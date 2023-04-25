Представлен выпуск сборочного инструментария Qbs 2.0. Для сборки Qbs в числе зависимостей требуется Qt, хотя сам Qbs рассчитан на организацию сборки любых проектов. Qbs использует упрощённый вариант языка QML для определения сценариев сборки проекта, что позволяет определять достаточно гибкие правила сборки, в которых могут подключаться внешние модули, использоваться функции на JavaScript и создаваться произвольные правила сборки.

Используемый в Qbs язык сценариев адаптирован для автоматизации генерации и разбора сценариев сборки интегрированными средами разработки. Кроме того, Qbs не генерирует make-файлы, а сам, без посредников, таких как утилита make, контролирует запуск компиляторов и компоновщиков, оптимизируя процесс сборки на основе детального графа всех зависимостей. Наличие изначальных данных о структуре и зависимостях в проекте позволяет эффективно распараллеливать выполнение операций в несколько потоков. Для крупных проектов, состоящих из большого числа файлов и поддиректорий, производительность повторной пересборки с использованием Qbs может опережать make в разы - пересборка выполняется почти мгновенно и не заставляет разработчика тратить время на ожидание.

Напомним, что в 2018 году компанией Qt Company было принято решение о прекращении разработки Qbs. Qbs развивался как замена qmake, но в конечном счёте было решено использовать CMake в качестве основной сборочной системы для Qt в долгосрочной перспективе. Разработка Qbs теперь продолжена в форме независимого проекта, поддерживаемого силами сообщества и заинтересованными разработчиками. Для разработки пока продолжает использоваться инфраструктура Qt Company.

Значительное изменение номера версии связано с реализацией нового JavaScript-бэкенда, который пришёл на смену QtScript, объявленному устаревшим в Qt 6. Продолжать сопровождение QtScript своими силами из-за сложных привязок к JavaScriptCore признано нереалистичным, поэтому в качестве основы для нового бэкенда выбран самодостаточный и компактный JavaScript-движок QuickJS, созданный Фабрисом Белларом (Fabrice Bellard), основавшим в своё время проекты QEMU и FFmpeg. Движок поддерживает спецификацию ES2019 и по производительности заметно превосходит имеющиеся аналоги (XS на 35%, DukTape более чем в два раза, JerryScript в три раза, а MuJS в семь раз).

С точки зрения разработки сборочных сценариев переход на новый движок не должен привести к заметным изменениям. Производительность также сохранится примерно на том же уровне. Из отличий отмечаются более строгие требования в новом движке к использованию неопределённых значений, что может выявить проблемы в имеющихся проектах, которые оставались незамеченными при использовании QtScript.



