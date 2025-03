Обновление почтового сервера Exim 4.98.2 с устранением уязвимости

2.14 , Аноним ( 14 ), 12:50, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, это всего лишь 100500 подобный коммент на opennet. C разрабы внимательно всё это читают. Нет. Неужели вас не за*бало это писать. Для кого? Зачем? Тут такие же freeloaders, в жизни не написавшие ни строчки кода для любимой ОСи.

3.17 , Аноним ( 17 ), 13:05, 27/03/2025 >Неужели вас не за*бало это писать. Для кого? Зачем? По этому поводу есть замечательная поговорка: собаки лают, а караван идет. Не обращай внимание - собаки будут тявкать всегда и по любому поводу, т.к. они ни чего больше не умеют делать.

3.18 , Аноним ( 16 ), 13:08, 27/03/2025 Для новичков и неофитов)

Молодежь приходит сюда, и видит в новостях кучу СИшных дыреней. Но в комментах ей начинают втирать про "это был неправильный СИшник", "подумаешь уязвимость, с кем не бывает", "ничего страшного что оно жило 20 лет в коде, вас что лично взломали?!".

Т.е приучают молодую поросль к бракоделству на дырявых ЯП. А так можно, хотя бы попытаться, привить им ответственность за свой написанный код.

И отвращение к уязвимым дыряшкам))

4.22 , Аноним ( 17 ), 13:41, 27/03/2025 >привить им ответственность за свой написанный код. Новое поколение, которое приходит в ИТ, 3 из 4-х - инфантилы. Им надо не "ответственность за свой написанный код", а общее чувство ответственности развивать.

5.23 , Аноним ( - ), 14:04, 27/03/2025 >>привить им ответственность за свой написанный код.

> Новое поколение, которое приходит в ИТ, 3 из 4-х - инфантилы. Им надо не "ответственность за свой написанный код", а общее чувство ответственности развивать. А тогда как назвать дидов, которым вообще плевать на качество кода?

Не знаю какое тебе попадалось новое поколение, но старое мне запомнилось повсеместным "и так сойдет".

4.31 , Ivan_83 ( ok ), 15:03, 27/03/2025 > Молодежь приходит сюда, и видит в новостях кучу СИшных дыреней. И не видит ещё больше софта/когда на С который работает без проблем.

"Ошибка выжившего" только наоборот.

> А так можно, хотя бы попытаться, привить им ответственность за свой написанный код. Чувак, а ты когда начнёшь платить за опенсорц?

"Ошибка выжившего" только наоборот.

> А так можно, хотя бы попытаться, привить им ответственность за свой написанный код. Чувак, а ты когда начнёшь платить за опенсорц?

5.33 , Аноним ( - ), 15:13, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > И не видит ещё больше софта/когда на С который работает без проблем. Хаха, и сколько на СИ рабочего софта осталось?

Основной юзерский софт это С++, С# на винде и ObjC/swift на яблоке, джава у корпораций электрон-js у всех остальных.

Из крупного остались ХОрг - просто зловонная куча кода и ядро.



> "Ошибка выжившего" только наоборот.

>> А так можно, хотя бы попытаться, привить им ответственность за свой написанный код.

> Чувак, а ты когда начнёшь платить за опенсорц? Т.е если бесплатно - то можно "абыкак" наовнячить код?

Кажется те диды бракоделы думали точно так же)

ps я весьма долго поддерживал пару опенсорсных проектов, пока не наступил час Ж и донатить стало сложнее.

вот только я не уверен, что деньги изменят привычные подходы тяп-ляпов.

вот только я не уверен, что деньги изменят привычные подходы тяп-ляпов.

6.34 , Ivan_83 ( ok ), 15:24, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хаха, и сколько на СИ рабочего софта осталось? Как минимум GTK/XFCE на С.

В остальном мне трудно отделить С от С++ в оценке сколько кода в системе. А если брать те же сервисы - там минимум половина на С реализовано до сих пор.

nginx, samba, cups, chrony, dnsmasq, openssh, rsync - это из того что у меня крутится.

> Т.е если бесплатно - то можно "абыкак" наовнячить код? Да, бесплатно можно и абы как и с бэкдорами и с майнерами.

Я бы сказал даже нужно, ибо нефиг бесплатно выслушивать вот такие предъявы.

> ps я весьма долго поддерживал пару опенсорсных проектов, пока не наступил час Ж и донатить стало сложнее. А ты учитывал что час работы стоит минимум 50 баксов, а по хорошему так все 100+?

Можешь донатить криптой или через обменники крипты.

Можешь донатить криптой или через обменники крипты.

7.36 , Аноним ( - ), 15:32, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как минимум GTK/XFCE на С. И сколько того GTK в мировом масштабе? > А ты учитывал что час работы стоит минимум 50 баксов, а по хорошему так все 100+?

> Можешь донатить криптой или через обменники крипты. Не, я видел твой опенсорсный овнокод, и очень сомневаюсь что за деньги ты будешь писать лучше.

Так что, спасибо за предложение, но не нужно)

8.39 , Ivan_83 ( ok ), 15:35, 27/03/2025 Так плати по 100 час и ищи себе идеальный пограмистов, пусть они тебе пилят в о...
9.45 , Аноним ( - ), 16:02, 27/03/2025 Ну до тебя и туго доходит Я не собираюсь не то что платить за exim и подобное...
7.46 , Аноним ( - ), 16:05, 27/03/2025 > Как минимум GTK/XFCE Линух-онли. Причем XFCE это вообще недоДЕ по сравнению с гномом/кедами.

Мы про пользовательский софт говорим, а не про загончик четырепроцентников.

С тобой уже спорили по этому поводу - я начал перечислять все что написано на с++ - браузеры, игровые движки, офисные пакеты, компиляторы сишки и тд, а ты слился "ну, большая часть консольных утилиток, либы там всякие"

Мы про пользовательский софт говорим, а не про загончик четырепроцентников.

С тобой уже спорили по этому поводу - я начал перечислять все что написано на с++ - браузеры, игровые движки, офисные пакеты, компиляторы сишки и тд, а ты слился "ну, большая часть консольных утилиток, либы там всякие"

6.37 , Ivan_83 ( ok ), 15:32, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Т.е если бесплатно - то можно "абыкак" наовнячить код? Ещё раз проясню чтобы дошло.

Не важно на каком языке и кто пишет, в опенсорц люди выкладывают то что они делали для себя лично.

Они сами лично профинансировали эту работу.

Результат этой работы их полностью устроил или у них кончился бюджет (деньги/время/интерес).

Люди по какой то причине поделились результатами этой работы. Теперь приходит какой то чел который скачал это бесплатно и начинает кидать предъявы что код плохой, дырявый, глючный и тп. Чувак, ты никто и звать тебя никак, пойми это. Свои претензии и хотелки ты можешь засунуть себе в то отверстие где нет света. За великую благодать=благотворительность можешь считать то что тебе ответят по почте или в issues.

3.19 , Аноним ( 19 ), 13:17, 27/03/2025 > Тут такие же freeloaders, в жизни не написавшие ни строчки кода этож хорошо в отличии от могущих писать дырявое. Незнайка лучше недоучки (ц)

4.21 , Аноним ( 17 ), 13:37, 27/03/2025 >Незнайка лучше недоучки (ц) Абсурд! Следуя этой логике, любой бездельник лучше работающего, т.к. ни когда не допускает ошибок.

5.24 , Аноним ( 19 ), 14:19, 27/03/2025 > Следуя этой логике -> т.к. ни когда не допускает ошибок Это второе следствие, а первое - незнайка наносит наименьший ущерб от своих действий/бездействий. Так что ничего абсурдного, классическая логика.