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Выпуск композитного сервера Niri 25.05, использующего Wayland

19.05.2025 13:37

Опубликован выпуск композитного сервера Niri 25.05, реализующего метод мозаичной (tiling) компоновки в стиле GNOME-расширения PaperWM, в котором окна группируются в бесконечно прокручиваемую на экране ленту. Открытие нового окна приводит к расширению ленты, а ранее добавленные окна не меняют свой размер. Проект базируется на использовании протокола Wayland, но позволяет запускать приложения X11 при помощи DDX-сервера Xwayland. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3. Пакеты формируются для Fedora, NixOS , Arch Linux и FreeBSD.

Принципиальным отличием Niri от PaperWM является привязка к каждому монитору собственной ленты окон, не пересекающейся с лентами на других мониторах (в PaperWM раздельная работа с мониторами не может быть реализована из-за привязки к глобальным оконным координатам в GNOME Shell). Niri поддерживает HiDPI и может работать на системах с несколькими GPU (например, гибридных системах с дискретной видеокартой и встроенным GPU). Имеется встроенный интерфейс для создания скриншотов и записи скринкастов, особенностью которого является возможность исключения из записи отдельных окон с конфиденциальной информацией.

Виртуальные рабочие столы в Niri создаются динамически и по аналогии с GNOME размещаются вертикально (лента окон вращается горизонтально, а лента рабочих столов - вертикально). На каждом мониторе может отображаться независимый набор виртуальных рабочих столов. Для переключения между рабочими столами и окнами можно использовать управляющие жесты на тачпаде. При отключении монитора раскладка виртуальных рабочих столов запоминается и переносится на оставшийся монитор, а при возвращении монитора восстанавливается в исходное состояние. Настройка осуществляется через файл конфигурации, позволяющий изменять такие параметры, как ширина рамок, отступы, режимы вывода и размеры окон. Внесённые в файл конфигурации изменения применяется автоматически без перезапуска композитного сервера.

В новой версии:

  • Добавлен обзорный режим для навигации по виртуальным рабочим столам и открытым в них окнам. Режим активируется переводом курсора в левый верхний угол или через сдвиг четырьмя пальцами на тачпаде, после чего уменьшается масштаб и показывается лента из имеющихся виртуальных рабочих столов и открытых в них окон. Окна можно перегруппировывать или перемещать между рабочими столами при помощи мыши или экранных жестов.
  • Расширены возможности для создания скринкастов и совместного доступа к экрану. Добавлена возможность динамического выбора объекта для записи скринкаста - изначально создаётся пустой видеопоток, который можно переключить на захват активного окна или всего экрана на текущем мониторе. Реализована поддержка записи вывода полноэкранных приложений в форме виртуального окна.
  • В интерфейс для создания скриншотов добавлена возможность выбора области снимка при помощи графического планшета или сенсорного экрана. В нижнюю панель добавлена отдельная кнопка для создания скриншота.
  • Добавлена возможность выделения окон, требующих особого внимания. Подобные окна выделяются цветной рамкой (цвет задаётся через настройку urgent-color) и снабжаются отдельным индикатором в панели.
  • Расширены возможности IPC-интерфейса, применяемого для взаимодействия внешних систем с композитным сервером. Добавлены команды: "niri msg pick-window" (возвращает идентификатор окна на которое кликнул пользователь) и "niri msg pick-color" (возвращает цвет выбранного пикселя).
  • Добавлены действия с окнами: focus-monitor, move-window-to-monitor, move-column-to-monitor, focus-column, move-column-to-index.
  • Добавлены настройки для устройств ввода: отключение tap-and-drag, отключение сенсорных экранов, изменение клавиши-модификатора, выбор ориентации трекпада, включение Num Lock при запуске.
  • Повышена эффективность отрисовки окон в промежуточные текстуры (offscreening), подлежащие дополнительной обработке (например, наложение слоёв) перед выводом на монитор.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/YaLTeR/niri...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного сервера Hyprland 0.49
  3. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.44 и композитного сервера Weston 14.0.2
  4. OpenNews: AMD развивает собственный композитный сервер ACS, использующий Wayland
  5. OpenNews: Выпуск miracle-wm 0.5, композитного менеджера на базе Wayland и Mir
  6. OpenNews: Выпуск labwc 0.8.3, композитного сервера для Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63261-niri
Ключевые слова: niri
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:03, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вейланд -- каждый сам себе пишет мозаичный композитор.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:58, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну... Либо так, когда нужно наимплементировать все протоколы Вейланда, либо просто берут за основу тот же wlroots. Во втором случае разработка не сильно отличается от того же Xorg, потому что по факту все функции, "методы" и прочее уже готово.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:07, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А gpl на freebsd раве не харам или их так тралят? В целом не люблю мозаику на экране тем более с каруселью - фигня какая-то.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:26, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Скажи честно, ты когда такое пишешь, ты хоть красный круглый поролоновый нос надеваешь? Какая нафиг разница под какой лицензией этот очередной велосипед на расте, если это просто сторонний васянский пакет, не имеющего никакого отношения к базовой BSD-системе?
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 15:04, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не имеющего никакого отношения к базовой BSD-системе?

    базовая BSD-система на линуксах умещается в busybox и еще сдача остается, они ведь пакетик сделали - бери пользуйся, но дефективные ящеры будут нос воротить на лецензию инфа 100%

     

  • 1.4, НяшМяш (ok), 14:34, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самое впечатляющее в релизе это последнее видео - гладкая работа на Eee PC
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 15:25, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самое впечатляющее в релизе это последнее видео - гладкая работа на Eee PC

    Просто живой и рабочий Eee PC - вот что удивляет.

     

  • 1.5, Аноним (5), 14:43, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще одно доказательство архитектурного превосходства Вейланда.
    Каждый васян может написать композитный сервер, потому что все продумано и писать не так уж много.

    А вот попробовал бы кто-то написать свою реализацию иксов. Это ж повеситься можно, учитывая сколько нинужного они в иксы напихали!

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 14:59, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут самое главное то, что пишут это дело преимущественно те же разработчики, что занимались и разработкой Xorg. Поэтому людям повезло с тем, что это пишут те, кто уже имеет опыт подобной разработки и может учесть прошлые ошибки.
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:22, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вяляный уже стандарт де факто! Иксы увы, подкачали... Среди всех экспертов не нашлось ни единого мэйнтейнера иксов! Увы и ах!
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 15:24, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Среди всех экспертов не нашлось ни единого мэйнтейнера иксов! Увы и ах!

    А ведь как местные кексперты и юродивые грозились форк сделать!
    Как грозились, как грозились)) Но на выходе как всегда вышел пшик.

     
  • 2.12, Аноним (12), 15:34, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем конкретно иксы подкачали ?
    Чего им не хватает кроме HDR (что нужен в 10 играх и при просмотре кинца и требует дорогого монитора).
     
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