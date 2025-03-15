GitHub принудительно перевёл репозитории проекта Organic Maps в архивный режим

GitHub без предупреждения перевёл репозитории проекта Organic Maps в архивный режим, допускающий доступ только для чтения. Официальных разъяснений на текущий момент не поступало, однако разработчики предполагают, что причиной блокировки стало неверное определение местоположения кого-то из разработчиков, позволившее ассоциировать его с регионом, находящимся под санкциями.

У одного из разработчиков в учётной записи на GitHub появилось соответствующее предупреждение об ограничении доступа к приватным репозиториям и платным сервисам из-за того, что он является резидентом подсанкционного региона.

Ситуация в целом аналогична случаю с блокировкой репозиториев проекта ipmitool два года назад, в результате которого мейнтейнеру пришлось срочно мигрировать на платформу Codeberg. В случае с ipmitool перевод проекта в архивный режим был связан с блокировкой учётной записи мейнтейнера, который работал в компании, попавшей под санкции.

Проект Organic Maps развивает бесплатное мобильное приложение для автономной навигации, использующее картографические данные из OpenStreetMap. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Organic Maps делает упор на конфиденциальность, поскольку не отслеживает местоположение пользователя и не собирает личные данные. Проект основан как форк приложения MAPS.ME, созданный его изначальными авторами после продажи MAPS.ME компанией mail.ru компании Daegu Limited, которая перевела проект на проприетарную модель разработки.



