Kubuntu прекращает поставку сеанса X11 в установочных сборках

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|2.2, Аноним (2), 22:23, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, но выкидывание х-ового хлама - один из этапов подготовки.
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|4.14, Аноним (2), 22:53, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на слабом железе
Хз.
На обычном Ryzen 7840u хорошо поживает, не падает (KDE 6.2.5). С amd_gpu драйвером проблемы были, но то к amd вопросы.
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|4.15, Аноним (-), 22:59, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Как там вайланд на слабом железе поживает? Не падает?
А тебе на слабом железе непременно нужна распоследняя кубунта?
На старой посидеть не вариант?
Почему люди, которые имею железо поновее, должны страдать с иксами?
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|4.18, Аноним (18), 23:04, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если нажали кнопку "Форк x11", то это не уберёт их иксов кусок морально устаревшего забаговоннаго костылями кода!
(В котором никто не хочет разбираться даже за деньги! За исключением кучки луддитов, которые хотят вернуть всех в 24 кадра в секунду)
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|4.24, morphe (?), 23:10, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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FYI: в среднем wayland работает лучше (меньше input lag например) и ест меньше чем иксы, если сравнивать kde/gnome на x11 и wayland, либо например i3 и sway
Со старым железом проблема лишь в том что оно/его драйвера могут криво реализовывать вещи которые wayland использует
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|5.82, Аноним (82), 00:26, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая наглая ложь.
input lag на wayland в принципе будет выше, чем в иксах, из-за композитинга.
Можно же элементарно погуглить "wayland input lag".
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|6.90, morphe (?), 00:44, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> input lag на wayland в принципе будет выше, чем в иксах, из-за
> композитинга.
Почему мы сравниваем wayland с композитингом и иксы без?)
В одинаковых условиях - что в случае waylandа по дефолту и правильно работающих иксов (без разрывов), что в случае wayland со включённым тирингом и рвущимися иксами - wayland имеет МЕНЬШИЙ input latency
> Можно же элементарно погуглить "wayland input lag".
Что собственно тебе и будет говориться во всей выдаче гугла, погугли сам)
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|3.44, Аноним (44), 23:44, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Весь мир разрушим / До основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир построим!..
Что характерно, тоже не очень вышло.
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|3.51, Аноним (51), 23:48, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да, но выкидывание х-ового хлама - один из этапов подготовки.
Эт да, раньше нужно было, а то ведь происки злобных иксовских наймитов мешают построению светлого вялено-будущего!
То они в amd_gpu гадят, то руководству нвидии на лапу дают, то кикадовцев запугивают!
А вот как иксов окончательно не станет (вместе с форками - это важно!), ух ... тогда заживем и все сразу заработает!
(ну или будем искать и объявлять новых Врагов, но скорее всего, это будут все те же иксовики, ушедшие в подполье и тихо гадящие чисто из вредности!)
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|4.73, Аноним (73), 00:14, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда это всё-таки случится, вялый уже будет устаревшим и так и не ставший готовый для использования, а на его замену уже будет какой-нить Mir 2.0. И всё опять начнется заново.
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|4.80, Аноним (2), 00:25, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То они в amd_gpu гадят
В amd_gpu нагадил какой-то криворукий интерн, который PSR писал.
И тупенький менеджер, который не понимает, что грузиться с amdgpu.dcdebugmask=0x10, это не комильфо.
И да, это не значит, что на иксах там ничего не падает. Я понятия не имею, как там сейчас.
Кому нормальному в 25 году, на последних кедах пришло бы в голову запускать иксы?!
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|5.91, Аноним (51), 00:47, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В amd_gpu нагадил какой-то криворукий интерн, который PSR писал.
> И тупенький менеджер, который не понимает, что грузиться с amdgpu.dcdebugmask=0x10, это
> не комильфо.
> И да, это не значит, что на иксах там ничего не падает.
> Я понятия не имею, как там сейчас.
> Кому нормальному в 25 году, на последних кедах пришло бы в голову
> запускать иксы?!
Да не кипяшись так, бро!
Я ж полностью с тобою согласен - иксы корень всех проблем и чистое Зло! Вот побидим^W выкинем их отовсюду - и сразу все заработает, зуб (твой) даю, да!
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|1.4, Аноним (-), 22:33, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какая боль, какая боль (с)
Что-то нынешняя неделя, это просто "неделя закапывания иксов".
Попрошу чатгопоту нарисовать котика 🐈 закапывающего их 💩 в лотке)
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|2.46, Аноним (73), 23:45, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты переоцениваешь значимость этого события. Лично мне ваще пофиг что там kubuntu закапывает, я ей не пользуюсь
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|1.6, Аноним (6), 22:34, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А с nouveau вейланд вообще работает сейчас? Вряд ли в таком виде кто-то будет с этим работать, так что установят, если надо.
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|2.68, Kerr (ok), 00:05, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На любом драйвере, входящем с состав современной Mesa, работает сеанс Wayland.
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|1.8, Аноним (7), 22:42, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Объясните мне такому глупому.. какой профит будет простому пользователю?
Вот.. хочу чтобы за наносекунды открывалось окно. Оно будет так?
А будет ли прирост производительности?
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|2.10, Аноним (10), 22:45, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Профит в том, что ты будешь чувствовать себя трендовым, стильным, молодёжным, а не как вот эти деды на Иксах.
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|2.19, Аноним (19), 23:06, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С точки зрения пользователя, все становится безопаснее: теперь калькулятор не сможет стырить твой пароль, который ты вводишь в абсолютно другой программе. То есть, если ты в иксах открывает терминал, вводишь sudo и жмешь ентер, любая другая программа может насторожиться и начать внимательно слушать: щас будет твой пароль! В вяленом же, клиенты изолированы друг от друга. Не получится закейлоггерить пароль или заскриншотить экран и отправить твоему работодателю. Другая выгода пользователю: теперь разрабы могут поддерживать только вяленый, и выкатывать новые фичи гораздо быстрее, так как не надо тратить время на поддержку тухлого куска гнилого мяса.
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|3.26, Аноним (7), 23:11, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это так не работает...
Кому надо, те уже внедрили в свои программы(в основном конечно это веб-браузеры и сайты) все необходимое и уже давно, вне зависимости уязвимости X11, стригут шерсть.
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|3.42, 12yoexpert (ok), 23:41, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пока что каждый (каждый!) фанатик вяленого подтверждает простое правило: все фанатики вяленого безграмотны
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|3.45, Аноним (44), 23:45, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С точки зрения пользователя, все становится безопаснее
Просили же с точки зрения пользователя.
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|3.55, Аноним (73), 23:53, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В итоге получаем:
1. Программы не могут запоминать положение своих окон
2. Невозможность сделать скриншот без костылей, ломающих вялый протокол
3. Невозможность сделать запись экрана
4. Невозможность шаринга экрана
А так да, крутая фича.
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|4.63, Аноним (-), 00:03, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 2. Невозможность сделать скриншот без костылей, ломающих вялый протокол
Неужели?
В моей кубунту все работает. И у дизигнеров с гномом - тоже!
Прямо из коробки идет скриншотилка!
Может у тебя руки-крюки?
> 3. Невозможность сделать запись экрана
УМВР ¯\_(ツ)_/¯
> 4. Невозможность шаринга экрана
И даже это УМВР!
> А так да, крутая фича.
Жаль ты оказался неосилятором.
Это печально.
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|5.70, Аноним (73), 00:08, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но как это всё работает, если все окна, как пишет анонист сверху, изолированы друг от друга? А, блин... я ж написал - костыли, ломающие вяленый протокол и его изначальную идею (изоляцию окон)
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|6.94, morphe (?), 01:04, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> (изоляцию окон)
Окна остаются изолированы, лишь появляется процесс pipewire который и занимается передачей видео, а запрос прав доступа к окну переходит со стороны приложения в xdg desktop portal
У этого и преимущества есть - приложениям не нужно отличать запись всего экрана от записи отдельного окна, в desktop portal можно выбрать оба варианта, и это хорошо работает, в отличии от того как в иксах каждое приложение само реализовывало сложный диалог выбора
Приложение не имеет прямого доступа к чужим окнам, и ему не нужно заниматься костылями чтобы на всех иксовых композиторах захват происходил правильно (Смотри сколько для правильного захвата экрана/окон в иксах пришлось делать в obs)
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|4.65, Аноним (19), 00:04, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Программы не могут запоминать положение своих окон
А зачем это надо? Этим должен WM заниматься. В частности, гном дает пользователю выбрать, стоит ли открывать окна в центре экрана. Хорошо, что разрабы программ не могут своими шаловливыми руками делать открытие окон менее предсказуемым. Появляться там, где ты закрыл прогу неделю назад, а не по центру экрана -- это непредсказуемость.
> Невозможность сделать скриншот без костылей, ломающих вялый протокол
> Невозможность сделать запись экрана
> Невозможность шаринга экрана
В гноме все работает. Мы же все еще про "с точки зрения пользователей" говорим?
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|5.72, Аноним (73), 00:10, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну дак если в гноме всё это работает, то что мешает калькулятору из примера выше стырить твой пароль?
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|6.75, Аноним (19), 00:16, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как он его стырит, если скриншотит сам гном-шелл? А когда QEMU пытается захватить клавиатуру, гном-шелл выдает диалог "точно разрешаем этой проге читать все, что вводишь с клавиатуры?" Короче, вяленый позволяет выдавать прогам права на тончайшем уровне, как в андроиде, где проги даже уведомление показать не могут, пока не добьются от тебя разрешения. А в иксах проходной двор, все могут всё.
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|7.78, Аноним (73), 00:21, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А в иксах проходной двор, все могут всё.
Вообще-то Xnamespace уже давно был готов (хоть его и не принимали в Xorg). Но теперь есть шанс, что появится в X11libre.
> Как он его стырит, если скриншотит сам гном-шелл?
Понятно, значит гном-шелл - проходной двор.
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|8.79, Аноним (19), 00:25, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Слишком поздно, понимаешь Этим надо было заниматься -дцать лет назад, а не вот... текст свёрнут, показать
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|9.83, Аноним (73), 00:29, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ой ля, поздно Жрёшь что дают, а ведешь себя будто от тебя лично что-то зав... текст свёрнут, показать
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|5.104, Аноним (104), 02:14, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем это надо?
Ну, вот тебе два примера из головы:
- kmix
- syncthingtray
Реализация всплывающего окна с быстрыми настройками по клику в систмном трее.
> Этим должен WM заниматься.
Ну, пусть занимается, я не против. Как ему объяснить, что окно надо открыть возле системного трея?
Ну, или еще задачка. Как сказать ВМу под вейландом, что моему приложению не нужна кнопка распахнуть во весь экран? Во всяком случае через QML мне это неудалось реализовать.
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|3.101, Аноним (104), 01:38, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
О, сегодня это калькулятор Вчера был Дискорд а позавчера еще что-то И чув... большой текст свёрнут, показать
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|2.22, Аноним (22), 23:07, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Объясните мне такому глупому.. какой профит будет простому пользователю?
Заработает все то, что не работает в иксах.
> Вот.. хочу чтобы за наносекунды открывалось окно. Оно будет так?
Мало ли что ты хочешь. Нормальным юзерам нужно чтобы окно открывалось в разумноее время, напр. 100мс
> А будет ли прирост производительности?
Да будет, но не везде.
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|3.56, Аноним (51), 23:53, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Объясните мне такому глупому.. какой профит будет простому пользователю?
> Заработает все то, что не работает в иксах.
Э-э, а сейчас оно в вейланде не работает, потому что иксы мешают (сопят, пыхтят, вредят и занимаются саботажем), да?
"Доктор, а я смогу позиционировать^W окна^W играть на скрипке?"
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|4.59, Аноним (-), 23:59, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Э-э, а сейчас оно в вейланде не работает, потому что иксы мешают
Не работает что?
HDR, VRR, HDPI и масштабирование? Так оно в отличие от Хорга работает)
> (сопят, пыхтят, вредят и занимаются саботажем), да?
Кто?
Пока про саботаж куракекаею энрико и его подпевалы)
> "Доктор, а я смогу позиционировать^W окна^W играть на скрипке?"
Нет, вам просто это не нужно)
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|5.76, Аноним (51), 00:17, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>>> Новость об удалении сеанса X11
>>> Объясните мне такому глупому.. какой профит будет простому пользователю?
>> Заработает все то, что не работает в иксах.
> Э-э, а сейчас оно в вейланде не работает, потому что иксы мешают
...
> Не работает что?
> HDR, VRR, HDPI и масштабирование? Так оно в отличие от Хорга работает)
Очевидно же из формулировки - оно не работает без удаления иксов, не?
Кстати, в какой именно версии иксов выпилили поддержку HiDPI и масштабирования?
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|2.23, Аноним (-), 23:08, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Объясните мне такому глупому..
Самокритично)
> какой профит будет простому пользователю?
Почти никакого.
Ну всего лишь нормльно заработают "многомониторные конфигураций, экраны с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR, одновременная работа с несколькими GPU..."
Но это не важно, мы же говорим о "простом пользователе" - т.е о потребялторе, который просто на шару берет чужой труд.
А вот разработчкам ДЕ станет легче, и разработчикам нормальных дистрибутивов тоже.
> Вот.. хочу чтобы за наносекунды открывалось окно. Оно будет так?
> А будет ли прирост производительности?
Проверь.
Если нет - патчи приветствуются)
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|3.37, Максим (??), 23:37, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что не так с многомониторнымим конфигурациями в иксах? Или многомониторные - это 10? С двумя-тремя, вроде проблем не замечал...
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|4.43, Аноним (-), 23:43, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А что не так с многомониторнымим конфигурациями в иксах? Или многомониторные -
> это 10? С двумя-тремя, вроде проблем не замечал...
Не, достаточно двух моников. Вот представь абсолютно жизненную ситуацию.
Ты уходя с работы перевел ноут в спячку (понимаю что это линукс, но предположим, что у твоего ноута она работает). А придя домой подключил к нему домашний 4к моник.
И моник просто подключился! И подхватил настроенное дробное масштабирование.
Простейшая ситуация, без напр. того что на мониках будет разная частота (домашний 144Гц, а ноут всего 90), у моника будет хдр, vrr и тд. Но даже с ней иксы нормально справится не могут. Вот и возникает вопрос - а нафиг они такие нужны в 2025 году?
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|2.64, indexzero (ok), 00:04, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Будет возможность удобно работать с многомонмторными конфигурациями и экранами с большой плотностью пикселей
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|2.66, Аноним (6), 00:05, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С вейландом выше нагрузка на процессор, лучше утилизируется. Холодно не будет, опять же.
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|1.9, Аноним (19), 22:43, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Правильное решение. Следующая остановка -- сделать иксовую поддержку неустанавливаемой вообще. Для любителей иксов всегда будут резервации-загончики в виде слаквари и других бесполезных дистров.
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|4.40, 12yoexpert (ok), 23:39, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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и кидает ссылку на коммерческий сайт. просто эталонная ЦА вяленого и последующей за ним рекламы изо всех дырок
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|5.58, Аноним (19), 23:58, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если у тебя появляется окошко с просьбой что-то купить (это же коммерческий сайт, как ты выразился?), то срочно установи антивирус касперского на свой вантуз.
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|4.41, _ (??), 23:40, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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KiCad ?
Не напрягайся рассказываать как оно на самом деле не нужно, ты тут не первый линуксоед.
;-)))))
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|5.47, Аноним (-), 23:46, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> KiCad ?
Он работает через xwayland. В этом и суть xwayland - запускать крэп ленивых мyдил.
А к моменту дропа может рукoжoпы их wxWidgets допилять свое поделие.
И за ними и кикадовцы наконец-то осилят.
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|5.54, Аноним (19), 23:53, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не напрягайся рассказываать как оно на самом деле не нужно
А почему бы и нет? 99.999...% пользователей линукса о его существовании не в курсе. А те, кто знают, запускают его раз в год или используют что-то попрофессиональнее (из-под другой оси, не из линукса, братан). Упомянутый тобой "продукт" явно не та причина, по которой стоило бы во всех дистрах СРОЧНО возвращать иксы на место, лол.
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|2.89, Аноним (89), 00:43, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сделать иксовую поддержку неустанавливаемой вообще. Для любителей иксов всегда будут резервации-загончики в виде
...в виде Винды с Маком, лол. И не любить себе больше мозг с этим убогим цирком.
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|2.30, Аноним (-), 23:14, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебя это так задело потому что ты пользуешься Кубунту?
Т.е ты оскорбляешь людей, результатами труда которых, ты пользовался, возможно годами.
Ты просто неблагодарный и эгоистичный!
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|2.36, Аноним (18), 23:35, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кого вы пытаетесь оскорбить? Кроме как ваших родителей - их "воспитание" и ваше, вы сейчас демонстрируйте всем.
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|1.29, Аноним (18), 23:14, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Внезапно. Оказывается что если годами забивать на пользователей, то пользователи отвечают взаимностью!
> " в текущем виде X11 не может удовлетворить современные потребности, касающиеся многомониторных конфигураций, экранов с высокой плотностью пикселей, HDR, VRR (адаптивное изменение частоты обновления монитора), одновременной работы с несколькими GPU, устойчивости к сбоям, обработки ввода и обеспечения безопасности. "
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63439
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|2.33, Аноним (33), 23:27, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> если годами забивать на пользователей
А что они могли сделать?
Добавить некоторые вещи в Х11 и ХОрг не возможно архитектурно.
Там есть решения, которые просто "потому что".
Ну пришла какому-ту гениальному деду мысль "а пусть средняя кнопка мыши всегда будет вставлять содержимое буфера".
И зафигачим это прямо в искы, ну это же круто!
А потом пользователи вопрошают WFT и жалуются на форумах.
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|2.32, Аноним (-), 23:26, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А сама Kde откажется от X11 уже с Plasma 7 версии?
К сожалению да, это будет очень не скоро((
А ведь могли бы и поторопиться!
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|1.35, АнонимичныйАноним (?), 23:32, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И правильно. Ну честно, я сижу на wayland с 2019, и никаких тревожащих меня проблем не замечал. Единственное, где я ставил/ставлю иксы - старючее легаси железо (Thinkpad T60), не более. Но для легаси железа не нужна поддержка во всех мейнстримных дистрибутивах, пары-тройки специализированных хватит. Уважаемые пользователи x11, ну не мучийте пользователей современного железа/ПО своими иксами)
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|2.67, Аноним (51), 00:05, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Уважаемые пользователи x11, ну не мучийте пользователей современного железа/ПО своими иксами)
Зря вы высунулись с комментами, вяленки!
Эта новость - хонипот, спецом для вас!
Ща мы ваши адреса по ай-пи пробьем, приедем к вам домой и ЗАСТАВИМ запустить иксы и вы будете СТРАДАТЬ!
Му-ха-ха-ха!
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|2.69, pic (??), 00:08, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так никто ж не мешает, но почему тогда так втаскивают?
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|3.74, АнонимичныйАноним (?), 00:16, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тратится время мэйнтейнеров, следовательно и обновления дольше. Тестировать всё на одной графической системе значительно проще, чем на двух. Поэтому я и говорю - пущай будут специализированные дистрибутивы, где всё тестится и крутится вокруг X11. А популярные оставить в покое пора, они двигаются дальше.
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|2.48, Аноним (-), 23:47, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я же говорил
Теории заговора до добра не доведут!
Лучше остановись сейчас, а то будешь пилить форк устаревшего кала, вместе с фурри-фриками)
10.06.2025 - Ubuntu прекращает поддержку сеанса X11 в GNOME
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63383
Сделали до форка.
Просто КУбунтоиды слегка протормозили.
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|3.50, 12yoexpert (ok), 23:48, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вместе с фурри-фриками)
как будто это что-то плохое. сходи к психологу, чувак
это уже вторая такая новость за сутки сразу после форка, и на этой неделе будут ещё, запомни этот твит
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|4.57, Аноним (-), 23:57, 22/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да-да, прям вторая новость Это не ты, случайно, в соседней теме втирал, что в ... большой текст свёрнут, показать
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|1.53, Аноним (-), 23:51, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Правильно делают.
Если их не закопать сейчас, то прибегут нитакусики из либрХ11 и начнуть ныть "поддержите наш хлам! вы абазяны!!!1" А если откажешь, то разведут вонь на весь инет.
А так можно их сразу на Хурд посылать (или на TDE?), мол, сорян парни, мы уже никакие иксы не поставляем, поэтому обратитесь в центральную прачечную.
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|1.61, Аноним (61), 23:59, 22/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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KDE давно превратился в блоатварь. Помню раньше 32мб vram было за глаза, а сейчас с 8к моником просто на рабочем столе что с иксами, что с вялым отжирается 4+гб в 8к разрешении, а разница в цене между видяхой 20гб и 16гб или 20 и 24гб - это несколько десятков тысяч рублей. Дороговато за простейший рендеринг окошек. Фреймбуффер в 8к если что 84мб выходит, ну пускай с двойной буферизацией 170мб, текстурки окошек плюс ещё сотка, остальное-то куда уходит ???
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|1.85, pic (??), 00:31, 23/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если браузеры будут работать только в wayland-сессиях это будет конец X11.
Положительная история как с LibreOffice вряд ли случится, но "рубить с плеча" (с) крайне не поддерживаю.
А вот что поддерживаю, так это переезд IBM (там подразделение Red Hat) в Индию, в США и так от неё остался только офис с акционерами, чтобы все увидели, чем это всё эпически закончится. Леннарт вовремя сбежал.
Эпоха диктата корпораций, прям бегущий по лезвию.
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|2.100, Аноним (-), 01:24, 23/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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› Если браузеры будут работать только в wayland-сессиях это будет конец X11.
Всегда останутся всякие пейлмуны, либрвульфы и прочие дилло.
Нормальные люди не пострадают.
› Эпоха диктата корпораций, прям бегущий по лезвию.
Больше похоже на эпоху нифига-не-деланья от пользователей.
Так что логично: решает тот, кто код пишет.
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