Выпуск GNU Autoconf 2.71

2.2 , Корец ( ? ), 11:27, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Неправда! Сила - она в ньютонах!

3.6 , Аноним ( 6 ), 12:06, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – сила - в динах!

4.7 , Аноним ( 7 ), 12:10, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – СИ - Система Интернациональная (международная). В ней сила, как раз таки, в Ньютонах.

3.10 , OnTheEdge ( ?? ), 12:44, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – эх, чувак, была уже такая ответочка давеча -- придумай пооригинальней что-нибудь

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:30, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – У вас в слове "CMake" ошибка.

3.8 , Аноним ( 7 ), 12:11, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – CMake лишь надстройка над make. Он только генерит Makefile.

4.19 , Аноним ( 3 ), 13:40, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >над ninja. поправил.

3.11 , Аноним ( 11 ), 12:51, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Цмейк дрянь мерзопакостная. Месон получше, но тоже гадость. Когда уже придумают нормальную альтернативу автотулсам.

4.12 , OnTheEdge ( ?? ), 13:07, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а нафига? с ними вообще классно

4.13 , омоним ( ? ), 13:12, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – premake5, GENie, wake, gn, tup, tundra, ... Добавить по вкусу.

5.14 , омоним ( ? ), 13:15, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – fastbuild забыл

5.15 , Аноним ( 11 ), 13:19, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это уже вообще треш, особенно наверно premake. Поэтому я и говорю, что meson довольно неплох ещё, в сравнении с тем, что существует помимо него.

6.16 , омоним ( ? ), 13:23, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – треш - это всё, что написано не на C/C++

7.17 , Аноним ( 11 ), 13:27, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем генератору мейкфайлов си? Из того что я видео, самые трешовые ограниченные и забагованные поделки были на bison (т.е. вполне себе си), а проблемы не исправлялись десятилетиями. Чем меньше си в этом вопросе, тем лучше, тут всего-то нужно собрать файл под определённые конфигурацию и платформу, что может быть проще.

8.18 , омоним ( ? ), 13:35, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать meson без Питона, написанном на C, не взлетит и не поползёт ... 9.21 , Аноним ( 11 ), 13:45, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Может, когда-нибудь на pypy запустят Я, правда, не знаю, зачем ... 4.20 , омоним ( ? ), 13:41, 29/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – llvm-project потихоньку переходит на gn+ninja

Сов падение? Или филинов?

Не думаю.

