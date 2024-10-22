Из списка мэйнтейнеров ядра Linux удалено 11 участников из РФ

|
|
|
|2.12, alexandr_0503 (ok), 19:23, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Скорее не смотрят по признаку гражданства, компания-то немецкая, значит и коду ничего не будет, но вообще это пугает
|
|
|
|3.15, dullish (ok), 19:29, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
|
Даже не пугает, а вызывает недоумение. Если есть объективная причина, её стоит озвучить публично, а не пытаться гадить втихую. А то это вечное "мы, конечно, за них, но и не против Вас". Причём, справедливости ради, со всех сторон.
|
|
|
|3.17, dullish (ok), 19:35, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тут, наверное, больше имеет значение от кого коммиты, а не где их АТС прописана. Ну а вообще, фиг его знает. Причина то не названа.
|
|
|
|2.44, SubGun (ok), 23:24, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты про дискриминацию опеннету скажи, который запрещает комментировать, если ты не залогинен. Читай "чтобы можно было за жопу взять".
|
|1.16, zeecape (ok), 19:34, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
|
Я бы понял, если бы их заметили на попытках пропихнуть бекдоры, но чтобы так просто выгонять из-за политики без каких-либо признаков вредительства с их стороны... Как жаль, что Open Source был заражен межгосударственной политотой и не думаю, что хоть когда-нибудь от неё теперь излечится :c
|
|
|
|2.24, X86 (ok), 21:10, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Даже криптовалюта этим заражена. Криптовалюта, которая создана, чтобы не зависеть от границ и юрисдикций, вдруг впитывает в себя всякую дрянь из мира санкций (односторонних запретов и приказом со стороны США разным странам).
|
|
|
|2.33, Zenitur (ok), 22:33, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> В совете директоров дядька из Huawei сидит. Но "это другое".
Это действительно "другое". С точки зрения правящей верхушки, если в какой-то стране происходит что-либо, что они не одобряют (но при этом не выливается за пределы этой страны) - всё норм. Гиперинфляция и голод, казни, лагеря перевоспитания - это всё "их личное дело", а потому - торгуем нефтью/техникой и дальше... Мне даже кажется, что если бы Гитлер не полез в Австрию, Чехословакию, Польшу и СССР - ему бы и дальше сходили с рук газенвагены, измерения черепов и жёлтые звёзды.
|
|
|
|3.35, llolik (ok), 22:40, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Также можно не смотреть на одну небольшую ближневосточную страну, которая "не воюет с соседями". То вот совсем другое. Я правильно понял?
|
|
|
|4.36, Zenitur (ok), 22:42, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Войну-то объявили не они, а им. Я считаю, максимально глупо было это делать, зная, что сухопутная граница у тебя есть только с Египтом, да и тот не пускает к себе людей.
|
|
|
|5.38, llolik (ok), 22:47, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Войну-то объявили не они, а им.
А вот на это самое объявление последние лет, допустим, 30 ты можешь привести пруфы? Ну, вот так официально словами "мы объявляем".
Ну, т.е. когда "правильные пацаны", то это можно, рукопожатно и то другое?
|
|
|
|6.39, Zenitur (ok), 22:49, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Ну так и обратная сторона вроде не объявляла войну... Значит ли это, что она ничего не делала, войны-то нет?
|
|
|
|7.40, llolik (ok), 22:49, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Ну так и обратная сторона вроде ничего не объявляла... Значит, ничего не было?
Ну, как-бы, читай второе предложение. Это вот именно оно и есть.
> Ну, т.е. когда "правильные пацаны", то это можно, рукопожатно и то другое
|
|
|
|
|
|9.43, llolik (ok), 23:22, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну так и проверни её теперь на ситуацию, в которой мы сейчас имеем место жить П... текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.25, X86 (ok), 21:11, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Конечно, он же Министр Обороны РФ, НАТО его очень не любит.
|
|1.26, X86 (ok), 21:20, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Комплаенс (англ. compliance — соответствие; происходит от глагола to comply — соответствовать) — буквально означает (см. в Оксфордском словаре английского языка) Соблюдение — действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение.
https://ru.m.ruwiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC&#
То есть как будто бы им указали, приказали. Но кто это может быть в ядре Линукс? RedHat что ли?
|
|
|
|2.34, Zenitur (ok), 22:39, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Грегу пришлось искать обтекаемые формулировки, чтобы не называть вещи своими именами, но при этом все всё поняли. Думаю, вопрос можно решить, если авторы кода докажут, что не работают/ли в подсанкционных компаниях, и что у проекта не будет проблем из-за сотрудничества с ними по другим причинам. Можно даже не публичить, а просто написать письмо в личку.
|
|1.27, iZEN (ok), 21:34, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Деградация управления Open Source во всей красе. Деглобализация ходит по планете.
|
|1.28, vvm13 (ok), 21:35, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
За определениями в Оксфордском словаре ходите в Оксфордский словарь, а не на рувики. В частности, там написано
the state or fact of according with or meeting rules or standards.
"all imports of timber are in compliance with regulations"
|
|1.37, kuzulis (ok), 22:45, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>> Abylay Ospan
О, я его знаю, подрабатывал на него. Он живёт в СШП, и вообще он казах вроде, причем тут он вообще... Нормальный чувак.
|
|1.42, myster (ok), 23:04, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В истории коммитов они все равно будут.
$ git log # не терпит сослагательного наклонения.
Вообще список мейнтейнеров должен формироваться автоматически, каким-нибудь ИИ.
|
Отправка комментариев в данном обсуждении разрешена только зарегистрированным участникам.