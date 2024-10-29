AlmaLinux стал 7 дистрибутивом Linux, рекомендованным Microsoft для Azure

Компания Microsoft объявила о включении AlmaLinux в число дистрибутивов Linux, официально рекомендованных для использования в облачных окружениях Azure. В анонсе также упомянуто, что более 60% систем клиентов в Azure используют в своих окружениях Linux. Помимо AlmaLinux в списке одобренных дистрибутивов присутствуют Ubuntu, Debian, Flatcar Container Linux, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux и SUSE.

Попадание в список подразумевает соответствие дистрибутива критериям Microsoft, касающимся тестирования, доставки обновлений и предоставления поддержки. Список также формируется с учётом востребованности дистрибутива клиентами Azure. Обеспечивающий сопровождение сборок для Azure поставщик заключает с Microsoft договор, регламентирующий требования по формированию обновлений и устранения проблем, а также выражает готовность адаптации продукта к новым возможностям и изменениям в Azure.



