В прослойке для запуска Linux-приложений в Windows появилось аппаратное ускорение видео

Компания Microsoft сообщила о реализации поддержки аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео в WSL (Windows Subsystem for Linux), прослойке для запуска Linux-приложений в Windows. Реализация даёт возможность использования аппаратного ускорения обработки, кодирования и декодирования видео в любых приложениях, поддерживающих VAAPI. Ускорение поддерживается для видеокарт AMD, Intel и NVIDIA.

GPU-ускорение видео в выполняемом при помощи WSL Linux-окружении обеспечено через D3D12-бэкенд и VAAPI-фронтэнд в пакете Mesa, взаимодействующих с API D3D12 при помощи библиотеки DxCore, которая позволяет получить тот же уровень доступа к GPU, что и родные приложения для Windows.



