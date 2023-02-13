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В прослойке для запуска Linux-приложений в Windows появилось аппаратное ускорение видео

13.02.2023 22:02

Компания Microsoft сообщила о реализации поддержки аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео в WSL (Windows Subsystem for Linux), прослойке для запуска Linux-приложений в Windows. Реализация даёт возможность использования аппаратного ускорения обработки, кодирования и декодирования видео в любых приложениях, поддерживающих VAAPI. Ускорение поддерживается для видеокарт AMD, Intel и NVIDIA.

GPU-ускорение видео в выполняемом при помощи WSL Linux-окружении обеспечено через D3D12-бэкенд и VAAPI-фронтэнд в пакете Mesa, взаимодействующих с API D3D12 при помощи библиотеки DxCore, которая позволяет получить тот же уровень доступа к GPU, что и родные приложения для Windows.

  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Первый стабильный релиз WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows
  3. OpenNews: Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux
  4. OpenNews: Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows
  5. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала обновление Linux-дистрибутива CBL-Mariner
  6. OpenNews: Первый выпуск прослойки для запуска Android-приложений в Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58644-wsl
Ключевые слова: wsl, windows
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:06, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    Ого, скоро прослойка лучше чем оригинал будет работать
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:39, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ого, скоро прослойка лучше чем оригинал будет работать

    Embrace
    Extend <-- мы здесь
    Extinguish

     
     
  • 3.12, Аноним (1), 22:45, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такую огромную махину невозможно потушить, скорее винда на ядро перейдёт в целях экономии
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:12, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прямо как Wine с некоторыми приложениями.
     

  • 1.2, Анноним (?), 22:07, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > для запуска Linux-приложений в Windows

    Почему они не хотят идти своей дорогой?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:26, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хз чё они там хотят, но для пользователей наличие WSL это хорошо
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:27, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а WSL Это когда в Hyper-V запускается виртуалка убунты с монтированием домашнего каталога ? правильно понимаю ?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 22:31, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не только Ubuntu. Можно ставить какую хочешь. Хоть арч ставь.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 04:05, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gentoo? Возможно ли собрать LFS?
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:46, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно! Пользователь Linux, cноси эти твои вайны и протоны, и иди своей дорогой. Проходи не задерживайся так сказатб.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:08, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А 3D ускорение когда?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:29, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже давно есть, не было только видеоускорения.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55002
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52985
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:12, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    VAAPI это конечно хорошо, а VDPAU нервно курит??
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:18, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vaapi идентичную производительность даёт на nvidia.
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:36, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vdpau по факту тихонько дропнули, сейчас у них новая мода называется nvdec/nvenc. Когда я пытался подключить его к vaapi оно по факту не работает так как не полностью предоставляет нужную функциональность для работы в vaapi. И еще по факту оно не работало (пару лет назад) через gstreamer через связку gstreamer <- vaapi <- nvdec, тупо попадало в blacklist файл:  rm ~/.cache/gstreamer-1.0/registry.x86_64.bin (вроде оно)

    https://github.com/elFarto/nvidia-vaapi-driver вот этот проект — это набор специальных грязных хаков и обходов чтобы все работало, и оно реально работает.

     
     
  • 3.22, Аноним (5), 00:20, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве это хаки? Нормальный vaapi драйвер, получше чем vaapi-vdpau. А nvdec в gstreamer пару лет назад работал, вот vaapi я в нём не смог завести. И кстати, vdpau никто не дропал, полностью поддерживается сегодня (поддержка av1 немного задержалась). Всё дело в том, что раньше nvidia единолично писала libvdpau, а теперь раде популяризации в опенсорсе спихнули на бездарей из freedesktop. С которыми приходиться налаживать взаимодействие. В итоге стало невостребовано, некому разрабатывать.
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:40, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Поздравляю опеннетовских линуксоидов.
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 23:42, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чем поздравлять то? WSL2 это hyper-v виртуалка потребляющая столько памяти сколько ей нужно и периодически освобождая для хоста выделенную память от виртуалки. Вот только оно ломает работу virtualbox/vmware. VMWare все-таки можно установить новую сборочку от Васяна Попова на посмотреть. WSL2 запускает только wayland приложения. Продукция JetBrains в нем не запустится, она, по сути, все еще прибита к Xorg.
     
     
  • 3.24, деанон (?), 01:08, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поддержка не в виртуалке, а в прослойке - wsl1
     
     
  • 4.26, дохтурЛол (?), 01:52, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, wsl1 они давно закопали и не поддерживают;
    по ссылке речь про WSLg - это WSL2'шное
     

  • 1.14, Аноним (14), 22:59, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чо там вайн уже запускается?
     
     
  • 2.15, Admino (ok), 23:08, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже.
     

  • 1.17, Xo (?), 23:13, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы. Осталось всего лишь телеметрию и шпиёнские модули убрать.
     
  • 1.20, Жяваман (?), 23:45, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще бы прошивкой для игр можно бы было пользоваться без рвотного рефлекса...
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 05:14, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Флагшток-кун дeтeктед
     

  • 1.23, Аноним (23), 01:07, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот так вот. В WSL поддержка аппаратного ускорения есть, а в браузерах на Линуксе нет. Когда там уже Поттеринг допилит systemd, чтобы в wsl работал? После этого год Линукса на десктопе можно считать завершённым.
     
     
  • 2.28, мимо (?), 04:21, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже: https://devblogs.microsoft.com/commandline/systemd-support-is-now-available-in
     

  • 1.25, Аноним (25), 01:08, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Будет особенно смешно, если в браузерах ускорение заработает.
     
  • 1.30, Аноним (30), 06:00, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ускорение

    Не ускорение, а оффлоадинг (перенос функционала на специализированное железо). В случае с декодированием H.264 на современном железе это чаще наоборот замедление.

     

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