Pixar, Adobe, Apple, Autodesk и NVIDIA начали совместное продвижение платформы OpenUSD

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|1.1, Diozan (ok), 12:03, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Акулы бизнеса заговорили об открытости стандартов? Людоед подавился косточкой?
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|2.47, 1 (??), 17:53, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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От сочувствия рыдая,
Отказавшись от конфет,
Челюстей не покладая,
Кушал друга людоед
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|3.50, ьщккгнр (?), 18:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мирно текла деловая беседа
Пахло ромашками с луга
Два людоеда вовремя обеда
Дружески съели друг друга
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|1.3, Аноним (3), 12:03, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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> Open
> Apple
Странное сочетание...
> USD
Ларчик просто открывался - Apple, видимо, подумала, что это открытые (бесплатные?) баксы и вступила в альянс не глядя...
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|2.4, Аноним (4), 12:06, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> > Open
> > Apple
> Странное сочетание...
Ни в коем случае не смотри гит-логи линукса! А то обнаружишь, что значительную часть там составляют корпы — и роскомнадзорнешься.
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|3.16, Аноним (3), 12:54, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Осталось понять, к чему твой комментарий, если разговор шел конкретно про Apple. Зачем-то еще и линукс приплел...
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|4.25, Товарищ майор (ok), 13:24, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Посмотри кто автор CUPS-а...
Это предыдущий Стив был ярым ненавистником СПО. Остальные сотрудники яблочной компании более адекватны.
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|5.26, Анонус (?), 13:29, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Посмотри кто автор CUPS-а
> Майкл Свит (Michael R Sweet), изначальный автор системы печати CUPS, который после увольнения из компании Apple переключился на разработку форка CUPS от проекта OpenPrinting
Этот?
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|3.18, Аноним (18), 12:59, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лицензия GNU специально сделана чтобы обезопасить корпов от того чтобы кто-то другой в одно лицо заработал на их коде. Все корпы тогда могут свободно вносить вклад в общее дело. А не так как у BSD. Какой-то студент бесплатно написал код, а заработала на нём только Sony и Nintendo. При этом две последние не внесли в апстирм бсд ничего дельного даже графической подсистемы.
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|4.21, Аноним (4), 13:03, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какой-то студент бесплатно написал код
Получил опыт, получил ценную строчку в резюме, а сейчас наверняка имеет статус сеньора-помидора. Чего тебе никогда не понять -- это то, что простые парни, двигающие опенсорс, делают это в качестве хобби, в свободное от работы в корпорациях/closedsource-проектах время. То есть нет никакой дихотомии "корпы vs open". Я вообще болею за обе стороны.
> заработала на нём только Sony и Nintendo
А этот студент (им оказался Альберт Эйнштейн?) — он вообще планировал именно от этого кода получать бабосик? А то ощущение, что гпл-братва снова "защищает" того, кому эта "защита" (крыша) и не нужна вовсе (совсем как с бизибоксом).
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|5.36, Аноним (18), 15:38, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Строчка у него в резюме такая же как у всех HR её даже не видел потому что листал резюме со скоростью 7 секунд за одно резюме.
Я тебе даже не предлагаю оценить механизм. Я предлагаю тебе оценить результат. Напомню 0.01% установок на десктопе. Никакая большая вменяемая корпорация не развивает ту же FreeBSD. Или забивает по пути тот же Нетфликс. Ядро же развивают все кому не лень.
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|6.49, Аноним (49), 18:14, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
CODE Date Sun May 28 08 42 05 2023 0000 ena Update driver version to ... большой текст свёрнут, показать
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|4.23, Аноним (49), 13:18, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лицензия GNU специально сделана чтобы обезопасить SaaSовцев типа гугла от того чтобы кто-то другой
> в одно лицо заработал на их коде. Все корпы тогда могут свободно вносить вклад в общее дело, помогая гуглу с клаудфлярей зарабатывать бабло.
Пофиксил, вместо благодарности лучше прочитай GPL.
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|4.30, Минона (ok), 14:30, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Сони и Нинтендо кастомный графический чип, нигде более не используемый.
Апстриму от кода поддержки этого чипа толку ноль.
До местных анонимов это когда-нибудь дойдёт?
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|5.35, Аноним (18), 15:35, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И чего если бы они были такие хорошие взяли бы да выложили. Это уже не говоря что они вообще ничего полезного не выложили. Потому что и должны. Вот БСД и плетётся со своими 0.01% позади всех.
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|6.48, soarin (ok), 17:55, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не надо этих сказок.
Тот же Chromium или AOSP
> The Google-authored portion is shared under the 3-clause BSD license
> Apache License, Version 2.0 (Apache 2.0) is the preferred license for AOSP, and the majority of Android software is licensed with Apache 2.0
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|4.40, soarin (ok), 17:06, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Налицо обычное смешение "open" & "free".
у тебя?
а так WebKit и Clang наверно самое крупное
по мельче: ALAC, Swift
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|5.43, Аноним (3), 17:29, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Webkit это форк khtml, закрыть лицензия не позволяет.
Swift вообще никому кроме яблока ненужный гомункул, хоть открытый, хоть закрытый.
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|6.44, soarin (ok), 17:41, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а глупости эти к чему?
то не то, это не то.
Как и любая компания выпускает опенсорс продукт... не ради тебя.
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|8.46, soarin (ok), 17:50, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
да без разницы, без Apple этот kHTML ничего бы не достиг - это очевидно Да и вс... текст свёрнут, показать
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|2.8, Аноним (8), 12:11, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Странное сочетание...
В конце 2000х - начале 2010х Apple активно продвигали OpenCL. Правда, надолго их не хватило.
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|1.9, КО (?), 12:17, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Open
>NVIDIA
Ога, ога, давайте скачайте сурсы GPT, кекекекек
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|2.27, Аноним (27), 14:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Chronos foundation, а это как раз производители электроники.
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|2.33, Аноним (34), 15:25, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ага, а кто будет развивать спецификацию glTF? Стандарт уже существует!
glTF о другом - об универсальном формате сцен/моделей для 3Д в реальном времени (напр, игровые движки).
Сабж же ориентирован на особенности рабочего процесса в индустрии фильмов и анимаци. В частности, на возможность одновременной работы многих людей с одной иерархией сцены на разных этапах производства.
https://openusd.org/release/usdfaq.html#isn-t-usd-just-another-file-format
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|1.17, Аноним (18), 12:55, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Пчёлы против мёда? Их бизнес как раз в том что они поддерживают только свои стандарты и никакие другие.
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|1.29, Аноним (29), 14:26, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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FreeUSD лучше бы звучало...
Тут получается как у Форда "Не важно какой у карточки будет чип, но определенно это должен быть NVIDIA"
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|2.42, soarin (ok), 17:12, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нативный фотошоп. Читал тут подобные фантазии. Они кажется сбываются.
Под линуксы? Как-то вообще не в тему.
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|2.52, Аноним (52), 19:18, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если правильно понял, у современных версий PhotoShop часть функционала не работает без сети, т.е. какие-то данные отправляются на их сервера и крутятся там: теоретически можно почти всё там крутить и для ПК останется только веб-клиент, сделать который кроссплатформенным проще, чем программу целиком.
С другой стороны, PS компилится под Win и macOS - для Adobe этого хватает.
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|1.39, Аноним (39), 15:57, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прочитал как OpenBSD. Думаю, интересные веяния, надо переходить. А то разовьют дистр как убунту, придется с apt на pkg переучиваться
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