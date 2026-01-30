Разработчики FFmpeg раскритиковали AMD за раздутые патчи

|
1.1, Аноним (1), 13:12, 30/01/2026
+13
Вайбкодинг во всей красе, добро пожаловать в новый и прекрасный мир
2.2, Аноним (-), 13:17, 30/01/2026
+1
|
> Автор патча сообщил, что осознанно добавил инструкцию по использованию pacman,
> написанную им 4 года назад
> Вайбкодинг
Какой вайбкодинг?
4 года назад еще никакого вайбкодинга не было.
4.10, КО (?), 13:26, 30/01/2026
+/–
|
А это все спецы по шаблонному мышлению виноваты. Мол магические константы в коде антипаттерн - выносите определение в именованную константу. Ну чел и вынес. Ну и дал самое логичное имя.
5.15, Аноним (15), 13:34, 30/01/2026
+6
|
Недавно похожий случай был. Один рецензент покритиковал мой код. Ему не понравилось, что счетчики цикла имеют очень короткие и неинформативные, с его точки зрения, имена - i, j, k.
6.24, nox. (?), 13:39, 30/01/2026
+3
|
Конечно, вместо i надо было написать COUNTEROFTHEFIRSTCYCLE. Круто, чо.
7.28, User (??), 13:44, 30/01/2026
+1
|
Не color, a colour!
В смысле CounterOfTheFirstCycle ну или COUNTER_OF_THE...
Остроконечники с тупоконечниками еще не договорились, приходите пожжа
8.35, КО (?), 14:04, 30/01/2026
+/–
не то не другое - у вас стили наименования не подходящие к переменным, могут бы... текст свёрнут, показать
4.14, Аноним (14), 13:32, 30/01/2026
+/–
|
Никаких магических переменных все ясно и понятно какие вопросы? Надо было const X = 8?
|
1.11, Аноним (11), 13:27, 30/01/2026
+1
|
К сожалению, полноценный ревью сгенерированного ллм кода лишает смысла использование ллм в целом из-за приближения затрат на ревью без ллм кода, созданного ллм, к затратам на написание кода и ревью без ллм. Поэтому стоит ожидать, что какое-то количество мертвого кода, добавление которого концептуально свойственно всем ai-генераторам, будет пролезать через тесты (особенно с учетом того, что тесты тоже пишут ОНИ).
2.19, kravich (ok), 13:36, 30/01/2026
+1
|
В общем, ситуация та же, как с ревью кода джуна, когда ревьювер вынужден руками джуна полностью переписать изначальное решение
3.23, КО (?), 13:39, 30/01/2026
+1
|
Ну он так джуна научит. Хотя и так научит писать правильные промпты. Правда, потом окажется, что написать правильный промпт сложнее, чем сразу на целевом яп.
4.25, kravich (ok), 13:41, 30/01/2026
+1
|
Именно. С джуном эти упражнения имеют смысл, так как джун научится, а с заклинателями ~змей~ LLM-ок из-за отсутствия обратной связи все это бесполезно, и является просто изощренным и извращенным способом переложить работу с сабмиттера на ревьювера
5.31, КО (?), 13:50, 30/01/2026
+/–
|
Не - учит писать промпты.
Просто к промтам надо относиться как к ЯП 4 поколения.
Вот если за промптом потом надо подчищать в целевом ЯП - тогда да мартышкин труд.
6.32, kravich (ok), 13:53, 30/01/2026
+/–
|
Ок, возможно.
Но по прежнему сомнительно, что выразительности промптов достаточно для того, чтобы сделать все возможные правки, которые могут потребоваться
В общем, поживем-увидим
5.38, Аноним (38), 14:16, 30/01/2026
+/–
|
Для LLM уже придумали костыль - называется memory servers или MCP.
2.22, Аноним (14), 13:39, 30/01/2026
–4
|
Слабые разработчики теперь называют любой непонятный код сгенерировапным ИИ и даже не пытаются разобраться. Они не в состоянии понять что const в с++ это переменная которая будет в особом сегменте памяти, а для сверхоптимизации и производительности такое бывает нужно.
3.26, kravich (ok), 13:43, 30/01/2026
+3
|
Расказывая такие истории, нужно бы понимать, что сырая константа 8 вообще скорее всего будет константой в машинной инструкции инициализации регистра значением, что не требует отдельной транзакции памяти и потому еще быстрее
1.12, Аноним (12), 13:30, 30/01/2026
–3
|
> разработчики, которые не видят отличий между wiki-страницей и сообщением в Git-коммите
Неужели и коммиты ИИ пишет? А EIGHT = 8 это распространенный среди разрабов кретинизм. Бывает ещё EMPTY = "" и всяческие попытки заменить нуль "пустой" при этом типизированной константой.
2.20, Аноним (15), 13:37, 30/01/2026
–3
|
По-вашему, вместо константы M_PI следует везде в тексте написать 3.1415926536 и т.д.?
2.27, КО (?), 13:44, 30/01/2026
+/–
|
Можа и кретинизм, а на RISC архитектуре это один раз доступная константа, а не каждый раз перепрыгивать константу в коде. Для CISC, что в лоб, что по лбу.
2.30, User (??), 13:46, 30/01/2026
+/–
|
> Неужели и коммиты ИИ пишет?
Ну вообще да - в выстроенном процессе разработки с саммаризацией он как раз таки хорошо справляется.
2.46, нах. (?), 15:27, 30/01/2026
+/–
|
> Неужели и коммиты ИИ пишет?
с разморозочкой. Тебе у нас - не понравится!
1.13, Аноним (-), 13:31, 30/01/2026
–5
|
Пф, писаки FFmpeg открыли рот чтобы кого-то критиковать?
Чуваки, вы ж не единственные разработчики мультимедийных пакетов.
Или принимайте патчи как удобно настоящим разработчикам, или останетесь вообще без патчей.
2.16, Аноним (3), 13:34, 30/01/2026
–1
|
Вот вот! И будут писать про свой ассемблер раз в 5 лет как они какой-то никому не нужный древний кодек ЯКОБЫ ускорили в 50 миллиардов раз написав код ассемблер руками.Тем временем более сговорчевые гигачеды-модерн-стайл-разрабы с нормальными софт-скиллами (а не в стиле Линуса-посылателя) будут получать всё больше ПРов и наслаждаться патчами, донатами и заслуженным (!) признанием, пока диды ffmpeg будут яростно скриметь вставными челюстями грозя, что вот ещё 20 патчей ручного ассемблера и вот они как вернуться, да как всех сместят!
2.33, Аноним (33), 13:54, 30/01/2026
+4
|
>вы ж не единственные разработчики мультимедийных пакетов
А другие прям рады всё это разгрeбать ?
1.18, Аноним (18), 13:36, 30/01/2026
+7
|
В военное время значение EIGHT может достигать 9, а то 10. Надо понимать.
2.29, nox. (?), 13:45, 30/01/2026
+/–
|
Зря шутите. Недавно разбирал задания по физике для продвинутых детей. В комментариях было указано - для расчетов ускорение свободного падения на Земле g взять равным 10.
3.36, Аноним (-), 14:06, 30/01/2026
+3
|
А что не так?
Если тебе нужно оценить сверху макс скорость которую разовьет белка падая после скольжения по абсолютно ровному столу.....
Если у белки есть шанс, то можно пересчитать с точным значением))
1.37, Аноним (37), 14:14, 30/01/2026
+/–
|
Считал у ффспег один разраб всего. Если их много,то вполне потянут и будет ффмпег размером с ядро благодаря амуде.
1.39, Аноним (39), 14:22, 30/01/2026
+/–
|
> В частности, в коде имелась константа с именем 8 и значением 8 (const int EIGHT = 8),
Справедливости ради: в моем коде тоже есть подобное. Потому что имя идентификатора не может начинаться с цифры, поэтому 32-bit превращается в THIRTY_TWO_BIT.
1.43, Аноним (-), 14:53, 30/01/2026
–1
|
АМД старается как может а эти коты неблагодарные только жалуются!
а может они чемоданы от Невидии получили...
короче все переходим на открытыйLibav
1.44, pofigist (?), 15:13, 30/01/2026
+/–
|
Результат неприятия LLM в текущих проектах, будут форум этих проектов, которые и получат все гранты.
Ибо без патчей от корпораций типа AMD - они никому не нужны, а корпы - не будут писать эти патчи ручками ибо LLM - дешевле.
1.47, Анонимомус (?), 15:29, 30/01/2026
+/–
|
> В ответ представитель FFmpeg извинился за непонимание и сказал, что даже не представлял, что существуют разработчики, которые не видят отличий между wiki-страницей и сообщением в Git-коммите.
Вроде и извинился, а вроде и послал, по делу
