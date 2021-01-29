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Выпуск GNU Autoconf 2.71

29.01.2021 10:58

Опубликован выпуск пакета GNU Autoconf 2.71, в котором поставляется набор M4-макросов для создания скриптов автоконфигурации для сборки приложений в различных Unix-подобных системах (на основе подготовленного шаблона выполняется генерация скрипта "configure").

В новой версии решено несколько проблем с совместимостью, всплывших в Autoconf 2.70. В частности возобновлена совместимость со старыми версиями std-gnu11.m4 и правилами automake для перегенерирования скрипта configure. Улучшена совместимость с компиляторами Clang и Oracle C++. Обеспечено корректное определение компиляторов, поддерживающих стандарт C99, но не поддерживающих C2011.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Доступен GNU Autoconf 2.70
  3. OpenNews: Доступен GNU Autoconf 2.69b для тестирования изменений, потенциально нарушающих совместимость
  4. OpenNews: Релиз GNU autoconf 2.69
  5. OpenNews: Разработчики OpenBSD подчеркнули проблемы с поддержкой не-GNU платформ в Autoconf
  6. OpenNews: Релиз генератора файлов сборки GNU Automake 1.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54484-autoconf
Ключевые слова: autoconf, compile
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  • 1.1, OnTheEdge (??), 11:13, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    в make сила, брат
     
     
  • 2.2, Корец (?), 11:27, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Неправда! Сила - она в ньютонах!
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:06, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сила - в динах!
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 12:10, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СИ - Система Интернациональная (международная). В ней сила, как раз таки, в Ньютонах.
     
  • 3.10, OnTheEdge (??), 12:44, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эх, чувак, была уже такая ответочка давеча -- придумай пооригинальней что-нибудь
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У вас в слове "CMake" ошибка.
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 12:11, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CMake лишь надстройка над make. Он только генерит Makefile.
     
     
  • 4.19, Аноним (3), 13:40, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >над ninja.

    поправил.

     
  • 3.11, Аноним (11), 12:51, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цмейк дрянь мерзопакостная. Месон получше, но тоже гадость. Когда уже придумают нормальную альтернативу автотулсам.
     
     
  • 4.12, OnTheEdge (??), 13:07, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а нафига? с ними вообще классно
     
  • 4.13, омоним (?), 13:12, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    premake5, GENie, wake, gn, tup, tundra, ... Добавить по вкусу.
     
     
  • 5.14, омоним (?), 13:15, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fastbuild забыл
     
  • 5.15, Аноним (11), 13:19, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже вообще треш, особенно наверно premake. Поэтому я и говорю, что meson довольно неплох ещё, в сравнении с тем, что существует помимо него.
     
     
  • 6.16, омоним (?), 13:23, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    треш - это всё, что написано не на C/C++
     
     
  • 7.17, Аноним (11), 13:27, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем генератору мейкфайлов си? Из того что я видео, самые трешовые ограниченные и забагованные поделки были на bison (т.е. вполне себе си), а проблемы не исправлялись десятилетиями. Чем меньше си в этом вопросе, тем лучше, тут всего-то нужно собрать файл под определённые конфигурацию и платформу, что может быть проще.
     
     
  • 8.18, омоним (?), 13:35, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    meson без Питона, написанном на C, не взлетит и не поползёт ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.21, Аноним (11), 13:45, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, когда-нибудь на pypy запустят Я, правда, не знаю, зачем ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.20, омоним (?), 13:41, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    llvm-project потихоньку переходит на gn+ninja
    Сов падение? Или филинов?
    Не думаю.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:33, 29/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С чего они вдруг решили воскреснуть?
     
     
  • 2.5, Ли (?), 11:40, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они и не умирали.
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:20, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И если я завтра воскресну пускай я сегодня умру
    (с) ва-банк
     
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