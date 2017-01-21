Обновление X.Org Server 21.1.17 с устранением 6 уязвимостей

Опубликованы корректирующие выпуски X.Org Server 21.1.17 и DDX-компонента (Device-Dependent X) xwayland 24.1.7, обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland. В новой версии X.Org Server устранено 6 уязвимостей. Проблемы потенциально могут быть эксплуатированы для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH. Выявленные уязвимости: CVE-2025-49176 - целочисленное переполнение в реализации расширения Big Requests, позволяющего отправлять запросы, размером более 16 бит. Уязвимость проявляется с выпуска X11R6.0 (1994 год).

CVE-2025-49179 - целочисленное переполнение в реализации расширения X Record, возникающее при отправке слишком больших значений числа клиентов или диапазонов. Уязвимость проявляется с выпуска X11R6.1 (1996 год).

CVE-2025-49180 - целочисленное переполнение в реализации расширения RandR. Уязвимость проявляется с выпуска 1.13 RC1 (2012 год).

CVE-2025-49178 - возможность создания ситуации, приводящей к блокированию запросов других клиентов. Уязвимость проявляется с выпуска Xorg 1.10.0

CVE-2025-49175 - чтение из памяти вне границы буфера в расширении X Rendering, возникающее при выполнении операций с анимированными курсорами. Уязвимость проявляется с выпуска XFree86 4.3.0 (2003 год).

CVE-2025-49177 - утечка данных в реализации расширения XFIXES, вызванная отсутствием проверки размера запроса клиента в обработчике XFixesSetClientDisconnectMode (клиент может отправить более короткий запрос и прочитать данные предыдущего запроса. Уязвимость проявляется с выпуска Xorg Server 21.1 RC1 (2011 год).



