Выпуск сборочной системы Meson 1.7.0

2.9 , Аноним ( 9 ), 12:13, 27/01/2025 Кто вам говорит, что миграции постоянны?

3.12 , Илья ( ?? ), 12:28, 27/01/2025 с++ разработчики жалуются, говорят, что у них на каждый проект по своей сборочной системе написано. Андроид-разрабы жалуются на градл-мавен, который сам поломался-сам починился. JS "разрабы" переписывают по кругу с Webpack на Vite на Parcel на Rollup на Esbuild Python "разрабы" вообще невдупляют У одних нас, дотнетчиков, простой как палка dotnet, который уже лет 8 не менялся

4.15 , Фродян ( ? ), 13:06, 27/01/2025 Скоро dotNet как Cobol закаменеет

4.20 , Аноним ( 20 ), 13:50, 27/01/2025 У Rust вменяемый тулинг из коробки У Golang вменяемый тулинг из коробки Вот где сразу видна разница между инструментом для работы и творчеством гаражников.

4.22 , Аноним ( 22 ), 13:58, 27/01/2025 > Python "разрабы" вообще невдупляют Невдупляют что? Накой скриптовому языку билд-система?

3.21 , Аноним ( 21 ), 13:52, 27/01/2025 Ему просто надо на что-то пожаловаться. Не видишь, что ему так хочется найти оправдания и дальше сидеть на игле микрософта? Он просто себя так успокаивает.

2.16 , Аноним ( 16 ), 13:07, 27/01/2025 Зато есть десяток версий дотнета и .core c безумной фрагментацией. Спасибо, жрите сами.

3.17 , Илья ( ?? ), 13:42, 27/01/2025 > Зато есть десяток версий дотнета и .core c безумной фрагментацией. Спасибо, жрите

> сами. хз, 10 лет с дотнетом работаю, с такими проблемами не сталкивался. Можешь подробней рассказать?

4.18 , Аноним ( 18 ), 13:48, 27/01/2025 Примерно вот такие проблемы. https://stackoverflow.com/questions/72322257/migrating-from-asp-net-4-0-to-dot

5.19 , Аноним ( 18 ), 13:49, 27/01/2025 А до этого ещё Web Forms были на которые микросфот вроде тоже забили.

5.23 , Илья ( ?? ), 13:58, 27/01/2025 Работа на 4 часа, в особо упоротых случаях на день работы. Есть еще?

6.27 , Аноним ( 18 ), 16:21, 27/01/2025 с VB переехать на C# это у вас на 4 часа:)

а может managed C++ на линуксе тоже магете?

7.29 , Илья ( ?? ), 16:42, 27/01/2025 > с VB переехать на C# это у вас на 4 часа:) автогенератор c# из VB есть, это же CLR. > а может managed C++ на линуксе тоже магете? не, с крестами пусть опущеные работают

8.32 , Аноним ( 32 ), 17:13, 27/01/2025 текст свёрнут, показать я думаю вы уже поняли что проблем с миграцией у МС куда больше чем работы на 4 ч... 8.33 , Аноним ( 32 ), 17:24, 27/01/2025 текст свёрнут, показать я как то переписывал проект с managed C на C CLI Благо проект был не большо... 6.28 , Аноним ( 18 ), 16:22, 27/01/2025 А 3rd party зависимости как быстро перепишите с asp.net на core?

7.30 , Илья ( ?? ), 16:44, 27/01/2025 > А 3rd party зависимости как быстро перепишите с asp.net на core? Ну мы месяца за полтора весь код перевели на кор, со всеми зависимостями. Но у нас более ста проектов было и мы не отрываясь от основной работы делали

8.31 , Аноним ( 32 ), 17:09, 27/01/2025 текст свёрнут, показать и с webforms перелезли вы просто молоды web forms было проще прибить чем с нег... 2.24 , Аноним ( 22 ), 14:03, 27/01/2025 > Боже, смотрю на это и думаю, как же здорово работать с дотнетом, где нету вот всех этих десятков сборочных систем и постоянной миграции с одной на другую А откуда им взяться в технологии, прибитой сугубо к Винде? Так-то и разработчики C++ под Винду еще с 90-х юзают Visual Studio и горя не знают.

3.25 , Аноним ( 18 ), 14:18, 27/01/2025 core .net кросплатформены. вы отстали от жизни лет на 10)