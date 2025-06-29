Дистрибутив Artix Linux начал поставку сборок с XLibre, форком X.Org Server

Разработчики дистрибутива Artix Linux представили экспериментальные сборки, переведённые на использование XLibre, форка X.Org Server. Artix Linux основан на пакетной базе Arch Linux и примечателен использованием вместо systemd системных менеджеров openrc, runit, dinit и s6, на выбор пользователя. Для тестирования сформированы XLibre-сборки с рабочими столами Xfce, Cinnamon и MATE, размером 2 ГБ, а также полная сборка, размером 4.6 ГБ. В скором времени XLibre намерены задействовать и в основных сборках дистрибутива. Пользователи существующих установок Artix Linux могут перейти на XLibre, установив пакет xlibre-xserver и необходимые драйверы xlibre-xf86-* из репозитория "galaxy-gremlins".



