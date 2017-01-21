Обновление X.Org Server 21.1.17 с устранением 6 уязвимостей

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|1.2, Аноним (2), 22:31, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ооот, ткнули палкой в гнездо, разворошили. Не зря в любом случае. Вон как, патчить стали.
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|1.7, Аноним (7), 22:48, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В альт линуксе на p10: firefox-134.0.2-alt0.p10.1.x86_64.rpm
и они бояться обновляться потому что в коде ничего не понимают.
Как же их тогда сейчас шибанет
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|2.12, НяшМяш (ok), 23:04, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дети, запоминаем: полезное по мнению кекспертов - это ворошить 30-летний сишный код, который даже сами создатели уже закопали.
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