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Опубликован Autodafe, инструментарий для замены Autotools на обычный Makefile

18.04.2024 23:44

Эрик Рэймонд (Eric S. Raymond), один из основателей организации OSI (Open Source Initiative), стоявший у истоков движения открытого ПО, опубликовал инструментарий Autodafe, позволяющий преобразовать сборочные инструкции и сценарии, применяемые утилитами Autotools, в один обычный Makefile, который может легко читаться и меняться разработчиками. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD.

В состав входит программа makemake, которая преобразует сгенерированный утилитой automake сборочный файл Makefile в эквивалентный читаемый Makefile, пригодный для редактирования людьми и избавленный от внутренних конструкций automake. Дополнительное задействование утилиты ifdex позволяет полностью избавить проект от Autotools, заменив его на работу с обычным Makefile.

Мотивом для создания проекта Autodafe послужило желание вернуться к использованию обычных Makefile вместо переусложнённых сценариев Autotools, возникшее после инцидента с внедрением бэкдора в пакет xz. Из плюсов предлагаемого подхода называется упрощение сборочных правил, которые станет проще проверять и сложнее внедрить скрытую функциональность. Из недостатков отмечается потеря поддержки старых Unix-систем, усиление зависимости от libtool и снижение гибкости в настройке.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Удаление Эрика Рэймонда из списков рассылки OSI и этические вопросы в открытых лицензиях
  3. OpenNews: Оценка возможности отзыва разработчиками своего кода из ядра Linux
  4. OpenNews: Эрик Реймонд основал проект по созданию открытого источника бесперебойного питания
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз NTPsec, защищённого форка NTPD
  6. OpenNews: Эрик Реймонд представил новую систему управления версиями SRC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61025-autodafe
Ключевые слова: autodafe, autotools
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:52, 18/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После ./configure там и так обычный Makefile
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:59, 18/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Зато до — нечитаемая мешанина символов
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 00:14, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что до? До запуска ./configure никакого Makefile нету, откуда в наличии и спецсимволы возьмутся, тем более их мешанина? Есть только Makefile.am и configure.ac, к-е ты сам руками пишешь, они простые и понятные.

    Короче, я не понимаю смысл этого скрипта на питоне. Ну пиши сразу чистый Makefile без автотулз. А если скрипт генерирует чистый Makefile из сценариев autotools, то какой в нем смысл, если я и autotools'ом так же сгенерирую?

     
     
  • 4.14, тыквенное латте (?), 01:12, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что до? До запуска ./configure никакого Makefile нету, откуда в наличии и
    > спецсимволы возьмутся, тем более их мешанина? Есть только Makefile.am и configure.ac,
    > к-е ты сам руками пишешь, они простые и понятные.
    > Короче, я не понимаю смысл этого скрипта на питоне. Ну пиши сразу
    > чистый Makefile без автотулз. А если скрипт генерирует чистый Makefile из
    > сценариев autotools, то какой в нем смысл, если я и autotools'ом
    > так же сгенерирую?

    слишком сложные вопросы ты задаешь. я б сказал, экзистенциальные. можно сузить до "на%$я?!".

     

  • 1.3, Аноним (3), 00:06, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не хуже систем сборки, чем для C/C++
     
     
  • 2.24, rezzet (?), 03:15, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    autoconf это боль и страдание. Cmake по факту сейчас становится стандартом для с++, он с более человеческим лицом, но то же конечно кактус еще тот.
     
     
  • 3.31, Мне хватает (?), 06:26, 19/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:10, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из недостатков отмечается потеря поддержки старых Unix-систем

    не понял. Ведь до  Autotools makefiles и так руками писали. Ну ли на м4

    А что сразу нельзя встроить в  Autotools - чтобы выплевывал нормальный макефайл ?

     
     
  • 2.9, Аноним (3), 00:48, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Суть не в том, что Autotools создаёт плохой Makefile, а в том, что Autotools - кошмарный инструмент, от которого нужно избавиться и забыть как страшный сон. Главное мигрировать, а Makefile самый доступный вариант для этого
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 00:52, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Makefile, как и make, устарел уже вместе с autotools много раз и такой же убогий костыльный хлам
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 01:09, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какой же смузи для make использовать? Всякие ninja - это тот же make, только вид сбоку. Ну типа быстрее тысячи правил сборки перемалывают.

    Другой вопрос, что make плохо подходит для создания проекта, который должен собираться разными компиляторами в разных ОС и ещё конфигурируемо (с подключением/отключением/поиском библиотек и отключением/включением поддержки разных фичей). Для helloworld на своей собственной ОС Makefile делается за 10 минут и редко занимает больше пары десятков строк.

     
  • 4.32, YT (?), 06:27, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куда с мигрируешь с любителями каждый по не обоснованному случаю меняющими версию свойх библиотек , которые не относятся к действительно нужным миграционным допустим графическим где gles1 , gles2 действительно отличаются как d3d9/8/9/10/11/12 ?

     
  • 2.19, тыквенное латте (?), 01:27, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А что сразу нельзя встроить в  Autotools - чтобы выплевывал нормальный макефайл ?

    нормальный - понятие относительное. если ты писал в стиле suckless Makefile, а они очень приятные и наглядные, то знаешь что начинается при сборке под различные оси и платформы. Гнушные хакеры пишут софт, который соберётся от какого-нибудь мамонта SGI, до GNU Hurd, с различными линкерами и кор-утилитами, я например собирал гну-софт с suckless {s,u}base. Представь какой должен быть Makefile для такого.

    P.S. CMake норм, но монстр, а meson периодически сломанная игрушка от фридрисктоп/красношляпы. Autotools выбор настоящих бородачей, что бы ни говорили смузи505ы.

     
     
  • 3.25, Аноним (-), 03:59, 19/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.26, тыквенное латте (?), 04:11, 19/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.5, vle (ok), 00:12, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/cheusov/mk-configure

    Вариант без кодогенерации вообще.
    Скорее всего он уже есть в вашей системе.

     
  • 1.8, Аноним (8), 00:20, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В который из мейков? Позикс, гнутый, бздешный?
     
  • 1.10, Аноним (12), 00:49, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда же уже эти ископаемые перестанут откапывать и насиловать свою стюардессу? autotools в принципе нужно закапывать, как явление, вместе с make, а не городить очередные костыли к костылям
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 01:39, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так это лопата для закапывания автотулса и есть
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:51, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Мотивом для создания проекта

    Фига се он кодит с космической скоростью. Мне бы так.

     
  • 1.15, Аноним (15), 01:15, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сообщите дедуле, что каждый год и так количество пакетов собираемых с autotools сокращается. Уже есть Cmake и Meson.
     
  • 1.16, тыквенное латте (?), 01:16, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Из недостатков отмечается потеря поддержки старых Unix-систем, усиление зависимости от libtool и снижение гибкости в настройке.

    а nih синдром не отмечается? тобишь, написать аналог autotools, который генерирует мейкфайл (как autotools), чтоб избавить проект от autotools, ценой потери всего что умеет autotools, и не умеет аналог. Гениально! Дайте два.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 01:21, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Итак, у тебя один проект, который ты используешь только на своих серверах и для своих заказчиков.
    Зачема тебе все эти тулсы. Ты просто сделал форк викинул весь хлам и скатился до 100 строк в Makefile.
     
     
  • 3.20, тыквенное латте (?), 01:32, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А так - по 50 строк на configure.ac и Makefile.ac и у меня есть поддержка сборки для всего зоопарка. Не понимаю, как человек осиливший autotools не может осилить Plain Makefile? Зачем ему питон-портянка? :-D

    Впрочем, я дед, и давно перестал понимать это ваше АйТи.

     

  • 1.17, тыквенное латте (?), 01:18, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD

    лол, а че не на своей лицензии? :-D
    Блин, жалко чувака. Столько всего хорошего сделал в этой жизни, столько плохого, и вот так сойти с ума...

     
  • 1.21, Skullnet (ok), 01:35, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А вариант не юзать autotools никак не приходит в голову? Есть же CMake...
     
  • 1.23, Аноним (23), 01:56, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если что, вместе с языком D распространяется интересная вещь DUB ( https://dub.pm/ ) - она много чего может, включая и компиляцию. А главное - конфиги пишут на человеческом языке.
     
  • 1.29, Аноним (29), 05:47, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Конфиги Autotools бывают весьма замысловаты, даже если речь не о кроссплатформенном софте: так понимаю, Эрик Рэймонд тупо подзабил на некоторые возможности Autotools?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 05:57, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://gitlab.com/esr/autodafe/-/blob/master/de-autoconfiscation.adoc
     

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