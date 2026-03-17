Доступен FFmpeg 8.1 с поддержкой JPEG XS, новыми возможностями для 3D-звука и ускорения через Vulkan

17.03.2026 07:41 (MSK)

После семи месяцев разработки опубликован мультимедиа-пакет FFmpeg 8.1, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет написан на языке Си и распространяется под лицензиями LGPL и GPL.

Среди изменений в FFmpeg 8.1:

  • Добавлены парсер, кодировщик и декодировщик, а также упаковщик и распаковщик мультимедийных контейнеров (muxer/demuxer), для формата изображений JPEG XS, который позиционируется как легковесная система кодирования изображений, обеспечивающая минимальные задержки при кодировании и декодировании, и ориентированная на оптимизацию передачи последовательностей изображений очень высокого качества (до 8K). JPEG XS позволяет существенно снизить необходимую пропускную способность канала связи без заметных для человеческого глаза потерь качества. Реализация основана на библиотеке libsvtjpegxs.
  • Добавлен экспериментальный декодировщик для формата кодирования звука xHE-AAC (High-Efficiency Advanced Audio Coding) со схемой объёмного звука Mps212 (MPEG Surround с раскладкой каналов 212). xHE-AAC используется в потоковом вещании Netflix и задействован в технологиях цифрового радиовещания Digital Radio Mondiale. Кодек примечателен поддержкой широкого диапазона битрейта (от 12 до 300 kbit/s), высокой степенью сжатия, средствами воспроизведения с постоянной громкостью, обеспечением высокой чёткости при любых уровнях громкости, дополнительными профилями управления динамическим диапазоном при прослушивании в шумных местах и добавлением метаданных, позволяющих восстанавливать потери на принимающей стороне.
  • На базе библиотеки libmpeghdec реализован декодировщик для интерактивного и объёмного звука в формате NGA (Next Generation Audio), определённого в стандарте кодирования звука и видео MPEG-H.
  • Добавлена поддержка упаковки и распаковки пространственного звука в формате IAMF (Immersive Audio Model and Formats) с объёмным звучанием в режиме Ambisonics, учитывающем распространение звука не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной (для определения сверху или снизу источник звука).
  • Добавлена поддержка разбора и перенаправления метаданных в формате LCEVC (Low Complexity Enhancement Video Coding), реализующем дополнительный слой с метаданными поверх штатных кодеков для улучшения качества видео. Добавлена поддержка экспорта слоёв улучшения качества LCEVC в мультимедийные контейнеры MPEG-TS (MPEG Transport Stream).
  • На базе графического API Vulkan реализованы кодировщик и декодировщик для кодека Apple ProRes, а также декодировщик для применяемого в кинопроизводстве формата раздельной передачи кадров DPX (Digital Picture Exchange). Реализации на базе API Vulkan примечательны значительным повышением производительности за счёт аппаратного ускорения, распараллеливания операций и задействования вычислительных шейдеров. Проведена оптимизация реализаций кодеков на основе AI Vulkan. Для ускорения инициализации кодеков реализована возможность использование уже скомпилированных шейдеров GLSL, без необходимости их компиляции во время работы.
  • В библиотеке swscale (Software Scaler), применяемой в FFmpeg для программного масштабирования и преобразования цветов, реализован бэкенд, использующий для ускорения выполнения операций графический API Vulkan.
  • Добавлены варианты кодировщиков форматов H.264 и AV1, использующие API D3D12 (Direct3D 12) для аппаратного ускорения кодирования.
  • Добавлен вариант кодировщика формата H.264/HEVC, использующий доступные в чипах Rockchip средства аппаратного кодирования видео.
  • Добавлены распаковщики (demuxer) мультимедийных контейнеров в форматах HXVS и HXVT, применяемых в IP-камерах.
  • Реализован парсер для метаданных в формате EXIF и сопутствующий API для разбора метаданных.
  • В утилиту ffprobe добавлена опция "-codec" ("-c") для выбора определённой реализации декодировщика.
  • В утилиту ffmpeg добавлена поддержка мозаичного режима (tiled) хранения изображений в формате HEIF (когда очень большое изображение сохраняется в форме набора из более мелких изображений).
  • Удалён старый обработчик протокола HLS.
  • Новые фильтры:
    • drawvg для вывода векторной графики поверх видеокадров, используя библиотеку libcairo.
    • vpp_amf для изменения размера видео и преобразования цветового пространства, используя AMD Advanced Media Framework для аппаратного ускорения.
    • vf_scale_d3d12, vf_deinterlace_d3d12, vf_mestimate_d3d12 для масштабирования, деинтерлейсинга и анализа движения на видео, используя для аппаратного ускорения графический API Direct3D 12.
    • gfxcapture для захвата содержимого окон и экрана на платформе Windows при помощи API Windows.Graphics.Capture.
    • Добавлен bitstream-фильтр для метаданных LCEVC.


  Главная ссылка к новости (https://ffmpeg.org/index.html#...)
  • 1.1, Ананоним (?), 09:56, 17/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Оборудование без Vulkan уже депрекатед или нет?
     
     
  • 2.43, Bob (??), 13:21, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Давно уже, это - мусор.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:14, 17/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Zam-plugins закопали,Gstreamer так не смог,но очень старался.
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:38, 17/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А почему ни слова о том, что ffmpeg последнее время усиленно выкидывает mmx, и sse2 код, из своей нутрянки, и оставляет там в живых только avx2. То есть намеренно ломают легаси поддержку железа.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:51, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Мне что теперь свой пентиум на помойку нести?
     
     
  • 3.15, Аноним (12), 10:57, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Похоже что да. И очень популярный у любителей Линукс core due, тоже самое.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 12:36, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Собираем без этих ваших AVX. Всё равно, основное ускорение приходится на видеокарту.
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:17, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А сколько должны держать ? AVX2 на Haswell появился:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Vector_Extensions#CPUs_with_AVX2
     
     
  • 3.19, Аноним (12), 11:18, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Скоро нужно, столько и держать. А все фетишные расширения, пожалуйста в соседнюю ветку.
     
     
  • 4.22, Аноним (18), 11:24, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тогда форкайте и пилите сколько душе угодно.
     
  • 4.33, Аноним (-), 11:50, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А сколько нужно? И кому нужно?
     
  • 4.47, Аноним (47), 13:41, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Скоро нужно, столько и держать

    Очевидно, никому не нужно. Потому и не держат. 🤷

    Что конкретно в этой ситуации тебя удивляет?

     
  • 2.28, НяшМяш (ok), 11:40, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вам на легаси железе религия не позволяет легаси софт держать?
     
  • 2.34, Аноним (34), 12:05, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Когда давно было исследование. Все эти попытки задействовать mmx/sse2 в большинстве случаев давали отрицательные результат. Компилятор умеет лучше и быстрее.

    >легаси поддержку железа

    ffmpeg 2.8 и 3.4 до сих пор поддерживаются. Скачать и скомпилить не проблема. Только вот дистрибутивы с такими версиями давно EOL.

     
  • 2.46, Аноним (47), 13:39, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > mmx, и sse2
    > намеренно ломают легаси поддержку железа.

    Не ломают, а выкидывают никому не нужное.

     
  • 2.49, Аноним (37), 13:52, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Запуск программ с AVX на неподдерживающих процессорах https://levpro.ru/blog/avx-instrukcii-polnoe-rukovodstvo-po-ispolzovaniyu-i-em
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:09, 17/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Когда искаробки будет ключик —sdelat-chtob-zvuk-ne-otstaval?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:18, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это решается с --обновить-кору-дуба
     
     
  • 3.23, Аноним (12), 11:25, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тогда сразу Линукс станет ненужен. Он только из за этого и нужен, что как раз прилично работает на этом кору дуба.
     
     
  • 4.27, Аноним (20), 11:39, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Линукс нужен чтобы иметь собственный ПК, а не пользовательский гаджет, через который тебя доминируют и унижают корпы.
     
     
  • 5.42, Аноним (37), 13:05, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вот через C2D они, как раз, и не доминируют.
     
     
  • 5.45, Bob (??), 13:32, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Доминирует и унижает гос аппарат, корпы это:
    гейклуб (apple)
    пятничный забух белых воротничков (microsoft)
    тусня в студ общаге (google)
    индусская свадьба (linux)
     

  • 1.35, Аноним (34), 12:06, 17/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Главное, API не сломали, кто бы что не говорил.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 13:52, 17/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ждал этого комментария! Помним, помним... переходы эти с 4 на 5,6,7, ломающийся софт и визги в issues по всему гитхабу.
     

