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Обновление X.Org Server 21.1.17 с устранением 6 уязвимостей

17.06.2025 22:26

Опубликованы корректирующие выпуски X.Org Server 21.1.17 и DDX-компонента (Device-Dependent X) xwayland 24.1.7, обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland. В новой версии X.Org Server устранено 6 уязвимостей. Проблемы потенциально могут быть эксплуатированы для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.

Выявленные уязвимости:

  • CVE-2025-49176 - целочисленное переполнение в реализации расширения Big Requests, позволяющего отправлять запросы, размером более 16 бит. Уязвимость проявляется с выпуска X11R6.0 (1994 год).
  • CVE-2025-49179 - целочисленное переполнение в реализации расширения X Record, возникающее при отправке слишком больших значений числа клиентов или диапазонов. Уязвимость проявляется с выпуска X11R6.1 (1996 год).
  • CVE-2025-49180 - целочисленное переполнение в реализации расширения RandR. Уязвимость проявляется с выпуска 1.13 RC1 (2012 год).
  • CVE-2025-49178 - возможность создания ситуации, приводящей к блокированию запросов других клиентов. Уязвимость проявляется с выпуска Xorg 1.10.0
  • CVE-2025-49175 - чтение из памяти вне границы буфера в расширении X Rendering, возникающее при выполнении операций с анимированными курсорами. Уязвимость проявляется с выпуска XFree86 4.3.0 (2003 год).
  • CVE-2025-49177 - утечка данных в реализации расширения XFIXES, вызванная отсутствием проверки размера запроса клиента в обработчике XFixesSetClientDisconnectMode (клиент может отправить более короткий запрос и прочитать данные предыдущего запроса. Уязвимость проявляется с выпуска Xorg Server 21.1 RC1 (2011 год).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.16 с устранением 8 уязвимостей
  3. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.14 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Проект X11Libre создал форк X.Org Server, избавленный от влияния корпораций
  5. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.13 с устранением потенциальной уязвимости в исправлении уязвимости
  6. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.12 с устранением 4 уязвимостей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63423-xorg
Ключевые слова: xorg, xserver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:31, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ооот, ткнули палкой в гнездо, разворошили. Не зря в любом случае. Вон как, патчить стали.
     
     
  • 2.8, 12yoexpert (ok), 22:58, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слон и моська
     

  • 1.4, Илья (??), 22:40, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "убей меня"
     
  • 1.5, Я (??), 22:40, 17/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:47, 17/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:48, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В альт линуксе на p10: firefox-134.0.2-alt0.p10.1.x86_64.rpm
    и они бояться обновляться потому что в коде ничего не понимают.

    Как же их тогда сейчас шибанет

     
  • 1.9, Афроним (?), 22:58, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так, мал по малу закапывают Кеды и Гном.
     
     
  • 2.11, НяшМяш (ok), 23:03, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кеды с гномом в курсе?
     
     
  • 3.13, Alladin (?), 23:04, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, давно уже
     
  • 3.14, Афроним (?), 23:05, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется,все треды про них забиты терпеливыми комментариями.
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:02, 17/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ведь могут же чем-то полезным заниматься, когда захотят.
     
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 23:04, 17/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дети, запоминаем: полезное по мнению кекспертов - это ворошить 30-летний сишный код, который даже сами создатели уже закопали.
     

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