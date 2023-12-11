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Уязвимости в Buildroot, позволяющие через MITM-атаку выполнить код на сборочном сервере

11.12.2023 15:04

В системе сборки Buildroot, нацеленной на формирование загрузочных Linux-окружений для встраиваемых систем, выявлены шесть уязвимостей, позволяющих в ходе перехвата транзитного трафика (MITM) добиться внесения изменений в генерируемые системные образы или организовать выполнение кода на уровне сборочной системы. Уязвимости устранены в выпусках Buildroot 2023.02.8, 2023.08.4 и 2023.11.

Первые пять уязвимости (CVE-2023-45841, CVE-2023-45842, CVE-2023-45838, CVE-2023-45839, CVE-2023-45840) затрагивают код проверки целостности пакетов по хэшам. Проблемы сводятся к возможности использования HTTP для загрузки файлов и отсутствию проверочных hash-файлов для некоторых пакетов, что позволяет подменить содержимое данных пакетов, имея возможность вклиниться в трафик сборочного сервера (например, при подключении пользователя через беспроводную сеть, контролируемую атакующим).

В частности, пакеты aufs и aufs-util загружались по HTTP и не проверялись по хэшам. Хэши также отсутствовали для пакетов riscv64-elf-toolchain, versal-firmware и mxsldr, которые по умолчанию загружались по HTTPS, но в случае проблем откатывались на загрузку без шифрования с хоста http://sources.buildroot.net. При отсутствии файлов ".hash" инструментарий Buildroot считал проверку успешной и обрабатывал загруженные пакеты, в том числе применял входящие в пакеты патчи и запускал сборочные сценарии. Имея возможность подменить загружаемые пакеты, атакующий мог добавить в них собственные патчи или сборочные файлы Makefiles, что позволяло внести изменения в результирующий образ или скрипты сборочной системы и добиться выполнения своего кода.

Шестая уязвимость (CVE-2023-43608) вызвана ошибкой в реализации функциональности BR_NO_CHECK_HASH_FOR, позволяющей отключить проверку целостности по хэшам для выборочных пакетов. Некоторые пакеты, такие как ядро Linux, U-Boot и versal-firmware, допускали загрузку последних версий, для которых ещё не сформированы проверочные хэши. Для данных версий применялась опция BR_NO_CHECK_HASH_FOR, отключающая проверку по хэшу. Данные загружались по HTTPS, но по умолчанию в случае сбоя загрузки использовался откат на обращение к source.buildroot.net без шифрования по протоколу http://. Атакующий в ходе MITM-атаки мог заблокировать подключение к HTTPS-серверу и тогда загрузка откатывалась на http://sources.buildroot.net.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: В Buildroot приняты патчи для поддержки мейнфреймов IBM Z (S/390)
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, проявляющаяся в конфигурациях с зеркалами
  5. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60270-buildroot
Ключевые слова: buildroot
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 15:48, 11/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    >  выявлены шесть уязвимостей, позволяющих в ходе перехвата транзитного трафика (MITM) добиться внесения изменений в генерируемые системные образы или организовать выполнение кода на уровне сборочной системы.

    какая-то чушь от свидетелей безопаснсти, во первых пакетики без хешей только совсем малонужные и неиспользуемые - поэтому и нет хешей, и что мешает легально добавить сборочный сценарий с валидными хешами но с неизвестным содержимым в исходниках, как будто кто-то там проверяет все сценарии make

     
  • 2, Аноним (2), 15:49, 11/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Занятная структура, читаешь - ну проходной двор просто.
     
  • 3, Аноним (3), 16:07, 11/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    >возможности использования HTTP для загрузки файлов

    Нужно было просто дропнуть поддержку http без s. Хочешл грузить, не пользуясь чужими CA? Создай свой CA и залей серт. Не хочешь? Ну знаешь, куда идти.

     
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