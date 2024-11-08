Проект Spring отказался принимать изменения от разработчиков из РФ из-за санкций

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|1.4, Устин (ok), 16:31, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Вот так и летит к хренам глобализм. Следующие на выход - китайцы.
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|2.7, Брат Анон (ok), 16:40, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Глобализм существует только для капитала. Для смердов существуют только обязанности.
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|2.11, Skullnet (ok), 17:18, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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К сожалению, с китайцами они ничего не сделают, зато к хренам полетело российское IT.
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|3.18, Абгыва (ok), 17:32, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> зато к хренам полетело российское IT
Куда полетело? Не мог бы ты более подробно раскрыть свою мысль?
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|5.25, Жироватт (ok), 17:58, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Обчитаются своих медуз и всяких "такие дела", а потом бегают в панике, как дикие хабрадетишки: "ШЕФ! УСЁ ПРОПАЛО!"
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|6.33, Skullnet (ok), 18:09, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О чём ты вообще? После 24 февраля айтишка в РФ окончательно сдохла. Если у тебя мозги промыты пропагандой, то это твои проблемы. Поиск работы/работа в найме отлично возвращает в реальность и лечит от "розовых очков".
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|7.41, Жироватт (ok), 18:18, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И снова житель сопредельной территории расказывает мне, жителю этой страны, как у меня в холодильнике закончилось масло и как тяжело, оказывается, я НЕ работаю в IT.
Понимаю, реверс это ваша черта характера по жизни, а с нерабочими ТЭЦ тяжело работать с ПК, но блин, ну тебя что, ТЦК прямо на улице поймали?
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|5.39, Абгыва (ok), 18:16, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> РЕАЛЬНОСТЬ, а не пропаганду
Реальность только на another-it.ru, без регистрации и СМС. Всё остальное - пропаганда. Эназер айти - здесь только правда.
Из всего скинутого заслуживает рассмотрения только первая ссылка с графиком. Ну, ушли западные компании, вакансий стало меньше. Особенно заметно по Яве - любимому языку корпоратов из США, которые любят аутсорсить за еду. Всё просело, но стабилизировалось на определенном уровне. "Полетело" - это всё таки значит, что оно продолжает падать или уже на дне. Но нет. В 2022 году - да, полетело, с тех пор на стабильном уровне. Ява даже чуть подросла.
> А можешь сходить в найм сам и заценить РЕАЛЬНОСТЬ
Лень. Сорри. Сужу по окружению, выборка, конечно, хреновая, но какая есть. Зато не от анонимов из интернета.
Двое работало на западные компании и уехали в 2022-м. В результате одного фирма сократила, но он в новой стране нашел новую работу по специальности (на плюсах). Второй спустя 2 года сам вернулся, весной этого года за пару недель нашел себе работу (ява).
Есть еще и третий, который к ИТ не имел отношения, за это время закончил курсы жабаскрипта, в начале лета его взяли на стажировку в другой город, сейчас вернулся и работает в компании в которой стажировался. Каких-то гигантских сложностей не преодолевал.
Всё это не "по знакомству", как пишут в твоих ссылках.
Мой тебе совет, если видишь, что статья с клик-бейтным заголовком, а в тексте разводят панику - проходи мимо, если не можешь спокойно воспринимать информацию. А то так можно на антидепрессанты подсесть.
А вообще, за 2,5 года можно было бы уже научиться не воспринимать всепропальщиков. По их мнению, страна должна была еще к началу 2023 развалиться... Но нет, живём. А судя по тому сколько новых (пусть и китайских) тачек на дорогах ездит, то и не плохо живём.
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|6.42, Skullnet (ok), 18:23, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но нет. В 2022 году - да, полетело, с тех пор на стабильном уровне. Ява даже чуть подросла.
Как кто-то начинает писать про "стабильность", дальше можно не читать. Стабильность бывает только на кладбище.
> Всё это не "по знакомству", как пишут в твоих ссылках
Если бы на рынке труда не было бы проблем, никто бы не стал писать никакие статьи вообще. Твои кулстори "ошибки выжившего" никому не интересны. Кликбейтные заголовки - это отлично работающее SEO, по ним я и нашёл этот сайт, где дозволено писать то за что минусуют и банят на хабре, потому что мнение расходится с мнением партии.
> По их мнению, страна должна была еще к началу 2023 развалиться... Но нет, живём.
Живём как в 16 веке, но зато страна пока не развалилась, да, но всё ещё впереди. А потом когда развалится, такие как ты будут говорить: "а я знал и говорил что так будет!".
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|7.46, Абгыва (ok), 18:32, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как кто-то начинает писать про "стабильность", дальше можно не читать. Стабильность бывает только на кладбище.
Мы график обсуждали, который ты скинул, или кладбище?
> Живём как в 16 веке
Может ты с Украины? Тогда понимаю, без электричества - это подходит под определение "как в 16 веке".
Если из России, то вообще не понимаю о чём ты.
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|3.19, Устин (ok), 17:33, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Huawei об этом расскажите, которые столько средств вложили в Android, а в итоге пришлось делать свою ОС.
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|4.22, Skullnet (ok), 17:48, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Они могут себе позволить делать свои продукты, потому что население Китая ~1млрд, оно 100% окупится. РФ такое себе позволить не может, если рашку кинули в бан в плане айтишки, значит рынок сдохнет.
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|5.28, Жироватт (ok), 17:59, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Старайся - не старайся, все равно скоро в очередную фортецю попадёшь.
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|2.20, тоже Аноним (ok), 17:38, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Китайцы - не идиоты, они используют современные тенденции в своих интересах вместо того, чтобы прятать голову в песок и пытаться вернуться в нежно любимый совок, да еще и утащить за собой всю страну.
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|1.5, X86 (ok), 16:34, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Нужно форкать все, что ни попадя, плевать на лицензии, потому что они не работают и не защищают все стороны.
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|2.8, Брат Анон (ok), 16:41, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вместо того, чтобы бороться с причиной -- ты предлагаешь припудрить последствия.
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|Часть нити удалена модератором
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|3.37, sharddin (ok), 18:16, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раз "нас" больше - то пора уже давно организовать и новые открытые консорциумы, спортивные коммитеты и т.д.! если нас больше половины мира - пусть сами с собой и занимаются!...
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|1.14, Абгыва (ok), 17:25, 08/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> из компании Яндекс предложил изменение
Ну, и прально. Небось установщик яндекс бравзера встроить хотели.
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|2.31, Chromium (ok), 18:04, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На этот случай свободные программы и придуманы. Если расходится видение у разработчиков, можно продолжить разработку программы отдельно.
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|3.44, Жироватт (ok), 18:29, 08/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так-то оно так, но...
Погляди на сами опенсорц-проекты. Многие ли из них ты, просто так, с кондачка возьмёшь и форкнешь?
Нет, не на уровне "форк ветки 4.5.6, которая была до 5.0.0, где все снова сломали".
Нет, не на уровне "это как бы майнлайн, но с моим патчсетом и приставкой -NG".
А полноценный форк. Во-о-о-от.
Создать язык, даже уровня шупербишапашного раста - три дня работы: у меня такой курсач был по компиляторам, с напейсанием своего паскалеподобного бастарда, компилирующегося не в самый оптимальный, но рабочий код под х86. А вот поддерживать и добавлять область действия, отлаживать баги и вылизывать производительность - уже конкретная така ЗАДАЧА.
Впрочем, думается мне, что будет все к луюшему и проекты из штатов и европы плавно переедут в китай (см. "chimerica"). и эта проблема просто отпадёт сама собой.
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