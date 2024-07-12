Выпуск GNU Automake 1.17, инструментария для генерации сборочных файлов

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Спустя шесть лет с момента прошлого выпуска опубликован релиз Automake 1.17, утилиты для автоматической генерации make-файлов, соответствующих стандартам кодирования проекта GNU. В новой версии параметр AM_PATH_PYTHON изменён для использования в качестве приоритетной ветки Python 3 вместо Python 2, в случае наличия обеих веток в системе. Добавлено определение версий Python новее 3.9. В скрипте py-compile прекращена поддержка выпусков Python 0.x и 1.x, в качестве минимальной заявлена версия Python 2.0, выпущенная в 2000 году.
Остальные значимые изменения в Automake 1.17 в основном связаны с проведением работы по улучшению переносимости и исправлению накопившихся ощибок. Например:
- Добавлена новая опция "posix" для создания специальной сборочной цели .POSIX для утилиты make.
- Добавлена поддержка систем, поведение команды "rm -f" в которых не соответствует спецификации POSIX.
- Разрешено использование экранированной последовательности "\#" в переменных.
- В утилиту aclocal добавлен флаг "--aclocal-path" для переопределения значения переменной $ACLOCAL_PATH.
- В скрипт missing добавлена поддержка autoreconf, autogen и perl.
- В лог test-suite.log добавлена основная информация о системе.