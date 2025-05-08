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Выпуск дистрибутива Puzzle 2502

08.05.2025 10:35

Опубликован релиз легковесного дистрибутива Puzzle 2502, предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол LWDE (Lightweight Wayland Desktop Environment) на основе композитного сервера Labwc. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux с использованием собственного репозитория. Проект может оказаться полезным энтузиастам, желающим создать своё окружение для перехода с LXDE на окружения, использующие Wayland. Для загрузки подготовлена сборка для архитектуры x86_64 (511 Mб).

Особенности сборки:

  • Загрузочное графическое меню GRUB2 c выбором часового пояса, языка и раскладки клавиатуры, а также компонентами собственной разработки: AutoISO для запуск Linux из iso и LF-auto для автопоиска установленных LF-дистрибутивов.
  • Ядро собственной сборки 6.13 с добавлением AUFS и UKSMD (объединяет страницы памяти с одинаковым cодержимым).
  • initrd, совместимый с mkinitcpio и предоставляющий несколько вариантов установки с возможностью заморозки и сохранения состояния системы.
  • Возможна установка в раздел или директорию (стандартная или копированием, как LiveCD).
  • Модульная структура. При загрузке возможен выбор необходимых модулей. С помощью Менеджера Модулей sfs-get возможна загрузка готовых модулей из собственного репозитория с подключением их без перезагрузки системы.


  1. Главная ссылка к новости (https://wiki.puppyrus.org/user...)
  2. OpenNews: Опубликованы официальные сборки Fedora, AlmaLinux и Arch Linux для WSL
  3. OpenNews: Скрипт Archify для замены имеющегося дистрибутива на Arch Linux
  4. OpenNews: Представлена игровая консоль Lenovo Legion Go S, использующая SteamOS на базе Arch Linux
  5. OpenNews: Arch Linux переводит сценарии сборки пакетов на лицензию 0BSD
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Lightweight Wayland Desktop Environment U24.04
Автор новости: sfs
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63203-puzzle
Ключевые слова: puzzle, arch, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:27, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    С чего бы это мне пришла такая глупая мысль, перейти с Openbox и иксов, на непонятную шляпу (Wayland/Labwc) которую дропнут в ближайшем будущем
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:36, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего как референс, потому что эту de больше никто нигде и никогда использовать не будет.
     
  • 2.7, Xo (?), 11:46, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Иксы уже дропнули, а вяленый дропнут лет через 30.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:12, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если успеют его окончательно сделать готовым через 30 лет. А то, могут дропнуть и раньше.
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:33, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, иксы больше не развиваются. Там вот-вот уже и уязвимости перестанут чинить. Это, конечно, не считая того, что вся архитектура иксов -- одна большая уязвимость. Например, калькулятор может считывать, какой пароль ты вводишь к sudo, открытом в соседнем терминале. Или текстовый редактор может записывать экран и отправить видео куда положено. В вяленом таких проблем нет: приложения друг от друга изолированы. Поэтому глупостью было бы НЕ переходить с иксов на что-то побезопаснее.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:28, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    а какие там обои где можно глянуть ?
     
  • 1.3, Аноним (-), 11:34, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Загрузочное графическое меню GRUB2 c выбором часового пояса,
    > языка и раскладки клавиатуры

    Ого! Серьезное достижение для такого дистрибутива!
    Особенно в 2025 году :)

     
     
  • 2.9, Xo (?), 11:50, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очевидно дистрибутив выкатили энтузиасты, а не корпорация. Чего вы от них ожидаете?
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 13:13, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От копрораций ничего хорошего.
     

  • 1.8, Krtek (?), 11:50, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тоже что ли свой дристибутив зарелизить?
     
     
  • 2.10, Xo (?), 11:55, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выкладывайте, мы здесь заценим, направим куда надо)
     
     
  • 3.12, Krtek (?), 12:04, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для кого же ещё делаются все эти дристибутивы, если не для экспертов oppennet?
     

  • 1.11, Alladin (?), 12:00, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хоть lxde и подустарел, но аффтор жжет предлагая перейти на wayland
    называя это еще и легковесным..
     
  • 1.13, smit256 (?), 12:17, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стесняюсь спросить, почему в десктопных конфигурациях не используют fbdev или simpledrm без дополнительных надстроек?
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 13:20, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и у меня давно возникает вопрос, если Вяленый не умеет в сериализацию/десериализацию, то зачем он вообще нужен, если тогда DE могли бы и поверх Mesa без этой прослойки?
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:51, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем мне какой-то LWDE от васянов, когда я могу сам себе сделать LWDE путём использования менеджера сеансов от LXDE на GTK3 и потом выбрать любые компоненты, которые там будут использоваться?
     

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