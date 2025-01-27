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Выпуск сборочной системы Meson 1.7.0

27.01.2025 10:36

Опубликован релиз сборочной системы Meson 1.7.0, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, QEMU, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Ключевой целью развития Meson является обеспечение высокой скорости сборочного процесса в сочетании с удобством и простотой использования. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как Xcode и Visual Studio. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил).

Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, Illumos/Solaris, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Haiku, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java, D и Rust. Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов.

Основные новшества Meson 1.7:

  • Добавлена конструкция "dependency('atomic')" для проверки наличия библиотеки atomic с атомарными операциями для C++.
  • Добавлен новый язык программирования "Linear Asm" (диалект TI asm, поддерживаемый компилятором TI C6000).
  • Добавлена поддержка редакции языка Rust 2024 (rust_std=2024), которая будет зафиксирована в релизе компилятора Rust 1.85.0.
  • Добавлена поддержка компилятора TASKING VX-Toolset, используемого для семейства CPU Tricore.
  • Добавлена возможность запуска lint-ера clippy для проектов на языке Rust.
  • При настройке зависимостей для Cargo обеспечено определение всего дерева зависимостей и всех доступных возможностей. Данная операция выполняется на этапе до генерации AST (абстрактное синтаксическое дерево) для подпроекта, что избавляет от проблем с игнорированием для подпроекта возможностей, включённых для основного проекта через параметр "default_options".
  • В модуле external_project обеспечено выставление переменных окружения PATH и LD_LIBRARY_PATH для корректного запуска программ.
  • В команду "format" добавлена поддержка аргумента "stdin" для чтения данных из стандартного входного потока, а не из файла.
  • Выполнение "meson test" теперь по умолчанию не приводит к инициированию полной сборки (не вызывает "ninja all"), а "ninja all" не выполняет пересборку всех тестов.
  • В команду vcs_tag() добавлена поддержка аргументов "install", "install_dir", "install_tag" и "install_mode" для установки сгенерированного файла.
  • Добавлена переменная окружения MESON_NUM_PROCESSES, отражающая число дочерних процессов, запущенных для распараллеливания сборки. Переменная может использоваться, например, в meson test, модуле external_project и в обработчиках Ninja, запускающих clang-tidy, clang-format и clippy.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mesonbuild/...)
  2. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 1.6.0
  3. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария Qbs 2.0
  4. OpenNews: Проект AlmaLinux представил новую сборочную систему ALBS
  5. OpenNews: Уязвимости в Buildroot, позволяющие через MITM-атаку выполнить код на сборочном сервере
  6. OpenNews: Выпуск GNU Automake 1.17, инструментария для генерации сборочных файлов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62623-meson
Ключевые слова: meson, build
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, anonymous (??), 11:07, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поддержку C++ модулей когда-нибудь добавят?
     
     
  • 2.3, неаноним (?), 11:30, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В xmake есть
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:46, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    xmake тоже кстати D поддерживает
     

  • 1.8, Илья (??), 12:11, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боже, смотрю на это и думаю, как же здорово работать с дотнетом, где нету вот всех этих десятков сборочных систем и постоянной миграции с одной на другую
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:13, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто вам говорит, что миграции постоянны?
     
     
  • 3.12, Илья (??), 12:28, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с++ разработчики жалуются, говорят, что у них на каждый проект по своей сборочной системе написано.

    Андроид-разрабы жалуются на градл-мавен, который сам поломался-сам починился.

    JS "разрабы" переписывают по кругу с Webpack на Vite на Parcel на Rollup на Esbuild

    Python "разрабы" вообще невдупляют

    У одних нас, дотнетчиков, простой как палка dotnet, который уже лет 8 не менялся

     
     
  • 4.15, Фродян (?), 13:06, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро dotNet как Cobol закаменеет
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:50, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У Rust вменяемый тулинг из коробки

    У Golang вменяемый тулинг из коробки

    Вот где сразу видна разница между инструментом для работы и творчеством гаражников.

     
  • 4.22, Аноним (22), 13:58, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Python "разрабы" вообще невдупляют

    Невдупляют что? Накой скриптовому языку билд-система?

     
  • 3.21, Аноним (21), 13:52, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ему просто надо на что-то пожаловаться. Не видишь, что ему так хочется найти оправдания и дальше сидеть на игле микрософта? Он просто себя так успокаивает.
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:07, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Зато есть десяток версий дотнета и .core c безумной фрагментацией. Спасибо, жрите сами.
     
     
  • 3.17, Илья (??), 13:42, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Зато есть десяток версий дотнета и .core c безумной фрагментацией. Спасибо, жрите
    > сами.

    хз, 10 лет с дотнетом работаю, с такими проблемами не сталкивался. Можешь подробней рассказать?

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:48, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Примерно вот такие проблемы.

    https://stackoverflow.com/questions/72322257/migrating-from-asp-net-4-0-to-dot

     
     
  • 5.19, Аноним (18), 13:49, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А до этого ещё Web Forms были на которые микросфот вроде тоже забили.
     
  • 5.23, Илья (??), 13:58, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Работа на 4 часа, в особо упоротых случаях на день работы. Есть еще?
     
     
  • 6.27, Аноним (18), 16:21, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с VB переехать на C# это у вас на 4 часа:)
    а может managed C++ на линуксе тоже магете?
     
     
  • 7.29, Илья (??), 16:42, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с VB переехать на C# это у вас на 4 часа:)

    автогенератор c# из VB есть, это же CLR.

    > а может managed C++ на линуксе тоже магете?

    не, с крестами пусть опущеные работают

     
     
  • 8.32, Аноним (32), 17:13, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я думаю вы уже поняли что проблем с миграцией у МС куда больше чем работы на 4 ч... текст свёрнут, показать
     
  • 8.33, Аноним (32), 17:24, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я как то переписывал проект с managed C на C CLI Благо проект был не большо... текст свёрнут, показать
     
  • 6.28, Аноним (18), 16:22, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А 3rd party зависимости как быстро перепишите с asp.net на core?
     
     
  • 7.30, Илья (??), 16:44, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А 3rd party зависимости как быстро перепишите с asp.net на core?

    Ну мы месяца за полтора весь код перевели на кор, со всеми зависимостями. Но у нас более ста проектов было и мы не отрываясь от основной работы делали

     
     
  • 8.31, Аноним (32), 17:09, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и с webforms перелезли вы просто молоды web forms было проще прибить чем с нег... текст свёрнут, показать
     
  • 2.24, Аноним (22), 14:03, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Боже, смотрю на это и думаю, как же здорово работать с дотнетом, где нету вот всех этих десятков сборочных систем и постоянной миграции с одной на другую

    А откуда им взяться в технологии, прибитой сугубо к Винде? Так-то и разработчики C++ под Винду еще с 90-х юзают Visual Studio и горя не знают.

     
     
  • 3.25, Аноним (18), 14:18, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    core .net кросплатформены. вы отстали от жизни лет на 10)
     

  • 1.34, Аноним (34), 17:27, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кроме Make ничего не нужно.
    Почему? Да потому что все эти хипстерские билд стстемы тупо не умеют фиксить зависимости. Make тоже не может, но мейк это стандарт.

    Вот скачал я очередной проЭкт с хаба, мало того что там окажется очередная васянская билд стстема, так еще и все зависимости придется самому ручками ставить/билдить. И нет бы положить сорцы всех библиотек прямо в архив, так нет, потрать целый день на поиски ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВЕРСИИ библиотеки.

    Если уж тащите мне в систему гору г*вна, уж сделайте так чтобы я ввел одну команду и оно само сбилдилось и установило все зависимости

     
     
  • 2.35, Аноним (32), 17:29, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы за какие проекты говорите? llvm neovim собираются в однострочник
     

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