Обновление почтового сервера Exim 4.98.2 с устранением уязвимости

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|1.1, Krtek (?), 11:24, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Проблема возникала из-за освобождения памяти под буфер вывода отладочной информации (debug_pretrigger_buf) без выставления в указатель значения NULL, которое используется для проверки наличия буфера перед обращениями к нему.
И эти люди получают зарплату.
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|2.16, Аноним (16), 13:03, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И эти люди получают зарплату.
Хуже! Эти люди, небось, еще и спокойно спят по ночам.
Абсолютная безответственность и наплевательское отношение к пользователям.
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|3.26, Krtek (?), 14:54, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меня больше интересует кто их взял на работу и кто отвечал за код ревью. Это либо намеренная диверсия, либо проф непригодность.
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|2.28, Ivan_83 (ok), 14:57, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие именно эти?
Судя по тому как там выглядит код это писали фрики где то в 90х и потом не делали рефакторинга и даже реформата кода под адекватный стиль.
И скорее всего это были админы которые писали это для себя, а платили им совсем за другое.
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|3.38, Аноним (38), 15:32, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну раз у тебя на столько дефицит внимания:
>Проблема проявляется начиная с выпуска Exim 4.96
А вот дата выхода этого релиза:
>26 июн. 2022 г. — Новая версия почтового сервера Exim 4.96.
Т.е эту эту уязвимость добавили такие же зумеры, как и ты, не способные дочитать до четвертой строки, но точно знающие, что виноваты диды из 90-х :)
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|4.41, Ivan_83 (ok), 15:39, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что?
Там такое форматирование и такая структура кода что это трудно воспринимать.
Так же не удивлюсь ни разу если это пилят админы в свободное от пива и обжимки rj45 время.
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|1.5, Аноним (-), 11:36, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> вызвана обращением к памяти после её освобождения (use-after-free)
Ha-ha, classic! (c)
И больше особо добавить нечего.
Хотя зная качество кодовой базы Exim - ничего удивительного.
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|1.7, Аноним (7), 12:00, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Просто Exim пишется ненастоящими сишниками. Настоящие сишники такого бы не допустили.
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|2.11, Аноним (6), 12:30, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ваще... Странно что глаголы to exist, to exit не имеют отношения к Erlang.
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|1.12, Аноним (-), 12:38, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> уязвимость, потенциально позволяющая поднять свои привилегии.
> вызвана обращением к памяти после её освобождения (use-after-free)
> освобождения памяти под буфер вывода отладочной информации (debug_pretrigger_buf) без выставления в указатель значения NULL
Штош...
Хотел написать банальное "никогда такого не было и вот опять", но оно слишком банально.
Думаю тут слова излишни, все и так всё понимают.
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|2.14, Аноним (14), 12:50, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, это всего лишь 100500 подобный коммент на opennet.
C разрабы внимательно всё это читают.
Нет.
Неужели вас не за*бало это писать. Для кого? Зачем? Тут такие же freeloaders, в жизни не написавшие ни строчки кода для любимой ОСи.
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|3.17, Аноним (17), 13:05, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Неужели вас не за*бало это писать. Для кого? Зачем?
По этому поводу есть замечательная поговорка: собаки лают, а караван идет. Не обращай внимание - собаки будут тявкать всегда и по любому поводу, т.к. они ни чего больше не умеют делать.
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|3.18, Аноним (16), 13:08, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для новичков и неофитов)
Молодежь приходит сюда, и видит в новостях кучу СИшных дыреней.
Но в комментах ей начинают втирать про "это был неправильный СИшник", "подумаешь уязвимость, с кем не бывает", "ничего страшного что оно жило 20 лет в коде, вас что лично взломали?!".
Т.е приучают молодую поросль к бракоделству на дырявых ЯП.
А так можно, хотя бы попытаться, привить им ответственность за свой написанный код.
И отвращение к уязвимым дыряшкам))
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|4.22, Аноним (17), 13:41, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>привить им ответственность за свой написанный код.
Новое поколение, которое приходит в ИТ, 3 из 4-х - инфантилы. Им надо не "ответственность за свой написанный код", а общее чувство ответственности развивать.
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|5.23, Аноним (-), 14:04, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>привить им ответственность за свой написанный код.
> Новое поколение, которое приходит в ИТ, 3 из 4-х - инфантилы. Им надо не "ответственность за свой написанный код", а общее чувство ответственности развивать.
А тогда как назвать дидов, которым вообще плевать на качество кода?
Не знаю какое тебе попадалось новое поколение, но старое мне запомнилось повсеместным "и так сойдет".
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|4.31, Ivan_83 (ok), 15:03, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Молодежь приходит сюда, и видит в новостях кучу СИшных дыреней.
И не видит ещё больше софта/когда на С который работает без проблем.
"Ошибка выжившего" только наоборот.
> А так можно, хотя бы попытаться, привить им ответственность за свой написанный код.
Чувак, а ты когда начнёшь платить за опенсорц?
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|5.33, Аноним (-), 15:13, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И не видит ещё больше софта/когда на С который работает без проблем.
Хаха, и сколько на СИ рабочего софта осталось?
Основной юзерский софт это С++, С# на винде и ObjC/swift на яблоке, джава у корпораций электрон-js у всех остальных.
Из крупного остались ХОрг - просто зловонная куча кода и ядро.
> "Ошибка выжившего" только наоборот.
>> А так можно, хотя бы попытаться, привить им ответственность за свой написанный код.
> Чувак, а ты когда начнёшь платить за опенсорц?
Т.е если бесплатно - то можно "абыкак" наовнячить код?
Кажется те диды бракоделы думали точно так же))
ps я весьма долго поддерживал пару опенсорсных проектов, пока не наступил час Ж и донатить стало сложнее.
вот только я не уверен, что деньги изменят привычные подходы тяп-ляпов.
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|6.34, Ivan_83 (ok), 15:24, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хаха, и сколько на СИ рабочего софта осталось?
Как минимум GTK/XFCE на С.
В остальном мне трудно отделить С от С++ в оценке сколько кода в системе.
А если брать те же сервисы - там минимум половина на С реализовано до сих пор.
nginx, samba, cups, chrony, dnsmasq, openssh, rsync - это из того что у меня крутится.
> Т.е если бесплатно - то можно "абыкак" наовнячить код?
Да, бесплатно можно и абы как и с бэкдорами и с майнерами.
Я бы сказал даже нужно, ибо нефиг бесплатно выслушивать вот такие предъявы.
> ps я весьма долго поддерживал пару опенсорсных проектов, пока не наступил час Ж и донатить стало сложнее.
А ты учитывал что час работы стоит минимум 50 баксов, а по хорошему так все 100+?
Можешь донатить криптой или через обменники крипты.
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|7.36, Аноним (-), 15:32, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как минимум GTK/XFCE на С.
И сколько того GTK в мировом масштабе?
> А ты учитывал что час работы стоит минимум 50 баксов, а по хорошему так все 100+?
> Можешь донатить криптой или через обменники крипты.
Не, я видел твой опенсорсный овнокод, и очень сомневаюсь что за деньги ты будешь писать лучше.
Так что, спасибо за предложение, но не нужно)
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|7.46, Аноним (-), 16:05, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как минимум GTK/XFCE
Линух-онли. Причем XFCE это вообще недоДЕ по сравнению с гномом/кедами.
Мы про пользовательский софт говорим, а не про загончик четырепроцентников.
С тобой уже спорили по этому поводу - я начал перечислять все что написано на с++ - браузеры, игровые движки, офисные пакеты, компиляторы сишки и тд, а ты слился "ну, большая часть консольных утилиток, либы там всякие"
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|6.37, Ivan_83 (ok), 15:32, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Т.е если бесплатно - то можно "абыкак" наовнячить код?
Ещё раз проясню чтобы дошло.
Не важно на каком языке и кто пишет, в опенсорц люди выкладывают то что они делали для себя лично.
Они сами лично профинансировали эту работу.
Результат этой работы их полностью устроил или у них кончился бюджет (деньги/время/интерес).
Люди по какой то причине поделились результатами этой работы.
Теперь приходит какой то чел который скачал это бесплатно и начинает кидать предъявы что код плохой, дырявый, глючный и тп.
Чувак, ты никто и звать тебя никак, пойми это. Свои претензии и хотелки ты можешь засунуть себе в то отверстие где нет света.
За великую благодать=благотворительность можешь считать то что тебе ответят по почте или в issues.
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|3.19, Аноним (19), 13:17, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тут такие же freeloaders, в жизни не написавшие ни строчки кода
этож хорошо в отличии от могущих писать дырявое. Незнайка лучше недоучки (ц)
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|4.21, Аноним (17), 13:37, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Незнайка лучше недоучки (ц)
Абсурд! Следуя этой логике, любой бездельник лучше работающего, т.к. ни когда не допускает ошибок.
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|5.24, Аноним (19), 14:19, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Следуя этой логике -> т.к. ни когда не допускает ошибок
Это второе следствие, а первое - незнайка наносит наименьший ущерб от своих действий/бездействий. Так что ничего абсурдного, классическая логика.
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|1.25, Аноним (25), 14:32, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну так написан же на языке без сборщика мусора.
Надёжный софт пишется только на языках со сборщиком мусора. Если задача может быть автоматизирована, то она всегда будет выполняться автоматом лучше, чем человеком.
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|2.32, Аноним (14), 15:08, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В Exim было куча уязвимостей, связанных с логикой, где safe languages никак не помогут.
Фанаты Rust всё время об этом забывают.
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|3.35, Аноним (-), 15:29, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В Exim было куча уязвимостей, связанных с логикой, где safe languages никак не помогут.
О, раз так - то другое дело.
Давайте к ошибкам логики добавим еще кучу ошибок с буферами и double-free!
> Фанаты Rust всё время об этом забывают.
Три критические уязвимости в Exim, позволяющие удалённо выполнить код на сервере
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59836
1. .. записи своих данных в область памяти за границей выделенного буфера.
2. .. копированием полученных от пользователя данных в буфер фиксированного размера без необходимых проверок размера
3. записи переданных пользователем данных в область памяти за пределами выделенного буфера.
Обновление Exim 4.94.2 с устранением 10 удалённо эксплуатируемых уязвимостей
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55079
Целочисленное переполнение (3 шт), запись в области вне буфера, чтение в области вне буфера, переполнение буфера....
Опубликован Exim 4.92.3 с устранением четвёртой за год критической уязвимости
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51590
Уязвимость вызвана переполнением буфера
И это даже не вся первая страничка по тегу Exim ))
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|4.40, Ivan_83 (ok), 15:38, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что?
А сколько уязвимостей было в том же wordpress на безопасно памятном PHP?
Если это какаха код то на любом языке оно будет так себе.
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|5.42, Аноним (-), 15:52, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А сколько уязвимостей было в том же wordpress на безопасно памятном PHP?
"А у вас негров линчуют!"
> И что?
Разница в том, что как не допускать логические ошибки никто не знает. Точнее знают - формальная верификация - но это настолько дорого, что никто этим заниматься не будет ни для чего кроме супер-мишн-критикал.
А как решить проблемы с выходы за границу массива - уже все знаем.
И все проблемы описанные выше не случились бы при использовании нормального языка - что раст, что с++ (если не писать в дыряшечном стиле).
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|6.43, Ivan_83 (ok), 15:57, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Квалификация, архитектура и стиль кода - очень сильно влияют на результат.
Гораздо сильнее чем раст.
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|1.44, Аноним (44), 16:02, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Типичные новости про Exim из года в год: "выпущено обновление с устранением уязвимости"...
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