19, Аноним (19), 21:32, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно эта цель Клингом и заявляется.
Развлекательным проектом он был два-три месяца назад. С тех пор позиционирование поменялось, и он стал хоть и pro bono, но вполне профессиональным.
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|3.22, Аноним (21), 21:36, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Крутой развлекательный проект с грантами на лямы баксов. Ты хоть немного в реальность то возвращайся.
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|4.35, Аноним (15), 22:09, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Крутой развлекательный проект с грантами на лямы баксов. Ты хоть немного в реальность то возвращайся.
В рамках этого самого реализма я скорее поверю, что кто-то оказался готов заплатить очень большие деньги, чтобы этот браузер так и остался чисто развлектальным.
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|2.28, НяшМяш (ok), 21:47, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> разрабов на свисте раз-два и обчелся
Ага, каждый первый яблочник на нём пишет. Уж на свифте разрабов побольше, чем на расте будет, к сожалению.
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|3.30, Аноним (24), 21:49, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Программистов для десктопа и для Линукса примерно один. И тот в новости.
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|3.32, Аноним (-), 21:54, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ага, каждый первый яблочник на нём пишет.
Это да. А сколько из них джвинутые на швoboдке?
И готовы писать не понятно для чего и для кого браузер?
Там таких отбитых единицы. И собрать команду будет непросто.
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|4.34, Аноним (24), 22:01, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если собрать команду на расте писать свободный софт то они будут ещё отбитие.
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|2.47, Аноним (47), 23:27, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"Сообщество", видите-ли, у Раста "токсичное".
Но оно натурально токсичное. Это то же сообщество, которое развалило экосистему Scala. Выдало все возможные woke-драмы, развалило, и убежало в Rust.
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|2.53, Аноним (51), 23:52, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Конкурента мегакорпорации можно писать лишь на сверх-популярном языке, который из рейтинга в рейтинг занимает топы в рубрике "Любимый язык для души".
На асме/лиспе/хацкеле/прологе штоль?
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|1.14, devl547 (ok), 21:28, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что с тобой донаты сделали, Андреас.
Сначала от SerenityOS отмежевался, теперь Swift выбрал, хотя сам свой Jakt пилил.
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|2.17, Аноним (15), 21:30, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно, Ванстрат просто передал денежку от своих знакомых из Apple, чтобы не затягивать Клинга в антимонопольные разборки (которые вполне могли возникнуть, если бы корпорация выдала грант от своего имени).
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|2.23, Аноним (-), 21:38, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что с тобой донаты сделали, Андреас.
> Сначала от SerenityOS отмежевался, теперь Swift выбрал, хотя сам свой Jakt пилил.
Ты еще не видел что деньги сделали с Charles Bloom, энтузиастом сжатия. Активно боровшийся с патентами и проч - раньше, после работы в RadGamesTools он нарвался на нехилый скандал когда RadGamesTools потребовали удалить репу с открыттой реализацией одного из их алго. Правда не по патентым причинам, а якобы-нарушения якобы-копирайта. После макания носом что это реимплементация с ноля, вынос ессно откатили - но репутация RAD'ов на ресурсе ессно попортилась и CB вообще перестал публично писать почти везде.
Так борец с драконами стал одним из драконов...
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|2.60, cheburnator9000 (ok), 00:38, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через пару лет потраченных на впиливание свифта в кодовую базу браузера он заявит что он устал и берет отпуск, фотографируйте эти слова на свои тостеры и утюги.
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|2.64, Прохожий (??), 01:40, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотрел ролик немного. Человек там путается в собственном мнении буквально на ходу. То язык для него слишком сложный, то, внезапно, код выглядит прекрасным. Посмотрел далее. Похоже, автор ролика, не освоив основные концепции языка толком, сел писать код (после JavaScript, кстати). А потом уже по ходу ломал голову, чего ж у него не работает ничего.
В общем, КГ/АМ. Хотя, безусловно, автор имеет полное право на своё мнение. Но приводить подобных людей, как доказательство того, что язык плох - очень сомнительное мероприятие. ИМХО, само собой.
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|2.49, Анониссимус (?), 23:33, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, с эмодзями и поняшками? Без этих фигурных скобок, как у дедов из 70-х. Хотя погодите...
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|1.38, Пишу с третьего пня (?), 22:41, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Почему нельзя взять проверенный временем С++ если не нравится Си... Непонятно, почему всех так тянет на разного рода экзотику.
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|2.39, Аноним (39), 22:45, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так там кодовая база на крестах, но язык гораздо хуже чем что-либо созданное после него
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|2.43, Аноним (43), 23:11, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я раст видел только на картинках (но хотя бы на картинках видел). На C++ писал много, но как на "C с классами", на уровне стандарта 1998 года. Недавно решил поглядеть на примеры кода на стандарте C++ 2017 года и... по числу закорючек и понятности кода существенного отличия от картинок с растом как-то не заметил. Так что имхо для знающего C переход на современный C++ (на актуальный и полноценный, а не просто "C с ключевым словом class") и переход на раст - задачи одного уровня сложности.
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|3.46, Пишу с третьего пня (?), 23:21, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> переход на раст - задачи одного уровня сложности
Ну, если не использовать готовые библиотеки и всё писать с нуля, то может быть. А вообще похоже вы тот и другой язык видели только у ютубных гуру.
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|3.48, Аноним (48), 23:30, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Важнее не сложность языка, а удовольствие от программировпния. А у Rust'а с этим проблемы.
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|4.57, Аноним (57), 00:04, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поскольку вы в теме, позвольте спросить. Что вам больше приносит удовольствие - когда вам суют в RCE или трогают за CVE?
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|4.66, Прохожий (??), 01:47, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему-то подавляющее число людей на Стековерфлоу обожают Rust уже который год подряд. Нагло врут, наверное. Да?
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|3.52, Аноним (52), 23:46, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вообще умудряешься с таким уровнем понимания кода вообще что-то разрабатывать?
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|1.42, Аноним (48), 23:08, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Постмодерн сейчас в моде, но смешение стилей - разве это прогресс?
Если человек не умеет правильно пользоваться классикой - никакой постмодерн не поможет.
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|1.50, Аноним (52), 23:44, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Был уже похожий деятель, выбрал Objective-C для разработки СУБД Tarantool ровно из таких же соображений. После нескольких лет сношений c Obj-C и принятия неизбежного, перевёл проект на Си
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|1.54, nich (ok), 23:53, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Чекнул код Ladybird. Там C++ на уровне C++03. Тогда понятно, что по сравнению с C++03, Swift будет улучшением. А если бы афтар Андеас Клинг немного потратил времени, чтобы обновить свои знания С++? Но зачем, когда есть другой язык, "который точно лучше".
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|1.58, Аноним (58), 00:23, 11/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Маловато языков, надо добавить. Ядро браузера надо писать на чистом bat, оно глубоко с системой связано, самые серьёзные вещи надо писать на самом высокоуровневом языке, чтобы исключить любые логические ошибки в принципе. Отображение страницы надо на си, ну а графическую оболочку, конечно, на бэйсике. Для наиболее критичных и узких мест ассемблер можно использовать,
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