Скрипт Archify для замены имеющегося дистрибутива на Arch Linux

Доступна первая версия скрипта Archify, позволяющего перейти на Arch Linux с других дистрибутивов, сохраняя пользователей, содержимое каталога /home и точки монтирования. Archify является ответвлением скрипта TurboArch, расширяющим его функциональность.

Скрипт предоставляет следующие возможности конфигурации новой системы: сохранение пользователей или добавление единственного пользователя root с заданным паролем; установку окружений рабочего стола или оконных менеджеров, видеодрайвера и звукового сервера. После выбора этих параметров скрипт уточнит у пользователя желаемое имя хоста, часовой пояс, сортировку серверов пакетов Arch Linux (с помощью утилиты reflector), выполнение перехода в командную оболочку bash или перезагрузку.

Затем следует процесс установки с выбранными параметрами, не требующий ввода пользователя. Скрипт поэтапно устанавливает все необходимые компоненты, удаляя содержимое старой системы из каталогов /bin, /etc, /lib, /lib64, /sbin, /srv, /usr, /var. Для автоматизации параметры можно определить в файле config.default, при наличии которого Archify перейдёт сразу на стадию замены системы. Поддерживается работа с логическими томами LVM и шифрованием LUKS.

Системные требования:

64-разрядное ядро Linux версии 3.2 и выше, подходящее для glibc версии 2.39 и выше.

bash версии 4 и выше.

grep, coreutil, util-linux.

wget или curl.

tar, zstd.

git (опционально, для клонирования репозитория, заменяется загрузкой вручную).

Поддерживаемые исходные дистрибутивы (использование на других возможно согласно системным требованиям):