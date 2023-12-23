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Выпуск GNU Autoconf 2.72

23.12.2023 09:03

Опубликован выпуск пакета GNU Autoconf 2.72, в котором поставляется набор M4-макросов для создания скриптов автоконфигурации для сборки приложений в различных Unix-подобных системах (на основе подготовленного шаблона выполняется генерация скрипта "configure").

В новой версии добавлена поддержка будущего стандарта языка Си - C23, публикация финальной версии которого ожидается в следующем году. Прекращена поддержка Си-компиляторов, использующих варианты языка до спецификации C89 (ANSI C), которые поддерживают только старый синтаксис объявления функций в стиле K&R (Керниган и Ритчи), поддержка которого прекращена в грядущем стандарте.

Для работы теперь требуется как минимум версия GNU M4 1.4.8 (рекомендуется GNU M4 1.4.16). Для формирования некоторых компонентов Autoconf, используемых при разработке самого Autoconf, необходим как минимум Perl 5.10, но для генерации файлов configure.ac и макросов M4 достаточно Perl 5.6.

Кроме того, в новом выпуске реализованы проверки, позволяющие разработчикам программ удостовериться, что система поддерживает тип time_t, не подверженный проблеме 2038-года (19 января 2038 года произойдёт переполнение счётчиков эпохального времени, заданных 32-разрядным типом time_t). Добавлены опция "--enable-year2038" и макрос AC_SYS_YEAR2038 для включения применения 64-разрядного типа time_t на 32-разрядных системах. Также добавлен макрос AC_SYS_YEAR2038_RECOMMENDED, которые выдаёт ошибку в случае использования 32-разрядного типа time_t.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Autoconf 2.71
  3. OpenNews: Разработчики OpenBSD подчеркнули проблемы с поддержкой не-GNU платформ в Autoconf
  4. OpenNews: Для избавления Glibc от проблемы 2038 года предложено прекратить использование utmp
  5. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.28
  6. OpenNews: Выпуск системы сборки GNU Make 4.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60337-autoconf
Ключевые слова: autoconf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:35, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Все клёвые парни давно пользуются си майк, этот автотулс для каких-то старых пердунов, которые защли в айти в 90=ых.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:48, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вообще-то ситуация ровно наоборот.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:17, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет же. Все крутые пользуются makefile.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:05, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзаю баш скрипты что я делаю не так?
     
  • 3.17, Советский инженер (ok), 13:07, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ага

    cmake -G Makefile

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 14:42, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    -G Ninja вообще-то.
     
     
  • 5.60, Советский инженер (ok), 17:39, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так makefile не получиться
     
  • 2.18, Bottle (?), 13:11, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тру пацаны не пользуются языками, требующих системы сборки.
     
     
  • 3.53, Аноним (53), 16:57, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смузихлебы пользующиеся Xcode?
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:55, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    cmake писали какие-то наркоманы.
     
  • 2.52, Аноним (52), 16:55, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пользуются си майк

    А может быть, Си мейк, молодой пердун?

     

  • 1.3, Quad Romb (ok), 10:04, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Легендарная штука.
    И отличная иллюстрация к тому, что живучесть языка программирования зависит от популярности ПО на нём написанного, а не от всяких замечательных качеств самого языка.
    Пока жив autoconf - perl в дистрибутивах будет жить.
    Хотя читать и править этот perl может захотеться только за очень-очень большие деньги.
     
     
  • 2.7, нах. (?), 11:51, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а пе-о етосамое на нем написали потому что ну дураки же ж полные были, и выбрали дурацкий язык?
    (я тебе по секрету скажу что нет, софт написанный дураками обычно дохнет еще до языка)

    И вон впихону не очень помогло что на нем нах-еверчено мильен косых кривых подпорок сборочных скриптов мразилы (неосилятелей автотулсов как раз) - как навертели, так по щелчку кнута и перевертели заново - на новом, единственноправильном (до вечера, пока новую версию не спекли), а не этом вот немодном.

    И да, перл для запуска готовой конфигуры - нинуна. Для нее вообще ничего кроме более-менее позикс-совместимого шелла не требуется.

     
     
  • 3.13, Quad Romb (ok), 12:20, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а пе-о етосамое на нем написали потому что ну дураки же ж
    > полные были, и выбрали дурацкий язык?

    1992-ой год.
    Нужен скриптовый язык с хорошими регэкспами, чтобы генерировать конкретные скрипты из макросов.
    Что там тогда в ассортименте было из более-менее подходящего и распространённого на юникс-платформах?
    Правильно - из пристойного и распространённого был Perl, Tcl и несколько шеллов.
    Только вот у Perl регэкспы шли из коробки и он был самый быстрый, у Tcl дикий синтаксис для обычного программиста и тормоза, а шеллы были чересчур просты и сильно зависели от платформы, на которой запускались.

    В 1992 году из всех вариантов самый толковый был Perl.
    Так что авторы autoconf всё правильно сделали.

    Да вот сегодня скоро 2024-ый стукнет, а не 1992-ой.
    Но autoconf уже есть и будет есть ещё долго.
    Поэтому Perl с нами, как минимум, до тех пор, пока жив autoconf.


     
  • 2.19, Советский инженер (ok), 13:14, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а мне вот досихпор непонятно зачем m4 если уже perl есть?
     
     
  • 3.25, Quad Romb (ok), 13:44, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а мне вот досихпор непонятно зачем m4 если уже perl есть?

    Может потому что когда perl появился - m4 уже существовал лет как 10, и успел обзавестись пользовательской базой?

     
  • 2.44, Аноним (44), 16:28, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И отличная иллюстрация к тому, что живучесть языка программирования зависит от популярности ПО на нём написанного, а не от всяких замечательных качеств самого языка.
    >Пока жив autoconf - perl в дистрибутивах будет жить.

    Нет, описанное это не «живучесть языка», а аппарат жизнеобеспечения.

     
     
  • 3.51, Quad Romb (ok), 16:52, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, описанное это не «живучесть языка», а аппарат жизнеобеспечения.

    Ну-ну, не горячитесь.
    Сначала попробуйте хотя бы года два поподдерживать что-либо популярное на мёртвом языке программирования.
    А здесь не два года, а скоро тридцать два будет.
    Если эксперимент будет удачным, мы оба согласимся с Вашей поправкой к терминологии.

     
     
  • 4.59, Аноним (44), 17:35, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сначала попробуйте хотя бы года два поподдерживать что-либо популярное на мёртвом языке программирования.
    >А здесь не два года, а скоро тридцать два будет.

    Вы извините, но как это связано с живучестью языка? Я правда не понимаю. Perl используется всё меньше и меньше, а где используется, то там это преимущественно легаси. Конечно, востребованные программы поддерживаются долгое время, но разве значит, что язык, на котором они написаны, «живучий»?

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:15, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эта гора костылей - кошмар разработчика.
     
     
  • 2.8, нах. (?), 11:56, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нежной снежинки умеющей только фулшмяк на жабоскрипте - вероятно да. Но оно ей и без надобности.
    За нее ее vscode все сам соберет.

    А это - инструмент для написания переносимых программ. Для тех немногих кто еще помнит что это такое, и еще способен не только на линукс и вот...еще линукс, но только 64 бита и ведро подайте не ниже 6.44.


     
     
  • 3.11, Аноним (5), 12:13, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, в отличие от диванных теоретиков, использовал и голый make, и autotools, и scons, и CMake, не говоря о всяких maven с gradle и проприетарщине вроде vsproject.
     
     
  • 4.12, Аноним (10), 12:19, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем тебе vscode используй emacs.
     
     
  • 5.42, Аноним (5), 15:40, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, в отличие от тебя, знаю, что обсуждаемый инструментарий называется autotools. А ты не в курсе даже как запятые расставлять, чтобы свою мысль правильно донести.
     
  • 4.30, нах. (?), 14:11, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тебе же говорят - это не для тебя инструмент, он не для фулшмяков предназначен вообще.
    Дай угадаю - ни одной программы работающей где-то кроме твоего локалхоста и его точной копии - ты никогда в жизни не написал.
     
     
  • 5.41, Аноним (5), 15:35, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не угадал. И все твои представления о действительности такие же.
     
  • 3.14, Аноним (-), 12:28, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > инструмент для написания переносимых программ

    А никто и не утверждал обратного. Но это не мешает им быть горой костылей и #####.
    Особенно если ими попользоваться хотя бы в нескольких больших проектах.

     
  • 3.23, Советский инженер (ok), 13:27, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А это - инструмент для написания переносимых программ.

    Чтоб писать переносимые программы, как ни странно, надо писать переносимые программы.
    Но причем здесь корявая система сборки с тормозным конфигуратором?

     
     
  • 4.28, нах. (?), 14:08, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дорогая (нет, не очень, кило рыбы или вязанка дров, а кому и вовсе кирпич но мы вам его не отдадим) снежинка, опоздавшая родиться - система сборки, используемая autotools - назвается make. И она работает очень быстро и вряд ли у кого-то выйдет быстрее.

    А autotools - ни разу не "система сборки". Это такая вот хрень, избавляющая писателя переносимой программы от ручного отвечания на миллионы вопросов вида "у этой функции тут три параметра или четыре?" и "второй из них просто unsigned long или u64t" - и немного упрощающая ему написание кода, способного работать во всех этих случаях правильно.

    При этом, к сожалению, писать этот самый код в таких условиях - надо уметь, магии нет.

    Скорость ее работы ни для кого, использующего ее по прямому назначению, интереса не представляет, потому что запускается эта штука обычно ОДИН раз.

     
     
  • 5.61, Советский инженер (ok), 17:48, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И она работает очень быстро и вряд ли у кого-то выйдет быстрее.

    дорогой (нет, не очень, кило рыбы или вязанка дров, а кому и вовсе кирпич но мы вам его не отдадим) старпер, быстей мейка уже скоро десяток лет есть ниндзя.

    >А autotools - ни разу не "система сборки". Это такая вот хрень,

    тут не поспориш, хрень еще та.

    >миллионы вопросов вида "у этой функции тут три параметра или четыре?"

    в этом и проблема этой хрени, она отвечает на вопросы которые ей никто не задавал.

     
  • 3.35, Аноним (35), 14:49, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > нежной снежинки умеющей только фулшмяк на жабоскрипте

    О, дед опять разбушевался! Иди таблетки выпей, может попустит.

    Ладно пользовались палкой-копалкой 30 лет назад, ибо другого небыло.
    А сейчас уже есть и Gradle, и GYP, и всякиа Ant'ы (апач и нАнт) и даже Ninja (для любителей низкоуровневых скриптов).

    Позиция "а вот в мое время! а вот я кал кушал, а вы неблагодарные не хотите! бубубу!" это худшее, что я вижу в современном IT (и реальной жизни тоже))

     

  • 1.6, Аноним (6), 11:16, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Бро, я слышал тебе нравятся скрипты, поэтому мы написали скрипт, который генерирует скрипт для генерации скриптов.
     
     
  • 2.9, Шиза анонима (?), 12:00, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бро, спасибо <3
     
  • 2.37, Аноним (37), 15:06, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бро, спасибо за прокачку моих скриптов
     

  • 1.15, Шарп (ok), 12:47, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В интернете форсится мем, где нейросеть просят сгенерировать изображение, а потом сделать его ещё и ещё эпичнее вплоть до абсурда.

    Если нейросеть попросить сгенерировать баш портянку, а потом довести её до эпичного абсурда, то получится автотулз.

     
     
  • 2.31, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 14:16, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох, в рамочку просто.
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:25, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если нейросеть попросить сгенерировать баш портянку, а потом довести её до эпичного абсурда, то получится автотулз.

    пруф давай.  без пруфа коммент выглядит как пассаж обиженного неосилятора.

     

  • 1.16, Sw00p aka Jerom (?), 13:06, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    сборкой проекта в современную эпоху должна заниматься DE!!!
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:23, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GNOME? KDE?
     
     
  • 3.24, Sw00p aka Jerom (?), 13:30, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну и как вы представляете IDE без DE даже в буквальном смысле :) - просто I ?
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:20, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора закопать стюардессу.
     
     
  • 2.40, Аноним (10), 15:28, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом заново откопать. Это такой спорт.
     

  • 1.26, Аноним (26), 13:49, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >эпохального времени

    Диды уже совсем с ума посходили от собственной важности. Эпохальные у них времена. Ещё бы легендарные написали.

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:09, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The Unix epoch (or Unix time or POSIX time or Unix timestamp) is the number of seconds that have elapsed since January 1, 1970 (midnight UTC/GMT), not counting leap seconds (in ISO 8601: 1970-01-01T00:00:00Z)

    Это скорей неточность перевода на русский + некоторая утеря первоначального смысла заимствования. Впрочем, в чувстве юмора дидам не отказать, прямые аллюзии к "от Р. Х", "н.э." Common Era (CE), Before the Common Era (BCE),  Anno Domini (AD), Before Christ (BC) легко читаются.

     
  • 2.45, Аноним (-), 16:28, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >The Unix epoch

    Дорогой тролль, любой кто живёт в мире GNU/Linux знает, что "эпоха Юникса" началась 1970 году 1 января. Ваш сарказм - это пустой выхлоп. Что означает, это понятие я вам объяснять не буду. И пожалуйста покиньте этот форум.

     
  • 2.50, Аноним (-), 16:40, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И это вполне логично Представь что ты типичный разраб которому 40-50 лет Ты пи... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.33, Аноним (32), 14:31, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Глядя на треды напрашивается вывод, что у большинства местных комментаторов случались какие-то проблемы со сборкой типа ./configure && make, оставившие тяжелейшие воспоминания и неизгладимый след на психике.
     
     
  • 2.36, Аноним (35), 14:55, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно они не собирали, а сами писали скрипты сборки)
     
  • 2.39, Аноним (10), 15:27, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    make install в любой деб системе оставляет след на психике. Про чек инсталл знает примерно никто, да и команды они копипастят.
     
  • 2.49, Аноним (49), 16:36, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ./configure && make

    2004 год, вот-вот закончилась сессия, ночь, пepдoлишь free bsd на втором пне с элт монитором, и проклинаешь все на свете из-за очередной неразрешенной зависимости

     
  • 2.54, Quad Romb (ok), 16:58, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Степень стресса от cam, справедливости ради, зависит больше от того КТО скрипт разрабатывал, а не от того на ЧЁМ он его разрабатывал.
    А вот отладка сложной сборки в autoconf, действительно, может быть крайне неоправданно нетривиальной штукой.

     

  • 1.38, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:08, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот умели же раньше делать...
     
     
  • 2.43, Аноним (-), 16:26, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раньше всё было лучше. Нашел вот недавно на ebay коробочный нераспечатанный вариант turbo pascal. Огромная толстенная книга в комплекте, где всё до мелочей описано. Куча справочных файлов, где так же всё в подробностях рассказано и показано на примерах. Сейчас же вообще документацию нормальную у большинства продуктов хрен найдешь, всё валяется в интернете, часто в не актуальном состоянии (даже у проприетарных продуктов).
     
     
  • 3.46, Аноним (-), 16:30, 23/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –2 +/
     
  • 3.55, Аноним (53), 16:58, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В век PoC и MVP клювом не счелкают... еще документацию пискать... пффф...
     
  • 3.58, penetrator (?), 17:06, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не все раньше было лучше, но если так случается, что что-то раньше было лучше, то мы раздосадованы из-за таких моментов
     

  • 1.56, Аноним (52), 16:59, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для формирования некоторых компонентов Autoconf, используемых при разработке самого Autoconf, необходим как минимум Perl 5.10, но для генерации файлов configure.ac и макросов M4 достаточно Perl 5.6.

    Почему-бы им не переписать эти части на самом M4, если уж там M4-макросы, зачем разводить зоопарк?

     
  • 1.57, Аноним (53), 17:01, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну легаси оно и в африке легаси....
    Пробовали тут с несколькими разрабами переворот устроить и заменить автотолсы на cmake протрахались суммарно 72 часа на выходе руководители получили претензию от заказчиков что херле теперь все переделывать на новый подход верните в зад... так что тут вопрос еще и к потребителям которые не очень торопятся к удобству и лаконичности...
     

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