Выпуск дистрибутива KaOS 2024.05

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|1.4, Аноним (4), 14:06, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Недавно качал лайв, "издалека" чисто на скриншотах не видно, насколько же кривой там визуал
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|1.7, Аноним (7), 14:24, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Из специфичных для дистрибутива особенностей оформления можно отметить размещение вертикальной панели в правой стороне экрана
>Дистрибутив развивается с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий
Спасибо, мне хватило опыта с Манджаро, когда после установки и обновления, был тупо черный экран даже без мигающего курсора.
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|3.19, Аноним (7), 16:19, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А тебе ещё не поздно включить мозг или то что от него осталось
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|1.12, ryoken (ok), 15:21, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>В инсталляторе (Calamares) в режиме автоматической разбивки дисковых разделов предоставлена возможность выбора ФС (XFS, EXT4, BTRFS и ZFS) без перехода в режим ручной разбивки.
А с переходом? Какой-нить F2FS или NTFS3 будет?
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|1.13, Аноним (13), 15:30, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован новый бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6).
Шикарно, вот бы ещё блотварный vlc от phonon отвязали и дали выбор бэкенда.
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|2.15, НяшМяш (ok), 15:31, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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KDE дропнули поддержку GStreamer бэкэнда с выходом 6 плазмы, но в AUR есть и mpv, и пропатченный gstreamer.
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|3.17, Аноним (13), 15:40, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати да, радует что это есть. На Арче пропатченный gstreamer работает более-менее удовлетворительно, а вот с mpv превью файлов так и просит крашнуть дельфина!
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|3.18, Аноним (18), 16:16, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К чему теперь этот GStreamer? Ведь есть PipeWire, который решает и набор кодеков, и быть медиасервером.
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|2.24, ryoken (ok), 16:48, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Шикарно, вот бы ещё блотварный vlc от phonon отвязали и дали выбор бэкенда.
Воообще, хз как в рачевидных, а в дебообразных - несложно.
Aptitude install phonon-backend-gstreamer
aptitude purge ~iphonon-backend-vlc.
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|1.14, НяшМяш (ok), 15:30, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В звуковой библиотеке Phonon, которая используется для работы со звуковыми устройствами в KDE, по умолчанию задействован новый бэкенд phonon-mpv, поддерживающий Qt 6 (старый бэкенд на базе VLC пока не портирован на Qt6).
Чего они придумывают, есть с первого дня выхода плазмы https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/phonon-qt6-vlc/ Да, сам VLC не портирован на Qt6, но это не мешает использовать libvlc.
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|2.26, Мимопроходил (?), 17:10, 28/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А весело там у вас, извращенцев) Нормальный же человек.. хотя сюда они не заходят, так вот ОН СТАВИТ WM. Ну и естественно IceWM ;)
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|1.22, Golangdev (?), 16:35, 28/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> с оглядкой на Arch Linux, но поддерживает собственный независимый репозиторий
> OpenJDK 17
Мда, застарелые пакеты, толи из Арча, толи из своего недорепозитория, лучше бы за нормальным дистром "оглядывались". Уже Java 21 LTS.
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