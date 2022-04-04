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Релиз системы сборки CMake 3.23

04.04.2022 14:23

Представлен релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.23, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки.

Основные улучшения:

  • В файлы "cmake-presets" добавлено необязательное поле "include", при помощи которого можно подставлять по месту содержимое других файлов.
  • В генераторы сборочных сценариев для Visual Studio 2019 и более новых версий добавлена поддержка csproj-файлов .NET SDK для проектов на языке C#.
  • Добавлена поддержка компилятора IBM Open XL C/C++, основанного на LLVM. Компилятор доступен под идентификатором IBMClang.
  • Добавлена поддержка компилятора MCST LCC (развивается для процессоров Эльбрус и SPARC (МЦСТ-R)). Компилятор доступен под идентификатором LCC.
  • В команду "install(TARGETS)" добавлен новый аргумент "FILE_SET", который можно использовать для установки набора заголовочных файлов, связанного с выбранной целевой платформой.
  • В команду "target_sources()" добавлен режим "FILE_SET", при помощи которого можно добавить набор c определённым типом файлов с кодом, например, с заголовочными файлами.
  • В переменную "CMAKE_CUDA_ARCHITECTURES" и свойство целевой платформы "CUDA_ARCHITECTURES" добавлена поддержка значений "all" и "all-major" для CUDA toolkit 7.0+.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kitware.com/cmake-...)
  2. OpenNews: Android переходит на сборочную систему Bazel
  3. OpenNews: Сотрудник Red Hat представил сборочную систему Goals. Выпуск GNU Make 4.3
  4. OpenNews: Android переходит на сборочную систему Bazel
  5. OpenNews: Релиз goredo 1.0.0, реализации системы сборки redo, предложенной DJB
  6. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56962-cmake
Ключевые слова: cmake, build
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Невыездной (?), 14:37, 04/04/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    "Добавлена поддержка компилятора MCST LCC"
    Так победим!
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 15:11, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Количество альтернативно одарённых утроилось.
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:52, 04/04/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Добавлена поддержка компилятора MCST LCC

    Нафиг нам ваш собственный компилятор. Лучше бы в Clang поддержку добавили.

     
     
  • 2.5, llolik (ok), 16:19, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше бы в Clang поддержку добавили

    clang построен на базе LLVM. Над поддержкой LLVM работают (и вроде как успешно), насколько я в курсе. Проблема в том, как я понял, что IR виртуальной машины LLVM не сильно подходит для VLIW и Эльбруса, как следствие (здесь же большая часть возложена как раз на компилятор и его оптимизации). Следовательно, код получается крайне непроизводительным и тормозным.

    Проблему решили, опять же насколько я понял, трансляцией LLVM-овского IR в LCC-шный и последующей окончательной компиляцией уже в собственным LCC. Так получается продуктивней.

     

  • 1.4, pashev.ru (?), 16:00, 04/04/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Простой синтаксис - это баш, а симэйк ни разу не простой, это миф.
     
     
  • 2.6, null (??), 16:26, 04/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баш максимально упоротый синтаксис, cmake или python намного понятнее.
     

  • 1.7, ананоша (?), 17:39, 04/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Удивляет конечно как этим убожеством кто-то пользуется
     
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