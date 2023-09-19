Microsoft опубликовал WSL 2.0.0, прослойку для запуска Linux-приложений в Windows

|
|1.1, Alex Gluck (?), 00:29, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Просто виртуалка, мы могли и раньше этим пользоваться. С таки же успехом можно и 7z с винраром переписать и сказать что вы сделали. Хотя погодите ка...
|
|
|
|
|
|3.4, Аноним (4), 00:34, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Это WSL1 был wine-ом, WSL2 это побольшей части виртуалка, тесно интегрированная в Windows
|
|
|
|4.14, Аноним (14), 01:15, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
WSL1 была норм идея так-то, в принципе. Но действительно, если с прослойкой cygwin собирается, вся эта хрень не упала. Да, корявенько, зато без виртуалок.
|
|4.51, MadAdmin (?), 07:15, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да не был он win'ом. Включил я его как-то раз, хотел попробовать docker под windows. ВСЕ немайкрософтовские ВМ перестали работать, VT-x и пр. были захвачены вендой намертво. Легальные способы вернуть все обратно не работали: писали что все ОК, но ВМ продолжали неработать. Вывернул гугл наизнанку еле починил, больше туда (в WSX) ни ногой, проще виртуалку с линуксом поднять.
В Windows 7 была похожая приблуда: WinXP запрятана в программу WindowsVirtualPC, так чтобы любая блондинка в пару кликов могла зарустить.
И еще в AndroidDeveloperStudio глубоко запрятанный QEMU с эмуляторами смартфонов\планшетов. Я в живую видел android-разрабов, которые не подозревали, что у них на компе крутится QEMU, пока им пальцем не ткнул.
|
|
|
|5.52, dannyD (?), 07:27, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>В Windows 7 была похожая приблуда: WinXP запрятана в программу WindowsVirtualPC, так чтобы любая блондинка в пару кликов могла зарустить.
работает с USB гараздо лучше чем ритуал бокс под линем,
до сих пор вынуждены пользовать с дриверозависимыми шелезяками.
|
|3.16, Аноним (16), 01:33, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У Wine нет своего ядра, он преобразователь системных вызовов. Иот WSL1 был более похож на Wine.
|
|2.8, Аноним (8), 00:52, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну давайте, запустите в обычной «просто» виртуалке какой-нибудь банальный ls, расскажете, сколько времени и ресурсов это займёт.
|
|
|
|3.13, Аноним2 (?), 01:14, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Виртуалки разные бывают с разными типами виртуализации (да и в рамках одного типа могут на порядок отличаться по производительности), но откуда пользователям мелкомягких это знать, у них и разметка с файловой системой считаются единым целым
|
|2.47, User (??), 06:43, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вы так говорите, будто в этом есть что-то плохое!
Так-то и macbook - всего лишь "телефон-с-юниксом", с тем же успехом можно было просто *bsd переписать и сказать, что вы сделали. Хотя погодите-ка...
|
|1.6, inklesspen (ok), 00:51, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Sparse - вещь полезная. Давно хотел, ото у меня диски весом под 80 гигов
Да и возвращение памяти тоже полезно, правда реализация что-то сомнительно звучит
|
|
|
|2.19, Аноним (19), 01:45, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Много знаешь где используется IPv6? Я вот что-то не припоминаю. Вдвойне непонятно нафига оно в WSL.
|
|
|
|3.21, Ололоним (?), 02:50, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для того, чтобы оффтоп, вдоволь нашарившийся по дискам с ext2/3/4, передал всю полезную инфу хитро*опому дяде Биллу?
|
|
|
|2.48, Аноним (48), 07:00, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для отладки приложений, которые должны работать с оборудованием по COM-порту и в дальнейшем не под WSL, а на клиентском рабочем месте. Ставить под это дело отдельный дуалбутом Linux или виртуалку я не буду, когда у меня уже всё есть искаробки. MSYS2 - это не Linux.
|
|
|
|2.42, Аноним (42), 05:40, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не уверен, что аноним прав, но таки да, этот вопрос стоило бы прояснить.
Вроде бы, WSL2 уже был.
А тут что такое? Всё-таки не виртуалка? WSL1 2.0.0?
|
|1.26, Аноним (28), 03:12, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> %USERPROFILE%\.wslconfig
И эти тоже мусорят в профиле. Все самое плохое с *nix тянут.
Нельзя было в %USERPROFILE%\WSL\2\wslconfig запихать?!(
|
|
|
|2.29, Аноним (-), 03:16, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Дотфайлы на то и дотфайлы чтобы ты их не трогал и даже не видел.
|
|2.43, Аноним (43), 05:42, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что вы хотите от системы, в которой каждая мокрописька считает своим долгом насрать в МОИХ ДОКУМЕНТАХ, делая концепцию этой директории просто бесполезной?
|
|
|
|3.46, Аноним (28), 05:51, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так Windows следует заветам дедов ещё со времён Unix. ~/home содержит в себе разбросанных никак не упорядоченных 100500 dotfiles, директорий и так далее.
Вместо того, чтобы просто создать резервную копию свои файлов, нужно поизвращаться.
А можно было поступить проще.
/home/realuser - только те файлы, которые создал сам пользователь.
/home/.realuser - временные файлы, настройки софта и так далее.
|
|1.40, Аноним (40), 03:59, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Всё замечательно в всл2, кроме скорости записи на нтфс. Приходится через вслную самбу делать мостик.
|
|1.44, Аноним (44), 05:46, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ну хоть кто-то делает линукс готовым для десктопа, пока так называемое сообщество бодро вepeщит про свои мифические свободы.
|
|1.49, Мда (?), 07:08, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Юзать wsl это как на Жигули налепить значок Мерседеса и всем говорить, что у тебя Феррари.
|
|1.54, Kiop (?), 08:18, 20/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Очередные попытки мелкософта пересадить разработчиков на винду, ну не могут они смириться, что все посылают их далеко.
|