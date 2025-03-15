GitHub принудительно перевёл репозитории проекта Organic Maps в архивный режим

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|1.1, Аноним (1), 08:34, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Результат борьбы "правильной" свободы.
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По всем канонам убирают конкурентов.
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|3.21, Аноним (21), 09:13, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Последний абзац только дурням даёт инфоповод. Мail.ru давно продала MAPS.me, лет чуть не 8 как продала южнокорейской фирме, та долго его не развивала, но сейчас вроде что-то там сдвинулось с мёртвой точки.
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|3.33, Аноним (33), 09:48, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой вывод, фантазер? Развы есть жалоба от мыла и из-за этого репу заблочили?
Расизм и dmca не путай, а то дойдешь до того что и право с левым так же перепутаешь.
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|1.2, Аноним (2), 08:38, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> делает упор на конфиденциальность
не знаешь как продать - продавай безопасность
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|2.34, Аноним (33), 09:48, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть пруфы продажи или как всегда лишь бы выдать что-то в слух?
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|1.3, Аноним (3), 08:42, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> однако разработчики предполагают, что причиной блокировки стало неверное определение местоположения кого-то из разработчиков, позволившая ассоциировать его с регионом, находящимся под санкциями.
Опять обиженки. Да всем плевать на регион, иначе бы гитхаб в этом регионе просто отлуп по айпи давал бы.
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|2.5, МИСАКА (?), 08:46, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не, оно именно так и работает - он дает скачивать файлы из посанкционных територий, но если ты зайдешь там в учетку - всё, прощайся с аккаунтом навсегда
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|5.15, Аноним (3), 09:02, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Имею аккаунт. Регулярно им пользуюсь. Что я делаю не так? Чего я не знаю?
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|8.42, пох. (?), 09:58, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тебе и ответили на твой вопрос Но ты т-пенький, и ответа не понимаешь Если б... текст свёрнут, показать
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|6.37, Аноним (33), 09:51, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сам ты то подсанкционный чтобы тебя выпиливали?
Просто по ру имени и ip не выпиливают, там спец список есть.
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|7.44, пох. (?), 10:00, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты думаешь, он тоже в Эстоооониии? Вряд ли, честно-то говоря.
А из РФ ты подсанкционный сразу как только попытался заплатить за сервис (вполне в духе законодательства, и разбираться на кого ты работаешь в своей шараге никто не обязан). Ну это если еще не с э... "включенных в конституцию" территорий, а то и бесплатный заблокируют.
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|4.10, Аноним (10), 08:54, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не бредит. Попался на подобный кейс, сразу прилетел бан на акк. Правда через пять минут на почту долетело письмо, мол «извините мы ошиблись», и разбанило. Так что опенсорс - кому надо опенсорс
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|5.12, Аноним (3), 08:59, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На гитхабе под миллион акков из РФ. Ну надо же, кого-то аж на пять минут забанили.
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|6.16, мяв (?), 09:04, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я недавно пыталась акк зарегать. он просто никому виден не был. ни репы, ни репорты.
даже спустя 2 дня после регистрации. при том, я могла войти, делать что-то, ишшуйки писать.
создаешь публичный репозиторий - для тебя все видно. заходишь со 2го браузера - 404. логинишься - опять видно.
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|6.31, llolik (ok), 09:35, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А потом GH решает, что ты работал в Сбере/Астре/Позитиве/чтотоещёподсанкцями, то акк удаляется без объяснения причин и возможности восстановления.
А если ты случайно зашёл на GH из Крыма (или ещё откуда подсанкционного), то акк удаляется без объяснения причин и возможности восстановления.
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|1.4, bdrbt (ok), 08:44, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А "классная тема" тырить с опенсорса, тупо найти к чему докопаться у разработчика, пусть даже одного, деклассировать всех участников проекта и бери - не хочу. А спустя время можно будет на серьёзных щах, утверждать, что это собственная разработка.
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|2.13, Андрей (??), 09:00, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, не слышал заявлений Ричарда «вротмненоги» Столлмана по таким случаям...
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|3.39, Аноним (33), 09:54, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тут как у одного сатирика - "а до него не доходит". Пока в газетах про это не напишут, а они не напишут, или лично деду не приглют статейку он и не узнает.
Так что вперёд, проявляй инициативу и буди деда сам)
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|2.45, Аноним (-), 10:01, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А за что он боролся?
Из того что он написал в манифесте мне запомнилось только "нельзя платить большие зарплаты -> запретить!!".
Ну и мастер класс по отъему емаксов.
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|1.8, Смузихлеб забывший пароль (?), 08:52, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ох уж эта свободная, открытая и независимая разработка ПО )
Учитывая, насколько запросто какой-нибудь гитхаб прикрывает всё что даже немного подозрительно по его мнению и без рисков для себя, довольно странно выглядит желание иных участников опеннета к исполнению в РФ всех, даже самых бредовых, посторонних правообладательских лицензий и всего что там написано.
Мб, для начала добиться от гитхаба, который позиционирует себя как международная структура, а не местечково-американская, быть выше санкций одной конкретной страны ?)
Кстати, отмечу на примере РФ, что материалы, запрещённые российским законом в том же ВК, обычно доступны вне РФ, но доступ к ним заблокирован с территории страны. Т.е российский закон применяется в рамках РФ, а не распространяется на весь мир, как в случае с конторами из сша, которые на основе американский санкций - запросто выпилят конкретный аккаунт вообще для всего мира
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|2.30, Аноним (30), 09:35, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Материалы запрещённые в РФ, если они хостятся в РФ, запросто ни у кого не откроются, не надл ля-ля. Равно как и трафичек от какого-нибудь БелТелекома если идёт через РФ, то запросто отваливается всё то, что в РБ не должно быть заблокировано и пофиг на то кто там в какой трафик не должен влезать при транзите
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|3.41, Аноним (3), 09:56, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Материалы запрещённые в РФ, если они хостятся в РФ, запросто ни у кого не откроются, не надл ля-ля.
Без всяких ляля — первое, что под руку попалось: https://vk.com/schulmann
В РФ не открывается, через VPN — пожалуйста.
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|2.18, пох. (?), 09:06, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага. И оплата с карты мымр а не этовотвсьо, и пинг короткий.
"неправильно определили местоположение", ага, ага. Просто ус немного отклеился.
"Как это вы с пятью рублями на карте ухитрились с..ся в Польшу?"
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|4.38, пох. (?), 09:54, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это пока впн швейцарский не сдох у него.
А как отвалился - так его и телепортировало из Эстооооониии куда-то в Императорские Мытищи.
Бывает, знаем-с.
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|1.32, Аноним (32), 09:39, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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За последнее время много кого блокернули. С гитхаба надо уходить. Особенно если есть приватные репозитории.
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|1.40, Аноним (40), 09:56, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я думаю этот мир скоро остановиться и не будет развиваться пишите кто считает так же. Первые причина это ускорение которое приведёт к износу механизма , вторая искуственная дискриминация (избежать которую можно если только закопать поклонение трупам) , третья уже много чего сделано , но благодаря второй причине это не покупаемо. Итого аукс хренакс и четвертая мировая. Конец крч чё бы не делали банкиры как бы не выгораживались особенно на территориях лжи и не окапывались. Все
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