Новые версии сервисного менеджера s6-rc и системы инициализации s6-linux-init

Представлен выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.5.6.0, предназначенного для управления запуском скриптов инициализации и сервисов. Поддерживается отслеживание дерева зависимостей и автоматический запуск или завершение сервисов для достижения указанного состояния. Инструментарий s6-rc может применяться как в системах инициализации, так и для организации запуска произвольных сервисов в привязке к событиям, отражающим изменение состояния системы. Система поддерживает скрипты инициализации, совместимые с sysv-init, и может импортировать информацию о зависимостях из sysv-rc или OpenRC. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией ISC. Сервисный менеджер s6-rc включает набор утилит для запуска и остановки длительно функционирующих процессов (демонов) или сразу завершаемых скриптов инициализации. В процессе работы обеспечивается параллельный запуск не пересекающихся между собой сервисов и гарантируется повторяющаяся при разных запусках последовательность выполнения скриптов. Все изменения состояния обрабатываются с учётом зависимостей, например, при запуске какого-то сервиса будут автоматически запущены необходимые для его работы зависимости, а при остановке - остановлены и зависимые сервисы. В отличие от других сервисных менеджеров s6-rc поддерживает упреждающее (в offline-режиме) построение графа зависимостей для имеющегося набора сервисов, что позволяет выполнить ресурсоёмкий анализ зависимостей отдельно, а не во время загрузки или изменения состояния. При этом система не является монолитной и разбита на серию отдельных и заменяемых модулей, каждый из которых в соответствии с философией Unix решает только определённую задачу. Проект s6-rc придерживается философии минимализма (не содержит ничего лишнего) и потребляет минимум ресурсов. Вместо уровней запуска (runlevel) в s6-rc предлагается концепция наборов (bundles), позволяющая группировать сервисы по произвольным признакам и решаемым задачам. Для повышения эффективности работы используется скомпилированная БД зависимостей, создаваемая утилитой s6-rc-compile на основе содержимого каталогов с файлами для запуска/остановки сервисов. Для разбора и манипуляций с БД предлагаются утилиты s6-rc-db и s6-rc-update. Одновременно сформированы новые версии сопутствующих пакетов, дополняющих s6-rc: s6 2.13.2.0 - утилиты для отслеживания работы процессов и управления процессами (аналог daemontools и runit). Поддерживаются такие возможности как перезапуск процессов после их аварийного завершения, запуск обработчика (активация сервиса) при обращении к сетевому порту, журналирование событий (замена syslogd) и контролируемое предоставление дополнительных привилегий (аналог sudo).

s6-linux-init 1.1.3.0 - реализация init-процесса для операционных систем на базе ядра Linux, применяемого для создания систем инициализации, в которых для управления сервисами и скриптами используются пакеты s6 и s6-rc.

s6-networking 2.7.1.0 - набор утилит для создания сетевых сервисов, похожий на ucspi.

s6-frontend - обвязка для воссоздания функциональности daemontools и runit поверх s6.

s6-portable-utils 2.3.1.0 - набор типовых Unix-утилит, таких как cut, chmod, ls, sort и grep, оптимизированных для потребления минимальных ресурсов и поставляемых под лицензией ISC.

s6-linux-utils 2.6.3.0 - набор утилит, привязанных к Linux, таких как chroot, freeramdisk, logwatch, mount и swapon.

mdevd 0.1.7.0 - менеджер событий (аналог udevd), предназначенный для обработки горячего подключения устройств. По конфигурации mdevd совместим с mdev из состава Busybox.

bcnm 0.0.2.0 - сетевой конфигуратор с возможностями для настройки Wi-Fi на стороне клиента.

execline 2.9.7.0 - язык написания сценариев.

skalibs 2.14.4.0 - библиотека для создания безопасных системных приложений на языке Си.

s6-dns 2.4.1.0 - набор клиентских библиотек и утилит, заменяющих типовые DNS-утилиты из BIND и djbdns.

dnsfunnel 0.0.3.0 - перенаправляет локальные DNS-запросы на внешний сервер (DNS forwarder).

shibari 0.0.2.0 - простой DNS-сервер.

tipidee 0.0.6.0 - HTTP-сервер с поддержкой HTTP/1.1. В новых версиях во все пакеты добавлена поддержка pkg-config. В библиотеке skalibs реализованы варианты функций ввода/вывода, время работы которых можно ограничить таймаутом. В mdevd добавлена опция "-I" для задания имени группы netlink для приёма запросов, размер буфера по умолчанию увеличен до 1 МБ. В tipideed обеспечена возможность потоковой трансляции вывода CGI-скриптов, добавлена поддержка методов PUT, DELETE и PATCH, реализована директива autochunk для chunked-кодирования передаваемых данных.



