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Опубликованы официальные сборки Fedora, AlmaLinux и Arch Linux для WSL

07.05.2025 07:46

Компания Microsoft объявила о формировании официальных сборок с Fedora Linux для подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux). В конце апреля аналогичные сборки начали публиковаться для Arch Linux и AlmaLinux. Для Arch Linux подобные сборки планируют обновлять раз в месяц, а для остальных по мере выхода новых релизов.

Сборки с Fedora, AlmaLinux и Arch Linux включены в распространяемый через репозиторий WSL перечень Linux-дистрибутивов, предлагаемых для быстрой установки в WSL. Из других дистрибутивов в перечень WSL входят Debian GNU/Linux, Ubuntu, openSUSE Leap, openSUSE Tumbleweed, SUSE Linux Enterprise, Kali Linux и Oracle Linux. Для установки сборок достаточно выполнить в Windows команду "wsl --install дистрибутив", например, "wsl --install FedoraLinux-42", "wsl --install archlinux" или "wsl --install AlmaLinux-9".

Сборки сформированы в новом формате, позволяющем распространять дистрибутив со своих серверов без загрузки в каталог Microsoft Store, без упаковки в формате appx и без размещения в сборке кода, специфичного для Windows. Новый метод сводится к размещению tar-архива с системным окружением дистрибутива и файлом /etc/wsl-distribution.conffile, содержащим метаданные, такие как название, пиктограмма, идентификатор пользователя по умолчанию и скрипты для настройки окружения, выполняемые при первом запуске.

WSL предоставляет виртуальную машину с полноценным ядром Linux (на базе веток 6.6 или 5.15), в которой могут запускаться специально адаптированные для WSL дистрибутивы Linux. Ядро включает специфичные для WSL изменения, такие как оптимизации для сокращения времени запуска и уменьшения потребления памяти, возможность возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти и настройки для исключения лишних драйверов и подсистем. Система устанавливается в отдельный дисковый образ (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft представил обновление WSL, прослойки для запуска Linux в Windows
  3. OpenNews: Microsoft развивает GUI для настройки WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows
  4. OpenNews: Microsoft опубликовал WSL 2.0.0, прослойку для запуска Linux-приложений в Windows
  5. OpenNews: Microsoft опубликовал дистрибутив Azure Linux 3.0.20241203
  6. OpenNews: AlmaLinux стал 7 дистрибутивом Linux, рекомендованным Microsoft для Azure
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63195-wsl
Ключевые слова: wsl, fedora, archlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:50, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > WSL

    лучше места для десктоп линукс и придумать нельзя

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:10, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше бы swan-desktop допилили
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:04, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/60848-ubuntu
     

  • 1.5, нейм (?), 07:58, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > с виртуальным сетевым адаптером

    ага, попробуйте только подебажить эту самую сетевку.

    Лучше уж виртуалку крутить, там тырфейсы хоть где-то отображаются.

     
     
  • 2.6, Аноним (1), 08:19, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты чем пробовал? wireshark?
     
  • 2.8, name (??), 08:40, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и есть виртуалка.
     
     
  • 3.21, penetrator (?), 13:57, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    такая я себе виртуалка, если ей нужен специализированный дистрибутив
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:14, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хоть ни разу в жизни не пробовал WSL но могу представить для чего можно запускать  AlmaLinux, но зачем Arch или Fedora?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:37, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для запуска ЯБ который можно там хоть как то проконтролировать, а то с Винды обновился и отвалился Ублок.(
     
  • 2.13, Аноним (13), 09:42, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я в WSL поставил Arch, чтобы пользоваться некоторыми консольными средствами с готовым конфигом из моего постоянного Arch'а. Как обычно и бывает в Windows, это вышло не особо удобно, хотя без этого ещё хуже.
     
     
  • 3.14, Ахз (?), 09:46, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что неудобного ? Meta+R bash и погнали  :D
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:13, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    обнови методичку. по надежности и секурити Арч фору даст всему твоему энтерпрайзу
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:35, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    /etc/wsl-distribution.conffile

    расширение файла в любимом MS стиле ЕЕЕ

     
  • 1.18, прокуратор (-), 10:47, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в контейнерах когда?
     
  • 1.19, Krtek (?), 12:59, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось ещё FreeBSD сборочку запилить, а то с виртуалками не очень удобно работать.
     
     
  • 2.24, Aller2TeaM (ok), 15:00, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И пропатчить кеды
     
     
  • 3.26, Krtek (?), 15:51, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы акву кто пропатчил, а не это gov-no.
     

  • 1.22, Ося Бендер (?), 14:04, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ище немножка и окна заменят на нормальную ось.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:24, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не раньше отказа от не отключаемой телеметрии, навязывания услуг и открытия кода.
    Но я искренне надеюсь, что всё это произойдёт и вы окажетесь правы!
     
  • 2.28, Аноним (28), 16:14, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на астру?
     
  • 2.29, _ (??), 18:01, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ище немножка и окна заменят на нормальную ось.

    Может и так ... но пока я вижу что desktop линуксу - трындец и WSL тут хоть и роляет но в основном сами себе ЗБ(С) :(

    А так то в винде в терминале(!): vi /mnt/c/Users/Вася/Documents/OpenNET-SUXX.txt :) - скажи что некрасиво?

     

  • 1.30, Аноним (30), 18:04, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем тратить деньги на винду, создавать аккаунт Microsoft, шифровать диск, когда можно просто установить нужный тебе дистрибутив Linux?
     

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