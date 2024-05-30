Microsoft развивает GUI для настройки WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows

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|1.2, Аноним (2), 21:30, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А WSL у них нет в планах возродить? Нормальная тема была так-то, по сравнению с Cygwin.
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|2.17, анонимус (??), 22:23, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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WSL1 закопали потому что нишмогли сделать быстро и дёшево, а нужно оно только 2.5 анонимусам. Алсо, оно еле было готово когда они на него забили. Им проще допиливать костылями WSL2 (вон WSL-g в первой вряд ли получилось бы реализовать так быстро). Плюс работает оно быстрей в разы из-за того что на файловую систему нет таких расходов.
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|1.3, oficsu (ok), 21:31, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В качестве основной проблемы с ".wslconfig" отмечаются трудности с пониманием какие настройки доступны и какие значения можно в них выставить
Как тяжело в мире, где не сумели до сих пор изобрести man pages
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|2.6, Анониссимус (?), 21:35, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А хорошо там в мире, где чтобы чуть подправить конфиг, надо пол часа курить ман?
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|3.8, oficsu (ok), 21:40, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Внезапно, чтобы менять какие-то настройки, нужно вдумчиво читать и понимать, что ты делаешь. И будешь ты разбираться в этом, читая маны, листая официальную доку в браузере или вычитывать пункты меню в графической тулзе — всё это не имеет значения, ибо основную сложность представляет содержимое документации, а не её формат
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|4.37, Аноним (30), 23:43, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вдумчиво читать и понимать, что ты делаешь
Да уж, решить сколько памяти, диска и ядер — это надо неделю вчитываться и вдумываться. А то и две!
99% системного администрирования — примитивщина, которую по хорошему бы автоматизировать, но пока дешевле сбагрить эникеям никто не будет этого делать. А для оставшегося 1% маны не написаны, да и незачем. Такие проблемы бывают только у 3½ гиперскейлеров, и они — не ты.
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|3.22, Всем Анонимам Аноним (?), 22:44, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, виндовый админ, которому ничего не нужно читать, поменяет какую-нибудь опцию где-нибудь и потом вся компания будет искать где это и что было, весело будет.
Ведь peer review не нужен, доку читать не нужно, вроде все логично, кликнул и магия будет
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|2.28, Аноним (28), 23:23, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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man, конечно, хорошо. Но почему бы не сделать sample конфиг с тучей закомментированных опций? Но мы-то знаем почему. :)
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|1.10, Аноним (10), 21:45, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Но зачем? Если СПО и так можно собрать под винду. Это новый способ для деградирования?
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|3.13, Трон (?), 22:16, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет, готовят линуксКапец
Microsoft это похороны архитектуры DEC alpha, os/2, ....
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|2.32, noc101 (ok), 23:36, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Могут. Просто ГУИ это всегда хорошо. Это наглядно и уменьшает порог вхождения.
Редглазые как обычно, думают что ковыряние в консоли это верх интеллектуальности.
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|1.14, Аноним (14), 22:17, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ночной кошмар 🤬любителей 👌👈 в консоле.
Напоминаю что любая операционная система это запускала прикладного программного обеспечения. Ни для чего больше она не нужна. Если в ОС для запуска ПО надо 🚬📜 то это плохая ОС. Хорошая ОС это та что упрощает запуск ПО. Гордиться тем что вы освоили как запустить ПО в консоли всё равно что бухгалтер освоил Excel. Хотя Excel полезнее будет.
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|2.15, Tron is Whistling (?), 22:21, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот так взял и выкинул миллионы серверов, которые твоё <название ПО вписать> использует при работе.
А на большинстве серверов и у серверного прикладного ПО гуя в основном нет, гуй под такое число настроек пилить просто задолбаешься.
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|4.33, noc101 (ok), 23:37, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык есть такое! На винде правда, на линухах не видел, у меня апач только на серверах без гуи работают
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|3.24, Аноним (24), 22:51, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вот так взял и выкинул миллионы серверов, которые твоё <название ПО вписать> использует при работе.
Одни пигут ПО без графики, другие гордятся что героически превозмогают.
>А на большинстве серверов и у серверного прикладного ПО гуя в основном нет, гуй под такое число настроек пилить просто задолбаешься.
Ты сейчас признал что разработчики просто ленивые? Windows Server имеет графическую оболочку.
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|4.35, noc101 (ok), 23:40, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ты сейчас признал что разработчики просто ленивые?
Нет! Просто во многих случаях ГУЙ не нужен. Не плохо когда он есть, но и отсутствие не значит что плохо.
ты вижу не работаешь за серверами удаленно. Но по ССШ гонять графику накладно. А РДП ставить на сервер где надо логи брать только, ну такая себе идея, скажу честно тупая.
>Windows Server имеет графическую оболочку.
Ну я тебя обрадую, у Винды давно есть без гуевый дистрибутив. Довольно популярный. Особенно в облаках.
>Одни пигут ПО без графики, другие гордятся что героически превозмогают.
Ни какого превозмогания. Настройка софта без гуи не сложная задача.
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|2.18, НяшМяш (ok), 22:23, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им понадобилось много времени, чтобы создать графическую утилиту для системы, построенной вокруг графической оболочки. Отличная система, если бы ещё звук с принтерами не отваливался xD
За это время KDE успел с 5 Qt мигрировать на 6, а в линуксе Valve расковыряли WINE до такой степени, что играть можно практически во всё. Сразу видно, где работу делают, а где то самое из эмодзиков.
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|3.25, Аноним (24), 22:52, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>За это время KDE успел с 5 Qt мигрировать на 6
У самурая нет цели только путь
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|2.29, Аноним (28), 23:25, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Толстовато, но для тех, кто верит: в консоли (и/или текстовом файле) некоторые вещи делаются намного быстрей, а некоторые и наглядней. Что-то бывает наглядней и в гуе.
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|1.20, bit_zer0 (?), 22:33, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой-то сюрреализм - даже если им нужен gui, зачем делать отдельное приложение? Есть же у них Settings, сделали ли бы просто новую секцию и отображали бы, если WSL2 включен.
У них там наверно теперь как в Google - каждая команда лепит что хочет.
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|1.31, Аноним (30), 23:31, 30/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> параметр "networkingMode=mirrored" для включения режима зеркалирования сети, необходимого для поддержки IPv6
Джва года ждал. Отличная новость!
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