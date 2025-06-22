Kubuntu прекращает поставку сеанса X11 в установочных сборках

4.63 , Аноним ( - ), 00:03, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > 2. Невозможность сделать скриншот без костылей, ломающих вялый протокол Неужели?

В моей кубунту все работает. И у дизигнеров с гномом - тоже!

Прямо из коробки идет скриншотилка! Может у тебя руки-крюки? > 3. Невозможность сделать запись экрана УМВР ¯\_(ツ)_/¯ > 4. Невозможность шаринга экрана И даже это УМВР! > А так да, крутая фича. Жаль ты оказался неосилятором.

Это печально.

5.70 , Аноним ( 73 ), 00:08, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но как это всё работает, если все окна, как пишет анонист сверху, изолированы друг от друга? А, блин... я ж написал - костыли, ломающие вяленый протокол и его изначальную идею (изоляцию окон)

6.94 , morphe ( ? ), 01:04, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > (изоляцию окон) Окна остаются изолированы, лишь появляется процесс pipewire который и занимается передачей видео, а запрос прав доступа к окну переходит со стороны приложения в xdg desktop portal

У этого и преимущества есть - приложениям не нужно отличать запись всего экрана от записи отдельного окна, в desktop portal можно выбрать оба варианта, и это хорошо работает, в отличии от того как в иксах каждое приложение само реализовывало сложный диалог выбора Приложение не имеет прямого доступа к чужим окнам, и ему не нужно заниматься костылями чтобы на всех иксовых композиторах захват происходил правильно (Смотри сколько для правильного захвата экрана/окон в иксах пришлось делать в obs)

4.65 , Аноним ( 19 ), 00:04, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Программы не могут запоминать положение своих окон А зачем это надо? Этим должен WM заниматься. В частности, гном дает пользователю выбрать, стоит ли открывать окна в центре экрана. Хорошо, что разрабы программ не могут своими шаловливыми руками делать открытие окон менее предсказуемым. Появляться там, где ты закрыл прогу неделю назад, а не по центру экрана -- это непредсказуемость. > Невозможность сделать скриншот без костылей, ломающих вялый протокол

> Невозможность сделать запись экрана

> Невозможность шаринга экрана В гноме все работает. Мы же все еще про "с точки зрения пользователей" говорим?

5.72 , Аноним ( 73 ), 00:10, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну дак если в гноме всё это работает, то что мешает калькулятору из примера выше стырить твой пароль?

6.75 , Аноним ( 19 ), 00:16, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как он его стырит, если скриншотит сам гном-шелл? А когда QEMU пытается захватить клавиатуру, гном-шелл выдает диалог "точно разрешаем этой проге читать все, что вводишь с клавиатуры?" Короче, вяленый позволяет выдавать прогам права на тончайшем уровне, как в андроиде, где проги даже уведомление показать не могут, пока не добьются от тебя разрешения. А в иксах проходной двор, все могут всё.

7.78 , Аноним ( 73 ), 00:21, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А в иксах проходной двор, все могут всё. Вообще-то Xnamespace уже давно был готов (хоть его и не принимали в Xorg). Но теперь есть шанс, что появится в X11libre. > Как он его стырит, если скриншотит сам гном-шелл? Понятно, значит гном-шелл - проходной двор.

8.79 , Аноним ( 19 ), 00:25, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Слишком поздно, понимаешь Этим надо было заниматься -дцать лет назад, а не вот... 9.83 , Аноним ( 73 ), 00:29, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ой ля, поздно Жрёшь что дают, а ведешь себя будто от тебя лично что-то зав... 10.86 , Аноним ( 19 ), 00:37, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Напротив, вяленый дает преимущества, которые даже без сворачивания иксов выглядя... 11.87 , Аноним ( 73 ), 00:39, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я еще помню как иксы работали на 16Мб RAM на каком-то там SPARC е и даже не торм... 12.88 , Аноним ( 19 ), 00:43, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Понятия не имею У меня нет оборудования с 16-метровой оперативкой Поскольку вя... 13.93 , Аноним ( 73 ), 00:50, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Блин, да как же вы черт возьми заeбaли со своими вяленый это протокол Иксы эт... 14.96 , Аноним ( 19 ), 01:06, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты спросил, уместится ли вяленый а не конкретно mutter wlroots etc в 16 метро... 8.95 , morphe ( ? ), 01:05, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Какие приложения с xnamespace умеют работать ... 8.98 , Аноним ( - ), 01:15, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать 187 Xnamespace уже давно был готов хоть его и не принимали в Xorg Ну раз б... 5.104 , Аноним ( 104 ), 02:14, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А зачем это надо? Ну, вот тебе два примера из головы:

- kmix

- syncthingtray Реализация всплывающего окна с быстрыми настройками по клику в систмном трее. > Этим должен WM заниматься. Ну, пусть занимается, я не против. Как ему объяснить, что окно надо открыть возле системного трея? Ну, или еще задачка. Как сказать ВМу под вейландом, что моему приложению не нужна кнопка распахнуть во весь экран? Во всяком случае через QML мне это неудалось реализовать.

