Релиз XLibre 25.0, форка X.Org Server

Представлен первый выпуск проекта XLibre, развивающего форк X.Org Server. Выпуск позиционируется как имеющий качество бета-версии и предназначен для тестирования и выявления возможных недоработок. XLibre 25.0 включает изменения ABI, т.е. для корректной работы требуется пересборка X11-драйверов. Проект открыт к сотрудничеству с дистрибутивами и готов интегрировать в свой состав патчи, накопившиеся в процессе сопровождения пакетов с сервером X.Org.

Форк создал Энрико Вайгельт (Enrico Weigelt), занимающий первое место по числу подготовленных для X-сервера изменений - до создания форка от Энрико в X.Org Server было принято около 1600 изменений и ещё более 1200 изменений включено в кодовую базу форка. Энрико также является мэйнтейнером драйверов AMD FCH GPIO и VIRTIO GPIO в ядре Linux, и мэйнтейнером Xnest. Энрико приглашает присоединиться к работе над XLibre всех желающих, готовых внести свой вклад в разработку и заинтересованных в продвижении X11, независимо от страны, расы, пола, возраста, политических убеждений и личных особенностей. С момента основания форка к разработке уже подключилось более 10 участников, предоставивших несколько десятков изменений.

Причиной создания форка стало несогласие с политикой сопровождающих X.Org, ведущей к стагнации разработки, в то время как Энрико выступал за активное продолжение развития и проведения большой чистки X-сервера. Недовольство сопровождающих в отношении Энрико, которое привело к прекращению приёма от него изменений, вызвано тем, что некоторые связанные с проведением чистки изменения приводили к проблемам, регрессиям, нарушению ABI и сбоям при сборке. Кроме того, Энрико был склонен к теориям заговора и заявлял, что компания Red Hat намеренно тормозит развитие X-сервера.

В первом выпуске XLibre, помимо значительной чистки кода и избавления проекта от технического долга (более тысячи патчей), предложены следующие новшества: