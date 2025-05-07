Опубликованы официальные сборки Fedora, AlmaLinux и Arch Linux для WSL

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|1.5, нейм (?), 07:58, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> с виртуальным сетевым адаптером
ага, попробуйте только подебажить эту самую сетевку.
Лучше уж виртуалку крутить, там тырфейсы хоть где-то отображаются.
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|1.10, Аноним (10), 09:14, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Хоть ни разу в жизни не пробовал WSL но могу представить для чего можно запускать AlmaLinux, но зачем Arch или Fedora?
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|2.12, Аноним (12), 09:37, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для запуска ЯБ который можно там хоть как то проконтролировать, а то с Винды обновился и отвалился Ублок.(
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|2.13, Аноним (13), 09:42, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я в WSL поставил Arch, чтобы пользоваться некоторыми консольными средствами с готовым конфигом из моего постоянного Arch'а. Как обычно и бывает в Windows, это вышло не особо удобно, хотя без этого ещё хуже.
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|2.25, Аноним (25), 15:13, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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обнови методичку. по надежности и секурити Арч фору даст всему твоему энтерпрайзу
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|1.11, Аноним (11), 09:35, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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/etc/wsl-distribution.conffile
расширение файла в любимом MS стиле ЕЕЕ
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|1.19, Krtek (?), 12:59, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Осталось ещё FreeBSD сборочку запилить, а то с виртуалками не очень удобно работать.
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|2.23, Аноним (23), 14:24, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не раньше отказа от не отключаемой телеметрии, навязывания услуг и открытия кода.
Но я искренне надеюсь, что всё это произойдёт и вы окажетесь правы!
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|2.29, _ (??), 18:01, 07/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ище немножка и окна заменят на нормальную ось.
Может и так ... но пока я вижу что desktop линуксу - трындец и WSL тут хоть и роляет но в основном сами себе ЗБ(С) :(
А так то в винде в терминале(!): vi /mnt/c/Users/Вася/Documents/OpenNET-SUXX.txt :) - скажи что некрасиво?
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|1.30, Аноним (30), 18:04, 07/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем тратить деньги на винду, создавать аккаунт Microsoft, шифровать диск, когда можно просто установить нужный тебе дистрибутив Linux?
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