Из списка мэйнтейнеров ядра Linux удалено 11 участников из РФ

2.19 , dullish ( ok ), 20:17, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Потому что 20$, это 20$...

2.33 , Zenitur ( ok ), 22:33, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > В совете директоров дядька из Huawei сидит. Но "это другое". Это действительно "другое". С точки зрения правящей верхушки, если в какой-то стране происходит что-либо, что они не одобряют (но при этом не выливается за пределы этой страны) - всё норм. Гиперинфляция и голод, казни, лагеря перевоспитания - это всё "их личное дело", а потому - торгуем нефтью/техникой и дальше... Мне даже кажется, что если бы Гитлер не полез в Австрию, Чехословакию, Польшу и СССР - ему бы и дальше сходили с рук газенвагены, измерения черепов и жёлтые звёзды.

3.35 , llolik ( ok ), 22:40, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Также можно не смотреть на одну небольшую ближневосточную страну, которая "не воюет с соседями". То вот совсем другое. Я правильно понял?

4.36 , Zenitur ( ok ), 22:42, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Войну-то объявили не они, а им. Я считаю, максимально глупо было это делать, зная, что сухопутная граница у тебя есть только с Египтом, да и тот не пускает к себе людей.

5.38 , llolik ( ok ), 22:47, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Войну-то объявили не они, а им. А вот на это самое объявление последние лет, допустим, 30 ты можешь привести пруфы? Ну, вот так официально словами "мы объявляем". Ну, т.е. когда "правильные пацаны", то это можно, рукопожатно и то другое?

6.39 , Zenitur ( ok ), 22:49, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ну так и обратная сторона вроде не объявляла войну... Значит ли это, что она ничего не делала, войны-то нет?

7.40 , llolik ( ok ), 22:49, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Ну так и обратная сторона вроде ничего не объявляла... Значит, ничего не было? Ну, как-бы, читай второе предложение. Это вот именно оно и есть. > Ну, т.е. когда "правильные пацаны", то это можно, рукопожатно и то другое 8.41 , Zenitur ( ok ), 23:00, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Это и называется шлангование Ты потребовал у меня пруф документальное свид... 9.43 , llolik ( ok ), 23:22, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну так и проверни её теперь на ситуацию, в которой мы сейчас имеем место жить П...