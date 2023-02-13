В прослойке для запуска Linux-приложений в Windows появилось аппаратное ускорение видео

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|2.10, Аноним (10), 22:39, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ого, скоро прослойка лучше чем оригинал будет работать
Embrace
Extend <-- мы здесь
Extinguish
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|3.12, Аноним (1), 22:45, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такую огромную махину невозможно потушить, скорее винда на ядро перейдёт в целях экономии
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|1.2, Анноним (?), 22:07, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> для запуска Linux-приложений в Windows
Почему они не хотят идти своей дорогой?
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|2.6, Аноним (6), 22:26, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Хз чё они там хотят, но для пользователей наличие WSL это хорошо
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|3.7, Аноним (7), 22:27, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а WSL Это когда в Hyper-V запускается виртуалка убунты с монтированием домашнего каталога ? правильно понимаю ?
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|4.9, Аноним (9), 22:31, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не только Ubuntu. Можно ставить какую хочешь. Хоть арч ставь.
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|2.13, Аноним (13), 22:46, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно! Пользователь Linux, cноси эти твои вайны и протоны, и иди своей дорогой. Проходи не задерживайся так сказатб.
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|2.18, Аноним (18), 23:36, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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vdpau по факту тихонько дропнули, сейчас у них новая мода называется nvdec/nvenc. Когда я пытался подключить его к vaapi оно по факту не работает так как не полностью предоставляет нужную функциональность для работы в vaapi. И еще по факту оно не работало (пару лет назад) через gstreamer через связку gstreamer <- vaapi <- nvdec, тупо попадало в blacklist файл: rm ~/.cache/gstreamer-1.0/registry.x86_64.bin (вроде оно)
https://github.com/elFarto/nvidia-vaapi-driver вот этот проект — это набор специальных грязных хаков и обходов чтобы все работало, и оно реально работает.
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|3.22, Аноним (5), 00:20, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве это хаки? Нормальный vaapi драйвер, получше чем vaapi-vdpau. А nvdec в gstreamer пару лет назад работал, вот vaapi я в нём не смог завести. И кстати, vdpau никто не дропал, полностью поддерживается сегодня (поддержка av1 немного задержалась). Всё дело в том, что раньше nvidia единолично писала libvdpau, а теперь раде популяризации в опенсорсе спихнули на бездарей из freedesktop. С которыми приходиться налаживать взаимодействие. В итоге стало невостребовано, некому разрабатывать.
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|2.19, Аноним (18), 23:42, 13/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чем поздравлять то? WSL2 это hyper-v виртуалка потребляющая столько памяти сколько ей нужно и периодически освобождая для хоста выделенную память от виртуалки. Вот только оно ломает работу virtualbox/vmware. VMWare все-таки можно установить новую сборочку от Васяна Попова на посмотреть. WSL2 запускает только wayland приложения. Продукция JetBrains в нем не запустится, она, по сути, все еще прибита к Xorg.
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|4.26, дохтурЛол (?), 01:52, 14/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет, wsl1 они давно закопали и не поддерживают;
по ссылке речь про WSLg - это WSL2'шное
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|1.17, Xo (?), 23:13, 13/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Молодцы. Осталось всего лишь телеметрию и шпиёнские модули убрать.
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|1.23, Аноним (23), 01:07, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот так вот. В WSL поддержка аппаратного ускорения есть, а в браузерах на Линуксе нет. Когда там уже Поттеринг допилит systemd, чтобы в wsl работал? После этого год Линукса на десктопе можно считать завершённым.
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|1.30, Аноним (30), 06:00, 14/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ускорение
Не ускорение, а оффлоадинг (перенос функционала на специализированное железо). В случае с декодированием H.264 на современном железе это чаще наоборот замедление.
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