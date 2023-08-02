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Pixar, Adobe, Apple, Autodesk и NVIDIA начали совместное продвижение платформы OpenUSD

02.08.2023 11:52

Компании Pixar, Adobe, Apple, Autodesk и NVIDIA объявили о создании альянса AOUSD (Alliance for OpenUSD), сосредоточенном на совместном продвижении технологии OpenUSD (Universal Scene Description), её развитии и разработке связанных с ней стандартов. Альянс создан на независимой площадке под эгидой фонда Joint Development Foundation, курируемого организацией Linux Foundation.

Целью альянса является улучшение переносимости между приложениями для работы с 3D-графикой, а также развитие и стандартизация универсальных средств для переноса 3D-данных между приложениями. Заинтересованные в обеспечении переносимости своих продуктов компании намерены подготовить спецификацию, детально описывающую все возможности OpenUSD, которую в дальнейшем планируют утвердить в ISO (International Organization for Standardization) в качестве международного стандарта.

Проект OpenUSD был открыт компанией Pixar семь лет назад и представляет собой систему для кодирования масштабируемых, иерархически связанных, статических и распределённых во времени данных. OpenUSD предоставляет набор операторов для композитинга, управления ресурсами, многослойной обработки и управления ссылками на файлы, позволяющих связать серию разрозненных ресурсов в единую графическую сцену, сохранив при этом возможность раздельной обработки и замены каждого ресурса. Для расширения OpenUSD предусмотрена система плагинов, которая может применяться для интеграции с другими форматами и трансляции любых данных в формат графических сцен OpenUSD.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA опубликовала код RTX Remix Runtime
  3. OpenNews: Анимационная студия Pixar приняла решение об открытии пакета USD
  4. OpenNews: Pixar передал проект OpenTimelineIO под покровительство Linux Foundation
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59538-usd
Ключевые слова: usd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Diozan (ok), 12:03, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Акулы бизнеса заговорили об открытости стандартов? Людоед подавился косточкой?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 15:33, 02/08/2023 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 2.47, 1 (??), 17:53, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От сочувствия рыдая,
    Отказавшись от конфет,
    Челюстей не покладая,
    Кушал друга людоед
     
     
  • 3.50, ьщккгнр (?), 18:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мирно текла деловая беседа
    Пахло ромашками с луга
    Два людоеда вовремя обеда
    Дружески съели  друг друга
     
  • 2.51, Bob (??), 18:25, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаба душит роялти платить и переделки фигарить
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:03, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > Open
    > Apple

    Странное сочетание...

    > USD

    Ларчик просто открывался - Apple, видимо, подумала, что это открытые (бесплатные?) баксы и вступила в альянс не глядя...

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:06, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > > Open
    > > Apple
    > Странное сочетание...

    Ни в коем случае не смотри гит-логи линукса! А то обнаружишь, что значительную часть там составляют корпы — и роскомнадзорнешься.

     
     
  • 3.16, Аноним (3), 12:54, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Осталось понять, к чему твой комментарий, если разговор шел конкретно про Apple. Зачем-то еще и линукс приплел...
     
     
  • 4.25, Товарищ майор (ok), 13:24, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Посмотри кто автор CUPS-а...

    Это предыдущий Стив был ярым ненавистником СПО. Остальные сотрудники яблочной компании более адекватны.

     
     
  • 5.26, Анонус (?), 13:29, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Посмотри кто автор CUPS-а
    > Майкл Свит (Michael R Sweet), изначальный автор системы печати CUPS, который после увольнения из компании Apple переключился на разработку форка CUPS от проекта OpenPrinting

    Этот?

     
  • 3.18, Аноним (18), 12:59, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лицензия GNU специально сделана чтобы обезопасить корпов от того чтобы кто-то другой в одно лицо заработал на их коде. Все корпы тогда могут свободно вносить вклад в общее дело. А не так как у BSD. Какой-то студент бесплатно написал код, а заработала на нём только Sony и Nintendo. При этом две последние не внесли в апстирм бсд ничего дельного даже графической подсистемы.
     
     
  • 4.21, Аноним (4), 13:03, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой-то студент бесплатно написал код

    Получил опыт, получил ценную строчку в резюме, а сейчас наверняка имеет статус сеньора-помидора. Чего тебе никогда не понять -- это то, что простые парни, двигающие опенсорс, делают это в качестве хобби, в свободное от работы в корпорациях/closedsource-проектах время. То есть нет никакой дихотомии "корпы vs open". Я вообще болею за обе стороны.

    > заработала на нём только Sony и Nintendo

    А этот студент (им оказался Альберт Эйнштейн?) — он вообще планировал именно от этого кода получать бабосик? А то ощущение, что гпл-братва снова "защищает" того, кому эта "защита" (крыша) и не нужна вовсе (совсем как с бизибоксом).

     
     
  • 5.36, Аноним (18), 15:38, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Строчка у него в резюме такая же как у всех HR её даже не видел потому что листал резюме со скоростью 7 секунд за одно резюме.

    Я тебе даже не предлагаю оценить механизм. Я предлагаю тебе оценить результат. Напомню 0.01% установок на десктопе. Никакая большая вменяемая корпорация не развивает ту же FreeBSD. Или забивает по пути тот же Нетфликс. Ядро же развивают все кому не лень.

     
     
  • 6.49, Аноним (49), 18:14, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CODE Date Sun May 28 08 42 05 2023 0000 ena Update driver version to ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.23, Аноним (49), 13:18, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лицензия GNU специально сделана чтобы обезопасить SaaSовцев типа гугла от того чтобы кто-то другой
    > в одно лицо заработал на их коде. Все корпы тогда могут свободно вносить вклад в общее дело, помогая гуглу с клаудфлярей зарабатывать бабло.

    Пофиксил, вместо благодарности лучше прочитай GPL.

     
  • 4.30, Минона (ok), 14:30, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Сони и Нинтендо кастомный графический чип, нигде более не используемый.
    Апстриму от кода поддержки этого чипа толку ноль.
    До местных анонимов это когда-нибудь дойдёт?
     
     
  • 5.35, Аноним (18), 15:35, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И чего если бы они были такие хорошие взяли бы да выложили. Это уже не говоря что они вообще ничего полезного не выложили. Потому что и должны. Вот БСД и плетётся со своими 0.01% позади всех.
     
     
  • 6.48, soarin (ok), 17:55, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо этих сказок.
    Тот же Chromium или AOSP

    > The Google-authored portion is shared under the 3-clause BSD license
    > Apache License, Version 2.0 (Apache 2.0) is the preferred license for AOSP, and the majority of Android software is licensed with Apache 2.0

     
  • 3.37, YetAnotherOnanym (ok), 15:39, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и роскомнадзорнешься

    Молодец, приплёл. Заслужил галочку в табель.

     
  • 2.5, soarin (ok), 12:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из бункера?
    У Apple весьма много чего Open.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:24, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ты про "open customer privacy"?
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 13:20, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/58322-macos
     
  • 3.12, ryoken (ok), 12:34, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Налицо обычное смешение "open" & "free".
     
     
  • 4.40, soarin (ok), 17:06, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Налицо обычное смешение "open" & "free".

    у тебя?

    а так WebKit и Clang наверно самое крупное
    по мельче: ALAC, Swift

     
     
  • 5.43, Аноним (3), 17:29, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Webkit это форк khtml, закрыть лицензия не позволяет.

    Swift вообще никому кроме яблока ненужный гомункул, хоть открытый, хоть закрытый.

     
     
  • 6.44, soarin (ok), 17:41, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а глупости эти к чему?
    то не то, это не то.
    Как и любая компания выпускает опенсорс продукт... не ради тебя.

     
     
  • 7.45, Аноним (3), 17:46, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К том, что вебкит не apple создал.
     
     
  • 8.46, soarin (ok), 17:50, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да без разницы, без Apple этот kHTML ничего бы не достиг - это очевидно Да и вс... текст свёрнут, показать
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:09, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ребята дальше слова USD не дочитали.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:11, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Странное сочетание...

    В конце 2000х - начале 2010х Apple активно продвигали OpenCL. Правда, надолго их не хватило.

     
  • 2.14, Beta Version (ok), 12:38, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Странное сочетание...

    Там больше наличие Гневидии смущает.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:17, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LLVM? PhysX? Или всё «это другое»?
     

  • 1.7, pic (?), 12:09, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Картельный сговор.
     
  • 1.9, КО (?), 12:17, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Open
    >NVIDIA

    Ога, ога, давайте скачайте сурсы GPT, кекекекек

     
     
  • 2.20, Аноним (24), 13:00, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это к OpenAI, но они с 2019 перестали быть некоммерческими:
    https://opennet.ru/43510-openai
    https://en.wikipedia.org/wiki/OpenAI
     

  • 1.11, AntonAlekseevich (ok), 12:33, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ага, а кто будет развивать спецификацию glTF? Стандарт уже существует!
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:19, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Chronos foundation, а это как раз производители электроники.
     
  • 2.33, Аноним (34), 15:25, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ага, а кто будет развивать спецификацию glTF? Стандарт уже существует!

    glTF о другом - об универсальном формате сцен/моделей для 3Д в реальном времени (напр, игровые движки).

    Сабж же ориентирован на особенности рабочего процесса в индустрии фильмов и анимаци. В частности, на возможность одновременной работы многих людей с одной иерархией сцены на разных этапах производства.

    https://openusd.org/release/usdfaq.html#isn-t-usd-just-another-file-format

     

  • 1.17, Аноним (18), 12:55, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пчёлы против мёда? Их бизнес как раз в том что они поддерживают только свои стандарты и никакие другие.
     
  • 1.29, Аноним (29), 14:26, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    FreeUSD лучше бы звучало...
    Тут получается как у Форда "Не важно какой у карточки будет чип, но определенно это должен быть NVIDIA"
     
  • 1.31, Аноним (31), 14:38, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нативный фотошоп. Читал тут подобные фантазии. Они кажется сбываются.
     
     
  • 2.42, soarin (ok), 17:12, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нативный фотошоп. Читал тут подобные фантазии. Они кажется сбываются.

    Под линуксы? Как-то вообще не в тему.

     
  • 2.52, Аноним (52), 19:18, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если правильно понял, у современных версий PhotoShop часть функционала не работает без сети, т.е. какие-то данные отправляются на их сервера и крутятся там: теоретически можно почти всё там крутить и для ПК останется только веб-клиент, сделать который кроссплатформенным проще, чем программу целиком.
    С другой стороны, PS компилится под Win и macOS - для Adobe этого хватает.
     

  • 1.32, Аноним (32), 14:59, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    man EEE
     
  • 1.39, Аноним (39), 15:57, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прочитал как OpenBSD. Думаю, интересные веяния, надо переходить. А то разовьют дистр как убунту, придется с apt на pkg переучиваться
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 17:08, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Open United States Dollar
    Open source USD ;)
     

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