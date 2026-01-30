The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Разработчики FFmpeg раскритиковали AMD за раздутые патчи

30.01.2026 11:40 (MSK)

Разработчики мультимедийного пакета FFmpeg попросили компанию AMD внимательнее относится подготовке патчей и не отправлять сгенерированные через AI изменения без проведения ручного рецензирования. Недовольство вызвал набор патчей с реализацией возможности использования AMD HIP SDK (Heterogeneous-compute Interface for Portability) на платформе Windows для ускорения обработки видео на системах с GPU AMD.

В патчах было отмечено наличие бессмысленного кода и ненужной документации. В частности, в коде имелась константа с именем 8 и значением 8 (const int EIGHT = 8), а также описание излишнего процесса установки gcc и make при помощи пакетного менеджера pacman. Предполагалось, что данные изменения были сгенерированы AI и не замечены из-за недостаточного тщательного рецензирования.

Автор патча сообщил, что осознанно добавил инструкцию по использованию pacman, написанную им 4 года назад, так как счёл, что она будет полезной при установке зависимостей, но если рецензирующий посчитал её излишней, то он удалит её из патча.

В ответ представитель FFmpeg извинился за непонимание и сказал, что даже не представлял, что существуют разработчики, которые не видят отличий между wiki-страницей и сообщением в Git-коммите. Он отметил, что "прикреплённое к коммиту сообщение должно ясно и лаконично пояснять назначение изменения и то, какие оно выполняет действия. Никто не станет выяснять, как компилировать и настраивать окружение по тексту примечания к коммиту".

  1. Главная ссылка к новости (https://videocardz.com/newz/ff...)
  2. OpenNews: LLVM ввёл правила применения AI-инструментов. Curl и Node.js ограничат выплаты за уязвимости из-за AI
  3. OpenNews: Представлен Gixy-Next, форк Gixy-ng, избавленный от изменений, сгенерированных через AI
  4. OpenNews: Сравнение числа ошибок в коде, написанном людьми и AI
  5. OpenNews: Проект GNOME запретил использование AI для генерации дополнений к GNOME Shell
  6. OpenNews: Проблемы из-за подготовленных AI-инструментами отчётов об уязвимостях
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64707-ai
Ключевые слова: ai, amd, ffmpeg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:12, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Вайбкодинг во всей красе, добро пожаловать в новый и прекрасный мир
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 13:17, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Автор патча сообщил, что осознанно добавил инструкцию по использованию pacman,
    > написанную им 4 года назад
    > Вайбкодинг

    Какой вайбкодинг?
    4 года назад еще никакого вайбкодинга не было.

     
     
  • 3.4, expert (??), 13:18, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    > const int EIGHT = 8
     
     
  • 4.10, КО (?), 13:26, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это все спецы по шаблонному мышлению виноваты. Мол магические константы в коде антипаттерн - выносите определение в именованную константу. Ну чел и вынес. Ну и дал самое логичное имя.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 13:34, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Недавно похожий случай был. Один рецензент покритиковал мой код. Ему не понравилось, что счетчики цикла имеют очень короткие и неинформативные, с его точки зрения, имена - i, j, k.
     
     
  • 6.21, КО (?), 13:37, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как таких без вайбкодинга обходить?
     
  • 6.24, nox. (?), 13:39, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Конечно, вместо i надо было написать COUNTEROFTHEFIRSTCYCLE. Круто, чо.
     
     
  • 7.28, User (??), 13:44, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не color, a colour!
    В смысле CounterOfTheFirstCycle ну или COUNTER_OF_THE...
    Остроконечники с тупоконечниками еще не договорились, приходите пожжа
     
     
  • 8.35, КО (?), 14:04, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не то не другое - у вас стили наименования не подходящие к переменным, могут бы... текст свёрнут, показать
     
  • 7.42, Аноним (42), 14:38, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо римскими числами: i, ii, iii, iv, v, vi,  ...
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:32, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никаких магических переменных все ясно и понятно какие вопросы? Надо было const X = 8?
     
     
  • 5.17, КО (?), 13:35, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    const int TRINITY=8;
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:19, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    иксперды во всей красе
     
  • 3.8, kravich (ok), 13:22, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты взял и поверил оправданиям гогнокодера?
     
     
  • 4.34, Аноним (34), 13:54, 30/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:18, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И это компания, которая делала хорошие процы...
     
     
  • 3.45, нах. (?), 15:26, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоже нет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:18, 30/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:27, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    К сожалению, полноценный ревью сгенерированного ллм кода лишает смысла использование ллм в целом из-за приближения затрат на ревью без ллм кода, созданного ллм, к затратам на написание кода и ревью без ллм. Поэтому стоит ожидать, что какое-то количество мертвого кода, добавление которого концептуально свойственно всем ai-генераторам, будет пролезать через тесты (особенно с учетом того, что тесты тоже пишут ОНИ).
     
     
  • 2.19, kravich (ok), 13:36, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В общем, ситуация та же, как с ревью кода джуна, когда ревьювер вынужден руками джуна полностью переписать изначальное решение
     
     
  • 3.23, КО (?), 13:39, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну он так джуна научит. Хотя и так научит писать правильные промпты. Правда, потом окажется, что написать правильный промпт сложнее, чем сразу на целевом яп.
     
     
  • 4.25, kravich (ok), 13:41, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно. С джуном эти упражнения имеют смысл, так как джун научится, а с заклинателями ~змей~ LLM-ок из-за отсутствия обратной связи все это бесполезно, и является просто изощренным и извращенным способом переложить работу с сабмиттера на ревьювера
     
     
  • 5.31, КО (?), 13:50, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не - учит писать промпты.
    Просто к промтам надо относиться как к ЯП 4 поколения.
    Вот если за промптом потом надо подчищать в целевом ЯП - тогда да мартышкин труд.
     
     
  • 6.32, kravich (ok), 13:53, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, возможно.
    Но по прежнему сомнительно, что выразительности промптов достаточно для того, чтобы сделать все возможные правки, которые могут потребоваться
    В общем, поживем-увидим
     
  • 5.38, Аноним (38), 14:16, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для LLM уже придумали костыль - называется memory servers или MCP.
     
  • 5.49, kusb (?), 15:30, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >змей

    Шогготов?

     
  • 2.22, Аноним (14), 13:39, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Слабые разработчики теперь называют любой непонятный код сгенерировапным ИИ и даже не пытаются разобраться. Они не в состоянии понять что const в с++ это переменная которая будет в особом сегменте памяти, а для сверхоптимизации и производительности такое бывает нужно.
     
     
  • 3.26, kravich (ok), 13:43, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Расказывая такие истории, нужно бы понимать, что сырая константа 8 вообще скорее всего будет константой в машинной инструкции инициализации регистра значением, что не требует отдельной транзакции памяти и потому еще быстрее
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:30, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > разработчики, которые не видят отличий между wiki-страницей и сообщением в Git-коммите

    Неужели и коммиты ИИ пишет? А EIGHT = 8 это распространенный среди разрабов кретинизм. Бывает ещё EMPTY = "" и всяческие попытки заменить нуль "пустой" при этом типизированной константой.

     
     
  • 2.20, Аноним (15), 13:37, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    По-вашему, вместо константы M_PI следует везде в тексте написать 3.1415926536 и т.д.?
     
  • 2.27, КО (?), 13:44, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можа и кретинизм, а на RISC архитектуре это один раз доступная константа, а не каждый раз перепрыгивать константу в коде. Для CISC, что в лоб, что по лбу.
     
  • 2.30, User (??), 13:46, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неужели и коммиты ИИ пишет?

    Ну вообще да - в выстроенном процессе разработки с саммаризацией он как раз таки хорошо справляется.

     
  • 2.46, нах. (?), 15:27, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неужели и коммиты ИИ пишет?

    с разморозочкой. Тебе у нас - не понравится!

     

  • 1.13, Аноним (-), 13:31, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Пф, писаки FFmpeg открыли рот чтобы кого-то критиковать?
    Чуваки, вы ж не единственные разработчики мультимедийных пакетов.
    Или принимайте патчи как удобно настоящим разработчикам, или останетесь вообще без патчей.
     
     
  • 2.16, Аноним (3), 13:34, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот вот! И будут писать про свой ассемблер раз в 5 лет как они какой-то никому не нужный древний кодек ЯКОБЫ ускорили в 50 миллиардов раз написав код ассемблер руками.Тем временем более сговорчевые гигачеды-модерн-стайл-разрабы с нормальными софт-скиллами (а не в стиле Линуса-посылателя) будут получать всё больше ПРов и наслаждаться патчами, донатами и заслуженным (!) признанием, пока диды ffmpeg будут яростно скриметь вставными челюстями грозя, что вот ещё 20 патчей ручного ассемблера и вот они как вернуться, да как всех сместят!
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:54, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >вы ж не единственные разработчики мультимедийных пакетов

    А другие прям рады всё это разгрeбать ?

     

  • 1.18, Аноним (18), 13:36, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    В военное время значение EIGHT может достигать 9, а то 10. Надо понимать.
     
     
  • 2.29, nox. (?), 13:45, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря шутите. Недавно разбирал задания по физике для продвинутых детей. В комментариях было указано - для расчетов ускорение свободного падения на Земле g взять равным 10.
     
     
  • 3.36, Аноним (-), 14:06, 30/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А что не так?
    Если тебе нужно оценить сверху макс скорость которую разовьет белка падая после скольжения по абсолютно ровному столу.....

    Если у белки есть шанс, то можно пересчитать с точным значением))

     

  • 1.37, Аноним (37), 14:14, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Считал у ффспег один разраб всего. Если их много,то вполне потянут и будет ффмпег размером с ядро благодаря амуде.
     
  • 1.39, Аноним (39), 14:22, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В частности, в коде имелась константа с именем 8 и значением 8 (const int EIGHT = 8),

    Справедливости ради: в моем коде тоже есть подобное. Потому что имя идентификатора не может начинаться с цифры, поэтому 32-bit превращается в THIRTY_TWO_BIT.

     

  • 1.40, Аноним (-), 14:30, 30/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.43, Аноним (-), 14:53, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    АМД старается как может а эти коты неблагодарные только жалуются!
    а может они чемоданы от Невидии получили...
    короче все переходим на открытыйLibav
     
  • 1.44, pofigist (?), 15:13, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Результат неприятия LLM в текущих проектах, будут форум этих проектов, которые и получат все гранты.
    Ибо без патчей от корпораций типа AMD - они никому не нужны, а корпы - не будут писать эти патчи ручками ибо LLM - дешевле.
     

  • 1.47, Анонимомус (?), 15:29, 30/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В ответ представитель FFmpeg извинился за непонимание и сказал, что даже не представлял, что существуют разработчики, которые не видят отличий между wiki-страницей и сообщением в Git-коммите.

    Вроде и извинился, а вроде и послал, по делу

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру