Опубликованы официальные сборки Fedora, AlmaLinux и Arch Linux для WSL

Компания Microsoft объявила о формировании официальных сборок с Fedora Linux для подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux). В конце апреля аналогичные сборки начали публиковаться для Arch Linux и AlmaLinux. Для Arch Linux подобные сборки планируют обновлять раз в месяц, а для остальных по мере выхода новых релизов.

Сборки с Fedora, AlmaLinux и Arch Linux включены в распространяемый через репозиторий WSL перечень Linux-дистрибутивов, предлагаемых для быстрой установки в WSL. Из других дистрибутивов в перечень WSL входят Debian GNU/Linux, Ubuntu, openSUSE Leap, openSUSE Tumbleweed, SUSE Linux Enterprise, Kali Linux и Oracle Linux. Для установки сборок достаточно выполнить в Windows команду "wsl --install дистрибутив", например, "wsl --install FedoraLinux-42", "wsl --install archlinux" или "wsl --install AlmaLinux-9".

Сборки сформированы в новом формате, позволяющем распространять дистрибутив со своих серверов без загрузки в каталог Microsoft Store, без упаковки в формате appx и без размещения в сборке кода, специфичного для Windows. Новый метод сводится к размещению tar-архива с системным окружением дистрибутива и файлом /etc/wsl-distribution.conffile, содержащим метаданные, такие как название, пиктограмма, идентификатор пользователя по умолчанию и скрипты для настройки окружения, выполняемые при первом запуске.

WSL предоставляет виртуальную машину с полноценным ядром Linux (на базе веток 6.6 или 5.15), в которой могут запускаться специально адаптированные для WSL дистрибутивы Linux. Ядро включает специфичные для WSL изменения, такие как оптимизации для сокращения времени запуска и уменьшения потребления памяти, возможность возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти и настройки для исключения лишних драйверов и подсистем. Система устанавливается в отдельный дисковый образ (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером.



