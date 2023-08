Pixar, Adobe, Apple, Autodesk и NVIDIA начали совместное продвижение платформы OpenUSD

3.16 , Аноним ( 3 ), 12:54, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Осталось понять, к чему твой комментарий, если разговор шел конкретно про Apple. Зачем-то еще и линукс приплел...

Посмотри кто автор CUPS-а... Это предыдущий Стив был ярым ненавистником СПО. Остальные сотрудники яблочной компании более адекватны.

> Посмотри кто автор CUPS-а

> Майкл Свит (Michael R Sweet), изначальный автор системы печати CUPS, который после увольнения из компании Apple переключился на разработку форка CUPS от проекта OpenPrinting Этот?

Лицензия GNU специально сделана чтобы обезопасить корпов от того чтобы кто-то другой в одно лицо заработал на их коде. Все корпы тогда могут свободно вносить вклад в общее дело. А не так как у BSD. Какой-то студент бесплатно написал код, а заработала на нём только Sony и Nintendo. При этом две последние не внесли в апстирм бсд ничего дельного даже графической подсистемы.

> Какой-то студент бесплатно написал код Получил опыт, получил ценную строчку в резюме, а сейчас наверняка имеет статус сеньора-помидора. Чего тебе никогда не понять -- это то, что простые парни, двигающие опенсорс, делают это в качестве хобби, в свободное от работы в корпорациях/closedsource-проектах время. То есть нет никакой дихотомии "корпы vs open". Я вообще болею за обе стороны. > заработала на нём только Sony и Nintendo А этот студент (им оказался Альберт Эйнштейн?) — он вообще планировал именно от этого кода получать бабосик? А то ощущение, что гпл-братва снова "защищает" того, кому эта "защита" (крыша) и не нужна вовсе (совсем как с бизибоксом).

Строчка у него в резюме такая же как у всех HR её даже не видел потому что листал резюме со скоростью 7 секунд за одно резюме. Я тебе даже не предлагаю оценить механизм. Я предлагаю тебе оценить результат. Напомню 0.01% установок на десктопе. Никакая большая вменяемая корпорация не развивает ту же FreeBSD. Или забивает по пути тот же Нетфликс. Ядро же развивают все кому не лень.

> Лицензия GNU специально сделана чтобы обезопасить SaaSовцев типа гугла от того чтобы кто-то другой

> в одно лицо заработал на их коде. Все корпы тогда могут свободно вносить вклад в общее дело, помогая гуглу с клаудфлярей зарабатывать бабло. Пофиксил, вместо благодарности лучше прочитай GPL.

У Сони и Нинтендо кастомный графический чип, нигде более не используемый.

Апстриму от кода поддержки этого чипа толку ноль.

До местных анонимов это когда-нибудь дойдёт?

И чего если бы они были такие хорошие взяли бы да выложили. Это уже не говоря что они вообще ничего полезного не выложили. Потому что и должны. Вот БСД и плетётся со своими 0.01% позади всех.

Не надо этих сказок.

Тот же Chromium или AOSP > The Google-authored portion is shared under the 3-clause BSD license

> Apache License, Version 2.0 (Apache 2.0) is the preferred license for AOSP, and the majority of Android software is licensed with Apache 2.0

> и роскомнадзорнешься Молодец, приплёл. Заслужил галочку в табель.