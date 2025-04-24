Скрипт Archify для замены имеющегося дистрибутива на Arch Linux

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|2.20, Аноним (20), 06:52, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теоретически. Часто делаю скрипты (100% тот же код), которые работают и в Linux, и в Windows.
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|1.3, Аноним (3), 23:34, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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linux pimp это же тот, который сказал какую-то ерунду про debian и получил страйк?
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|1.4, Аноним (4), 23:36, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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АХАХАХАХА
Фанатики рача уже настолько считают себя лсобенными, выше всех остальных?)
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|1.5, Аноним (5), 23:58, 24/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец то достойный ответ rm -rf! Осталось начать этот башик всем новичкам на форумах подсовывать, как универсальный фиксер всех проблем.
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|2.23, Аноним (20), 06:55, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как спортивный интерес - возможно. Но лучше сохранить данные (включая различные базы, электронную почту, закладки), с нуля установить систему, вернуть данные. Универсальный метод, избавляющий от проблем. Всегда так делаю.
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|1.6, Аноним (6), 00:14, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ждем скрипт, который будет менять обои на нескучные. Ибо линуксы и так почти что все одинаковые, т.к. постепенно скатываются на одни и те же унифицированные компоненты по принципу естественного отбора. Скоро останется только обои менять и все. Ты уже на другом дистре.
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|2.12, Аноним (4), 02:17, 25/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под гномом, кторый так же в итоге останется дефолтом на всех линуксах вообще - обои нельзя будет сменить.
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|1.7, Аноним (7), 00:29, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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интересно, что автор из Linux Pimp'овского турбоарча SRACUT и HRUKS переименовал в исходниках и комментах обратно в DRACUT и LUKS и удалил м*т, да и по сути все, больше ниче не сделал.
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|1.11, Аноним (11), 02:14, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>shell
Сразу ффтопку.
Я сам однажды хотел написать решение по миграции, когда думал перейти на сусю/федору со снапбунты. Первой задачей такого скрипта была бы инвентаризация пакетов через питонье API apt и маппинг их на аналоги для других дистров через API repology.
Но суся с федорой долбанулись, дропнули поддержку железа, и необходимость решения для миграци сама собой отпала, потому что единственным вариантом остался Дебиан.
Это я к чему? К тому что сложные вещи нельзя пиисать на шелл-скриптах. Багов, глюков и инъекций не оберёшься.
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|1.13, Аноним (13), 02:30, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А чем это отличается от переустановки если на github написано:
"Everything in /bin, /boot, /etc, /lib, /lib64, /sbin, /srv, /usr and /var will be permanently removed. Make a backup of the files you need from these folders, such as configuration files and virtual machine snapshots. Other directories will not be affected at all, and no partitions will be formatted."?
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|1.14, Аноним (14), 02:38, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Дурость какая-то. Пользователь должен знать и контролировать происхолящее в системе. Установку лучше осуществлять с загрузочного диска или флешки, чтобы была возможность исправления ошибок.
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|1.15, bicyclist56 (ok), 03:15, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А потом вылезет окошко с надписью: "Прислонитесь лбом к экрану для завершения процесса!". Щёлк, и в мозгу чип от арча! 😱 😂
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|1.24, Аноним (24), 07:29, 25/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ubuntu
Debian
Fedora
Manjaro
ROSA
Astra
Slackware
Gentoo
OpenSUSE
2 из 9 отечественные. Я считаю это достижение.
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