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Дистрибутив Artix Linux начал поставку сборок с XLibre, форком X.Org Server

29.06.2025 09:43

Разработчики дистрибутива Artix Linux представили экспериментальные сборки, переведённые на использование XLibre, форка X.Org Server. Artix Linux основан на пакетной базе Arch Linux и примечателен использованием вместо systemd системных менеджеров openrc, runit, dinit и s6, на выбор пользователя. Для тестирования сформированы XLibre-сборки с рабочими столами Xfce, Cinnamon и MATE, размером 2 ГБ, а также полная сборка, размером 4.6 ГБ. В скором времени XLibre намерены задействовать и в основных сборках дистрибутива. Пользователи существующих установок Artix Linux могут перейти на XLibre, установив пакет xlibre-xserver и необходимые драйверы xlibre-xf86-* из репозитория "galaxy-gremlins".

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.artixlinux.org/i...)
  2. OpenNews: Kubuntu прекращает поставку сеанса X11 в установочных сборках
  3. OpenNews: Проект X11Libre создал форк X.Org Server, избавленный от влияния корпораций
  4. OpenNews: Разработчики САПР KiCad раскритиковали Wayland и рекомендовали использовать X11
  5. OpenNews: Релиз XLibre 25.0, форка X.Org Server
  6. OpenNews: Новые версии сервисного менеджера s6-rc и системы инициализации s6-linux-init
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63492-xlibre
Ключевые слова: xlibre, x11libre, x11
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Обсуждение (7) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:59, 29/06/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    А падать не будет?
     
  • 1.2, Аноним (1), 10:05, 29/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Красная шляпа смотрит на это с недоверием
     
  • 1.3, warlock (??), 10:09, 29/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Отказался от Artix после того, как они своими кривыми ручками в одном из недавних обновлений отломали гуглопоиск в Firefox. Да так качественно отломали, что никакими способами восстановить его не удалось.
     
  • 1.4, kravich (ok), 10:13, 29/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Как попиарить ненужный дистрибутив на хайповой (но тоже ненужной) теме
     

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