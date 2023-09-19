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Microsoft опубликовал WSL 2.0.0, прослойку для запуска Linux-приложений в Windows

19.09.2023 23:49

Компания Microsoft представила выпуск прослойки для запуска Linux-приложений в Windows - WSL 2.0.0 (Windows Subsystem for Linux). Для обеспечения запуска исполняемых файлов Linux в WSL предоставляется окружение с полноценным ядром Linux, основанном на выпуске ядра Linux 5.15, который расширен специфичными для WSL патчами, включающими оптимизации для сокращения времени запуска ядра, уменьшения потребления памяти, возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти, оставления в ядре минимально необходимого набора драйверов и подсистем.

Ядро Linux выполняется в окружении Windows при помощи виртуальной машины, которая использует отдельный дисковый образ (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером. Компоненты пространства пользователя устанавливаются отдельно и базируются на сборках различных дистрибутивов. Например, для установки в WSL в каталоге Microsoft Store предлагаются сборки Ubuntu, Debian GNU/Linux, Kali Linux, Fedora, Alpine, SUSE и openSUSE.

Среди наиболее заметных изменений в версии WSL 2.0.0:

  • Реализована экспериментальная настройка autoMemoryReclaim (добавляется в %USERPROFILE%\.wslconfig), активирующая автоматическое высвобождение памяти, занимаемой в Linux под кэши, после нахождения процессора в состоянии простоя в течение 5 минут. Высвобожденная в Linux-окружении память возвращается в основное окружение с Windows, т.е. неиспользуемые виртуальные машины с Linux автоматически начинают потреблять меньше памяти.
  • Добавлена экспериментальная настройка sparseVhd, которая включает для новых образов VHD (Virtual Hard Disk) режим автоматического уменьшения размера. По аналогии с тем, как VHD-образы могут автоматически увеличиваться при увеличении объёма данных в Linux-окружении, теперь они также могут и уменьшаться при удалении данных из Linux-окружения. Для включения режима "sparse" для уже существующих дистрибутивов предложена опция "--set-sparse", например "wsl --manage <distro> --set-sparse <true/false>".
  • Добавлена экспериментальная настройка networkingMode, при указании в которой значения "mirrored" для обеспечения сетевого доступа используется зеркалирование в Linux сетевых интерфейсов Windows, вместо применения транслятора адресов. Новый режим отличается возможностью использования IPv6 и Multicast, улучшением совместимости с VPN, поддержкой прямого подключения к WSL из локальной сети, поддержкой подключения к Windows-серверам, используя localhost (127.0.0.1).
  • Добавлена экспериментальная настройка dnsTunneling, позволяющая пробрасывать DNS-запросы через резолвер, предоставляемый платформой Windows.
  • Добавлена экспериментальная настройка firewall, включающая применение для фильтрации трафика Linux-окружения правил межсетевых экранов Windows (Windows Firewall) и Hyper-V (Hyper-V Firewall).
  • Добавлена экспериментальная настройка autoProxy, добавляющая возможность использования в Linux-окружении информации о настройках HTTP-прокси из Windows.
  • Для графических приложений, запускаемых при помощи WSL, реализована поддержка прикрепления окон клавиатурной комбинацией "WIN + одна из клавиш управления курсором".
  • Все исполняемые файлы, распространяемые через пакет WSL, снабжены электронными подписями.
  • Используемое в WSL-окружении ядро Linux обновлено до версии 5.15.123.
  • Мини-дистрибутив WSLg, в котором предоставляются компоненты графического стека для организации запуска GUI-приложений, обновлён до версии 1.0.57.


  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: В прослойке для запуска Linux-приложений в Windows появилось аппаратное декодирование видео
  3. OpenNews: Первый стабильный релиз WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows
  4. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала обновление Linux-дистрибутива CBL-Mariner
  5. OpenNews: Первый выпуск прослойки для запуска Android-приложений в Windows
  6. OpenNews: Microsoft добавил поддержку systemd в WSL (Windows Subsystem for Linux)
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59784-wsl
Ключевые слова: wsl, windows, linux, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alex Gluck (?), 00:29, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто виртуалка, мы могли и раньше этим пользоваться. С таки же успехом можно и 7z с винраром переписать и сказать что вы сделали. Хотя погодите ка...
     
     
  • 2.3, alexandr_0503 (ok), 00:32, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Это далеко не виртуальная машина, а что-то наподобие слоя совместимости, типа wine
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 00:34, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Это WSL1 был wine-ом, WSL2 это побольшей части виртуалка, тесно интегрированная в Windows
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 01:15, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    WSL1 была норм идея так-то, в принципе. Но действительно, если с прослойкой cygwin собирается, вся эта хрень не упала. Да, корявенько, зато без виртуалок.
     
  • 4.51, MadAdmin (?), 07:15, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не был он win'ом. Включил я его как-то раз, хотел попробовать docker под windows. ВСЕ немайкрософтовские ВМ перестали работать, VT-x и пр. были захвачены вендой намертво. Легальные способы вернуть все обратно не работали: писали что все ОК, но ВМ продолжали неработать. Вывернул гугл наизнанку еле починил, больше туда (в WSX) ни ногой, проще виртуалку с линуксом поднять.
    В Windows 7 была похожая приблуда: WinXP запрятана в программу WindowsVirtualPC, так чтобы любая блондинка в пару кликов могла зарустить.
    И еще в AndroidDeveloperStudio глубоко запрятанный QEMU с эмуляторами смартфонов\планшетов. Я в живую видел android-разрабов, которые не подозревали, что у них на компе крутится QEMU, пока им пальцем не ткнул.
     
     
  • 5.52, dannyD (?), 07:27, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>В Windows 7 была похожая приблуда: WinXP запрятана в программу WindowsVirtualPC, так чтобы любая блондинка в пару кликов могла зарустить.

    работает с USB гараздо лучше чем ритуал бокс под линем,

    до сих пор вынуждены пользовать с дриверозависимыми шелезяками.

     
  • 3.16, Аноним (16), 01:33, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Wine нет своего ядра, он преобразователь системных вызовов. Иот WSL1 был более похож на Wine.
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:52, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну давайте, запустите в обычной «просто» виртуалке какой-нибудь банальный ls, расскажете, сколько времени и ресурсов это займёт.
     
     
  • 3.13, Аноним2 (?), 01:14, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Виртуалки разные бывают с разными типами виртуализации (да и в рамках одного типа могут на порядок отличаться по производительности), но откуда пользователям мелкомягких это знать, у них и разметка с файловой системой считаются единым целым
     
  • 2.23, iPony129412 (?), 03:01, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вся суть в интенрации и есть.
    А не чтобы была виртуалка с боку-припёку.
     
  • 2.47, User (??), 06:43, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы так говорите, будто в этом есть что-то плохое!
    Так-то и macbook - всего лишь "телефон-с-юниксом", с тем же успехом можно было просто *bsd переписать и сказать, что вы сделали. Хотя погодите-ка...
     

  • 1.6, inklesspen (ok), 00:51, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Sparse - вещь полезная. Давно хотел, ото у меня диски весом под 80 гигов
    Да и возвращение памяти тоже полезно, правда реализация что-то сомнительно звучит
     
     
  • 2.12, Аноним (14), 01:13, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привет, фрагментация. Помянем.
     

  • 1.9, Аноним (-), 00:52, 20/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
  • 1.10, Менеджер Антона Алексеевича (?), 00:55, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Новый режим отличается возможностью использования IPv6 и Multicast

    Наконец-то.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 01:45, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много знаешь где используется IPv6? Я вот что-то не припоминаю. Вдвойне непонятно нафига оно в WSL.
     
     
  • 3.21, Ололоним (?), 02:50, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того, чтобы оффтоп, вдоволь нашарившийся по дискам с ext2/3/4, передал всю полезную инфу хитро*опому дяде Биллу?
     
  • 3.28, Аноним (28), 03:15, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тестов как вариант.
     
     
  • 4.37, Аноним (19), 03:28, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что ты там собрался тестировать?
     

  • 1.11, Аноним2 (?), 01:10, 20/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 01:21, 20/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.53, beck (??), 07:52, 20/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.17, Аноним (19), 01:40, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот честно не знаю даже зачем єто нужно когда есть MSYS2 🤠
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 07:00, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для отладки приложений, которые должны работать с оборудованием по COM-порту и в дальнейшем не под WSL, а на клиентском рабочем месте. Ставить под это дело отдельный дуалбутом Linux или виртуалку я не буду, когда у меня уже всё есть искаробки. MSYS2 - это не Linux.
     

  • 1.22, Аноним (22), 02:57, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    WSL2 ≠ WSL 2.0.0
     
     
  • 2.24, robo228 (?), 03:05, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пояснишь?
     
  • 2.42, Аноним (42), 05:40, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не уверен, что аноним прав, но таки да, этот вопрос стоило бы прояснить.

    Вроде бы, WSL2 уже был.

    А тут что такое? Всё-таки не виртуалка? WSL1 2.0.0?

     

  • 1.26, Аноним (28), 03:12, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > %USERPROFILE%\.wslconfig

    И эти тоже мусорят в профиле. Все самое плохое с *nix тянут.

    Нельзя было в %USERPROFILE%\WSL\2\wslconfig запихать?!(

     
     
  • 2.29, Аноним (-), 03:16, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дотфайлы на то и дотфайлы чтобы ты их не трогал и даже не видел.
     
  • 2.43, Аноним (43), 05:42, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что вы хотите от системы, в которой каждая мокрописька считает своим долгом насрать в МОИХ ДОКУМЕНТАХ, делая концепцию этой директории просто бесполезной?
     
     
  • 3.46, Аноним (28), 05:51, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так Windows следует заветам дедов ещё со времён Unix. ~/home содержит в себе разбросанных никак не упорядоченных 100500 dotfiles, директорий и так далее.

    Вместо того, чтобы просто создать резервную копию свои файлов, нужно поизвращаться.

    А можно было поступить проще.

    /home/realuser - только те файлы, которые создал сам пользователь.

    /home/.realuser - временные файлы, настройки софта и так далее.

     

  • 1.40, Аноним (40), 03:59, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё замечательно в всл2, кроме скорости записи на нтфс. Приходится через вслную самбу делать мостик.
     
  • 1.44, Аноним (44), 05:46, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну хоть кто-то делает линукс готовым для десктопа, пока так называемое сообщество бодро вepeщит про свои мифические свободы.
     
  • 1.49, Мда (?), 07:08, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзать wsl это как на Жигули налепить значок Мерседеса и всем говорить, что у тебя Феррари.
     
  • 1.54, Kiop (?), 08:18, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередные попытки мелкософта пересадить разработчиков на винду, ну не могут они смириться, что все посылают их далеко.
     

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