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В Buildroot приняты патчи для поддержки мейнфреймов IBM Z (S/390)

26.09.2020 19:04

Buildroot после непродолжительного обсуждения была принята предложенная сотрудником IBM Александром Егоренковым серия патчей, добавляющих поддержку IBM Z. Поддерживается несколько последних поколений устройств: z13 (2015 год), z14 (2017 год) и z15 (2019 год). На вопрос об использовании Buildroot внутри IBM было отвечено, что образ используется для сборки тестовых сред, в частности syzkaller.

Buildroot — система сборки из исходных текстов законченного Linux-окружения, разрабатываемая с оглядкой на использование во встраиваемых системах. Сильными сторонами Buildroot можно назвать оптимизацию для создания компактного образа (типичный образ занимает несколько мегабайт), поддержка порядка 20 различных процессорных архитектур, простота кросскомпиляции (для сборки образа зачастую достаточно трёх команд — git clone/make nconfig/make). Система содержит более двух тысяч готовых пакетов, легко добавляются новые приложения, использующие стандартные системы сборки (make/autotools/cmake). В качестве стандартной библиотеки может применяться uclibc, musl или glibc.

IBM Z — серия мейнфремов, ранее известная как IBM eServer zSeries, наследница IBM System/390 (первая модель вышла в 1990 году). Сегодня такой мейнфрейм — это сотни высокочастотных (4—5 ГГц) процессорных ядер, десятки терабайтов оперативной памяти.

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Автор новости: edo
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53784-buildroot
Ключевые слова: buildroot, ibm, mainframe, s360
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:35, 26/09/2020 Скрыто модератором
    		• –12 +/
     
  • 1.3, Сейд (ok), 20:20, 26/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    В Buildroot приняты патчи для поддержки мейнфреймов IBM System z (z/Architecture). IBM System/390 —  другая, старая архитектура, 32-разрядная. IBM System z пришла ей на смену в 2000 году.
     
     
  • 2.6, Annoynymous (ok), 00:22, 27/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    z/Architecture retains backward compatibility with previous 32-bit-data/31-bit-addressing architecture ESA/390 and its predecessors all the way back to the 32-bit-data/24-bit-addressing System/360.
     
  • 2.7, edo (ok), 00:49, 27/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вы правы, в патче речь о s390x, который 64-битный. Новость, как я вижу, уже поправили
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:30, 26/09/2020 [ответить]  
    		• +4 +/
    > Александром Егоренковым была предложена и после непродолжительного обсуждения принята

    Написано, как будто сам предложил, сам обсудил и сам же принял.

     
     
  • 2.5, Леонид Ильич (?), 21:58, 26/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы посовещались и я решил
     

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