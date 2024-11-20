Microsoft представил обновление WSL, прослойки для запуска Linux в Windows

2.7 , нитгитлистер ( ? ), 13:17, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – учитывая какой бедлам творится с видами пингиньих лапок я лично за то, чтобы было 6-9 видов линусовых дистров, но зато с полноценной адекватной поддержкой и разработкой не хуже карпорной. это лучше чем васянство самоделкиных несовместимых друг с другом

2.10 , Аноним ( 10 ), 13:22, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – EEE во всей красе

2.11 , Аноним ( - ), 13:25, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > просто добавят в своё ядрышко несовместимых изменений А что помешает затянуть эти изменения в мейнлайн? > А все изменения будет выпускать только в свой Azure Linux. Ну-ну. Они же обязаны предоставить сорцы. И любой 6oмжара-васян сможет запилить свое ядро "как-в-винде"! Да и тем кто сидит на винде абсолютно наплевать какой пингвин под капотом - главное чтобы оно работало.

3.12 , Albertio ( ok ), 13:32, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А что помешает затянуть эти изменения в мейнлайн? Пишем код на неодобренных Линусом языках, пишем его запутанно и с добавлением собственного синтаксиса @ профит

4.14 , нитгитлистер ( ? ), 13:34, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – чисто из любопытсва а какие языки он не одобряет? из больменее извенстных

5.18 , Аноним ( - ), 13:43, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – C++ например.

Он как много лет назад облил плюсы помоями, так держится за свое предубежение.

А у мелкомягких как раз большой опыт в плюсовой разработке.

6.34 , тоже Аноним ( ok ), 14:31, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У М$ пятнадцатилетний, как минимум, опыт закапывания Плюсов в пользу Шарпа.

На стандартных Крестах у них прогеров может и вовсе не найтись, только староверы, все еще поддерживающие легаси на MFC.

5.37 , Ананым ( ? ), 14:43, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > чисто из любопытсва а какие языки он не одобряет? C++

Классику знать надо :-)

4.16 , Аноним ( 16 ), 13:40, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пишем код на неодобренных Линусом языках Это на каком интересно? В ядре два языка и оба одобрены Линусом.

Или вы это про "русский язык"?))

2.21 , Ko ( ? ), 13:56, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так уже, там "hyper-v" требуется. в первой WSL можно было без

2.23 , Анонимусс ( ? ), 13:56, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Когда подсадят достаточно хомок Хаха, не смеши!

Они это делают чтобы краснокнижный linux-only софт запускался на их винде.

3.29 , пп ( ? ), 14:19, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – есть огромное кол-во софта которое работает только под хп или вин7, и зачем им linux-only soft если свой собственный скипают пачками

4.30 , Анонимусс (-), 14:22, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > которое работает только под хп или вин7 Угу. И лицензию на него ты уже один раз купил. А потом возможно заплатил за extended support. > зачем им linux-only soft если свой собственный скипают пачками Чтобы у юзера даже смысла не было переходить на линукс.

Ведь и тот, и тот софт работает на винде.

5.36 , Ананым ( ? ), 14:41, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы у юзера даже смысла не было переходить на линукс. Так "юзеру" линукс и не нужен. Для юзеров есть венда с игрульками и макос с "креативным" софтом. В линукс идут те, кто знает зачем им это, программисты, сисадмины и иже с ними. Ну за редким исключением типа всяких офисных бухгалтеров из роccиянского госа, которых пересадили в принудительном порядке.

