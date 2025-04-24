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Скрипт Archify для замены имеющегося дистрибутива на Arch Linux

24.04.2025 23:15

Доступна первая версия скрипта Archify, позволяющего перейти на Arch Linux с других дистрибутивов, сохраняя пользователей, содержимое каталога /home и точки монтирования. Archify является ответвлением скрипта TurboArch, расширяющим его функциональность.

Скрипт предоставляет следующие возможности конфигурации новой системы: сохранение пользователей или добавление единственного пользователя root с заданным паролем; установку окружений рабочего стола или оконных менеджеров, видеодрайвера и звукового сервера. После выбора этих параметров скрипт уточнит у пользователя желаемое имя хоста, часовой пояс, сортировку серверов пакетов Arch Linux (с помощью утилиты reflector), выполнение перехода в командную оболочку bash или перезагрузку.

Затем следует процесс установки с выбранными параметрами, не требующий ввода пользователя. Скрипт поэтапно устанавливает все необходимые компоненты, удаляя содержимое старой системы из каталогов /bin, /etc, /lib, /lib64, /sbin, /srv, /usr, /var. Для автоматизации параметры можно определить в файле config.default, при наличии которого Archify перейдёт сразу на стадию замены системы. Поддерживается работа с логическими томами LVM и шифрованием LUKS.

Системные требования:

  • 64-разрядное ядро Linux версии 3.2 и выше, подходящее для glibc версии 2.39 и выше.
  • bash версии 4 и выше.
  • grep, coreutil, util-linux.
  • wget или curl.
  • tar, zstd.
  • git (опционально, для клонирования репозитория, заменяется загрузкой вручную).

Поддерживаемые исходные дистрибутивы (использование на других возможно согласно системным требованиям):

  • Ubuntu
  • Debian
  • Fedora
  • Manjaro
  • ROSA
  • Astra
  • Slackware
  • Gentoo
  • OpenSUSE


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/hardraple/a...)
  2. OpenNews: Проект по запуску программ FreeBSD в Linux
  3. OpenNews: Второй релиз проекта Depenguinator для замены Linux на FreeBSD
Автор новости: ARPANETenjoyer
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63132-archify
Ключевые слова: archify, arch, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:21, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    официально: arch linux - это вирус
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:26, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А с виндовс можно?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 06:52, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теоретически. Часто делаю скрипты (100% тот же код), которые работают и в Linux, и в Windows.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:34, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    linux pimp это же тот, который сказал какую-то ерунду про debian и получил страйк?
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:36, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    АХАХАХАХА
    Фанатики рача уже настолько считают себя лсобенными, выше всех остальных?)
     
     
  • 2.16, Аноним (3), 05:25, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так считает Linux pimp. Человек достаточно странный
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:58, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец то достойный ответ rm -rf! Осталось начать этот башик всем новичкам на форумах подсовывать, как универсальный фиксер всех проблем.
     
     
  • 2.23, Аноним (20), 06:55, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как спортивный интерес - возможно. Но лучше сохранить данные (включая различные базы, электронную почту, закладки), с нуля установить систему, вернуть данные. Универсальный метод, избавляющий от проблем. Всегда так делаю.
     

  • 1.6, Аноним (6), 00:14, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждем скрипт, который будет менять обои на нескучные. Ибо линуксы и так почти что все одинаковые, т.к. постепенно скатываются на одни и те же унифицированные компоненты по принципу естественного отбора. Скоро останется только обои менять и все. Ты уже на другом дистре.
     
     
  • 2.12, Аноним (4), 02:17, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под гномом, кторый так же в итоге останется дефолтом на всех линуксах вообще - обои нельзя будет сменить.
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:29, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    интересно, что автор из Linux Pimp'овского турбоарча SRACUT и HRUKS переименовал в исходниках и комментах обратно в DRACUT и LUKS и удалил м*т, да и по сути все, больше ниче не сделал.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:56, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SRACUT и FUUUKS
     

  • 1.9, Аноним (9), 01:48, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А для чего оно нужно то?
     
  • 1.11, Аноним (11), 02:14, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >shell

    Сразу ффтопку.

    Я сам однажды хотел написать решение по миграции, когда думал перейти на сусю/федору со снапбунты. Первой задачей такого скрипта была бы инвентаризация пакетов через питонье API apt и маппинг их на аналоги для других дистров через API repology.

    Но суся с федорой долбанулись, дропнули поддержку железа, и необходимость решения для миграци сама собой отпала, потому что единственным вариантом остался Дебиан.


    Это я к чему? К тому что сложные вещи нельзя пиисать на шелл-скриптах. Багов, глюков и инъекций не оберёшься.

     
  • 1.13, Аноним (13), 02:30, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А чем это отличается от переустановки если на github написано:

    "Everything in /bin, /boot, /etc, /lib, /lib64, /sbin, /srv, /usr and /var will be permanently removed. Make a backup of the files you need from these folders, such as configuration files and virtual machine snapshots. Other directories will not be affected at all, and no partitions will be formatted."?

     
  • 1.14, Аноним (14), 02:38, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Дурость какая-то. Пользователь должен знать и контролировать происхолящее в системе. Установку лучше осуществлять с загрузочного диска или флешки, чтобы была возможность исправления ошибок.
     
  • 1.15, bicyclist56 (ok), 03:15, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом вылезет окошко с надписью: "Прислонитесь лбом к экрану для завершения процесса!". Щёлк, и в мозгу чип от арча! 😱 😂
     
     
  • 2.17, dullish (ok), 05:27, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо что ли? Хорошо!
     

  • 1.19, Нуину (?), 06:30, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто оставлю это здесь https://github.com/HardRaple/Archify/commit/f3d3ead7a879084e3afb8133ad0544d1c9
     

  • 1.21, name (??), 06:52, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оригинал лучше!
     
  • 1.24, Аноним (24), 07:29, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
        Ubuntu
        Debian
        Fedora
        Manjaro
        ROSA
        Astra
        Slackware
        Gentoo
        OpenSUSE


    2 из 9 отечественные. Я считаю это достижение.

     

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