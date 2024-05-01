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Выпуск дистрибутива KaOS 2024.05

28.05.2024 13:58

Опубликован выпуск KaOS 2024.05, дистрибутива с непрерывной моделью обновления, нацеленного на предоставление рабочего стола на основе свежих выпусков KDE и приложений, использующих Qt. Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана. Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий, насчитывающий более 1500 пакетов, а также предлагает ряд собственных графических утилит. В качестве файловой системы по умолчанию применяется XFS. Сборки публикуются для систем x86_64 (3.4 ГБ).

Особенности KaOS:

  • На системах с UEFI для загрузки задействован Systemd-boot.
  • Для записи ISO-файлов на USB-диски предоставляется интерфейс IsoWriter, поддерживающий проверку корректности записанных образов.
  • В качестве офисного пакета по умолчанию задействован LibreOffice, собранный с VCL-плагинами kf5 и Qt5, позволяющими использовать родные для KDE и Qt диалоги, кнопки, обрамления окон и виджетов.
  • Предложен экран приветствия входа в систему Croeso, предоставляющий основные настойки, которые может потребоваться изменить после установки, а также позволяющий установить приложения и посмотреть информацию о дистрибутиве и системе.
  • По умолчанию задействована файловая система XFS с включённой проверкой целостности (CRC) и отдельным btree-индексом свободных inode (finobt).
  • Доступна опция для верификации загруженных ISO-файлов по цифровым подписям.
  • На экране входа в систему, работа которого обеспечивается дисплейным менеджером SDDM 0.20.0, реализована опция запуска в режиме с Wayland, которая в дальнейшем позволит отказаться от поставки компонентов X11. При работе с использованием Wayland задействован композитный менеджер kwin_wayland вместо штатно применяемого Weston.
  • В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.



В новой версии:

  • Компоненты рабочего стола обновлены до Qt 6.7.1, пользовательского окружения KDE Plasma 6.0.5, библиотек KDE Frameworks 6.2.0 и коллекции приложений KDE Gear 24.05.
  • Добавлена поддержка файловой системы Bcachefs, утилиты для которой доступны в репозитории через пакет bcachefs-tools. Для разбивки разделов с Bcachefs можно использовать KDE Partition Manager.
  • В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован новый бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6).
  • Из базовой поставки исключены драйверы KMS (Kernel Mode Setting) для некоторых видеокарт, что позволило высвободить 700 МБ свободного пространства в ISO-образе.
  • Из репозиториев удалена библиотека GTK2. Последним значительным приложением, завязанным на GTK2, оставался звуковой редактор Ardour, который начиная с версии 8.4.0 перешёл на использование своего внутреннего форка GTK.
  • Обновлены версии пакетов, например ядро Linux 6.8, Python 3.11, Glib2 2.80 Systemd 253.19, OpenFS 2.2.4, KMod 32, OpenSSL 3.3, FFMpeg 6.1, OpenJDK 17 и Mesa 24.0.7.
  • Для просмотра логов задействован графический интерфейс Kjournald.
  • На Qt6 и KDE Frameworks 6 переведены приложения Gcompris, Calligra, KWave и Kaffeine.
  • В состав включено приложение для ведения заметок Marknote, интегрируемое с KDE Plasma 6.
  • В инсталляторе Calamare обновлена страница настройки часового пояса и параметров локализации.


  1. Главная ссылка к новости (https://kaosx.us/news/2024/kao...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива KaOS 2024.01, укомплектованный KDE Plasma 6-RC2
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив Nitrux 3.4.0. NX Desktop не будут переводить на KDE Plasma 6
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 24.04
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.0
  6. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 6.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61257-kaos
Ключевые слова: kaos
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:03, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Croeso - это "Добро пожаловать" на валлийском.
     
     
  • 2.21, Golangdev (?), 16:30, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это где вообще ?) Недоколонизированные, типа Ирландии ?)
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 16:42, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На валлийском говорят валлийцы, жители Уэлльса
     
     
  • 4.25, Golangdev (?), 16:59, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо)
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:05, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    GNOME OS курильщика.
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:06, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно качал лайв, "издалека" чисто на скриншотах не видно, насколько же кривой там визуал
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:14, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ext2 deprecated, с полным набором галочек только btrfs
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:24, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана
    >Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий

    Спасибо, мне хватило опыта с Манджаро, когда после установки и обновления, был тупо черный экран даже без мигающего курсора.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:30, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Надо было монитор включить.
     
     
  • 3.19, Аноним (7), 16:19, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А тебе ещё не поздно включить мозг или то что от него осталось
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:30, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть какие-то отличия от обычного Arch, на который поставлен KDE?
     
     
  • 2.20, eugener (ok), 16:27, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Панель справа.
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:50, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-будто Samsung выпустил дистрибутив linux.
     
  • 1.11, Аноним (-), 15:07, 28/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.12, ryoken (ok), 15:21, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.

    А с переходом? Какой-нить F2FS или NTFS3 будет?

     
  • 1.13, Аноним (13), 15:30, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован новый бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6).

    Шикарно, вот бы ещё блотварный vlc от phonon отвязали и дали выбор бэкенда.

     
     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 15:31, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE дропнули поддержку GStreamer бэкэнда с выходом 6 плазмы, но в AUR есть и mpv, и пропатченный gstreamer.
     
     
  • 3.17, Аноним (13), 15:40, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да, радует что это есть. На Арче пропатченный gstreamer работает более-менее удовлетворительно, а вот с mpv превью файлов так и просит крашнуть дельфина!
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:16, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К чему теперь этот GStreamer? Ведь есть PipeWire, который решает и набор кодеков, и быть медиасервером.
     
  • 2.24, ryoken (ok), 16:48, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Шикарно, вот бы ещё блотварный vlc от phonon отвязали и дали выбор бэкенда.

    Воообще, хз как в рачевидных, а в дебообразных - несложно.
    Aptitude install phonon-backend-gstreamer
    aptitude purge ~iphonon-backend-vlc.

     

  • 1.14, НяшМяш (ok), 15:30, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован новый бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6).

    Чего они придумывают, есть с первого дня выхода плазмы https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/phonon-qt6-vlc/ Да, сам VLC не портирован на Qt6, но это не мешает использовать libvlc.

     
     
  • 2.26, Мимопроходил (?), 17:10, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А весело там у вас, извращенцев) Нормальный же человек.. хотя сюда они не заходят, так вот ОН СТАВИТ WM. Ну и естественно IceWM ;)
     

  • 1.16, Аноним (18), 15:37, 28/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.22, Golangdev (?), 16:35, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий
    > OpenJDK 17

    Мда, застарелые пакеты, толи из Арча, толи из своего недорепозитория, лучше бы за нормальным дистром "оглядывались". Уже Java 21 LTS.

     
     
  • 2.27, ИмяХ (ok), 17:11, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем новая версия лучше старой?
     
     
  • 3.28, Golangdev (?), 17:16, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А погуглить - не ?

    * https://openjdk.org/projects/jdk/21/
    * https://habr.com/en/articles/762084/
    * https://spring.io/blog/2023/09/20/hello-java-21

     
  • 3.29, Аноним (4), 17:18, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чем старая лучше новой?
     

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