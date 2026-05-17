Adobe Lightroom CC при помощи AI адаптирован для работы в Linux через Wine

C использованием AI-ассистента подготовлен набор патчей, настроек, скриптов и DLL-библиотек с реализацией заглушек недостающих функций, позволяющих запустить программу обработки фотографий Adobe Lightroom CC (не путать с Lightroom Classic) в Linux при помощи Wine 11.8 и DXVK. Также возможен запуск приложения Creative Cloud для подключения к облаку Adobe, отображения панели приложений и установки Adobe Lightroom CC и других программ Adobe.

При запуске Adobe Lightroom CC отображает синхронизированный с облаком каталог и позволяет использовать модуль редактирования с панелью инструментов (освещение, цвета, эффекты, геометрия, оптика, детализация и т.п.). Среди прочего работают инструменты кадрирования/изменения геометрии и удаления/восстановления объектов, что позволяет, например, выровнять горизонт и удалить случайно попавших в кадр людей. Из ещё неработающих возможностей отмечены аварийные завершения при попытке открытия некоторых диалогов, таких как "What's New", и не полное задействование средств для ускорения операций при помощи GPU. В остальном основные функции редактирования работоспособны.

Изменения подготовлены автономно моделью Claude Opus 4.7, используемой через AI-ассистент Claude Code. Модель циклично запускала Adobe Lightroom CC при помощи Wine, анализировала crash-дапмы и логи Wine, изучала исполняемые файлы Adobe при помощи winedump, objdump и разбор сктруктур в формате PE, сравнивала эталонные и предоставляемые в Wine и Proton библиотеки для выявления недостающих функций, модифицировала исполняемые файлы, создавала DLL с заглушками и выполняла проверку работы через анализ скриншотов.