Опубликован Autodafe, инструментарий для замены Autotools на обычный Makefile

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|3.7, Аноним (1), 00:14, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что до? До запуска ./configure никакого Makefile нету, откуда в наличии и спецсимволы возьмутся, тем более их мешанина? Есть только Makefile.am и configure.ac, к-е ты сам руками пишешь, они простые и понятные.
Короче, я не понимаю смысл этого скрипта на питоне. Ну пиши сразу чистый Makefile без автотулз. А если скрипт генерирует чистый Makefile из сценариев autotools, то какой в нем смысл, если я и autotools'ом так же сгенерирую?
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|4.14, тыквенное латте (?), 01:12, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что до? До запуска ./configure никакого Makefile нету, откуда в наличии и
> спецсимволы возьмутся, тем более их мешанина? Есть только Makefile.am и configure.ac,
> к-е ты сам руками пишешь, они простые и понятные.
> Короче, я не понимаю смысл этого скрипта на питоне. Ну пиши сразу
> чистый Makefile без автотулз. А если скрипт генерирует чистый Makefile из
> сценариев autotools, то какой в нем смысл, если я и autotools'ом
> так же сгенерирую?
слишком сложные вопросы ты задаешь. я б сказал, экзистенциальные. можно сузить до "на%$я?!".
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|2.24, rezzet (?), 03:15, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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autoconf это боль и страдание. Cmake по факту сейчас становится стандартом для с++, он с более человеческим лицом, но то же конечно кактус еще тот.
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|1.4, Аноним (4), 00:10, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Из недостатков отмечается потеря поддержки старых Unix-систем
не понял. Ведь до Autotools makefiles и так руками писали. Ну ли на м4
А что сразу нельзя встроить в Autotools - чтобы выплевывал нормальный макефайл ?
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|2.9, Аноним (3), 00:48, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Суть не в том, что Autotools создаёт плохой Makefile, а в том, что Autotools - кошмарный инструмент, от которого нужно избавиться и забыть как страшный сон. Главное мигрировать, а Makefile самый доступный вариант для этого
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|3.12, Аноним (12), 00:52, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Makefile, как и make, устарел уже вместе с autotools много раз и такой же убогий костыльный хлам
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|4.13, Аноним (13), 01:09, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И какой же смузи для make использовать? Всякие ninja - это тот же make, только вид сбоку. Ну типа быстрее тысячи правил сборки перемалывают.
Другой вопрос, что make плохо подходит для создания проекта, который должен собираться разными компиляторами в разных ОС и ещё конфигурируемо (с подключением/отключением/поиском библиотек и отключением/включением поддержки разных фичей). Для helloworld на своей собственной ОС Makefile делается за 10 минут и редко занимает больше пары десятков строк.
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|4.32, YT (?), 06:27, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куда с мигрируешь с любителями каждый по не обоснованному случаю меняющими версию свойх библиотек , которые не относятся к действительно нужным миграционным допустим графическим где gles1 , gles2 действительно отличаются как d3d9/8/9/10/11/12 ?
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|2.19, тыквенное латте (?), 01:27, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А что сразу нельзя встроить в Autotools - чтобы выплевывал нормальный макефайл ?
нормальный - понятие относительное. если ты писал в стиле suckless Makefile, а они очень приятные и наглядные, то знаешь что начинается при сборке под различные оси и платформы. Гнушные хакеры пишут софт, который соберётся от какого-нибудь мамонта SGI, до GNU Hurd, с различными линкерами и кор-утилитами, я например собирал гну-софт с suckless {s,u}base. Представь какой должен быть Makefile для такого.
P.S. CMake норм, но монстр, а meson периодически сломанная игрушка от фридрисктоп/красношляпы. Autotools выбор настоящих бородачей, что бы ни говорили смузи505ы.
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|1.10, Аноним (12), 00:49, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда же уже эти ископаемые перестанут откапывать и насиловать свою стюардессу? autotools в принципе нужно закапывать, как явление, вместе с make, а не городить очередные костыли к костылям
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|1.11, Аноним (11), 00:51, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Мотивом для создания проекта
Фига се он кодит с космической скоростью. Мне бы так.
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|1.15, Аноним (15), 01:15, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сообщите дедуле, что каждый год и так количество пакетов собираемых с autotools сокращается. Уже есть Cmake и Meson.
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|1.16, тыквенное латте (?), 01:16, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Из недостатков отмечается потеря поддержки старых Unix-систем, усиление зависимости от libtool и снижение гибкости в настройке.
а nih синдром не отмечается? тобишь, написать аналог autotools, который генерирует мейкфайл (как autotools), чтоб избавить проект от autotools, ценой потери всего что умеет autotools, и не умеет аналог. Гениально! Дайте два.
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|2.18, Аноним (18), 01:21, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Итак, у тебя один проект, который ты используешь только на своих серверах и для своих заказчиков.
Зачема тебе все эти тулсы. Ты просто сделал форк викинул весь хлам и скатился до 100 строк в Makefile.
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|3.20, тыквенное латте (?), 01:32, 19/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А так - по 50 строк на configure.ac и Makefile.ac и у меня есть поддержка сборки для всего зоопарка. Не понимаю, как человек осиливший autotools не может осилить Plain Makefile? Зачем ему питон-портянка? :-D
Впрочем, я дед, и давно перестал понимать это ваше АйТи.
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|1.17, тыквенное латте (?), 01:18, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией BSD
лол, а че не на своей лицензии? :-D
Блин, жалко чувака. Столько всего хорошего сделал в этой жизни, столько плохого, и вот так сойти с ума...
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|1.23, Аноним (23), 01:56, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если что, вместе с языком D распространяется интересная вещь DUB ( https://dub.pm/ ) - она много чего может, включая и компиляцию. А главное - конфиги пишут на человеческом языке.
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|1.29, Аноним (29), 05:47, 19/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Конфиги Autotools бывают весьма замысловаты, даже если речь не о кроссплатформенном софте: так понимаю, Эрик Рэймонд тупо подзабил на некоторые возможности Autotools?
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