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Проект Spring отказался принимать изменения от разработчиков из РФ из-за санкций

08.11.2024 15:43

Ахтям Сакаев из компании Яндекс предложил изменение для включения в Java-библиотеку Reactor, связанное с добавлением в объект Flux метода "unfold" для генерации последовательностей в стиле Scala и Haskell. Несмотря на то, что изменение содержит всего несколько строк кода, поведение которого очевидно, сопровождающие проект отказались принимать изменение по юридическим причинам. Библиотеку Reactor развивает проект Spring, контролируемый компанией VMware, которая год назад была поглощена Broadcom. Майкл Минелла (Michael Minella), занимающий в Broadcom пост директора по развитию открытого проекта Spring, пояснил, что компания Broadcom должна соблюдать экспортные ограничения США и не может принимать изменения от источников из России.

Другие разработчики попросили пояснить, что подразумевается под источниками из России (Russian sources) и какие именно правила проекта Spring определяют подобный запрет. Указано, что решение нарушает принятый в проекте кодекс поведения, в котором явно обозначено, что участие в разработке доступно для всех, независимо от национальности, расы, социального положения, идентичности, уровня опыта и образования. Кроме того, в ходе обсуждения упоминается, что отклонённый pull-запрос относится к категории принимаемых изменений (импорт), поэтому непонятно каким образом он подпадает под ограничения экспорта.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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  4. OpenNews: Линус Торвальдс подтвердил решение по удалению мэйнтейнеров из РФ
  5. OpenNews: Из списка мэйнтейнеров ядра Linux удалено 11 участников из РФ
  6. OpenNews: Патчи от Байкал Электроникс отказались принимать в ядро Linux по политическим причинам
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62200-broadcom
Ключевые слова: broadcom, spring
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Fracta1L (ok), 16:17, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Мир, основанный на правилах, бгг.
     
     
  • 2.23, pic (ok), 17:53, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на правилах Маккартизма

    Исправил.

     
  • 2.38, Sin2x (ok), 18:16, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rules for thee, but not for me.
     

  • 1.4, Устин (ok), 16:31, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Вот так и летит к хренам глобализм. Следующие на выход - китайцы.
     
     
  • 2.7, Брат Анон (ok), 16:40, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Глобализм существует только для капитала. Для смердов существуют только обязанности.
     
  • 2.11, Skullnet (ok), 17:18, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    К сожалению, с китайцами они ничего не сделают, зато к хренам полетело российское IT.
     
     
  • 3.18, Абгыва (ok), 17:32, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > зато к хренам полетело российское IT

    Куда полетело? Не мог бы ты более подробно раскрыть свою мысль?

     
     
  • 4.21, Skullnet (ok), 17:42, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Раз: https://another-it.ru/2024/07/18/monitoring-the-situation-on-the-labor-market
    Два: https://another-it.ru/2024/07/10/vision-of-the-situation-with-hiring-in-it-in-
    Три: https://another-it.ru/2024/07/17/the-number-of-unemployed-is-overwhelming
    Четыре: https://another-it.ru/2024/08/16/memory-tests

    А можешь сходить в найм сам и заценить РЕАЛЬНОСТЬ, а не пропаганду.

     
     
  • 5.25, Жироватт (ok), 17:58, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Обчитаются своих медуз и всяких "такие дела", а потом бегают в панике, как дикие хабрадетишки: "ШЕФ! УСЁ ПРОПАЛО!"
     
     
  • 6.33, Skullnet (ok), 18:09, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О чём ты вообще? После 24 февраля айтишка в РФ окончательно сдохла. Если у тебя мозги промыты пропагандой, то это твои проблемы. Поиск работы/работа в найме отлично возвращает в реальность и лечит от "розовых очков".
     
     
  • 7.41, Жироватт (ok), 18:18, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И снова житель сопредельной территории расказывает мне, жителю этой страны, как у меня в холодильнике закончилось масло и как тяжело, оказывается, я НЕ работаю в IT.

    Понимаю, реверс это ваша черта характера по жизни, а с нерабочими ТЭЦ тяжело работать с ПК, но блин, ну тебя что, ТЦК прямо на улице поймали?

     
     
  • 8.43, Skullnet (ok), 18:25, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цены масла в магазинах видел и, наверное, то что его теперь будет завозить из-за... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.45, Жироватт (ok), 18:30, 08/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.39, Абгыва (ok), 18:16, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > РЕАЛЬНОСТЬ, а не пропаганду

    Реальность только на another-it.ru, без регистрации и СМС. Всё остальное - пропаганда. Эназер айти - здесь только правда.

    Из всего скинутого заслуживает рассмотрения только первая ссылка с графиком. Ну, ушли западные компании, вакансий стало меньше. Особенно заметно по Яве - любимому языку корпоратов из США, которые любят аутсорсить за еду. Всё просело, но стабилизировалось на определенном уровне. "Полетело" - это всё таки значит, что оно продолжает падать или уже на дне. Но нет. В 2022 году - да, полетело, с тех пор на стабильном уровне. Ява даже чуть подросла.

    > А можешь сходить в найм сам и заценить РЕАЛЬНОСТЬ

    Лень. Сорри. Сужу по окружению, выборка, конечно, хреновая, но какая есть. Зато не от анонимов из интернета.

    Двое работало на западные компании и уехали в 2022-м. В результате одного фирма сократила, но он в новой стране нашел новую работу по специальности (на плюсах). Второй спустя 2 года сам вернулся, весной этого года за пару недель нашел себе работу (ява).

    Есть еще и третий, который к ИТ не имел отношения, за это время закончил курсы жабаскрипта, в начале лета его взяли на стажировку в другой город, сейчас вернулся и работает в компании в которой стажировался. Каких-то гигантских сложностей не преодолевал.

    Всё это не "по знакомству", как пишут в твоих ссылках.

    Мой тебе совет, если видишь, что статья с клик-бейтным заголовком, а в тексте разводят панику - проходи мимо, если не можешь спокойно воспринимать информацию. А то так можно на антидепрессанты подсесть.
    А вообще, за 2,5 года можно было бы уже научиться не воспринимать всепропальщиков. По их мнению, страна должна была еще к началу 2023 развалиться... Но нет, живём. А судя по тому сколько новых (пусть и китайских) тачек на дорогах ездит, то и не плохо живём.

     
     
  • 6.42, Skullnet (ok), 18:23, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Но нет. В 2022 году - да, полетело, с тех пор на стабильном уровне. Ява даже чуть подросла.

    Как кто-то начинает писать про "стабильность", дальше можно не читать. Стабильность бывает только на кладбище.

    > Всё это не "по знакомству", как пишут в твоих ссылках

    Если бы на рынке труда не было бы проблем, никто бы не стал писать никакие статьи вообще. Твои кулстори "ошибки выжившего" никому не интересны. Кликбейтные заголовки - это отлично работающее SEO, по ним я и нашёл этот сайт, где дозволено писать то за что минусуют и банят на хабре, потому что мнение расходится с мнением партии.

    > По их мнению, страна должна была еще к началу 2023 развалиться... Но нет, живём.

    Живём как в 16 веке, но зато страна пока не развалилась, да, но всё ещё впереди. А потом когда развалится, такие как ты будут говорить: "а я знал и говорил что так будет!".

     
     
  • 7.46, Абгыва (ok), 18:32, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как кто-то начинает писать про "стабильность", дальше можно не читать. Стабильность бывает только на кладбище.

    Мы график обсуждали, который ты скинул, или кладбище?

    > Живём как в 16 веке

    Может ты с Украины? Тогда понимаю, без электричества - это подходит под определение "как в 16 веке".
    Если из России, то вообще не понимаю о чём ты.

     
  • 3.19, Устин (ok), 17:33, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Huawei об этом расскажите, которые столько средств вложили в Android, а в итоге пришлось делать свою ОС.
     
     
  • 4.22, Skullnet (ok), 17:48, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Они могут себе позволить делать свои продукты, потому что население Китая ~1млрд, оно 100% окупится. РФ такое себе позволить не может, если рашку кинули в бан в плане айтишки, значит рынок сдохнет.
     
     
  • 5.28, Жироватт (ok), 17:59, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Старайся - не старайся, все равно скоро в очередную фортецю попадёшь.
     
  • 2.20, тоже Аноним (ok), 17:38, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Китайцы - не идиоты, они используют современные тенденции в своих интересах вместо того, чтобы прятать голову в песок и пытаться вернуться в нежно любимый совок, да еще и утащить за собой всю страну.
     

  • 1.5, X86 (ok), 16:34, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Нужно форкать все, что ни попадя, плевать на лицензии, потому что они не работают и не защищают все стороны.
     
     
  • 2.8, Брат Анон (ok), 16:41, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вместо того, чтобы бороться с причиной -- ты предлагаешь припудрить последствия.
     
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 6.36, pic (ok), 18:15, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно же.
     
  • 2.10, freebzzZZZzzd (ok), 16:54, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Нужно форкать все,

    форкать много ума не надо, но дальше даже амазоны обsirаются )

     
     
  • 3.37, sharddin (ok), 18:16, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз "нас" больше - то пора уже давно организовать и новые открытые консорциумы, спортивные коммитеты и т.д.! если нас больше половины мира - пусть сами с собой и занимаются!...
     
  • 2.24, pic (ok), 17:57, 08/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, pic (ok), 18:03, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ссылка про национальный репозиторий - https://habr.com/ru/news/849856/
     

  • 1.12, gduh6 (ok), 17:23, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Полностью верное взвешенное решение. К сожалению запоздалое .  
     
  • 1.14, Абгыва (ok), 17:25, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > из компании Яндекс предложил изменение

    Ну, и прально. Небось установщик яндекс бравзера встроить хотели.

     
  • 1.15, th3m3 (ok), 17:25, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё один камень в OpenSource.
     
     
  • 2.31, Chromium (ok), 18:04, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На этот случай свободные программы и придуманы. Если расходится видение у разработчиков, можно продолжить разработку программы отдельно.
     
     
  • 3.44, Жироватт (ok), 18:29, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то оно так, но...
    Погляди на сами опенсорц-проекты. Многие ли из них ты, просто так, с кондачка возьмёшь и форкнешь?
    Нет, не на уровне "форк ветки 4.5.6, которая была до 5.0.0, где все снова сломали".
    Нет, не на уровне "это как бы майнлайн, но с моим патчсетом и приставкой -NG".
    А полноценный форк. Во-о-о-от.

    Создать язык, даже уровня шупербишапашного раста - три дня работы: у меня такой курсач был по компиляторам, с напейсанием своего паскалеподобного бастарда, компилирующегося не в самый оптимальный, но рабочий код под х86. А вот поддерживать и добавлять область действия, отлаживать баги и вылизывать производительность - уже конкретная така ЗАДАЧА.

    Впрочем, думается мне, что будет все к луюшему и проекты из штатов и европы плавно переедут в китай (см. "chimerica"). и эта проблема просто отпадёт сама собой.

     



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