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Выпуск сборочного инструментария Qbs 2.0

25.04.2023 21:45

Представлен выпуск сборочного инструментария Qbs 2.0. Для сборки Qbs в числе зависимостей требуется Qt, хотя сам Qbs рассчитан на организацию сборки любых проектов. Qbs использует упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта, что позволяет определять достаточно гибкие правила сборки, в которых могут подключаться внешние модули, использоваться функции на JavaScript и создаваться произвольные правила сборки.

Используемый в Qbs язык сценариев адаптирован для автоматизации генерации и разбора сценариев сборки интегрированными средами разработки. Кроме того, Qbs не генерирует make-файлы, а сам, без посредников, таких как утилита make, контролирует запуск компиляторов и компоновщиков, оптимизируя процесс сборки на основе детального графа всех зависимостей. Наличие изначальных данных о структуре и зависимостях в проекте позволяет эффективно распараллеливать выполнение операций в несколько потоков. Для крупных проектов, состоящих из большого числа файлов и поддиректорий, производительность повторной пересборки с использованием Qbs может опережать make в разы - пересборка выполняется почти мгновенно и не заставляет разработчика тратить время на ожидание.

Напомним, что в 2018 году компанией Qt Company было принято решение о прекращении разработки Qbs. Qbs развивался как замена qmake, но в конечном счёте было решено использовать CMake в качестве основной сборочной системы для Qt в долгосрочной перспективе. Разработка Qbs теперь продолжена в форме независимого проекта, поддерживаемого силами сообщества и заинтересованными разработчиками. Для разработки пока продолжает использоваться инфраструктура Qt Company.

Значительное изменение номера версии связано с реализацией нового JavaScript-бэкенда, который пришёл на смену QtScript, объявленному устаревшим в Qt 6. Продолжать сопровождение QtScript своими силами из-за сложных привязок к JavaScriptCore признано нереалистичным, поэтому в качестве основы для нового бэкенда выбран самодостаточный и компактный JavaScript-движок QuickJS, созданный Фабрисом Белларом (Fabrice Bellard), основавшим в своё время проекты QEMU и FFmpeg. Движок поддерживает спецификацию ES2019 и по производительности заметно превосходит имеющиеся аналоги (XS на 35%, DukTape более чем в два раза, JerryScript в три раза, а MuJS в семь раз).

С точки зрения разработки сборочных сценариев переход на новый движок не должен привести к заметным изменениям. Производительность также сохранится примерно на том же уровне. Из отличий отмечаются более строгие требования в новом движке к использованию неопределённых значений, что может выявить проблемы в имеющихся проектах, которые оставались незамеченными при использовании QtScript.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qbs-2.0...)
  2. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.21 и начало тестирования Qt 6.3
  3. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  4. OpenNews: Выпуск сборочной системы Meson 1.0
  5. OpenNews: Сбои в системах сборки из-за изменения контрольных сумм архивов в GitHub
  6. OpenNews: Facebook опубликовал систему сборки Buck2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59032-qbs
Ключевые слова: qbs, build
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DEF (?), 22:22, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Дожили. Для сборки билд-тулзы нужен Qt. Скоро ядро Linux без GTK+ не будет собираться.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:25, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о, типичный иксперд опеннет вылез со своим ценным мнение, даже не знающий, что такое Qt
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:45, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это как раз одна из основных причин, почему отказались от qbs в пользу cmake. Так что лучше держи подальше нас от своего ценного мнения.
     
  • 3.9, DEF (?), 23:01, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тише, не рвись клоун.
     
  • 2.12, Вирт (?), 23:54, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >      Скоро ядро Linux без GTK+ не будет собираться.

    Ну уже много лет с qt/gtk+ ядро конфигурируется намного легче.
    Так как "make menuconfig" не такой удобный как "make gconfig/qconfig"

     

  • 1.3, InuYasha (??), 22:29, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    К (счастью|сожалению) многие уже пересели на cmake, так что, увы. А ещё говорят, что и его уже абстрагировали. Но идея была интересная.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:41, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже дропнули и перешли на meson, на cmake всякая маргинальщина.
     

  • 1.6, Ванёк (?), 22:41, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    make при грамотном использовании не оказывает ощутимого влияния на общее время сборки/пересборки проекта
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:47, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в принципе, для хелловорлдов подойдет и однострочная команда gcc, размещенная в виде коммента в laba1.c. Что касается крупных проектов, то make им не подойдет.
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:47, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оказывает, к сожалению. Время пересборки (incremental build) вместе с make в сотни раз медленнее чем с qbs, meson, ninja, да почти что угодно (кроме всратого scons который умудряется делать инкрементные сборки медленнее чем make сделанный 40 лет назад).

    К слову Qbs не замена make, а скорее замена meson+ninja, cmake+make, SCons, MSBuild autotools+make и вот такого прочего. т.е. не просто сборка, а полный комбайн.


    Я не агитирую переходить на Qbs, к сожалению он сильно отстает по фичам от cmake а по интеграции с IDE от вообще чего угодно (кроме qt creator на все остальное забей).

     

  • 1.10, Я (??), 23:24, 25/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда уже сборочная система на расте?
     
     
  • 2.13, Вирт (?), 23:56, 25/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда уже сборочная система на расте?

    давно уже есть: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58933

     

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