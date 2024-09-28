Компания Valve начнёт напрямую участвовать в разработке Arch Linux

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|1.2, Walker (??), 07:55, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Здорово, было бы замечательно, если бы кто-то так же помог команде Debian. =(
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|2.4, Вася (??), 08:03, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дебиану можно очень хорошо помочь, если ему не мешать.
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|2.10, crypt (ok), 08:36, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Здорово, было бы замечательно, если бы кто-то так же помог команде Debian. =(
сразу голосование по systemd вспомнилось, когда половина членов совета из RH...
Valve просто не имеет ресурсов тянуть свой дистр. Но свой продукт им нужен с минимальными затратами. Это вообще идея всего опенсорса: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Вот коммьюнити будет пилить всякие гномы, а заодно тестировать наработки Valve.
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|2.11, Гильгамеш (?), 08:39, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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точно, можно позвать Леннарта Пёттеринга чтобы он переписал systemd в Debiane на Rust
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|1.5, Аноним (5), 08:05, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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У Кранов свой интерес, польза для Арча так или иначе коснется всех дистрибьютеров, это даст хороший толчок.
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|2.9, Аноним (9), 08:29, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, у них интерес, чтобы свои устройства можно было продавать с комфортной для использования системой, и чтобы игры отлично работали (а с этим обычно производительность всех графических приложений подтягивается обычно, ибо они и драйвера пилят, и часто вносят патчи в стек Mesa, сейчас ещё за Wayland взялись, ибо бюрократия принятия новых протоколов их тоже доконала). Пока что они ведут себя так, как должна была вести себя красношапка.
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|3.13, crypt (ok), 08:45, 28/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пока что они ведут себя так, как должна была вести себя
> красношапка.
Для самых маленьких: когда RH начинали, еще не было дистрибутивов, чтобы присоединяться. Только-только ядро линукса стало в рассылках ходить. Даже Slackware зарелизился позже.
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|1.12, Nochi (?), 08:44, 28/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Valve, осталось ещё сделать проект, для запуска или переносна профф софта, Photoshop, Fl Studio, и другого софта, Aimp и тд
Ну то бишь, сделать какой-то проект для запуска или переноса программ с Windows, как в свое время Proton
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