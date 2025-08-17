Проект FFmpeg переходит на платформу совместной разработки Forgejo

|
1.1, Аноним (1), 08:42, 17/08/2025
Очень плохая музыка. Раньше намного лучше было всё.
2.3, Аноним (3), 09:09, 17/08/2025
Твой браузер не поддерживает яваскрипт или что? Или ты его отключил по идеологическим соображениям, не имеющим никакого отношения к здравому смыслу?
3.16, Аноним324 (ok), 11:55, 17/08/2025
> Твой браузер не поддерживает яваскрипт или что? Или ты его отключил по идеологическим соображениям, не имеющим никакого отношения к здравому смыслу?
Твой браузер не поддерживает яваскрипт или что? Или ты его отключил по идеологическим соображениям мисье Столярова, не имеющим никакого отношения к здравому смыслу? Так лучше.
4.20, Аноним (20), 12:39, 17/08/2025
> не имеющим никакого отношения к здравому смыслу?
ага запускать произвольный код на машине, "здравее" некуда
5.22, Аноним (22), 13:08, 17/08/2025
Откажись от... шрифтов. Да! Потому что TTF-шрифты Тьюринг-полны. Загугли: ttf turing complete. А потом, после гуглежа, обзаведись тысяча и одним поводом, по которым ты все-таки приемлешь шрифты, и примени эти поводы к яваскрипту.
6.27, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 13:59, 17/08/2025
Сказал как что-то плохое.
Качать лишние 10мб шрифтов на каждый сайт потому что какой-то там десигнер увидел в своем поделии буковку О на 12.3% круглее - ну такое.
7.31, НяшМяш (ok), 14:55, 17/08/2025
А их никто не качает, все встраивают их с какого-нибудь гугл цдн. Один раз в кеше сохранились и на сайтах вёрстка не ломается из-за того, что дефолтный шрифт у васяна на компе на 0.69% шире, чем задумывалось.
6.29, Аноним (29), 14:55, 17/08/2025
Ну сошрифтами то просто, можно отключить сторонние, будет использованы по умолчанию из системы, хотя на сайте может что-то сдвинуться. А так согласен. Скорее наоборот, js ресурсы экономии, перестраивает один и тот же шаблон под новые данные, так что трафик по сети меньше.
6.32, Аноним (20), 15:20, 17/08/2025
и шрифты из этой категории, раз уж на то пошло, так же отключаем смело.
6.34, Аноним (20), 15:24, 17/08/2025
и картинки ровно из той же оперы, покуда нет формата данных который заведомо можно проверить на корректность.
5.30, Аноним (30), 14:55, 17/08/2025
А в остальном-то ты запускаешь не произвольный код, конечно. Исходники все прочитал?
6.33, Аноним (20), 15:21, 17/08/2025
запускаю, ровно тогда когда сам этого желаю, а не какой-нибудь сайт тебе подсовывает что хочет и когда захочет, чуем разницу?
пс: качпа чуеет - 75666
7.35, Аноним (35), 15:48, 17/08/2025
Нет, не чую. Посмотри список запущенных процессов — ты их все сам запустил, конечно?
Пора привыкнуть к тому, что сайт — не статичный гипертекст, а то же приложение, и всё становится на свои места.
5.38, Аноним (38), 16:18, 17/08/2025
Это не производьный код, он ограничен тем, что ему разрешит браузер
2.9, Аноним (-), 10:45, 17/08/2025
> Очень плохая музыка. Раньше намного лучше было всё.
Там еще и an(u)bis ввинчен. Так что еще и sha помайните немного до того как туда попасть.
2.15, Bob (??), 11:37, 17/08/2025
>Раньше намного лучше было всё.
ничё! скоро чебурнет введут и только единицы норм во внешний инет будут выходить - будет лучше, особенно в онлайн шпилках на европейских серверах)
2.23, User (??), 13:24, 17/08/2025
О, да! Несомненно! Эта хипстерская поделка еще и без интернета не работает, прикинь?!
Вот то ли дело раньше - приходишь к Васяну с дискеткой...
2.37, Аноним (37), 16:18, 17/08/2025
Ага, поэтому он - как java - памяти ест как не в себя. Поэтому ни gogs, ни gitea, ни forgejo "потребляющие мало ресурсов" нормально уместиться в минимальную vps не могут. Го - такая же тупиковая ветвь программирования, как и вся jvm.
1.7, Аноним (7), 10:12, 17/08/2025
> В качестве рекомендованного метода отправки изменений теперь указана передача pull-запросов в Git-репозиторий в инфраструктуре Forgejo, вместо отправки патчей в форме писем в список рассылки ffmpeg-devel.
Списки рассылки же жутко неудобны для отправки патчей. Удивительно, насколько долго они держатся.
2.18, нах. (?), 12:27, 17/08/2025
> Списки рассылки же жутко неудобны для отправки патчей.
git, внезапно, придуман именно для отправки патчей в списки рассылок.
2.21, Аноним (21), 12:49, 17/08/2025
Если это так неудобно, то зачем тогда в git'е есть git format-patch и git send-email?
4.28, Аноним (21), 14:14, 17/08/2025
Ага, и ответ на него очень простой - потому что это удобно и не надо какие-то аккаунты создавать на гитхабе, гитлабе и т.д.
2.12, Аноним (12), 11:13, 17/08/2025
>Gitea с чаем хорошо, а Forgejo для кого ?
Для меня. Юзаю с 11й версии (сейчас 12я) очень даже годная.
Простая, шустрая, лёгкая.
1.17, Аноним (17), 12:22, 17/08/2025
В балалаечной свой скрепный импортозамещенный Git lab пилят. И не один. Туда тоже можно репы зеркалить.
2.19, нах. (?), 12:29, 17/08/2025
Так уже не пилят. Уже объявили что цели достигнуты и перепрыгнуты. И не один раз!
Поэтому государева гитхапа не будет, но каждая кухарка может запилить в подворотне свою наколенную подделку и должным образом зарегистрировать у городового.
1.26, abu (?), 13:29, 17/08/2025
Что до гитей и прочих таких же - когда группы завезут, как в GitLab? Если уже завезли, то, конечно, вопрос снимаю. А если не завезли - пусть отдыхают.
В остальном - gitolite решает, а не вот это вот все.
|