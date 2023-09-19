Microsoft опубликовал WSL 2.0.0, прослойку для запуска Linux-приложений в Windows

2.3 , alexandr_0503 ( ok ), 00:32, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Это далеко не виртуальная машина, а что-то наподобие слоя совместимости, типа wine

3.4 , Аноним ( 4 ), 00:34, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Это WSL1 был wine-ом, WSL2 это побольшей части виртуалка, тесно интегрированная в Windows

4.14 , Аноним ( 14 ), 01:15, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – WSL1 была норм идея так-то, в принципе. Но действительно, если с прослойкой cygwin собирается, вся эта хрень не упала. Да, корявенько, зато без виртуалок.

4.51 , MadAdmin ( ? ), 07:15, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да не был он win'ом. Включил я его как-то раз, хотел попробовать docker под windows. ВСЕ немайкрософтовские ВМ перестали работать, VT-x и пр. были захвачены вендой намертво. Легальные способы вернуть все обратно не работали: писали что все ОК, но ВМ продолжали неработать. Вывернул гугл наизнанку еле починил, больше туда (в WSX) ни ногой, проще виртуалку с линуксом поднять.

В Windows 7 была похожая приблуда: WinXP запрятана в программу WindowsVirtualPC, так чтобы любая блондинка в пару кликов могла зарустить.

И еще в AndroidDeveloperStudio глубоко запрятанный QEMU с эмуляторами смартфонов\планшетов. Я в живую видел android-разрабов, которые не подозревали, что у них на компе крутится QEMU, пока им пальцем не ткнул.

5.52 , dannyD ( ? ), 07:27, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>В Windows 7 была похожая приблуда: WinXP запрятана в программу WindowsVirtualPC, так чтобы любая блондинка в пару кликов могла зарустить. работает с USB гараздо лучше чем ритуал бокс под линем, до сих пор вынуждены пользовать с дриверозависимыми шелезяками.

3.16 , Аноним ( 16 ), 01:33, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Wine нет своего ядра, он преобразователь системных вызовов. Иот WSL1 был более похож на Wine.

2.8 , Аноним ( 8 ), 00:52, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну давайте, запустите в обычной «просто» виртуалке какой-нибудь банальный ls, расскажете, сколько времени и ресурсов это займёт.

3.13 , Аноним2 ( ? ), 01:14, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Виртуалки разные бывают с разными типами виртуализации (да и в рамках одного типа могут на порядок отличаться по производительности), но откуда пользователям мелкомягких это знать, у них и разметка с файловой системой считаются единым целым

2.23 , iPony129412 ( ? ), 03:01, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так вся суть в интенрации и есть.

А не чтобы была виртуалка с боку-припёку.

2.47 , User ( ?? ), 06:43, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы так говорите, будто в этом есть что-то плохое!

Так-то и macbook - всего лишь "телефон-с-юниксом", с тем же успехом можно было просто *bsd переписать и сказать, что вы сделали. Хотя погодите-ка...

