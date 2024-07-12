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Выпуск GNU Automake 1.17, инструментария для генерации сборочных файлов

12.07.2024 17:12

Спустя шесть лет с момента прошлого выпуска опубликован релиз Automake 1.17, утилиты для автоматической генерации make-файлов, соответствующих стандартам кодирования проекта GNU. В новой версии параметр AM_PATH_PYTHON изменён для использования в качестве приоритетной ветки Python 3 вместо Python 2, в случае наличия обеих веток в системе. Добавлено определение версий Python новее 3.9. В скрипте py-compile прекращена поддержка выпусков Python 0.x и 1.x, в качестве минимальной заявлена версия Python 2.0, выпущенная в 2000 году.

Остальные значимые изменения в Automake 1.17 в основном связаны с проведением работы по улучшению переносимости и исправлению накопившихся ощибок. Например:

  • Добавлена новая опция "posix" для создания специальной сборочной цели .POSIX для утилиты make.
  • Добавлена поддержка систем, поведение команды "rm -f" в которых не соответствует спецификации POSIX.
  • Разрешено использование экранированной последовательности "\#" в переменных.
  • В утилиту aclocal добавлен флаг "--aclocal-path" для переопределения значения переменной $ACLOCAL_PATH.
  • В скрипт missing добавлена поддержка autoreconf, autogen и perl.
  • В лог test-suite.log добавлена основная информация о системе.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз генератора файлов сборки GNU Automake 1.16
  3. OpenNews: Выпуск системы сборки GNU Make 4.4
  4. OpenNews: Опубликован Autodafe, инструментарий для замены Autotools на обычный Makefile
  5. OpenNews: Выпуск GNU Autoconf 2.72
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61533-automake
Ключевые слова: automake, make
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 17:25, 12/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    это тот самый "инструментарий", который провоцирует всех иметь два альтернативных дерева исходников? один из них гит, а другой -- это тарбол со сгенерированными завирусованными файлами.
     
     
  • 2, Аноним (2), 17:36, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это другой инструментарий
     
  • 3, Аноним (3), 17:50, 12/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы это была единственная проблема этого уродства.
     

  • 4, Самый умный аноним (?), 17:54, 12/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Закапывайте.
     
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