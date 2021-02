В редакторе кода Visual Studio Code появилась поддержка Makefile

3.7 , alex312 ( ? ), 13:03, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – тут идея в том, что б дать релевантную информацию с++дополнению о том какие файлы входят в проект и с камими опциями/дефайнами собираються, чтоб с++модель красиво все подсветила и завела интеллисенс.

4.14 , Урри ( ok ), 13:30, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аддон этого не делает.

5.43 , alex312 ( ? ), 14:45, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – This extension provides IntelliSense configurations to the VS Code C/C++ Extension for Makefile projects. Черным по белому написано. Врут?

3.33 , Аноним ( 32 ), 14:18, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем помнить команды мэйка если есть make help? И tab (автодополнение) в консоли работает. А если что-то надо часто - можно альяс или скрипт сделать. За полминуты и без монстров от MS, в этом весь пойнт юниксвэя.

4.41 , proninyaroslav ( ok ), 14:39, 19/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > этом весь пойнт юниксвэя. MS, как и современные разработчики далеки от него