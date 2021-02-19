В редакторе кода Visual Studio Code появилась поддержка Makefile

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|1.1, user90 (?), 12:53, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Для не осиливших Emacs, и даже знать не хочу, на чом они быдлокодят.
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|2.3, Урри (ok), 12:54, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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При всех моих сединах и кучах сишных диреней (как наделанных, так и исправленных) - виэскод много удобнее имакса.
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|3.8, user90 (?), 13:04, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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С дефолтными настройками и пакетами он конечно жуток - т. е. никакой. Но в том-то и фишка, что написав достаточно СВОЕГО кода на Elisp'е ты получаешь мощную комфортную среду.
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|4.12, Урри (ok), 13:28, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Я с вами полностью согласен, что если САМОМУ написать себе редактор (или хотя большую его часть, "достаточно СВОЕГО кода"), то он будет самый удобный среди всех возможных.
Но лично мне надо писать другие программы, а не редактор для них.
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|5.17, user90 (?), 13:35, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Но лично мне надо писать другие программы, а не редактор для них.
Но почему ты решил, что это [только] редактор? :) Средство для просмотра доков (и pdf тоже, и html), почта, RSS-ридер, и это я еще молчу про Org-mode.. По сути у меня установлены только 2 приложения: Emacs и браузер (Firefox).
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|6.21, MPEG LA (ok), 13:50, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>это [только] редактор? :) Средство для просмотра доков (и pdf тоже, и html), почта, RSS-ридер
да, но зачем?
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|7.24, user90 (?), 13:53, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну а чего, прямой путь для работы с символьной информацией. И все сразу с одним конфигом.
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|3.37, Аноним (37), 14:26, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>виэскод много удобнее
А как хорошо входит! Прямо таки квинтэссенция современной жизни.
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|1.2, Урри (ok), 12:53, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ох уж эти смузихлебы... Даже мейк без плагинов запустить не могут.
Что мешает делать как, например, делаю я: забиндил [alt+вниз] на переход во встроенную консоль ([alt+вверх] - на выход) и в один тычок набирай "make debug" или "make clean" без отрыва рук от клавиатуры к мышке?
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|2.4, Аноним (4), 12:55, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ох уж эти смузихлёбы, там и без кастомных биндингов можно было переключаться в консоль без отрыва от клавы
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|3.13, Урри (ok), 13:30, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да неужели? То-то я сморю дефолтный биндинг "Terminal: Focus Terminal" пуст.
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|4.32, Аноним (32), 14:17, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Курица не птица, стоматолог не врач, вебмакак не программист. В geany и то - F2 перейти в эдитор, F4 перейти в консоль. По дефолту. А у вебмакак даже с вот этим обломинго по дефолту? О, супер-эдитор из XXI века, для супер-разработчиков, рвущих мозг эффективным перекидыванием руки с клавы на мышь...
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|2.5, proninyaroslav (ok), 12:58, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут идея в том что тебе не нужно помнить команды мейка, а просто открыть их список) Плюс в наборе типовые конфигурации для создания оного.
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|3.7, alex312 (?), 13:03, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тут идея в том, что б дать релевантную информацию с++дополнению о том какие файлы входят в проект и с камими опциями/дефайнами собираються, чтоб с++модель красиво все подсветила и завела интеллисенс.
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|5.43, alex312 (?), 14:45, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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This extension provides IntelliSense configurations to the VS Code C/C++ Extension for Makefile projects.
Черным по белому написано. Врут?
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|3.33, Аноним (32), 14:18, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем помнить команды мэйка если есть make help? И tab (автодополнение) в консоли работает. А если что-то надо часто - можно альяс или скрипт сделать. За полминуты и без монстров от MS, в этом весь пойнт юниксвэя.
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|2.6, alex312 (?), 13:01, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Ох уж эти смузихлебы...
Смузи стал продаваться ещё в 30-х годах ХХ века в Калифорнии,[2] но стал очень популярным в США только в конце 1960-х годов,
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|4.28, jSnake (??), 14:00, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блин, пальцы толстые. Хотел человеку плюс за шутку, а в и итоге минус влепил. Прости, мил человек.
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|4.44, alex312 (?), 14:49, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, похоже, что весь IT, как мы его знаем - это сплошное смузихлебство.
Вот, как минимум, все что породила кремниевая долина.
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|3.46, kissmyass (?), 14:54, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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фотоаппараты придумали больше столетия назад, а фоткаться в туалетах - относительно недавно
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|1.9, маколюб (?), 13:05, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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просто бoмжи с 486 в этом чате в лучшем случае vim без лагов могут лицезреть, какой gui, нет
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|1.11, InuYasha (??), 13:14, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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С тех пор как всё переломали на .NET, IDE от микрософта стали не нужны.
Also, рпиятно было бы видеть новости про Code::Blocks и подобное.
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|2.16, Аноним (16), 13:33, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хотел ответить что code::Blocks протух, но заглянув к ним на сайт, увидел что они спустя три года ожили. Видимо все это время на wxWidgets 3 переписывались. Могли бы и в новости пописывать, мол живы мы, дела делаем.
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|3.47, InuYasha (??), 15:04, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то там Nightly builds обновляются чуть ли не раз в неделю. Надо открывать форум.
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|1.19, Иваня (?), 13:39, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Самый топовый редактор 21 века! Хоть я и не люблю технологии на которых он написан.
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|1.20, kissmyass (?), 13:42, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очередное говноподелие на электроне. В линухе оно не нужно, а для дотнет пилят dotdevelop и райдер есть на всякий.
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|1.23, Аноним (23), 13:52, 19/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лучше бы поддержку CMake или других нормальных систем сборки сделали чем этот генерируемый хлам на регулярках из 80-х поддерживать.
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