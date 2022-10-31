Выпуск системы сборки GNU Make 4.4

|
|1.1, iCat (ok), 16:35, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Оно теперь вообще перестанет собирать программы без основательного карнавала?
|
|1.4, Аноним (4), 16:52, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Объявлены устаревшими платформы OS/2 (EMX), AmigaOS, Xenix и Cray, поддержка которых будет прекращена в следующем выпуске.
Ушла эпоха?
Вообще, я пришёл сюда потроллить, но что-то жалко стало такой былинный проект, и я просто пришёл сказать "Слава Прологу".
|
|
|
|2.11, Аноним (-), 17:41, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>жалко стало такой былинный проект
В смысле? Ты LFS собирал? Исходники собираемые пр помощи Make и ninja/meson раз-два и обчёлся. Без make, GNU/Linux не собирёшь.
|
|2.21, Аноним (21), 19:30, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кто и когда видел последний живой Xenix? OS/2, наверное, где-то ещё сохранились работающими. (В банкоматах?)
|
|1.5, Аноним (5), 16:59, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> необходим компилятор, поддерживающий элементы из стандарта C99
Потихоньку переходят в 21 век, молодцы.
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 18:39, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пилить мейк действительно смысла нет, его давно пора закапывать. Но сравнивать его с ниндзей глупо и некорректно: синтаксис ниндзи предназначен для генераторов, а не для людей (это сам авторы заявляют), поэтому ему необходим высокоуровневый фронтенд для описания проекта.
|
|2.19, Аноним (21), 19:26, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вдумайтесь в смысл полного названия: "GNU Makе". А эта Ninja не их проект. С чего бы им её пилить?
|
|
|
|2.10, Аноним (-), 17:40, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Она была половиной ос в прошлом столетии, а сегодня может процентов 10% от ос. Надо старое название обновить, назвать OS/10, тогда будет ок.
|
|2.22, BJ (ok), 19:55, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Устарела не OS/2, а EMX. аналог mingw для винды.
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 18:13, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пашев.ру, а это что это у тебя за херня? ганмейк какой-то. Объясни, пашев.ру.
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 18:41, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
всё очень просто! выполни sed s/p/kak/ да sed s/\.r/\.sr/ над его ником и всё встанет на свои места!
|