Проект Spring отказался принимать изменения от разработчиков из РФ из-за санкций

3.18 , Абгыва ( ok ), 17:32, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > зато к хренам полетело российское IT Куда полетело? Не мог бы ты более подробно раскрыть свою мысль?

4.21 , Skullnet ( ok ), 17:42, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Раз: https://another-it.ru/2024/07/18/monitoring-the-situation-on-the-labor-market

Два: https://another-it.ru/2024/07/10/vision-of-the-situation-with-hiring-in-it-in-

Три: https://another-it.ru/2024/07/17/the-number-of-unemployed-is-overwhelming

Четыре: https://another-it.ru/2024/08/16/memory-tests А можешь сходить в найм сам и заценить РЕАЛЬНОСТЬ, а не пропаганду.

5.25 , Жироватт ( ok ), 17:58, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Обчитаются своих медуз и всяких "такие дела", а потом бегают в панике, как дикие хабрадетишки: "ШЕФ! УСЁ ПРОПАЛО!"

6.33 , Skullnet ( ok ), 18:09, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – О чём ты вообще? После 24 февраля айтишка в РФ окончательно сдохла. Если у тебя мозги промыты пропагандой, то это твои проблемы. Поиск работы/работа в найме отлично возвращает в реальность и лечит от "розовых очков".

7.41 , Жироватт ( ok ), 18:18, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И снова житель сопредельной территории расказывает мне, жителю этой страны, как у меня в холодильнике закончилось масло и как тяжело, оказывается, я НЕ работаю в IT. Понимаю, реверс это ваша черта характера по жизни, а с нерабочими ТЭЦ тяжело работать с ПК, но блин, ну тебя что, ТЦК прямо на улице поймали?

8.43 , Skullnet ( ok ), 18:25, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Цены масла в магазинах видел и, наверное, то что его теперь будет завозить из-за... 9.45 , Жироватт ( ok ), 18:30, 08/11/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 5.39 , Абгыва ( ok ), 18:16, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > РЕАЛЬНОСТЬ, а не пропаганду Реальность только на another-it.ru, без регистрации и СМС. Всё остальное - пропаганда. Эназер айти - здесь только правда. Из всего скинутого заслуживает рассмотрения только первая ссылка с графиком. Ну, ушли западные компании, вакансий стало меньше. Особенно заметно по Яве - любимому языку корпоратов из США, которые любят аутсорсить за еду. Всё просело, но стабилизировалось на определенном уровне. "Полетело" - это всё таки значит, что оно продолжает падать или уже на дне. Но нет. В 2022 году - да, полетело, с тех пор на стабильном уровне. Ява даже чуть подросла. > А можешь сходить в найм сам и заценить РЕАЛЬНОСТЬ Лень. Сорри. Сужу по окружению, выборка, конечно, хреновая, но какая есть. Зато не от анонимов из интернета. Двое работало на западные компании и уехали в 2022-м. В результате одного фирма сократила, но он в новой стране нашел новую работу по специальности (на плюсах). Второй спустя 2 года сам вернулся, весной этого года за пару недель нашел себе работу (ява). Есть еще и третий, который к ИТ не имел отношения, за это время закончил курсы жабаскрипта, в начале лета его взяли на стажировку в другой город, сейчас вернулся и работает в компании в которой стажировался. Каких-то гигантских сложностей не преодолевал. Всё это не "по знакомству", как пишут в твоих ссылках. Мой тебе совет, если видишь, что статья с клик-бейтным заголовком, а в тексте разводят панику - проходи мимо, если не можешь спокойно воспринимать информацию. А то так можно на антидепрессанты подсесть.

А вообще, за 2,5 года можно было бы уже научиться не воспринимать всепропальщиков. По их мнению, страна должна была еще к началу 2023 развалиться... Но нет, живём. А судя по тому сколько новых (пусть и китайских) тачек на дорогах ездит, то и не плохо живём.

6.42 , Skullnet ( ok ), 18:23, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но нет. В 2022 году - да, полетело, с тех пор на стабильном уровне. Ява даже чуть подросла. Как кто-то начинает писать про "стабильность", дальше можно не читать. Стабильность бывает только на кладбище. > Всё это не "по знакомству", как пишут в твоих ссылках Если бы на рынке труда не было бы проблем, никто бы не стал писать никакие статьи вообще. Твои кулстори "ошибки выжившего" никому не интересны. Кликбейтные заголовки - это отлично работающее SEO, по ним я и нашёл этот сайт, где дозволено писать то за что минусуют и банят на хабре, потому что мнение расходится с мнением партии. > По их мнению, страна должна была еще к началу 2023 развалиться... Но нет, живём. Живём как в 16 веке, но зато страна пока не развалилась, да, но всё ещё впереди. А потом когда развалится, такие как ты будут говорить: "а я знал и говорил что так будет!".

7.46 , Абгыва ( ok ), 18:32, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как кто-то начинает писать про "стабильность", дальше можно не читать. Стабильность бывает только на кладбище. Мы график обсуждали, который ты скинул, или кладбище? > Живём как в 16 веке Может ты с Украины? Тогда понимаю, без электричества - это подходит под определение "как в 16 веке".

Если из России, то вообще не понимаю о чём ты.

3.19 , Устин ( ok ), 17:33, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Huawei об этом расскажите, которые столько средств вложили в Android, а в итоге пришлось делать свою ОС.

4.22 , Skullnet ( ok ), 17:48, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Они могут себе позволить делать свои продукты, потому что население Китая ~1млрд, оно 100% окупится. РФ такое себе позволить не может, если рашку кинули в бан в плане айтишки, значит рынок сдохнет.

5.28 , Жироватт ( ok ), 17:59, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Старайся - не старайся, все равно скоро в очередную фортецю попадёшь.