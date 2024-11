Microsoft представил обновление WSL, прослойки для запуска Linux в Windows

Компания Microsoft объявила о расширении возможностей прослойки WSL (Windows Subsystem for Linux) и реализации официальной поддержки запуска в WSL окружений с дистрибутивом Red Hat Enterprise Linux. Заявлено, что в скором времени компания Red Hat начнёт формировать специальные сборки RHEL для WSL, которые можно будет найти и установить при помощи команд "wsl --list --online" и "wsl --install". WSL предоставляет виртуальную машину с полноценным ядром Linux (на базе веток 6.6 или 5.15), в которой могут запускаться специально адаптированные для WSL дистрибутивы Linux. Ядро включает специфичные для WSL изменения, такие как оптимизации для сокращения времени запуска и уменьшения потребления памяти, возможность возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти и настройки для исключения лишних драйверов и подсистем. Система устанавливается в отдельный дисковый образ (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером. Помимо RHEL для установки в WSL доступны сборки Ubuntu, Debian GNU/Linux, Kali Linux, Fedora, Alpine, Arch Linux, Almalinux и SUSE и openSUSE. Основные улучшения в новой версии WSL: Добавлен новый способ упаковки дистрибутивов Linux для установки в WSL. Кроме поставки дистрибутива через каталог Microsoft Store в формате appx и ручного импорта компонентов из tar-архива командой "wsl --import", в новой версии предоставлена возможность установки Linux-дистрибутива из файла или сетевого хранилища, без необходимости написания кода, специфичного для Windows. Новый метод сводится к добавлению в tar-архив с системным окружением дистрибутива файла /etc/wsl-distribution.conffile с метаданными, такими как название, пиктограмма, идентификатор пользователя по умолчанию и скрипты для настройки окружения, выполняемые при первом запуске. Подобный tar-архив можно просто переименовать в файл с расширением ".wsl" и установить командой "wsl --install".

Добавлен новый интерфейс первого запуска, предлагающий настройки и информацию с обзором возможностей WSL и инструкцией для пользователей, первый раз использующих Linux. Интерфейс показывается при первом запуске виртуальной машины с Linux, а также может быть вызван через кнопку Welcome to WSL в конфигураторе.

Реализована интеграция с платформой Intune для определения политик поддержки дистрибутивов и отслеживания используемых в WSL версий.

Интегрирована поддержка инструментария Microsoft Entra ID для управления идентификацией и организации доступа к защищённым корпоративным ресурсам из WSL-окружений.