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GitHub принудительно перевёл репозитории проекта Organic Maps в архивный режим

15.03.2025 07:55

GitHub без предупреждения перевёл репозитории проекта Organic Maps в архивный режим, допускающий доступ только для чтения. Официальных разъяснений на текущий момент не поступало, однако разработчики предполагают, что причиной блокировки стало неверное определение местоположения кого-то из разработчиков, позволившее ассоциировать его с регионом, находящимся под санкциями.

У одного из разработчиков в учётной записи на GitHub появилось соответствующее предупреждение об ограничении доступа к приватным репозиториям и платным сервисам из-за того, что он является резидентом подсанкционного региона.

Ситуация в целом аналогична случаю с блокировкой репозиториев проекта ipmitool два года назад, в результате которого мейнтейнеру пришлось срочно мигрировать на платформу Codeberg. В случае с ipmitool перевод проекта в архивный режим был связан с блокировкой учётной записи мейнтейнера, который работал в компании, попавшей под санкции.

Проект Organic Maps развивает бесплатное мобильное приложение для автономной навигации, использующее картографические данные из OpenStreetMap. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0. Organic Maps делает упор на конфиденциальность, поскольку не отслеживает местоположение пользователя и не собирает личные данные. Проект основан как форк приложения MAPS.ME, созданный его изначальными авторами после продажи MAPS.ME компанией mail.ru компании Daegu Limited, которая перевела проект на проприетарную модель разработки.

  1. Главная ссылка к новости (https://mastodon.social/@organ...)
  2. OpenNews: GitHub без предупреждения перевёл репозиторий ipmitool в режим только для чтения
  3. OpenNews: Проект Spring отказался принимать изменения от разработчиков из РФ из-за санкций
  4. OpenNews: Рекомендации Linux Foundation по соблюдению санкций в открытых проектах
  5. OpenNews: Компания Mail.ru открыла исходные тексты картографических приложений MAPS.ME
  6. OpenNews: Перенос разработки libmdbx на GitFlic после блокировки в GitHub
Автор новости: Alatar
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62887-github
Ключевые слова: github
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  • 1.1, Аноним (1), 08:34, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Результат борьбы "правильной" свободы.
    ..
    По всем канонам убирают конкурентов.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:05, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Последний абзац даёт исчерпывающую информацию.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 09:13, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Последний абзац только дурням даёт инфоповод. Мail.ru давно продала MAPS.me, лет чуть не 8 как продала южнокорейской фирме, та долго его не развивала, но сейчас вроде что-то там сдвинулось с мёртвой точки.
     
     
  • 4.24, Аноним (17), 09:18, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >лет чуть не 8 как

    в ноябре 2020:
    https://www.rbc.ru/quote/news/article/5f9ffa199a79476be88d3c3d

     
     
  • 5.28, dannyD (?), 09:26, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иногда стоит считать год за три, так что 11 )))
     
  • 3.33, Аноним (33), 09:48, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какой вывод, фантазер? Развы есть жалоба от мыла и из-за этого репу заблочили?
    Расизм и dmca не путай, а то дойдешь до того что и право с левым так же перепутаешь.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:38, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > делает упор на конфиденциальность

    не знаешь как продать - продавай безопасность

     
     
  • 2.34, Аноним (33), 09:48, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть пруфы продажи или как всегда лишь бы выдать что-то в слух?
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:42, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > однако разработчики предполагают, что причиной блокировки стало неверное определение местоположения кого-то из разработчиков, позволившая ассоциировать его с регионом, находящимся под санкциями.

    Опять обиженки. Да всем плевать на регион, иначе бы гитхаб в этом регионе просто отлуп по айпи давал бы.

     
     
  • 2.5, МИСАКА (?), 08:46, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не, оно именно так и работает - он дает скачивать файлы из посанкционных територий, но если ты зайдешь там в учетку - всё, прощайся с аккаунтом навсегда
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 08:51, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не бредьте, пожалуйста.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 08:53, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не знаешь - не пиши
     
     
  • 5.15, Аноним (3), 09:02, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Имею аккаунт. Регулярно им пользуюсь. Что я делаю не так? Чего я не знаю?
     
     
  • 6.19, пох. (?), 09:09, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Платными сервисами не пользуешься.

     
     
  • 7.23, 12yoexpert (ok), 09:17, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вопрос был про "не так", затычка в каждой дырке
     
     
  • 8.42, пох. (?), 09:58, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе и ответили на твой вопрос Но ты т-пенький, и ответа не понимаешь Если б... текст свёрнут, показать
     
  • 6.37, Аноним (33), 09:51, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сам ты то подсанкционный чтобы тебя выпиливали?
    Просто по ру имени и ip не выпиливают, там спец список есть.
     
     
  • 7.44, пох. (?), 10:00, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты думаешь, он тоже в Эстоооониии? Вряд ли, честно-то говоря.

    А из РФ ты подсанкционный сразу как только попытался заплатить за сервис (вполне в духе законодательства, и разбираться на кого ты работаешь в своей шараге никто не обязан). Ну это если еще не с э... "включенных в конституцию" территорий, а то и бесплатный заблокируют.

     
  • 7.47, Аноним (3), 10:02, 15/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.10, Аноним (10), 08:54, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не бредит. Попался на подобный кейс, сразу прилетел бан на акк. Правда через пять минут на почту долетело письмо, мол «извините мы ошиблись», и разбанило. Так что опенсорс - кому надо опенсорс
     
     
  • 5.12, Аноним (3), 08:59, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На гитхабе под миллион акков из РФ. Ну надо же, кого-то аж на пять минут забанили.
     
     
  • 6.16, мяв (?), 09:04, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я недавно пыталась акк зарегать. он просто никому виден не был. ни репы, ни репорты.
    даже спустя 2 дня после регистрации. при том, я могла войти, делать что-то, ишшуйки писать.
    создаешь публичный репозиторий - для тебя все видно. заходишь со 2го браузера - 404. логинишься - опять видно.
     
     
  • 7.36, Аноним (3), 09:51, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С глюками, наверное, лучше в техподдержку, а не на опеннет.
     
  • 6.31, llolik (ok), 09:35, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А потом GH решает, что ты работал в Сбере/Астре/Позитиве/чтотоещёподсанкцями, то акк удаляется без объяснения причин и возможности восстановления.
    А если ты случайно зашёл на GH из Крыма (или ещё откуда подсанкционного), то акк удаляется без объяснения причин и возможности восстановления.
     
     
  • 7.35, Аноним (3), 09:50, 15/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 7.46, Анониссимус (?), 10:01, 15/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.49, Хо (?), 10:10, 15/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, bdrbt (ok), 08:44, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А "классная тема" тырить с опенсорса, тупо найти к чему докопаться у разработчика, пусть даже одного, деклассировать всех участников проекта и бери - не хочу. А спустя время можно будет на серьёзных щах, утверждать, что это собственная разработка.
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:50, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и похерили всё за что в своё время боролся Столлман.
     
     
  • 2.13, Андрей (??), 09:00, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, не слышал заявлений Ричарда «вротмненоги» Столлмана по таким случаям...
     
     
  • 3.39, Аноним (33), 09:54, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тут как у одного сатирика - "а до него не доходит". Пока в газетах про это не напишут, а они не напишут, или лично деду не приглют статейку он и не узнает.
    Так что вперёд, проявляй инициативу и буди деда сам)
     
  • 2.45, Аноним (-), 10:01, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А за что он боролся?
    Из того что он написал в манифесте мне запомнилось только "нельзя платить большие зарплаты -> запретить!!".
    Ну и мастер класс по отъему емаксов.
     

  • 1.8, Смузихлеб забывший пароль (?), 08:52, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ох уж эта свободная, открытая и независимая разработка ПО )
    Учитывая, насколько запросто какой-нибудь гитхаб прикрывает всё что даже немного подозрительно по его мнению и без рисков для себя, довольно странно выглядит желание иных участников опеннета к исполнению в РФ всех, даже самых бредовых, посторонних правообладательских лицензий и всего что там написано.

    Мб, для начала добиться от гитхаба, который позиционирует себя как международная структура, а не местечково-американская, быть выше санкций одной конкретной страны ?)
    Кстати, отмечу на примере РФ, что материалы, запрещённые российским законом в том же ВК, обычно доступны вне РФ, но доступ к ним заблокирован с территории страны. Т.е российский закон применяется в рамках РФ, а не распространяется на весь мир, как в случае с конторами из сша, которые на основе американский санкций - запросто выпилят конкретный аккаунт вообще для всего мира

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 09:35, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Материалы запрещённые в РФ, если они хостятся в РФ, запросто ни у кого не откроются, не надл ля-ля. Равно как и трафичек от какого-нибудь БелТелекома если идёт через РФ, то запросто отваливается всё то, что в РБ не должно быть заблокировано и пофиг на то кто там в какой трафик не должен влезать при транзите
     
     
  • 3.41, Аноним (3), 09:56, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Материалы запрещённые в РФ, если они хостятся в РФ, запросто ни у кого не откроются, не надл ля-ля.

    Без всяких ляля — первое, что под руку попалось: https://vk.com/schulmann
    В РФ не открывается, через VPN — пожалуйста.

     

  • 1.11, Андрей (??), 08:57, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну так пусть на gitflic переезжает...
     
     
  • 2.18, пох. (?), 09:06, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага. И оплата с карты мымр а не этовотвсьо, и пинг короткий.

    "неправильно определили местоположение", ага, ага. Просто ус немного отклеился.

    "Как это вы с пятью рублями на карте ухитрились с..ся в Польшу?"

     
     
  • 3.25, Аноним (21), 09:22, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разраб в Эстонии живёт, до этого жил в Швейцарии
     
     
  • 4.38, пох. (?), 09:54, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это пока впн швейцарский не сдох у него.

    А как отвалился - так его и телепортировало из Эстооооониии куда-то в Императорские Мытищи.
    Бывает, знаем-с.

     

  • 1.32, Аноним (32), 09:39, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    За последнее время много кого блокернули. С гитхаба надо уходить. Особенно если есть приватные репозитории.
     
     
  • 2.43, Аноним (17), 09:59, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >С гитхаба надо уходить
    >Минцифры отказалось от идеи создать национальный репозиторий открытого кода

    https://vc.ru/dev/1567488

     
     
  • 3.50, Аноним (32), 10:12, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чём минцифры? Поднимай свой.
     

  • 1.40, Аноним (40), 09:56, 15/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думаю этот мир скоро остановиться и не будет развиваться пишите кто считает так же. Первые причина это ускорение которое приведёт к износу механизма , вторая искуственная дискриминация (избежать которую можно если только закопать поклонение трупам) , третья уже много чего сделано , но благодаря второй причине это не покупаемо. Итого аукс хренакс и четвертая мировая. Конец крч чё бы не делали банкиры как бы не выгораживались особенно на территориях лжи и не окапывались. Все
     
     
  • 2.48, Аноним (3), 10:05, 15/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я думаю этот мир скоро остановиться

    Я тоже так думаю.

     

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