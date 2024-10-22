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Из списка мэйнтейнеров ядра Linux удалено 11 участников из РФ

22.10.2024 18:50

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за поддержку стабильной ветки ядра Linux, внёс изменение в список мэйнейнеров подсистем ядра Linux, в результате которого были удалены 11 сопровождающих, предположительно работающих в российских компаниях. В качестве причины удаления упомянуто лишь "выполнение различных требований комплаенса" (various compliance requirements). Так же отмечено, что разработчики могут быть возвращены в список мэйнтейнеров в случае предоставления определённой документации.

Герт Уйттерховен (Geert Uytterhoeven), мэйнтейнер порта Linux для архитектуры m68k, указал, что формулировки слишком размыты и так как ядро является открытым проектом, неплохо бы уточнить, что подразумевается под "различными требованиями комплаенса" и какую именно документацию нужно предоставить для восстановления. Он также выразил опасение, что подобное удаление без изложения правил открывает двери для дальнейших злоупотреблений. Вопрос пока остался без ответа.

Удалены следующие мэйнтейнеры:

  • Abylay Ospan <*@netup.ru>, драйверы для DVB-систем NETUP PCI, HELENE, ASCOT2E, HORUS3A, LNBH25 и CXD2841ER
  • Alexander Shiyan <*@mail.ru>, порт для ARM/CIRRUS LOGIC CLPS711X
  • Dmitry Kozlov <*@mail.ru>, драйверы PPTP и GRE DEMULTIPLEXER
  • Dmitry Rokosov <*@sberdevices.ru>, драйвер для EMSENSING MICROSYSTEMS MSA311
  • Evgeniy Dushistov <*@mail.ru>, файловая система UFS
  • Ivan Kokshaysky <*@jurassic.park.msu.ru>, порт для архитектуры Alpha
  • Nikita Travkin <*@trvn.ru>, драйвер к контроллеру ACER ASPIRE 1
  • Serge Semin <*@gmail.com>, платформа BAIKAL-T1, базовые драйверы для систем MIPS, драйверы для BAIKAL-T1 PVT, DESIGNWARE EDMA CORE IP, LIBATA SATA AHCI SYNOPSYS DWC CONTROLLER, NTB IDT, SYNOPSYS DESIGNWARE APB GPIO, SYNOPSYS DESIGNWARE APB SSI
  • Sergey Kozlov <*@netup.ru>, драйверы для DVB-систем NETUP PCI, ASCOT2E, HORUS3A, LNBH25 и CXD2841ER
  • Sergey Shtylyov <*@omp.ru>, драйверы к LIBATA PATA, RENESAS R-CAR SATA, RENESAS SUPERH ETHERNET и RENESAS ETHERNET AVB
  • Vladimir Georgiev <*@metrotek.ru>, драйвер для MICROCHIP POLARFIRE FPGA


  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/all/20...)
  2. OpenNews: Патчи от Байкал Электроникс отказались принимать в ядро Linux по политическим причинам
  3. OpenNews: ИСП РАН займётся поддержанием отечественной ветки ядра Linux
  4. OpenNews: OpenTofu удалил провайдеров YandexCloud, SberCloud и Rustack, и заблокировал доступ к репозиторию из России
  5. OpenNews: Университет Миннесоты отстранён от разработки ядра Linux за отправку сомнительных патчей
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62090-linux
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, dullish (ok), 19:07, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Интересно, NTFS от парагона тоже удалят или это другое?
     
     
  • 2.12, alexandr_0503 (ok), 19:23, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Скорее не смотрят по признаку гражданства, компания-то немецкая, значит и коду ничего не будет, но вообще это пугает
     
     
  • 3.15, dullish (ok), 19:29, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Даже не пугает, а вызывает недоумение. Если есть объективная причина, её стоит озвучить публично, а не пытаться гадить втихую. А то это вечное "мы, конечно, за них, но и не против Вас". Причём, справедливости ради, со всех сторон.
     
  • 2.13, uldus (ok), 19:24, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Теперь это Paragon Technologie GmbH  с головным офисом в Германии. В России лишь представительство. https://www.paragon-software.com/ru/about/#contacts
     
     
  • 3.17, dullish (ok), 19:35, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут, наверное, больше имеет значение от кого коммиты, а не где их АТС прописана. Ну а вообще, фиг его знает. Причина то не названа.
     

  • 1.7, rururur (ok), 19:14, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И никого из проживающих в России там больше не осталось?
     
  • 1.10, alexandr_0503 (ok), 19:21, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Дискриминация продолжается, видимо случай с байкалом их ничему не научил
     
     
  • 2.32, Zenitur (ok), 22:20, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Дискриминация

    Действительно, чего это они? Очень странно.

     
  • 2.44, SubGun (ok), 23:24, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты про дискриминацию опеннету скажи, который запрещает комментировать, если ты не залогинен. Читай "чтобы можно было за жопу взять".
     

  • 1.11, luxferre (ok), 19:22, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И тут политика.
     
     
  • 2.14, alexandr_0503 (ok), 19:25, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Политика везде, к сожалению
     

  • 1.16, zeecape (ok), 19:34, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Я бы понял, если бы их заметили на попытках пропихнуть бекдоры, но чтобы так просто выгонять из-за политики без каких-либо признаков вредительства с их стороны... Как жаль, что Open Source был заражен межгосударственной политотой и не думаю, что хоть когда-нибудь от неё теперь излечится :c
     
     
  • 2.23, bOOster (ok), 20:46, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Оруэлл во всей красе.
     
  • 2.24, X86 (ok), 21:10, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Даже криптовалюта этим заражена. Криптовалюта, которая создана, чтобы не зависеть от границ и юрисдикций, вдруг впитывает в себя всякую дрянь из мира санкций (односторонних запретов и приказом со стороны США разным странам).
     

  • 1.18, голос_из_леса (ok), 19:44, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    В совете директоров дядька из Huawei сидит. Но "это другое".
     
     
  • 2.19, dullish (ok), 20:17, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Потому что 20$, это 20$...
     
  • 2.33, Zenitur (ok), 22:33, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В совете директоров дядька из Huawei сидит. Но "это другое".

    Это действительно "другое". С точки зрения правящей верхушки, если в какой-то стране происходит что-либо, что они не одобряют (но при этом не выливается за пределы этой страны) - всё норм. Гиперинфляция и голод, казни, лагеря перевоспитания - это всё "их личное дело", а потому - торгуем нефтью/техникой и дальше... Мне даже кажется, что если бы Гитлер не полез в Австрию, Чехословакию, Польшу и СССР - ему бы и дальше сходили с рук газенвагены, измерения черепов и жёлтые звёзды.

     
     
  • 3.35, llolik (ok), 22:40, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Также можно не смотреть на одну небольшую ближневосточную страну, которая "не воюет с соседями". То вот совсем другое. Я правильно понял?
     
     
  • 4.36, Zenitur (ok), 22:42, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Войну-то объявили не они, а им. Я считаю, максимально глупо было это делать, зная, что сухопутная граница у тебя есть только с Египтом, да и тот не пускает к себе людей.
     
     
  • 5.38, llolik (ok), 22:47, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Войну-то объявили не они, а им.

    А вот на это самое объявление последние лет, допустим, 30 ты можешь привести пруфы? Ну, вот так официально словами "мы объявляем".

    Ну, т.е. когда "правильные пацаны", то это можно, рукопожатно и то другое?

     
     
  • 6.39, Zenitur (ok), 22:49, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну так и обратная сторона вроде не объявляла войну... Значит ли это, что она ничего не делала, войны-то нет?
     
     
  • 7.40, llolik (ok), 22:49, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ну так и обратная сторона вроде ничего не объявляла... Значит, ничего не было?

    Ну, как-бы, читай второе предложение. Это вот именно оно и есть.

    > Ну, т.е. когда "правильные пацаны", то это можно, рукопожатно и то другое

     
     
  • 8.41, Zenitur (ok), 23:00, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это и называется шлангование Ты потребовал у меня пруф документальное свид... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.43, llolik (ok), 23:22, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так и проверни её теперь на ситуацию, в которой мы сейчас имеем место жить П... текст свёрнут, показать
     

  • 1.20, YetAnotherOnanym (ok), 20:20, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Белоусова из Фряхи тоже попрут?
     
     
  • 2.25, X86 (ok), 21:11, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Конечно, он же Министр Обороны РФ, НАТО его очень не любит.
     
  • 2.29, Oleg Sidorkin (ok), 21:38, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ЕМНИП, он
    1)родом из Днепропетровска, и
    2)свалил в США еще в 2014
     

  • 1.26, X86 (ok), 21:20, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Комплаенс (англ. compliance — соответствие; происходит от глагола to comply — соответствовать) — буквально означает (см. в Оксфордском словаре английского языка) Соблюдение — действие в соответствии с запросом или указанием; повиновение.
    https://ru.m.ruwiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC&#


    То есть как будто бы им указали, приказали. Но кто это может быть в ядре Линукс? RedHat что ли?

     
     
  • 2.34, Zenitur (ok), 22:39, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грегу пришлось искать обтекаемые формулировки, чтобы не называть вещи своими именами, но при этом все всё поняли. Думаю, вопрос можно решить, если авторы кода докажут, что не работают/ли в подсанкционных компаниях, и что у проекта не будет проблем из-за сотрудничества с ними по другим причинам. Можно даже не публичить, а просто написать письмо в личку.
     

  • 1.27, iZEN (ok), 21:34, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Деградация управления Open Source во всей красе. Деглобализация ходит по планете.
     
  • 1.28, vvm13 (ok), 21:35, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За определениями в Оксфордском словаре ходите в Оксфордский словарь, а не на рувики. В частности, там написано

    the state or fact of according with or meeting rules or standards.
    "all imports of timber are in compliance with regulations"

     
  • 1.30, Avririon (ok), 21:39, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Разбрасываются профессионалами, будто их как сжв биомусора за баней.
     
  • 1.37, kuzulis (ok), 22:45, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Abylay Ospan

    О, я его знаю, подрабатывал на него. Он живёт в СШП, и вообще он казах вроде, причем тут он вообще... Нормальный чувак.

     
  • 1.42, myster (ok), 23:04, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В истории коммитов они все равно будут.

    $ git log  # не терпит сослагательного наклонения.

    Вообще список мейнтейнеров должен формироваться автоматически, каким-нибудь ИИ.

     



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