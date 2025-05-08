Выпуск дистрибутива Puzzle 2502

|
|1.1, Аноним (1), 11:27, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
С чего бы это мне пришла такая глупая мысль, перейти с Openbox и иксов, на непонятную шляпу (Wayland/Labwc) которую дропнут в ближайшем будущем
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 11:36, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Скорее всего как референс, потому что эту de больше никто нигде и никогда использовать не будет.
|
|2.7, Xo (?), 11:46, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Иксы уже дропнули, а вяленый дропнут лет через 30.
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 13:12, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если успеют его окончательно сделать готовым через 30 лет. А то, могут дропнуть и раньше.
|
|2.19, Аноним (19), 13:33, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чувак, иксы больше не развиваются. Там вот-вот уже и уязвимости перестанут чинить. Это, конечно, не считая того, что вся архитектура иксов -- одна большая уязвимость. Например, калькулятор может считывать, какой пароль ты вводишь к sudo, открытом в соседнем терминале. Или текстовый редактор может записывать экран и отправить видео куда положено. В вяленом таких проблем нет: приложения друг от друга изолированы. Поэтому глупостью было бы НЕ переходить с иксов на что-то побезопаснее.
|
|1.3, Аноним (-), 11:34, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Загрузочное графическое меню GRUB2 c выбором часового пояса,
> языка и раскладки клавиатуры
Ого! Серьезное достижение для такого дистрибутива!
Особенно в 2025 году :)
|
|
|
|2.9, Xo (?), 11:50, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Очевидно дистрибутив выкатили энтузиасты, а не корпорация. Чего вы от них ожидаете?
|
|
|
|2.10, Xo (?), 11:55, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Выкладывайте, мы здесь заценим, направим куда надо)
|
|
|
|3.12, Krtek (?), 12:04, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А для кого же ещё делаются все эти дристибутивы, если не для экспертов oppennet?
|
|1.11, Alladin (?), 12:00, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
хоть lxde и подустарел, но аффтор жжет предлагая перейти на wayland
называя это еще и легковесным..
|
|1.13, smit256 (?), 12:17, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Стесняюсь спросить, почему в десктопных конфигурациях не используют fbdev или simpledrm без дополнительных надстроек?
|
|
|
|2.18, Аноним (16), 13:20, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот и у меня давно возникает вопрос, если Вяленый не умеет в сериализацию/десериализацию, то зачем он вообще нужен, если тогда DE могли бы и поверх Mesa без этой прослойки?
|
|1.15, Аноним (15), 12:51, 08/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Зачем мне какой-то LWDE от васянов, когда я могу сам себе сделать LWDE путём использования менеджера сеансов от LXDE на GTK3 и потом выбрать любые компоненты, которые там будут использоваться?
|