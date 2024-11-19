Arch Linux переводит сценарии сборки пакетов на лицензию 0BSD

Разработчики дистрибутива Arch Linux объявили о решении перевести весь исходный код компонентов, используемых для формирования пакетов, таких как файлы PKGBUILD, ".install" и ".desktop", на лицензию 0BSD, которую можно рассматривать как аналог перевода в общественное достояние. Ранее исходный код сценариев сборки пакетов в Arch Linux распространялся без указания лицензии, что приводило к неопределённости, позволяло по разному трактовать возможность их использования и создавало проблемы при желании задействовать их в других проектах, имеющих строгую лицензионную политику.

Начиная с сегодняшнего дня участникам разработки Arch Linux на email начнут отправляться уведомления с перечислением их вклада. Если разработчик согласен с распространением его работы под лицензией 0BSD, то можно просто проигнорировать пришедшее письмо, а если имеются возражения - следует указать их в ответном письме и обсудить возможные варианты.



