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Microsoft развивает GUI для настройки WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows

30.05.2024 21:12

Компания Microsoft объявила о разработке графического конфигуратора для WSL (Windows Subsystem for Linux), прослойки для запуска Linux-приложений в Windows. Конфигуратор упростит настройку WSL под свои потребности и позволит управлять и просматривать различные параметраы WSL без необходимости ручного редактирования файла ".wslconfig".

В качестве основной проблемы с ".wslconfig" отмечаются трудности с пониманием какие настройки доступны и какие значения можно в них выставить. В графическом конфигураторе представлены все возможные настройки, которые будут сгруппированы по категориям и снабжены индикатором допустимости применения того или иного параметра в текущей системе. При этом возможность настройки через файл ".wslconfig" также будет сохранена и пользователь может одновременно пользоваться как GUI, так и текстовым файлом конфигурации.

Из других изменений в WSL упоминается включение по умолчанию некоторых настроек, ранее относящихся к категории экспериментальных. В частности, включены настройки: "autoMemoryReclaim=dropCache" для автоматического возвращения освободившейся памяти обратно в Windows и "dnsTunneling=true" для туннелирования DNS в Windows 11.

Из экспериментальных возможностей добавлена опция "wsl --manage <distro> --set-sparse <true/false>" для автоматического возвращения освобождающегося дискового пространства основной системе и параметр "networkingMode=mirrored" для включения режима зеркалирования сети, необходимого для поддержки IPv6.

В Microsoft Defender добавлен плагин для WSL, позволяющий использовать Microsoft Defender for Endpoint для мониторинга WSL окружений. Кроме того, обеспечена интеграция в WSL агента, позволяющего управлять настройками через Intune. В дальнейшем также будет добавлена возможность использования конфигуартора Dev Home для управления и запуска WSL-окружений.



  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft переименовал дистрибутив CBL-Mariner в Azure Linux и опубликовал Azure Sphere OS 24.03
  3. OpenNews: Microsoft опубликовал WSL 2.0.0, прослойку для запуска Linux-приложений в Windows
  4. OpenNews: Microsoft опубликовал sudo для Windows
  5. OpenNews: Первый стабильный релиз WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows
  6. OpenNews: Microsoft добавил поддержку systemd в WSL (Windows Subsystem for Linux)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61278-wsl
Ключевые слова: wsl, windows
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:30, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А WSL у них нет в планах возродить? Нормальная тема была так-то, по сравнению с Cygwin.
     
     
  • 2.4, Анониссимус (?), 21:34, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем не устроил cygwin?
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 23:30, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тормозами.
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:35, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вроде вот он, живой
    Или речь всё-таки про SUA?
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 21:40, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    WSL2 это виртуалка с Ubuntu, WSL это типа wine.
     
  • 2.17, анонимус (??), 22:23, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WSL1 закопали потому что нишмогли сделать быстро и дёшево, а нужно оно только 2.5 анонимусам. Алсо, оно еле было готово когда они на него забили. Им проще допиливать костылями WSL2 (вон WSL-g в первой вряд ли получилось бы реализовать так быстро). Плюс работает оно быстрей в разы из-за того что на файловую систему нет таких расходов.
     
  • 2.34, Аноним (34), 23:38, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не нужно, правильно сделали, что закопали
     

  • 1.3, oficsu (ok), 21:31, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В качестве основной проблемы с ".wslconfig" отмечаются трудности с пониманием какие настройки доступны и какие значения можно в них выставить

    Как тяжело в мире, где не сумели до сих пор изобрести man pages

     
     
  • 2.6, Анониссимус (?), 21:35, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А хорошо там в мире, где чтобы чуть подправить конфиг, надо пол часа курить ман?
     
     
  • 3.8, oficsu (ok), 21:40, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Внезапно, чтобы менять какие-то настройки, нужно вдумчиво читать и понимать, что ты делаешь. И будешь ты разбираться в этом, читая маны, листая официальную доку в браузере или вычитывать пункты меню в графической тулзе — всё это не имеет значения, ибо основную сложность представляет содержимое документации, а не её формат
     
     
  • 4.37, Аноним (30), 23:43, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вдумчиво читать и понимать, что ты делаешь

    Да уж, решить сколько памяти, диска и ядер — это надо неделю вчитываться и вдумываться. А то и две!

    99% системного администрирования — примитивщина, которую по хорошему бы автоматизировать, но пока дешевле сбагрить эникеям никто не будет этого делать. А для оставшегося 1% маны не написаны, да и незачем. Такие проблемы бывают только у 3½ гиперскейлеров, и они — не ты.

     
  • 3.22, Всем Анонимам Аноним (?), 22:44, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, виндовый админ, которому ничего не нужно читать, поменяет какую-нибудь опцию где-нибудь и потом вся компания будет искать где это и что было, весело будет.
    Ведь peer review не нужен, доку читать не нужно, вроде все логично, кликнул и магия будет
     
  • 2.28, Аноним (28), 23:23, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    man, конечно, хорошо. Но почему бы не сделать sample конфиг с тучей закомментированных опций? Но мы-то знаем почему. :)
     

  • 1.5, Аноним (7), 21:34, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший дистрибутив становится ещё лучше?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 22:37, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Единственный, которым можно пользоваться на десктопе.
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:45, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Но зачем? Если СПО и так можно собрать под винду. Это новый способ для деградирования?
     
  • 1.11, Аноним (11), 21:53, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В голос просто. Вендоюзеры и тут без гуи не смогли.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 21:55, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    *Вендоадмины.
     
     
  • 3.13, Трон (?), 22:16, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет, готовят линуксКапец
    Microsoft это похороны архитектуры DEC alpha, os/2, ....
     
  • 2.32, noc101 (ok), 23:36, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могут. Просто ГУИ это всегда хорошо. Это наглядно и уменьшает порог вхождения.
    Редглазые как обычно, думают что ковыряние в консоли это верх интеллектуальности.
     

  • 1.14, Аноним (14), 22:17, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ночной кошмар 🤬любителей 👌👈 в консоле.
    Напоминаю что любая операционная система это запускала прикладного программного обеспечения. Ни для чего больше она не нужна. Если в ОС для запуска ПО надо 🚬📜 то это плохая ОС. Хорошая ОС это та что упрощает запуск ПО. Гордиться тем что вы освоили как запустить ПО в консоли всё равно что бухгалтер освоил Excel. Хотя Excel полезнее будет.
     
     
  • 2.15, Tron is Whistling (?), 22:21, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так взял и выкинул миллионы серверов, которые твоё <название ПО вписать> использует при работе.

    А на большинстве серверов и у серверного прикладного ПО гуя в основном нет, гуй под такое число настроек пилить просто задолбаешься.

     
     
  • 3.16, Tron is Whistling (?), 22:22, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (буднично представил гуй для конфигурации апача или хапрокси, о***л, перестал представлять)
     
     
  • 4.33, noc101 (ok), 23:37, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык есть такое! На винде правда, на линухах не видел, у меня апач только на серверах без гуи работают
     
  • 3.24, Аноним (24), 22:51, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот так взял и выкинул миллионы серверов, которые твоё <название ПО вписать> использует при работе.

    Одни пигут ПО без графики, другие гордятся что героически превозмогают.
    >А на большинстве серверов и у серверного прикладного ПО гуя в основном нет, гуй под такое число настроек пилить просто задолбаешься.

    Ты сейчас признал что разработчики просто ленивые? Windows Server имеет графическую оболочку.

     
     
  • 4.35, noc101 (ok), 23:40, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ты сейчас признал что разработчики просто ленивые?

    Нет! Просто во многих случаях ГУЙ не нужен. Не плохо когда он есть, но и отсутствие не значит что плохо.
    ты вижу не работаешь за серверами удаленно. Но по ССШ гонять графику накладно. А РДП ставить на сервер где надо логи брать только, ну такая себе идея, скажу честно тупая.

    >Windows Server имеет графическую оболочку.

    Ну я тебя обрадую, у Винды давно есть без гуевый дистрибутив. Довольно популярный. Особенно в облаках.


    >Одни пигут ПО без графики, другие гордятся что героически превозмогают.

    Ни какого превозмогания. Настройка софта без гуи не сложная задача.

     
  • 2.18, НяшМяш (ok), 22:23, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им понадобилось много времени, чтобы создать графическую утилиту для системы, построенной вокруг графической оболочки. Отличная система, если бы ещё звук с принтерами не отваливался xD

    За это время KDE успел с 5 Qt мигрировать на 6, а в линуксе Valve расковыряли WINE до такой степени, что играть можно практически во всё. Сразу видно, где работу делают, а где то самое из эмодзиков.

     
     
  • 3.25, Аноним (24), 22:52, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >За это время KDE успел с 5 Qt мигрировать на 6

    У самурая нет цели только путь

     
  • 2.29, Аноним (28), 23:25, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толстовато, но для тех, кто верит: в консоли (и/или текстовом файле) некоторые вещи делаются намного быстрей, а некоторые и наглядней. Что-то бывает наглядней и в гуе.
     

  • 1.20, bit_zer0 (?), 22:33, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то сюрреализм - даже если им нужен gui, зачем делать отдельное приложение? Есть же у них Settings, сделали ли бы просто новую секцию и отображали бы, если WSL2 включен.
    У них там наверно теперь как в Google - каждая команда лепит что хочет.
     
     
  • 2.36, noc101 (ok), 23:41, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Чтобы перегружать и так то что перегружено? Брось
     

  • 1.31, Аноним (30), 23:31, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > параметр "networkingMode=mirrored" для включения режима зеркалирования сети, необходимого для поддержки IPv6

    Джва года ждал. Отличная новость!

     

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