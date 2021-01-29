Выпуск GNU Autoconf 2.71

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|4.7, Аноним (7), 12:10, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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СИ - Система Интернациональная (международная). В ней сила, как раз таки, в Ньютонах.
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|3.10, OnTheEdge (??), 12:44, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эх, чувак, была уже такая ответочка давеча -- придумай пооригинальней что-нибудь
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|3.11, Аноним (11), 12:51, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Цмейк дрянь мерзопакостная. Месон получше, но тоже гадость. Когда уже придумают нормальную альтернативу автотулсам.
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|5.15, Аноним (11), 13:19, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это уже вообще треш, особенно наверно premake. Поэтому я и говорю, что meson довольно неплох ещё, в сравнении с тем, что существует помимо него.
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|7.17, Аноним (11), 13:27, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем генератору мейкфайлов си? Из того что я видео, самые трешовые ограниченные и забагованные поделки были на bison (т.е. вполне себе си), а проблемы не исправлялись десятилетиями. Чем меньше си в этом вопросе, тем лучше, тут всего-то нужно собрать файл под определённые конфигурацию и платформу, что может быть проще.
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|4.20, омоним (?), 13:41, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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llvm-project потихоньку переходит на gn+ninja
Сов падение? Или филинов?
Не думаю.
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|2.9, Аноним (9), 12:20, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И если я завтра воскресну пускай я сегодня умру
(с) ва-банк
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