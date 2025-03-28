Проект Organic Maps перенёс разработку с GitHub на Forgejo

Проект Organic Maps, развивающий мобильное приложение для автономной навигации с картографическими данными из OpenStreetMap, объявил о переносе разработки с GitHub на платформу Forgejo, развёрнутую на собственном сервере. Перенос выполнен после того, как администрация GitHub принудительно перевела GitHub-репозиторий в архивный режим из-за санкций в отношении одного из разработчиков. За две недели с момента инцидента разработчикам так и не удалось добиться снятия блокировки, поэтому решено развернуть платформу совместной разработки на своих мощностях.

Проект Organic Maps является форком приложения MAPS.ME, созданным его изначальными авторами после продажи MAPS.ME компанией mail.ru компании Daegu Limited, которая перевела проект на проприетарную модель разработки. Код проекта Organic Maps распространяется под лицензией Apache 2.0. В ходе миграции на новую платформу перенесены: репозиторий с 54 тысячами коммитов, 9.5 тысяч сообщений (issues), 100 тысяч комментариев и 4.3 тысячи pull-запросов.

Платформа Forgejo является форком проекта Gitea, который в свою очередь ответвился от платформы Gogs. Ключевыми особенностями Forgejo является низкое потребление ресурсов (может использоваться в дешёвых VPS) и простой процесс установки. Предоставляются типовые возможности работы с проектами, такие как управление задачами, отслеживание проблем (issues), pull-запросы, wiki, средства для координации групп разработчиков, подготовка релизов, автоматизация размещения пакетов в репозиториях, управление правами доступа, сопряжение с платформами непрерывной интеграции, поиск кода, аутентификация через LDAP и OAuth, доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS, подключение web-хуков для интеграции со Slack, Discord и другими сервисами, поддержка Git-хуков и Git LFS, инструменты для миграции и зеркалирования репозиториев.



