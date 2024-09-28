Компания Valve начнёт напрямую участвовать в разработке Arch Linux

Разработчики дистрибутива Arch Linux объявили о переходе к прямому сотрудничеству с компанией Valve, развивающей операционную систему SteamOS, основанную на Arch Linux. Компания Valve поможет в сопровождении сборочной инфраструктуры и поддержании анклава для заверения компонентов дистрибутива цифровыми подписями. Valve предоставит дополнительные ресурсы, которые позволят развивать отмеченные области, не ограничиваясь свободным временем добровольцев.

Ожидается, что сотрудничество с Valve ускорит решение некоторых значительных проблем дистрибутива и позволит быстрее реализовать задуманные планы. Работа над реализуемыми при участии Valve проектами будет вестись в рамках штатных рабочих процессов, принятых в сообществе Arch Linux, и модели принятия решений на основе достижения консенсуса. Для всех инициируемых Valve значительных изменений будут создаваться RFC, проводиться публичное обсуждение в списке рассылки и заводиться заявка (issue) в GitLab, что позволит добиться прозрачности и даст возможность сообществу контролировать ход выполняемой Valve работы.



