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Компания Valve начнёт напрямую участвовать в разработке Arch Linux

28.09.2024 07:43

Разработчики дистрибутива Arch Linux объявили о переходе к прямому сотрудничеству с компанией Valve, развивающей операционную систему SteamOS, основанную на Arch Linux. Компания Valve поможет в сопровождении сборочной инфраструктуры и поддержании анклава для заверения компонентов дистрибутива цифровыми подписями. Valve предоставит дополнительные ресурсы, которые позволят развивать отмеченные области, не ограничиваясь свободным временем добровольцев.

Ожидается, что сотрудничество с Valve ускорит решение некоторых значительных проблем дистрибутива и позволит быстрее реализовать задуманные планы. Работа над реализуемыми при участии Valve проектами будет вестись в рамках штатных рабочих процессов, принятых в сообществе Arch Linux, и модели принятия решений на основе достижения консенсуса. Для всех инициируемых Valve значительных изменений будут создаваться RFC, проводиться публичное обсуждение в списке рассылки и заводиться заявка (issue) в GitLab, что позволит добиться прозрачности и даст возможность сообществу контролировать ход выполняемой Valve работы.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.archlinux.org/ar...)
  2. OpenNews: Компания Valve запустила проект Frog для ускорения продвижения новых протоколов Wayland
  3. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Проект SteamFork развивает вариант SteamOS для устройств, отличных от Steam Deck
  5. OpenNews: Компания Valve обеспечит поддержку игровых консолей ASUS ROG Ally в SteamOS
  6. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61950-arch
Ключевые слова: arch, linux, valve, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 07:48, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Всё.
    Кончилась расслабуха в арче.
     
  • 1.2, Walker (??), 07:55, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Здорово, было бы замечательно, если бы кто-то так же помог команде Debian. =(


     
     
  • 2.4, Вася (??), 08:03, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиану можно очень хорошо помочь, если ему не мешать.
     
  • 2.10, crypt (ok), 08:36, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Здорово, было бы замечательно, если бы кто-то так же помог команде Debian. =(

    сразу голосование по systemd вспомнилось, когда половина членов совета из RH...


    Valve просто не имеет ресурсов тянуть свой дистр. Но свой продукт им нужен с минимальными затратами. Это вообще идея всего опенсорса: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Вот коммьюнити будет пилить всякие гномы, а заодно тестировать наработки Valve.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 08:55, 28/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Гильгамеш (?), 08:39, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    точно, можно позвать Леннарта Пёттеринга чтобы он переписал systemd в Debiane на Rust
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:05, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У Кранов свой интерес, польза для Арча так или иначе коснется всех дистрибьютеров, это даст хороший толчок.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:21, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший, но в какую сторону?
     
     
  • 3.7, ыть (ok), 08:25, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в сторону Игорей
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:29, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, у них интерес, чтобы свои устройства можно было продавать с комфортной для использования системой, и чтобы игры отлично работали (а с этим обычно производительность всех графических приложений подтягивается обычно, ибо они и драйвера пилят, и часто вносят патчи в стек Mesa, сейчас ещё за Wayland взялись, ибо бюрократия принятия новых протоколов их тоже доконала). Пока что они ведут себя так, как должна была вести себя красношапка.
     
     
  • 3.13, crypt (ok), 08:45, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока что они ведут себя так, как должна была вести себя
    > красношапка.

    Для самых маленьких: когда RH начинали, еще не было дистрибутивов, чтобы присоединяться. Только-только ядро линукса стало в рассылках ходить. Даже Slackware зарелизился позже.

     

  • 1.12, Nochi (?), 08:44, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Valve, осталось ещё сделать проект, для запуска или переносна профф софта, Photoshop, Fl Studio, и другого софта, Aimp и тд
    Ну то бишь, сделать какой-то проект для запуска или переноса программ с Windows, как в свое время Proton
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 08:57, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и другого софта, Aimp, Paint M$ и тд
     

  • 1.14, Xo (?), 08:50, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Успехов команде archlinux!
     

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