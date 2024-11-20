Microsoft представил обновление WSL, прослойки для запуска Linux в Windows

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|1.2, Аноним (2), 12:42, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. никакого вейланда, ядра слишком тухлые для него. А было бы неплохо запускать полноценный софт в линуксе и просто окно выносить в венду.
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|2.19, vlad1.96 (ok), 13:49, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да почему же, wslg уже давно поддерживает wayland.
Но да, без нового ядра, только я не в курсе что там для wayland за это время появилось
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|3.22, Аноним (2), 13:56, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Среди прочего, программы зависали и падали на более старых ядрах. Получается, поддерживает для вида.
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|1.3, Аноним (-), 12:51, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Остался только вопрос - что это делает на опеннете? Это какая-то байда для проприетарной оси.
> Microsoft Store в формате appx и ручного импорта компонентов из tar-архива командой "wsl --import"
А майкрософт таки остался верен себе - придумать брейнфак на ровмном месте и преподнести это как достижение и улучшение.
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|3.40, Аноним (-), 14:53, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Embrace, extend, and extinguish покоя не даёт.
По моему они даже это уже разучились. Это типа резиновой зины для совсем неудачников, которым хочется закосить под крутого. Среди сколь-нибудь активных опенсорсников я видел примерно 0 юзерей этой хреновины. Все что о ней надо знать по части девелоперс, девеоперс.
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|2.6, КО (?), 13:13, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Интересно с какой это проепритарной клавиатуры и монитора ты это написал
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|2.8, Аноним (-), 13:21, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Остался только вопрос - что это делает на опеннете? Это какая-то байда для проприетарной оси.
Погоди, целая куча опенсорсных программ работает на оффтопике.
Тот же фаерфокс, например.
Если это WSL удовлетворяет требованиям опенсорса - то вполне нормальня новость.
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|3.25, Аноним (25), 14:03, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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WSL позволяет запускать то, что удовлетворяет требованиям опенсорса.
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|4.32, Анонимусс (-), 14:25, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так радуйтесь!
Мерзкие виндузятники наконец-то начали пользоваться этими вашими лиунуксами!
Приобщились к опенсорсу так сказать.
Вот только есть нюанс)))
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|2.38, Аноним (38), 14:50, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внимание не пахнет. Ну не за бабки же уважаемый человек новости о винде, опере и прочем хламе пропускает.
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|1.5, Аноним (4), 12:57, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Когда подсадят достаточно хомок, просто добавят в своё ядрышко несовместимых изменений и все будут сидеть только на их продукции. А все изменения будет выпускать только в свой Azure Linux. План прям и ясен как железная дорога. Не будет никакого доброго Линуса будет только корп на корпе, корпом погоняет.
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|2.7, нитгитлистер (?), 13:17, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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учитывая какой бедлам творится с видами пингиньих лапок я лично за то, чтобы было 6-9 видов линусовых дистров, но зато с полноценной адекватной поддержкой и разработкой не хуже карпорной. это лучше чем васянство самоделкиных несовместимых друг с другом
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|2.11, Аноним (-), 13:25, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> просто добавят в своё ядрышко несовместимых изменений
А что помешает затянуть эти изменения в мейнлайн?
> А все изменения будет выпускать только в свой Azure Linux.
Ну-ну. Они же обязаны предоставить сорцы. И любой 6oмжара-васян сможет запилить свое ядро "как-в-винде"!
Да и тем кто сидит на винде абсолютно наплевать какой пингвин под капотом - главное чтобы оно работало.
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|3.12, Albertio (ok), 13:32, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А что помешает затянуть эти изменения в мейнлайн?
Пишем код на неодобренных Линусом языках, пишем его запутанно и с добавлением собственного синтаксиса @ профит
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|5.18, Аноним (-), 13:43, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C++ например.
Он как много лет назад облил плюсы помоями, так держится за свое предубежение.
А у мелкомягких как раз большой опыт в плюсовой разработке.
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|6.34, тоже Аноним (ok), 14:31, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У М$ пятнадцатилетний, как минимум, опыт закапывания Плюсов в пользу Шарпа.
На стандартных Крестах у них прогеров может и вовсе не найтись, только староверы, все еще поддерживающие легаси на MFC.
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|5.37, Ананым (?), 14:43, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чисто из любопытсва а какие языки он не одобряет?
C++
Классику знать надо :-)
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|4.16, Аноним (16), 13:40, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пишем код на неодобренных Линусом языках
Это на каком интересно? В ядре два языка и оба одобрены Линусом.
Или вы это про "русский язык"?))
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|2.21, Ko (?), 13:56, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так уже, там "hyper-v" требуется. в первой WSL можно было без
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|2.23, Анонимусс (?), 13:56, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Когда подсадят достаточно хомок
Хаха, не смеши!
Они это делают чтобы краснокнижный linux-only софт запускался на их винде.
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|3.29, пп (?), 14:19, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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есть огромное кол-во софта которое работает только под хп или вин7, и зачем им linux-only soft если свой собственный скипают пачками
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|4.30, Анонимусс (-), 14:22, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> которое работает только под хп или вин7
Угу. И лицензию на него ты уже один раз купил. А потом возможно заплатил за extended support.
> зачем им linux-only soft если свой собственный скипают пачками
Чтобы у юзера даже смысла не было переходить на линукс.
Ведь и тот, и тот софт работает на винде.
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|5.36, Ананым (?), 14:41, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы у юзера даже смысла не было переходить на линукс.
Так "юзеру" линукс и не нужен. Для юзеров есть венда с игрульками и макос с "креативным" софтом. В линукс идут те, кто знает зачем им это, программисты, сисадмины и иже с ними. Ну за редким исключением типа всяких офисных бухгалтеров из роccиянского госа, которых пересадили в принудительном порядке.
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|1.9, Аноним (10), 13:22, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ненужно, есть VirtualBox и уже даже VMWare Workstation бесплатно раздают - ставь любой листрибутив и используй вместо этих windows-костылей.
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|1.15, Аноним (-), 13:40, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эпичная попытка скрестить ужа с ежом. Года 3 назад даже пробовал с этим работать, ещё во времена WSL первой версии, и в общем то неплохо.
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|1.20, чатжпт (?), 13:52, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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если винду пересадить на linux ядно - это будет лучший linux дистрибутив
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|2.31, пп (?), 14:23, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это как? запилить в ядро графику, выкинуть все тузлы юзерпейса и оставить 1.5 недоконсоли с 3 кодировками из коробки, винда вообще не ос, а недоразумение
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|1.26, Аноним (26), 14:16, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сделали бы еще проброс raw инпута от устройств, было бы еще лучше. Ну а так пока даже другой раздел текущего диска туда нельзя пробросить.
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|1.27, Аноним (27), 14:17, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Уже даже виндовс стебётся, и выпускает обновы к линуксу. То есть линукс, как основная система не впёрся никому!
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|2.35, Ананым (?), 14:36, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> То есть линукс, как основная система не впёрся никому!
Это даже хорошо. Я вот наоборот за то, чтобы в лине было как можно меньше домохозяек и домохозяинов. Сам сижу на любимой всеми тут крысе + дебиан (нет, не кор 2 дуо) и не понимаю чем это может быть хуже винды.
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|3.39, Аноним (39), 14:51, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если тебе хватает, то это прекрасно.
Проблема домохозяек, домохозяинов и прочих вариаций в том, что им требуется ну очень много защиты от дурака, которой в Linux отродясь не было. Вместе с такими пользователями приходят трояны-шифровальщики, которые не то чтобы вирусы даже... Они используют не уязвимости системы, а используют уязвимости мозга такого пользователя. Ему на сайте написали, что нужно скачать скрипт и вбить пароль рута, и он вобьёт. Потом за такими шифровальщиками приходят дополнительные слои безопасности и антивирусы, которые заставят систему тупить на каждой операции с I/O. Опять же, не потому что они плохо написаны, а потому что в этом суть их работы. Ну и облачные базы сигнатур с отправкой хэшей всех скачанных файлов в какое-попало облако. А вместе с такой телеметрией проблемы приватности.
В общем, не приведи Кришна, чтобы Linux стал популярным на десктопе. Пусть лучше на всегда останется системой "не для всех". Заодно, будет чем перед людьми на форумах хвастаться =)
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|4.41, Ананым (?), 14:56, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вбить пароль рута
Знакомая женщина, довольно неглупая с руководящей должностью и в целом неплохой специалист, меня на полном серьезе за деньги попросила, чтобы я ей подключил рабочий ноут с линуксом к её домашнему вайфаю, потому что она боялась даже зайти в gui настройки (дефолтная бубунта). А ты про какой-то рут.
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|1.28, Chromium (ok), 14:18, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Microsoft намерен перевести Windows на платформу Azure Linux
Издание Opennet Experts получило сведения о намерении компании Microsoft заменить платформу Windows на новую реализацию, построенную на базе платформы Azure Linux. О планах задействования отдельных компонентов Azure Linux в Chrome OS, таких как ядро и системные библиотеки, сообщалось в мае 2019, но судя по новым сведениям планы более глобальные, чем просто задействование частей Azure Linux в Windows, и сводятся к полной унификации и оставлению только Azure Linux с воссозданием интерфейса Wine поверх данной платформы.
В качестве причин упоминается желание усилить конкуренцию с IBM и более эффективно использовать инженерные ресурсы чтобы не распылять усилия на две операционные системы. Подробности о планах по интеграции проектов не сообщается, но предполагается, что Microsoft постепенно начнёт вытеснение классического Windows путём поставки на новых моделях Surface похожего по функциональности интерфейса, работающего на базе Azure Linux. По неофициальной информации первым подобным устройством станет ноутбук Surface Laptop c прошивкой на базе платформы Azure Linux, в которой по умолчанию включён появившийся в Linux хрен знает когда режим Wine.
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