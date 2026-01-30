Разработчики FFmpeg раскритиковали AMD за раздутые патчи

Разработчики мультимедийного пакета FFmpeg попросили компанию AMD внимательнее относится подготовке патчей и не отправлять сгенерированные через AI изменения без проведения ручного рецензирования. Недовольство вызвал набор патчей с реализацией возможности использования AMD HIP SDK (Heterogeneous-compute Interface for Portability) на платформе Windows для ускорения обработки видео на системах с GPU AMD.

В патчах было отмечено наличие бессмысленного кода и ненужной документации. В частности, в коде имелась константа с именем 8 и значением 8 (const int EIGHT = 8), а также описание излишнего процесса установки gcc и make при помощи пакетного менеджера pacman. Предполагалось, что данные изменения были сгенерированы AI и не замечены из-за недостаточного тщательного рецензирования.

Автор патча сообщил, что осознанно добавил инструкцию по использованию pacman, написанную им 4 года назад, так как счёл, что она будет полезной при установке зависимостей, но если рецензирующий посчитал её излишней, то он удалит её из патча.

В ответ представитель FFmpeg извинился за непонимание и сказал, что даже не представлял, что существуют разработчики, которые не видят отличий между wiki-страницей и сообщением в Git-коммите. Он отметил, что "прикреплённое к коммиту сообщение должно ясно и лаконично пояснять назначение изменения и то, какие оно выполняет действия. Никто не станет выяснять, как компилировать и настраивать окружение по тексту примечания к коммиту".



