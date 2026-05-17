The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Adobe Lightroom CC при помощи AI адаптирован для работы в Linux через Wine

17.05.2026 16:20 (MSK)

C использованием AI-ассистента подготовлен набор патчей, настроек, скриптов и DLL-библиотек с реализацией заглушек недостающих функций, позволяющих запустить программу обработки фотографий Adobe Lightroom CC (не путать с Lightroom Classic) в Linux при помощи Wine 11.8 и DXVK. Также возможен запуск приложения Creative Cloud для подключения к облаку Adobe, отображения панели приложений и установки Adobe Lightroom CC и других программ Adobe.

При запуске Adobe Lightroom CC отображает синхронизированный с облаком каталог и позволяет использовать модуль редактирования с панелью инструментов (освещение, цвета, эффекты, геометрия, оптика, детализация и т.п.). Среди прочего работают инструменты кадрирования/изменения геометрии и удаления/восстановления объектов, что позволяет, например, выровнять горизонт и удалить случайно попавших в кадр людей. Из ещё неработающих возможностей отмечены аварийные завершения при попытке открытия некоторых диалогов, таких как "What's New", и не полное задействование средств для ускорения операций при помощи GPU. В остальном основные функции редактирования работоспособны.

Изменения подготовлены автономно моделью Claude Opus 4.7, используемой через AI-ассистент Claude Code. Модель циклично запускала Adobe Lightroom CC при помощи Wine, анализировала crash-дапмы и логи Wine, изучала исполняемые файлы Adobe при помощи winedump, objdump и разбор сктруктур в формате PE, сравнивала эталонные и предоставляемые в Wine и Proton библиотеки для выявления недостающих функций, модифицировала исполняемые файлы, создавала DLL с заглушками и выполняла проверку работы через анализ скриншотов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/wineh...)
  2. OpenNews: Pixar, Adobe, Apple, Autodesk и NVIDIA начали совместное продвижение платформы OpenUSD
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 2.7, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Бета-версия Proton 11.0
  5. OpenNews: Компания Adobe представила версию Photoshop для Chrome OS
  6. OpenNews: Выпуск PhotoGIMP 2020, модификации GIMP, стилизованной под Photoshop
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65465-wine
Ключевые слова: wine, ai
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:59, 17/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    И зачем? Не легче чтобы ai сразу сам слайдеры правильно поставил, он еще сможет выделить области и отдельно для них крутить ползунки, в теории.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру