Выпуск GNU Autoconf 2.72

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|1.1, Аноним (1), 09:35, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Все клёвые парни давно пользуются си майк, этот автотулс для каких-то старых пердунов, которые защли в айти в 90=ых.
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|1.3, Quad Romb (ok), 10:04, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Легендарная штука.
И отличная иллюстрация к тому, что живучесть языка программирования зависит от популярности ПО на нём написанного, а не от всяких замечательных качеств самого языка.
Пока жив autoconf - perl в дистрибутивах будет жить.
Хотя читать и править этот perl может захотеться только за очень-очень большие деньги.
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|2.7, нах. (?), 11:51, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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а пе-о етосамое на нем написали потому что ну дураки же ж полные были, и выбрали дурацкий язык?
(я тебе по секрету скажу что нет, софт написанный дураками обычно дохнет еще до языка)
И вон впихону не очень помогло что на нем нах-еверчено мильен косых кривых подпорок сборочных скриптов мразилы (неосилятелей автотулсов как раз) - как навертели, так по щелчку кнута и перевертели заново - на новом, единственноправильном (до вечера, пока новую версию не спекли), а не этом вот немодном.
И да, перл для запуска готовой конфигуры - нинуна. Для нее вообще ничего кроме более-менее позикс-совместимого шелла не требуется.
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|3.13, Quad Romb (ok), 12:20, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а пе-о етосамое на нем написали потому что ну дураки же ж
> полные были, и выбрали дурацкий язык?
1992-ой год.
Нужен скриптовый язык с хорошими регэкспами, чтобы генерировать конкретные скрипты из макросов.
Что там тогда в ассортименте было из более-менее подходящего и распространённого на юникс-платформах?
Правильно - из пристойного и распространённого был Perl, Tcl и несколько шеллов.
Только вот у Perl регэкспы шли из коробки и он был самый быстрый, у Tcl дикий синтаксис для обычного программиста и тормоза, а шеллы были чересчур просты и сильно зависели от платформы, на которой запускались.
В 1992 году из всех вариантов самый толковый был Perl.
Так что авторы autoconf всё правильно сделали.
Да вот сегодня скоро 2024-ый стукнет, а не 1992-ой.
Но autoconf уже есть и будет есть ещё долго.
Поэтому Perl с нами, как минимум, до тех пор, пока жив autoconf.
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|3.25, Quad Romb (ok), 13:44, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а мне вот досихпор непонятно зачем m4 если уже perl есть?
Может потому что когда perl появился - m4 уже существовал лет как 10, и успел обзавестись пользовательской базой?
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|2.44, Аноним (44), 16:28, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И отличная иллюстрация к тому, что живучесть языка программирования зависит от популярности ПО на нём написанного, а не от всяких замечательных качеств самого языка.
>Пока жив autoconf - perl в дистрибутивах будет жить.
Нет, описанное это не «живучесть языка», а аппарат жизнеобеспечения.
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|3.51, Quad Romb (ok), 16:52, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, описанное это не «живучесть языка», а аппарат жизнеобеспечения.
Ну-ну, не горячитесь.
Сначала попробуйте хотя бы года два поподдерживать что-либо популярное на мёртвом языке программирования.
А здесь не два года, а скоро тридцать два будет.
Если эксперимент будет удачным, мы оба согласимся с Вашей поправкой к терминологии.
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|4.59, Аноним (44), 17:35, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Сначала попробуйте хотя бы года два поподдерживать что-либо популярное на мёртвом языке программирования.
>А здесь не два года, а скоро тридцать два будет.
Вы извините, но как это связано с живучестью языка? Я правда не понимаю. Perl используется всё меньше и меньше, а где используется, то там это преимущественно легаси. Конечно, востребованные программы поддерживаются долгое время, но разве значит, что язык, на котором они написаны, «живучий»?
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|2.8, нах. (?), 11:56, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нежной снежинки умеющей только фулшмяк на жабоскрипте - вероятно да. Но оно ей и без надобности.
За нее ее vscode все сам соберет.
А это - инструмент для написания переносимых программ. Для тех немногих кто еще помнит что это такое, и еще способен не только на линукс и вот...еще линукс, но только 64 бита и ведро подайте не ниже 6.44.
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|3.11, Аноним (5), 12:13, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я, в отличие от диванных теоретиков, использовал и голый make, и autotools, и scons, и CMake, не говоря о всяких maven с gradle и проприетарщине вроде vsproject.
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|5.42, Аноним (5), 15:40, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я, в отличие от тебя, знаю, что обсуждаемый инструментарий называется autotools. А ты не в курсе даже как запятые расставлять, чтобы свою мысль правильно донести.
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|4.30, нах. (?), 14:11, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тебе же говорят - это не для тебя инструмент, он не для фулшмяков предназначен вообще.
Дай угадаю - ни одной программы работающей где-то кроме твоего локалхоста и его точной копии - ты никогда в жизни не написал.
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|5.41, Аноним (5), 15:35, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не угадал. И все твои представления о действительности такие же.
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|3.14, Аноним (-), 12:28, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> инструмент для написания переносимых программ
А никто и не утверждал обратного. Но это не мешает им быть горой костылей и #####.
Особенно если ими попользоваться хотя бы в нескольких больших проектах.
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|3.23, Советский инженер (ok), 13:27, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А это - инструмент для написания переносимых программ.
Чтоб писать переносимые программы, как ни странно, надо писать переносимые программы.
Но причем здесь корявая система сборки с тормозным конфигуратором?
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|4.28, нах. (?), 14:08, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дорогая (нет, не очень, кило рыбы или вязанка дров, а кому и вовсе кирпич но мы вам его не отдадим) снежинка, опоздавшая родиться - система сборки, используемая autotools - назвается make. И она работает очень быстро и вряд ли у кого-то выйдет быстрее.
А autotools - ни разу не "система сборки". Это такая вот хрень, избавляющая писателя переносимой программы от ручного отвечания на миллионы вопросов вида "у этой функции тут три параметра или четыре?" и "второй из них просто unsigned long или u64t" - и немного упрощающая ему написание кода, способного работать во всех этих случаях правильно.
При этом, к сожалению, писать этот самый код в таких условиях - надо уметь, магии нет.
Скорость ее работы ни для кого, использующего ее по прямому назначению, интереса не представляет, потому что запускается эта штука обычно ОДИН раз.
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|5.61, Советский инженер (ok), 17:48, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И она работает очень быстро и вряд ли у кого-то выйдет быстрее.
дорогой (нет, не очень, кило рыбы или вязанка дров, а кому и вовсе кирпич но мы вам его не отдадим) старпер, быстей мейка уже скоро десяток лет есть ниндзя.
>А autotools - ни разу не "система сборки". Это такая вот хрень,
тут не поспориш, хрень еще та.
>миллионы вопросов вида "у этой функции тут три параметра или четыре?"
в этом и проблема этой хрени, она отвечает на вопросы которые ей никто не задавал.
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|3.35, Аноним (35), 14:49, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> нежной снежинки умеющей только фулшмяк на жабоскрипте
О, дед опять разбушевался! Иди таблетки выпей, может попустит.
Ладно пользовались палкой-копалкой 30 лет назад, ибо другого небыло.
А сейчас уже есть и Gradle, и GYP, и всякиа Ant'ы (апач и нАнт) и даже Ninja (для любителей низкоуровневых скриптов).
Позиция "а вот в мое время! а вот я кал кушал, а вы неблагодарные не хотите! бубубу!" это худшее, что я вижу в современном IT (и реальной жизни тоже))
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|1.6, Аноним (6), 11:16, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Бро, я слышал тебе нравятся скрипты, поэтому мы написали скрипт, который генерирует скрипт для генерации скриптов.
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|1.15, Шарп (ok), 12:47, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В интернете форсится мем, где нейросеть просят сгенерировать изображение, а потом сделать его ещё и ещё эпичнее вплоть до абсурда.
Если нейросеть попросить сгенерировать баш портянку, а потом довести её до эпичного абсурда, то получится автотулз.
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|2.32, Аноним (32), 14:25, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если нейросеть попросить сгенерировать баш портянку, а потом довести её до эпичного абсурда, то получится автотулз.
пруф давай. без пруфа коммент выглядит как пассаж обиженного неосилятора.
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|1.26, Аноним (26), 13:49, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>эпохального времени
Диды уже совсем с ума посходили от собственной важности. Эпохальные у них времена. Ещё бы легендарные написали.
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|2.29, Аноним (29), 14:09, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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The Unix epoch (or Unix time or POSIX time or Unix timestamp) is the number of seconds that have elapsed since January 1, 1970 (midnight UTC/GMT), not counting leap seconds (in ISO 8601: 1970-01-01T00:00:00Z)
Это скорей неточность перевода на русский + некоторая утеря первоначального смысла заимствования. Впрочем, в чувстве юмора дидам не отказать, прямые аллюзии к "от Р. Х", "н.э." Common Era (CE), Before the Common Era (BCE), Anno Domini (AD), Before Christ (BC) легко читаются.
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|2.45, Аноним (-), 16:28, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>The Unix epoch
Дорогой тролль, любой кто живёт в мире GNU/Linux знает, что "эпоха Юникса" началась 1970 году 1 января. Ваш сарказм - это пустой выхлоп. Что означает, это понятие я вам объяснять не буду. И пожалуйста покиньте этот форум.
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|2.50, Аноним (-), 16:40, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
И это вполне логично Представь что ты типичный разраб которому 40-50 лет Ты пи... большой текст свёрнут, показать
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|1.33, Аноним (32), 14:31, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Глядя на треды напрашивается вывод, что у большинства местных комментаторов случались какие-то проблемы со сборкой типа ./configure && make, оставившие тяжелейшие воспоминания и неизгладимый след на психике.
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|2.39, Аноним (10), 15:27, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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make install в любой деб системе оставляет след на психике. Про чек инсталл знает примерно никто, да и команды они копипастят.
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|2.49, Аноним (49), 16:36, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ./configure && make
2004 год, вот-вот закончилась сессия, ночь, пepдoлишь free bsd на втором пне с элт монитором, и проклинаешь все на свете из-за очередной неразрешенной зависимости
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|2.54, Quad Romb (ok), 16:58, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Степень стресса от cam, справедливости ради, зависит больше от того КТО скрипт разрабатывал, а не от того на ЧЁМ он его разрабатывал.
А вот отладка сложной сборки в autoconf, действительно, может быть крайне неоправданно нетривиальной штукой.
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|2.43, Аноним (-), 16:26, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Раньше всё было лучше. Нашел вот недавно на ebay коробочный нераспечатанный вариант turbo pascal. Огромная толстенная книга в комплекте, где всё до мелочей описано. Куча справочных файлов, где так же всё в подробностях рассказано и показано на примерах. Сейчас же вообще документацию нормальную у большинства продуктов хрен найдешь, всё валяется в интернете, часто в не актуальном состоянии (даже у проприетарных продуктов).
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|3.55, Аноним (53), 16:58, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В век PoC и MVP клювом не счелкают... еще документацию пискать... пффф...
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|3.58, penetrator (?), 17:06, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не все раньше было лучше, но если так случается, что что-то раньше было лучше, то мы раздосадованы из-за таких моментов
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|1.56, Аноним (52), 16:59, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Для формирования некоторых компонентов Autoconf, используемых при разработке самого Autoconf, необходим как минимум Perl 5.10, но для генерации файлов configure.ac и макросов M4 достаточно Perl 5.6.
Почему-бы им не переписать эти части на самом M4, если уж там M4-макросы, зачем разводить зоопарк?
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|1.57, Аноним (53), 17:01, 23/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну легаси оно и в африке легаси....
Пробовали тут с несколькими разрабами переворот устроить и заменить автотолсы на cmake протрахались суммарно 72 часа на выходе руководители получили претензию от заказчиков что херле теперь все переделывать на новый подход верните в зад... так что тут вопрос еще и к потребителям которые не очень торопятся к удобству и лаконичности...
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