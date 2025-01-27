Выпуск сборочной системы Meson 1.7.0

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|1.8, Илья (??), 12:11, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Боже, смотрю на это и думаю, как же здорово работать с дотнетом, где нету вот всех этих десятков сборочных систем и постоянной миграции с одной на другую
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|3.12, Илья (??), 12:28, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с++ разработчики жалуются, говорят, что у них на каждый проект по своей сборочной системе написано.
Андроид-разрабы жалуются на градл-мавен, который сам поломался-сам починился.
JS "разрабы" переписывают по кругу с Webpack на Vite на Parcel на Rollup на Esbuild
Python "разрабы" вообще невдупляют
У одних нас, дотнетчиков, простой как палка dotnet, который уже лет 8 не менялся
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|4.20, Аноним (20), 13:50, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У Rust вменяемый тулинг из коробки
У Golang вменяемый тулинг из коробки
Вот где сразу видна разница между инструментом для работы и творчеством гаражников.
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|4.22, Аноним (22), 13:58, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Python "разрабы" вообще невдупляют
Невдупляют что? Накой скриптовому языку билд-система?
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|3.21, Аноним (21), 13:52, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ему просто надо на что-то пожаловаться. Не видишь, что ему так хочется найти оправдания и дальше сидеть на игле микрософта? Он просто себя так успокаивает.
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|2.16, Аноним (16), 13:07, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Зато есть десяток версий дотнета и .core c безумной фрагментацией. Спасибо, жрите сами.
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|3.17, Илья (??), 13:42, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Зато есть десяток версий дотнета и .core c безумной фрагментацией. Спасибо, жрите
> сами.
хз, 10 лет с дотнетом работаю, с такими проблемами не сталкивался. Можешь подробней рассказать?
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|5.19, Аноним (18), 13:49, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А до этого ещё Web Forms были на которые микросфот вроде тоже забили.
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|5.23, Илья (??), 13:58, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Работа на 4 часа, в особо упоротых случаях на день работы. Есть еще?
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|6.27, Аноним (18), 16:21, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с VB переехать на C# это у вас на 4 часа:)
а может managed C++ на линуксе тоже магете?
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|7.29, Илья (??), 16:42, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с VB переехать на C# это у вас на 4 часа:)
автогенератор c# из VB есть, это же CLR.
> а может managed C++ на линуксе тоже магете?
не, с крестами пусть опущеные работают
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|8.32, Аноним (32), 17:13, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я думаю вы уже поняли что проблем с миграцией у МС куда больше чем работы на 4 ч... текст свёрнут, показать
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|6.28, Аноним (18), 16:22, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А 3rd party зависимости как быстро перепишите с asp.net на core?
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|7.30, Илья (??), 16:44, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А 3rd party зависимости как быстро перепишите с asp.net на core?
Ну мы месяца за полтора весь код перевели на кор, со всеми зависимостями. Но у нас более ста проектов было и мы не отрываясь от основной работы делали
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|8.31, Аноним (32), 17:09, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и с webforms перелезли вы просто молоды web forms было проще прибить чем с нег... текст свёрнут, показать
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|2.24, Аноним (22), 14:03, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Боже, смотрю на это и думаю, как же здорово работать с дотнетом, где нету вот всех этих десятков сборочных систем и постоянной миграции с одной на другую
А откуда им взяться в технологии, прибитой сугубо к Винде? Так-то и разработчики C++ под Винду еще с 90-х юзают Visual Studio и горя не знают.
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|1.34, Аноним (34), 17:27, 27/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кроме Make ничего не нужно.
Почему? Да потому что все эти хипстерские билд стстемы тупо не умеют фиксить зависимости. Make тоже не может, но мейк это стандарт.
Вот скачал я очередной проЭкт с хаба, мало того что там окажется очередная васянская билд стстема, так еще и все зависимости придется самому ручками ставить/билдить. И нет бы положить сорцы всех библиотек прямо в архив, так нет, потрать целый день на поиски ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВЕРСИИ библиотеки.
Если уж тащите мне в систему гору г*вна, уж сделайте так чтобы я ввел одну команду и оно само сбилдилось и установило все зависимости
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|2.35, Аноним (32), 17:29, 27/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы за какие проекты говорите? llvm neovim собираются в однострочник
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