Microsoft развивает GUI для настройки WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows

3.16 , Tron is Whistling ( ? ), 22:22, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – (буднично представил гуй для конфигурации апача или хапрокси, о***л, перестал представлять)

4.33 , noc101 ( ok ), 23:37, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дык есть такое! На винде правда, на линухах не видел, у меня апач только на серверах без гуи работают

3.24 , Аноним ( 24 ), 22:51, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вот так взял и выкинул миллионы серверов, которые твоё <название ПО вписать> использует при работе. Одни пигут ПО без графики, другие гордятся что героически превозмогают.

>А на большинстве серверов и у серверного прикладного ПО гуя в основном нет, гуй под такое число настроек пилить просто задолбаешься. Ты сейчас признал что разработчики просто ленивые? Windows Server имеет графическую оболочку.

4.35 , noc101 ( ok ), 23:40, 30/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ты сейчас признал что разработчики просто ленивые? Нет! Просто во многих случаях ГУЙ не нужен. Не плохо когда он есть, но и отсутствие не значит что плохо.

ты вижу не работаешь за серверами удаленно. Но по ССШ гонять графику накладно. А РДП ставить на сервер где надо логи брать только, ну такая себе идея, скажу честно тупая. >Windows Server имеет графическую оболочку. Ну я тебя обрадую, у Винды давно есть без гуевый дистрибутив. Довольно популярный. Особенно в облаках.

>Одни пигут ПО без графики, другие гордятся что героически превозмогают. Ни какого превозмогания. Настройка софта без гуи не сложная задача.