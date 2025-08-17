Проект FFmpeg переходит на платформу совместной разработки Forgejo

Разработчики мультимедиа-пакета FFmpeg, включающего набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами, ввели в строй новую инфраструктуру для совместной работы с кодом, основанную на открытой платформе Forgejo. В качестве рекомендованного метода отправки изменений теперь указана передача pull-запросов в Git-репозиторий в инфраструктуре Forgejo, вместо отправки патчей в форме писем в список рассылки ffmpeg-devel. Ранее для навигации по коду в основном репозитории применялся GitWeb, а на GitHub было развёрнуто зеркало, через которое не поддерживался приём pull-запросов.

Платформа Forgejo является форком проекта Gitea, который в свою очередь ответвился от платформы Gogs. Ключевыми особенностями Forgejo является низкое потребление ресурсов (может использоваться в дешёвых VPS) и простой процесс установки. Предоставляются типовые возможности работы с проектами, такие как управление задачами, отслеживание проблем (issues), pull-запросы, wiki, средства для координации групп разработчиков, подготовка релизов, автоматизация размещения пакетов в репозиториях, управление правами доступа, сопряжение с платформами непрерывной интеграции, поиск кода, аутентификация через LDAP и OAuth, доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS, подключение web-хуков для интеграции со Slack, Discord и другими сервисами, поддержка Git-хуков и Git LFS, инструменты для миграции и зеркалирования репозиториев.



