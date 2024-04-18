Опубликован Autodafe, инструментарий для замены Autotools на обычный Makefile

Эрик Рэймонд (Eric S. Raymond), один из основателей организации OSI (Open Source Initiative), стоявший у истоков движения открытого ПО, опубликовал инструментарий Autodafe, позволяющий преобразовать сборочные инструкции и сценарии, применяемые утилитами Autotools, в один обычный Makefile, который может легко читаться и меняться разработчиками. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD.

В состав входит программа makemake, которая преобразует сгенерированный утилитой automake сборочный файл Makefile в эквивалентный читаемый Makefile, пригодный для редактирования людьми и избавленный от внутренних конструкций automake. Дополнительное задействование утилиты ifdex позволяет полностью избавить проект от Autotools, заменив его на работу с обычным Makefile.

Мотивом для создания проекта Autodafe послужило желание вернуться к использованию обычных Makefile вместо переусложнённых сценариев Autotools, возникшее после инцидента с внедрением бэкдора в пакет xz. Из плюсов предлагаемого подхода называется упрощение сборочных правил, которые станет проще проверять и сложнее внедрить скрытую функциональность. Из недостатков отмечается потеря поддержки старых Unix-систем, усиление зависимости от libtool и снижение гибкости в настройке.



