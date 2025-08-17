The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект FFmpeg переходит на платформу совместной разработки Forgejo

17.08.2025 08:26

Разработчики мультимедиа-пакета FFmpeg, включающего набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами, ввели в строй новую инфраструктуру для совместной работы с кодом, основанную на открытой платформе Forgejo. В качестве рекомендованного метода отправки изменений теперь указана передача pull-запросов в Git-репозиторий в инфраструктуре Forgejo, вместо отправки патчей в форме писем в список рассылки ffmpeg-devel. Ранее для навигации по коду в основном репозитории применялся GitWeb, а на GitHub было развёрнуто зеркало, через которое не поддерживался приём pull-запросов.

Платформа Forgejo является форком проекта Gitea, который в свою очередь ответвился от платформы Gogs. Ключевыми особенностями Forgejo является низкое потребление ресурсов (может использоваться в дешёвых VPS) и простой процесс установки. Предоставляются типовые возможности работы с проектами, такие как управление задачами, отслеживание проблем (issues), pull-запросы, wiki, средства для координации групп разработчиков, подготовка релизов, автоматизация размещения пакетов в репозиториях, управление правами доступа, сопряжение с платформами непрерывной интеграции, поиск кода, аутентификация через LDAP и OAuth, доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS, подключение web-хуков для интеграции со Slack, Discord и другими сервисами, поддержка Git-хуков и Git LFS, инструменты для миграции и зеркалирования репозиториев.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 7.1
  3. OpenNews: Проект FFMpeg представил собственную реализацию декодировщика xHE-AAC
  4. OpenNews: Fedora на пути к переводу Git-сервисов совместной разработки на платформу Forgejo
  5. OpenNews: Проект Organic Maps перенёс разработку с GitHub на Forgejo
  6. OpenNews: Доступна платформа совместной разработки Forgejo 12.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63735-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg, forgejo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:42, 17/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > This website requires JavaScript.

    Очень плохая музыка. Раньше намного лучше было всё.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:09, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твой браузер не поддерживает яваскрипт или что? Или ты его отключил по идеологическим соображениям, не имеющим никакого отношения к здравому смыслу?
     
     
  • 3.16, Аноним324 (ok), 11:55, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Твой браузер не поддерживает яваскрипт или что? Или ты его отключил по идеологическим соображениям, не имеющим никакого отношения к здравому смыслу?

    Твой браузер не поддерживает яваскрипт или что? Или ты его отключил по идеологическим соображениям мисье Столярова, не имеющим никакого отношения к здравому смыслу? Так лучше.

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 12:39, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не имеющим никакого отношения к здравому смыслу?

    ага запускать произвольный код на машине, "здравее" некуда

     
     
  • 5.22, Аноним (22), 13:08, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откажись от... шрифтов. Да! Потому что TTF-шрифты Тьюринг-полны. Загугли: ttf turing complete. А потом, после гуглежа, обзаведись тысяча и одним поводом, по которым ты все-таки приемлешь шрифты, и примени эти поводы к яваскрипту.
     
     
  • 6.27, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 13:59, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказал как что-то плохое.
    Качать лишние 10мб шрифтов на каждый сайт потому что какой-то там десигнер увидел в своем поделии буковку О на 12.3% круглее - ну такое.
     
     
  • 7.31, НяшМяш (ok), 14:55, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А их никто не качает, все встраивают их с какого-нибудь гугл цдн. Один раз в кеше сохранились и на сайтах вёрстка не ломается из-за того, что дефолтный шрифт у васяна на компе на 0.69% шире, чем задумывалось.
     
  • 6.29, Аноним (29), 14:55, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну сошрифтами то просто, можно отключить сторонние, будет использованы по умолчанию из системы, хотя на сайте может что-то сдвинуться. А так согласен. Скорее наоборот, js ресурсы экономии, перестраивает один и тот же шаблон под новые данные, так что трафик по сети меньше.
     
  • 6.32, Аноним (20), 15:20, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и шрифты из этой категории, раз уж на то пошло, так же отключаем смело.
     
  • 6.34, Аноним (20), 15:24, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и картинки ровно из той же оперы, покуда нет формата данных который заведомо можно проверить на корректность.
     
  • 5.30, Аноним (30), 14:55, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в остальном-то ты запускаешь не произвольный код, конечно. Исходники все прочитал?
     
     
  • 6.33, Аноним (20), 15:21, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    запускаю, ровно тогда когда сам этого желаю, а не какой-нибудь сайт тебе подсовывает что хочет и когда захочет, чуем разницу?

    пс: качпа чуеет - 75666

     
     
  • 7.35, Аноним (35), 15:48, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не чую. Посмотри список запущенных процессов — ты их все сам запустил, конечно?
    Пора привыкнуть к тому, что сайт — не статичный гипертекст, а то же приложение, и всё становится на свои места.
     
  • 5.38, Аноним (38), 16:18, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не производьный код, он ограничен тем, что ему разрешит браузер
     
  • 2.9, Аноним (-), 10:45, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очень плохая музыка. Раньше намного лучше было всё.

    Там еще и an(u)bis ввинчен. Так что еще и sha помайните немного до того как туда попасть.

     
  • 2.11, Аноним (30), 10:49, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, 30 лет назад.
     
  • 2.15, Bob (??), 11:37, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Раньше намного лучше было всё.

    ничё! скоро чебурнет введут и только единицы норм во внешний инет будут выходить - будет лучше, особенно в онлайн шпилках на европейских серверах)

     
  • 2.23, User (??), 13:24, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, да! Несомненно! Эта хипстерская поделка еще и без интернета не работает, прикинь?!
    Вот то ли дело раньше - приходишь к Васяну с дискеткой...
     

  • 1.2, Голдер и Рита (?), 08:49, 17/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Код Forgejo написан на Go, что радует, хотя я уже привык к GitHub.
     
     
  • 2.14, Bob (??), 11:35, 17/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.37, Аноним (37), 16:18, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, поэтому он - как java - памяти ест как не в себя. Поэтому ни gogs, ни gitea, ни forgejo "потребляющие мало ресурсов" нормально уместиться в минимальную vps не могут. Го - такая же тупиковая ветвь программирования, как и вся jvm.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:12, 17/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В качестве рекомендованного метода отправки изменений теперь указана передача pull-запросов в Git-репозиторий в инфраструктуре Forgejo, вместо отправки патчей в форме писем в список рассылки ffmpeg-devel.

    Списки рассылки же жутко неудобны для отправки патчей. Удивительно, насколько долго они держатся.

     
     
  • 2.18, нах. (?), 12:27, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Списки рассылки же жутко неудобны для отправки патчей.

    git, внезапно, придуман именно для отправки патчей в списки рассылок.

     
  • 2.21, Аноним (21), 12:49, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это так неудобно, то зачем тогда в git'е есть git format-patch и git send-email?
     
     
  • 3.25, User (??), 13:26, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это, на самом деле - очень хороший вопрос, да.
     
     
  • 4.28, Аноним (21), 14:14, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, и ответ на него очень простой - потому что это удобно и не надо какие-то аккаунты создавать на гитхабе, гитлабе и т.д.
     
  • 2.24, User (??), 13:25, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Еще один слабак сдался!"(С)
     

  • 1.8, Майс (?), 10:26, 17/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gitea с чаем хорошо, а Forgejo для кого ?
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 10:47, 17/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:13, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Gitea с чаем хорошо, а Forgejo для кого ?

    Для меня. Юзаю с 11й версии (сейчас 12я) очень даже годная.
    Простая, шустрая, лёгкая.

     
  • 2.13, Bob (??), 11:32, 17/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:22, 17/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В балалаечной свой скрепный импортозамещенный Git lab пилят. И не один. Туда тоже можно репы зеркалить.
     
     
  • 2.19, нах. (?), 12:29, 17/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже не пилят. Уже объявили что цели достигнуты и перепрыгнуты. И не один раз!

    Поэтому государева гитхапа не будет, но каждая кухарка может запилить в подворотне свою наколенную подделку и должным образом зарегистрировать у городового.

     

  • 1.26, abu (?), 13:29, 17/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что до гитей и прочих таких же - когда группы завезут, как в GitLab? Если уже завезли, то, конечно, вопрос снимаю. А если не завезли - пусть отдыхают.

    В остальном - gitolite решает, а не вот это вот все.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру