Выпуск GNU Automake 1.17, инструментария для генерации сборочных файлов

Спустя шесть лет с момента прошлого выпуска опубликован релиз Automake 1.17, утилиты для автоматической генерации make-файлов, соответствующих стандартам кодирования проекта GNU. В новой версии параметр AM_PATH_PYTHON изменён для использования в качестве приоритетной ветки Python 3 вместо Python 2, в случае наличия обеих веток в системе. Добавлено определение версий Python новее 3.9. В скрипте py-compile прекращена поддержка выпусков Python 0.x и 1.x, в качестве минимальной заявлена версия Python 2.0, выпущенная в 2000 году.

Остальные значимые изменения в Automake 1.17 в основном связаны с проведением работы по улучшению переносимости и исправлению накопившихся ощибок. Например: