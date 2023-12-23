Выпуск GNU Autoconf 2.72

2.8 , нах. ( ? ), 11:56, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нежной снежинки умеющей только фулшмяк на жабоскрипте - вероятно да. Но оно ей и без надобности.

За нее ее vscode все сам соберет. А это - инструмент для написания переносимых программ. Для тех немногих кто еще помнит что это такое, и еще способен не только на линукс и вот...еще линукс, но только 64 бита и ведро подайте не ниже 6.44.

3.11 , Аноним ( 5 ), 12:13, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я, в отличие от диванных теоретиков, использовал и голый make, и autotools, и scons, и CMake, не говоря о всяких maven с gradle и проприетарщине вроде vsproject.

4.12 , Аноним ( 10 ), 12:19, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем тебе vscode используй emacs.

5.42 , Аноним ( 5 ), 15:40, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я, в отличие от тебя, знаю, что обсуждаемый инструментарий называется autotools. А ты не в курсе даже как запятые расставлять, чтобы свою мысль правильно донести.

4.30 , нах. ( ? ), 14:11, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – тебе же говорят - это не для тебя инструмент, он не для фулшмяков предназначен вообще.

Дай угадаю - ни одной программы работающей где-то кроме твоего локалхоста и его точной копии - ты никогда в жизни не написал.

5.41 , Аноним ( 5 ), 15:35, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не угадал. И все твои представления о действительности такие же.

3.14 , Аноним ( - ), 12:28, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > инструмент для написания переносимых программ А никто и не утверждал обратного. Но это не мешает им быть горой костылей и #####.

Особенно если ими попользоваться хотя бы в нескольких больших проектах.

3.23 , Советский инженер ( ok ), 13:27, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >А это - инструмент для написания переносимых программ. Чтоб писать переносимые программы, как ни странно, надо писать переносимые программы.

Но причем здесь корявая система сборки с тормозным конфигуратором?

4.28 , нах. ( ? ), 14:08, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дорогая (нет, не очень, кило рыбы или вязанка дров, а кому и вовсе кирпич но мы вам его не отдадим) снежинка, опоздавшая родиться - система сборки, используемая autotools - назвается make. И она работает очень быстро и вряд ли у кого-то выйдет быстрее. А autotools - ни разу не "система сборки". Это такая вот хрень, избавляющая писателя переносимой программы от ручного отвечания на миллионы вопросов вида "у этой функции тут три параметра или четыре?" и "второй из них просто unsigned long или u64t" - и немного упрощающая ему написание кода, способного работать во всех этих случаях правильно. При этом, к сожалению, писать этот самый код в таких условиях - надо уметь, магии нет. Скорость ее работы ни для кого, использующего ее по прямому назначению, интереса не представляет, потому что запускается эта штука обычно ОДИН раз. 5.61 , Советский инженер ( ok ), 17:48, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И она работает очень быстро и вряд ли у кого-то выйдет быстрее. дорогой (нет, не очень, кило рыбы или вязанка дров, а кому и вовсе кирпич но мы вам его не отдадим) старпер, быстей мейка уже скоро десяток лет есть ниндзя. >А autotools - ни разу не "система сборки". Это такая вот хрень, тут не поспориш, хрень еще та. >миллионы вопросов вида "у этой функции тут три параметра или четыре?" в этом и проблема этой хрени, она отвечает на вопросы которые ей никто не задавал.

3.35 , Аноним ( 35 ), 14:49, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > нежной снежинки умеющей только фулшмяк на жабоскрипте О, дед опять разбушевался! Иди таблетки выпей, может попустит. Ладно пользовались палкой-копалкой 30 лет назад, ибо другого небыло.

А сейчас уже есть и Gradle, и GYP, и всякиа Ant'ы (апач и нАнт) и даже Ninja (для любителей низкоуровневых скриптов). Позиция "а вот в мое время! а вот я кал кушал, а вы неблагодарные не хотите! бубубу!" это худшее, что я вижу в современном IT (и реальной жизни тоже))

