Microsoft развивает GUI для настройки WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows

Компания Microsoft объявила о разработке графического конфигуратора для WSL (Windows Subsystem for Linux), прослойки для запуска Linux-приложений в Windows. Конфигуратор упростит настройку WSL под свои потребности и позволит управлять и просматривать различные параметраы WSL без необходимости ручного редактирования файла ".wslconfig".

В качестве основной проблемы с ".wslconfig" отмечаются трудности с пониманием какие настройки доступны и какие значения можно в них выставить. В графическом конфигураторе представлены все возможные настройки, которые будут сгруппированы по категориям и снабжены индикатором допустимости применения того или иного параметра в текущей системе. При этом возможность настройки через файл ".wslconfig" также будет сохранена и пользователь может одновременно пользоваться как GUI, так и текстовым файлом конфигурации.

Из других изменений в WSL упоминается включение по умолчанию некоторых настроек, ранее относящихся к категории экспериментальных. В частности, включены настройки: "autoMemoryReclaim=dropCache" для автоматического возвращения освободившейся памяти обратно в Windows и "dnsTunneling=true" для туннелирования DNS в Windows 11.

Из экспериментальных возможностей добавлена опция "wsl --manage <distro> --set-sparse <true/false>" для автоматического возвращения освобождающегося дискового пространства основной системе и параметр "networkingMode=mirrored" для включения режима зеркалирования сети, необходимого для поддержки IPv6.

В Microsoft Defender добавлен плагин для WSL, позволяющий использовать Microsoft Defender for Endpoint для мониторинга WSL окружений. Кроме того, обеспечена интеграция в WSL агента, позволяющего управлять настройками через Intune. В дальнейшем также будет добавлена возможность использования конфигуартора Dev Home для управления и запуска WSL-окружений.