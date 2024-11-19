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Arch Linux переводит сценарии сборки пакетов на лицензию 0BSD

19.11.2024 22:02

Разработчики дистрибутива Arch Linux объявили о решении перевести весь исходный код компонентов, используемых для формирования пакетов, таких как файлы PKGBUILD, ".install" и ".desktop", на лицензию 0BSD, которую можно рассматривать как аналог перевода в общественное достояние. Ранее исходный код сценариев сборки пакетов в Arch Linux распространялся без указания лицензии, что приводило к неопределённости, позволяло по разному трактовать возможность их использования и создавало проблемы при желании задействовать их в других проектах, имеющих строгую лицензионную политику.

Начиная с сегодняшнего дня участникам разработки Arch Linux на email начнут отправляться уведомления с перечислением их вклада. Если разработчик согласен с распространением его работы под лицензией 0BSD, то можно просто проигнорировать пришедшее письмо, а если имеются возражения - следует указать их в ответном письме и обсудить возможные варианты.

  1. Главная ссылка к новости (https://archlinux.org/news/pro...)
  2. OpenNews: Компания Valve начнёт напрямую участвовать в разработке Arch Linux
  3. OpenNews: Релиз Aura 4.0.0, пакетного менеджера для Arch Linux
  4. OpenNews: Порт Arch Linux для архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
  6. OpenNews: В Arch Linux обновлён пакетный менеджер Pacman 6.1 и инсталлятор Archinstall 2.7.2
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Kerr
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62255-archlinux
Ключевые слова: archlinux, license
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:09, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эти шарят. Понимают, что другие лицензии сохраняют авторские права, а, значит, территориальные ограничения. В отличие от общественного достояния.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:29, 19/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А возмущений то было. Оказывается для перелицензирования достаточно всем разослать письма если не ответил согласен. Меняй так с гпл на еула сколько угодно.
     
  • 1.14, Lyrix (ok), 01:24, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не пойму, в 0BSD можно не сохранять имя автора, не предоставлять исходник и т.п.? В тексте лицухи про это ни слова...
     
     
  • 2.15, laindono (ok), 01:54, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно делать что угодно, кроме спроса ответственности с автора.
    В частности да, не требуется указывать имя автора или предоставлять исходники.
     

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