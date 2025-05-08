Выпуск дистрибутива Puzzle 2502

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:36, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее всего как референс, потому что эту de больше никто нигде и никогда использовать не будет.

2.7 , Xo ( ? ), 11:46, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Иксы уже дропнули, а вяленый дропнут лет через 30.

3.16 , Аноним ( 16 ), 13:12, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если успеют его окончательно сделать готовым через 30 лет. А то, могут дропнуть и раньше.

2.19 , Аноним ( 19 ), 13:33, 08/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чувак, иксы больше не развиваются. Там вот-вот уже и уязвимости перестанут чинить. Это, конечно, не считая того, что вся архитектура иксов -- одна большая уязвимость. Например, калькулятор может считывать, какой пароль ты вводишь к sudo, открытом в соседнем терминале. Или текстовый редактор может записывать экран и отправить видео куда положено. В вяленом таких проблем нет: приложения друг от друга изолированы. Поэтому глупостью было бы НЕ переходить с иксов на что-то побезопаснее.

