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Выпуск системы сборки GNU Make 4.4

31.10.2022 16:24

После почти трёх лет разработки состоялся релиз системы сборки GNU Make 4.4. Кроме исправления ошибок, в новой версии можно отметить следующие изменения:

  • Объявлены устаревшими платформы OS/2 (EMX), AmigaOS, Xenix и Cray, поддержка которых будет прекращена в следующем выпуске.
  • Повышены требования к сборочному окружению, для сборки GNU Gnulib теперь необходим компилятор, поддерживающий элементы из стандарта C99.
  • Добавлена специальная сборочная цель .WAIT, позволяющая приостановить запуск сборки определённых целей до того как будет завершена сборка других целей.
  • В специальной сборочной цели .NOTPARALLEL реализована возможность указания пререквизитов (файлов, необходимых для сборки цели) для последовательного запуска связанных с ними целей (как если бы между каждым пререквизитом был выставлен ".WAIT").
  • Добавлена специальная сборочная цель .NOTINTERMEDIATE, отключающая поведение, связанное с использованием промежуточных целей (.INTERMEDIATE), для указанных файлов, файлов подпадающих под маску или всего makefile.
  • Реализована функция $(let ...), позволяющая определять локальные переменные в пользовательских функциях.
  • Реализована функция $(intcmp ...) для сравнения чисел.
  • При использовании опции "-l" (--load-average) при определении числа запускаемых работ теперь учитываются данные из файла /proc/loadavg о нагрузке на систему.
  • Добавлен опция "--shuffle" для перемешивания пререквизитов, что позволяет добиться недетерминированного поведения при распараллеленной сборке (например, для fuzzing тестирования корректности определения пререквизитов в makefile).
  • На системах с поддержкой mkfifo обеспечено использование нового метода взаимодействия с jobserver при параллельном выполнении работ, основанного на использовании именованных каналов. Для возвращения старого метода на основе неименованных каналов преложена опция "--jobserver-style=pipe".
  • Расширено применение временных файлов в процессе работы (могут возникнуть проблемы при выставлении сборочной системой альтернативного каталога для временных файлов (TMPDIR) и удаления содержимого TMPDIR во время сборки).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.23
  3. OpenNews: В редакторе кода Visual Studio Code появилась поддержка Makefile
  4. OpenNews: Сотрудник Red Hat представил сборочную систему Goals. Выпуск GNU Make 4.3
  5. OpenNews: Выпуск системы сборки GNU Make 4.2
  6. OpenNews: Релиз goredo 1.0.0, реализации системы сборки redo, предложенной DJB
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58014-make
Ключевые слова: make
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iCat (ok), 16:35, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Оно теперь вообще перестанет собирать программы без основательного карнавала?
     
     
  • 2.2, Ыыыыыы (?), 16:42, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Требуется пояснительная бригада
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 18:14, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > добиться недетерминированного поведения
     
  • 2.12, Аноним (-), 17:42, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    паисни
     
     
  • 3.20, Аноним (16), 19:29, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие именно слова тебе не понятны?
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:43, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот мне синтаксис их не нравится, в бзд Майк все лаконичнее.
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 17:43, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    мэйби бэйбэ.
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:52, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Объявлены устаревшими платформы OS/2 (EMX), AmigaOS, Xenix и Cray, поддержка которых будет прекращена в следующем выпуске.

    Ушла эпоха?

    Вообще, я пришёл сюда потроллить, но что-то жалко стало такой былинный проект, и я просто пришёл сказать "Слава Прологу".

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 17:41, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >жалко стало такой былинный проект

    В смысле? Ты LFS собирал? Исходники собираемые пр помощи Make и ninja/meson раз-два и обчёлся. Без make, GNU/Linux не собирёшь.

     
  • 2.21, Аноним (21), 19:30, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто и когда видел последний живой Xenix? OS/2, наверное, где-то ещё сохранились работающими. (В банкоматах?)
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:59, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > необходим компилятор, поддерживающий элементы из стандарта C99

    Потихоньку переходят в 21 век, молодцы.

     
     
  • 2.14, Аноним (-), 17:44, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ма-лат-сы!
     

  • 1.6, анонимкус (?), 17:01, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Зачем продолжаюст это пилить, если ninja на порядок лучше)
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 18:39, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пилить мейк действительно смысла нет, его давно пора закапывать. Но сравнивать его с ниндзей глупо и некорректно: синтаксис ниндзи предназначен для генераторов, а не для людей (это сам авторы заявляют), поэтому ему необходим высокоуровневый фронтенд для описания проекта.
     
  • 2.19, Аноним (21), 19:26, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вдумайтесь в смысл полного названия: "GNU Makе". А эта Ninja не их проект. С чего бы им её пилить?
     

  • 1.7, Реальный пацан (?), 17:01, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непонятно в чём устарелость OS/2.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:16, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Во всем.
     
  • 2.10, Аноним (-), 17:40, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она была половиной ос в прошлом столетии, а сегодня может процентов 10% от ос. Надо старое название обновить, назвать OS/10, тогда будет ок.
     
  • 2.22, BJ (ok), 19:55, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Устарела не OS/2, а EMX. аналог mingw для винды.
     

  • 1.8, pashev.ru (?), 17:07, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена специальная сборочная цель .WAIT

    Слава яйцам!


    https://git.pashev.ru/gunmake/commit/?id=f312d23f4598097b56883d95d598dc4b50249

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:13, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пашев.ру, а это что это у тебя за херня? ганмейк какой-то. Объясни, пашев.ру.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 18:41, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    всё очень просто! выполни sed s/p/kak/ да sed s/\.r/\.sr/ над его ником и всё встанет на свои места!
     
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