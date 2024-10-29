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AlmaLinux стал 7 дистрибутивом Linux, рекомендованным Microsoft для Azure

29.10.2024 22:49

Компания Microsoft объявила о включении AlmaLinux в число дистрибутивов Linux, официально рекомендованных для использования в облачных окружениях Azure. В анонсе также упомянуто, что более 60% систем клиентов в Azure используют в своих окружениях Linux. Помимо AlmaLinux в списке одобренных дистрибутивов присутствуют Ubuntu, Debian, Flatcar Container Linux, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux и SUSE.

Попадание в список подразумевает соответствие дистрибутива критериям Microsoft, касающимся тестирования, доставки обновлений и предоставления поддержки. Список также формируется с учётом востребованности дистрибутива клиентами Azure. Обеспечивающий сопровождение сборок для Azure поставщик заключает с Microsoft договор, регламентирующий требования по формированию обновлений и устранения проблем, а также выражает готовность адаптации продукта к новым возможностям и изменениям в Azure.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.einnews.com/pr_new...)
  2. OpenNews: LinkedIn перешёл с CentOS на Azure Linux
  3. OpenNews: Microsoft опубликовал дистрибутив Azure Linux 3.0
  4. OpenNews: Инцидент со спамом Canonical после установки Ubuntu в облаке Azure
  5. OpenNews: На большинстве виртуальных машин в Azure установлен Linux
  6. OpenNews: Компания Microsoft обеспечит возможность запуска Linux в Windows Azure
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62135-azure
Ключевые слова: azure, almalinux
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:59, 29/10/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    > выражает готовность адаптации продукта к новым возможностям и изменениям в Azure

    альма копипастит редхат, о каких новых возможностях идёт речь, если они баг-ту-баг компатибл с шапкой? что-то изменят - могут сломать совместимость

     
  • 2, нах. (?), 23:03, 29/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ну поздравляю донецких пацанчиков, чо.
    Неплохо поднялись.

    Вот это импортозамещение так импортозамещение. Пойду у себя внедрять.

     
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