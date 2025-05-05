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Новые версии сервисного менеджера s6-rc и системы инициализации s6-linux-init

05.05.2025 21:30

Представлен выпуск сервисного менеджера s6-rc 0.5.6.0, предназначенного для управления запуском скриптов инициализации и сервисов. Поддерживается отслеживание дерева зависимостей и автоматический запуск или завершение сервисов для достижения указанного состояния. Инструментарий s6-rc может применяться как в системах инициализации, так и для организации запуска произвольных сервисов в привязке к событиям, отражающим изменение состояния системы. Система поддерживает скрипты инициализации, совместимые с sysv-init, и может импортировать информацию о зависимостях из sysv-rc или OpenRC. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией ISC.

Сервисный менеджер s6-rc включает набор утилит для запуска и остановки длительно функционирующих процессов (демонов) или сразу завершаемых скриптов инициализации. В процессе работы обеспечивается параллельный запуск не пересекающихся между собой сервисов и гарантируется повторяющаяся при разных запусках последовательность выполнения скриптов. Все изменения состояния обрабатываются с учётом зависимостей, например, при запуске какого-то сервиса будут автоматически запущены необходимые для его работы зависимости, а при остановке - остановлены и зависимые сервисы.

В отличие от других сервисных менеджеров s6-rc поддерживает упреждающее (в offline-режиме) построение графа зависимостей для имеющегося набора сервисов, что позволяет выполнить ресурсоёмкий анализ зависимостей отдельно, а не во время загрузки или изменения состояния. При этом система не является монолитной и разбита на серию отдельных и заменяемых модулей, каждый из которых в соответствии с философией Unix решает только определённую задачу. Проект s6-rc придерживается философии минимализма (не содержит ничего лишнего) и потребляет минимум ресурсов.

Вместо уровней запуска (runlevel) в s6-rc предлагается концепция наборов (bundles), позволяющая группировать сервисы по произвольным признакам и решаемым задачам. Для повышения эффективности работы используется скомпилированная БД зависимостей, создаваемая утилитой s6-rc-compile на основе содержимого каталогов с файлами для запуска/остановки сервисов. Для разбора и манипуляций с БД предлагаются утилиты s6-rc-db и s6-rc-update.

Одновременно сформированы новые версии сопутствующих пакетов, дополняющих s6-rc:

  • s6 2.13.2.0 - утилиты для отслеживания работы процессов и управления процессами (аналог daemontools и runit). Поддерживаются такие возможности как перезапуск процессов после их аварийного завершения, запуск обработчика (активация сервиса) при обращении к сетевому порту, журналирование событий (замена syslogd) и контролируемое предоставление дополнительных привилегий (аналог sudo).
  • s6-linux-init 1.1.3.0 - реализация init-процесса для операционных систем на базе ядра Linux, применяемого для создания систем инициализации, в которых для управления сервисами и скриптами используются пакеты s6 и s6-rc.
  • s6-networking 2.7.1.0 - набор утилит для создания сетевых сервисов, похожий на ucspi.
  • s6-frontend - обвязка для воссоздания функциональности daemontools и runit поверх s6.
  • s6-portable-utils 2.3.1.0 - набор типовых Unix-утилит, таких как cut, chmod, ls, sort и grep, оптимизированных для потребления минимальных ресурсов и поставляемых под лицензией ISC.
  • s6-linux-utils 2.6.3.0 - набор утилит, привязанных к Linux, таких как chroot, freeramdisk, logwatch, mount и swapon.
  • mdevd 0.1.7.0 - менеджер событий (аналог udevd), предназначенный для обработки горячего подключения устройств. По конфигурации mdevd совместим с mdev из состава Busybox.
  • bcnm 0.0.2.0 - сетевой конфигуратор с возможностями для настройки Wi-Fi на стороне клиента.
  • execline 2.9.7.0 - язык написания сценариев.
  • skalibs 2.14.4.0 - библиотека для создания безопасных системных приложений на языке Си.
  • s6-dns 2.4.1.0 - набор клиентских библиотек и утилит, заменяющих типовые DNS-утилиты из BIND и djbdns.
  • dnsfunnel 0.0.3.0 - перенаправляет локальные DNS-запросы на внешний сервер (DNS forwarder).
  • shibari 0.0.2.0 - простой DNS-сервер.
  • tipidee 0.0.6.0 - HTTP-сервер с поддержкой HTTP/1.1.

В новых версиях во все пакеты добавлена поддержка pkg-config. В библиотеке skalibs реализованы варианты функций ввода/вывода, время работы которых можно ограничить таймаутом. В mdevd добавлена опция "-I" для задания имени группы netlink для приёма запросов, размер буфера по умолчанию увеличен до 1 МБ. В tipideed обеспечена возможность потоковой трансляции вывода CGI-скриптов, добавлена поддержка методов PUT, DELETE и PATCH, реализована директива autochunk для chunked-кодирования передаваемых данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://skarnet.org/lists/skaw...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 257
  3. OpenNews: Выпуск системы инициализации SysVinit 3.14
  4. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.9.2
  5. OpenNews: Доступна система инициализации Finit 4.0
  6. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63187-s6
Ключевые слова: s6, init
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, guser (?), 21:41, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    што только не придумают,лишь бы богодухновенную системду отрицать!
     
     
  • 2.2, anonymous (??), 21:44, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У каждой задачи должно быть как минимум три разных программных решения. Чтобы у пользователя был выбор, а у программистов - образец для подражения или конкуренции.
     
     
  • 3.4, dannyD (?), 21:51, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так точно,

    если выборов меньше трех - это не выбор, а шантаж.

     

  • 1.3, Обезьяврус (-), 21:50, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая-то она мудрёная. Из всех альтернатив Systemd больше всего мне понравился Runit - он очень быстрый и простой, как палка.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:03, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, но не трекает зависимостей. А если их трекать, то всё усложняется, и минимальный вариант усложнения - это s6.
     
     
  • 3.12, мяв (?), 22:31, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    минимальный - openrc.
     
     
  • 4.13, мяв (?), 22:32, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или даже чтоУгодно+startpar.
    да, скорее так.
     
  • 2.10, мяв (?), 22:31, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из альтернатив сд, как сервисному менеджеру, только openrc и s6.
    остальное даже не близко по функционалу
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:02, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > что позволяет выполнить ресурсоёмкий анализ зависимостей отдельно, а не во время загрузки или изменения состояния.

    У них там что, десяток тыщ сервисов или это опять классический "premature optimization"?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:28, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С системдой же не за 5 секунд загружается, хотя и с ней не сотнями сервисы грузятся.
     
  • 2.8, anonymous (??), 22:28, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее всего затачиваются под встроенные системы. Там частенько делают переконфигурацию через перекомпиляцию.
     
  • 2.9, мяв (?), 22:29, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже для 10 сервисовэто дает ощутимый прирост.
    openrc тоже зависимости для нативных сервисов компилит. и стартует их одним openrc-run'ом, запущенным 0'м пидом.
    результат - прирост в 4 раза по сравнению с ненативными.
     

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