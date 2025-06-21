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Релиз XLibre 25.0, форка X.Org Server

21.06.2025 14:44

Представлен первый выпуск проекта XLibre, развивающего форк X.Org Server. Выпуск позиционируется как имеющий качество бета-версии и предназначен для тестирования и выявления возможных недоработок. XLibre 25.0 включает изменения ABI, т.е. для корректной работы требуется пересборка X11-драйверов. Проект открыт к сотрудничеству с дистрибутивами и готов интегрировать в свой состав патчи, накопившиеся в процессе сопровождения пакетов с сервером X.Org.

Форк создал Энрико Вайгельт (Enrico Weigelt), занимающий первое место по числу подготовленных для X-сервера изменений - до создания форка от Энрико в X.Org Server было принято около 1600 изменений и ещё более 1200 изменений включено в кодовую базу форка. Энрико также является мэйнтейнером драйверов AMD FCH GPIO и VIRTIO GPIO в ядре Linux, и мэйнтейнером Xnest. Энрико приглашает присоединиться к работе над XLibre всех желающих, готовых внести свой вклад в разработку и заинтересованных в продвижении X11, независимо от страны, расы, пола, возраста, политических убеждений и личных особенностей. С момента основания форка к разработке уже подключилось более 10 участников, предоставивших несколько десятков изменений.

Причиной создания форка стало несогласие с политикой сопровождающих X.Org, ведущей к стагнации разработки, в то время как Энрико выступал за активное продолжение развития и проведения большой чистки X-сервера. Недовольство сопровождающих в отношении Энрико, которое привело к прекращению приёма от него изменений, вызвано тем, что некоторые связанные с проведением чистки изменения приводили к проблемам, регрессиям, нарушению ABI и сбоям при сборке. Кроме того, Энрико был склонен к теориям заговора и заявлял, что компания Red Hat намеренно тормозит развитие X-сервера.

В первом выпуске XLibre, помимо значительной чистки кода и избавления проекта от технического долга (более тысячи патчей), предложены следующие новшества:

  • Поддержка X11-расширения Xnamespace, обеспечивающего изоляцию клиентов через разделение на уровне пространств имён X11.
  • Перевод Xnest на XCB и исключение Xlib из зависимостей.
  • Возможность одновременной установки разных версий ABI (для каждого варианта API свой каталог с драйверами) для бесшовного обновления в дистрибутивах.
  • Улучшение поддержки платформ, отличных от Linux.
  • Устранение накопившихся уязвимостей.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: Проект X11Libre создал форк X.Org Server, избавленный от влияния корпораций
  3. OpenNews: Разработчики САПР KiCad раскритиковали Wayland и рекомендовали использовать X11
  4. OpenNews: Доступен X.Org Server 21.1
  5. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.18 с устранением 6 уязвимостей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63438-xlibre
Ключевые слова: xlibre, x.org, x11
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 15:12, 21/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Маст хэв.
     
  • 2, adam (?), 15:13, 21/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Wayland-капец скоро на всех десктопах. Молодец этот Энрико.
     
     
  • 3, Аноним (3), 15:15, 21/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маловероятно. Когда каноникал выкатил свой mir, то их завернули с патчами. Так что и тут скорее всего корпы выпилят везде поддержку x11.
     
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