Создатель iptables выразил сожаление о том, во что превратилось Linux-сообщество

Харальд Вельте (Harald Welte), известный разработчик ядра Linux, лауреат премии за значительный вклад в развитие свободного ПО, основатель организации gpl-violations.org и один из создателей netfilter/iptables, опубликовал своё мнение относительно удаления участников из списка мэйнтейнеров ядра Linux на основании их предполагаемой работы в подсанкционных компаниях. По словам Харальда, он гордился вовлечённостью в работу сообщества разработчиков ядра, но нынешнее сообщество не похоже на то, которое он помнит, и ему больно видеть, что сейчас там происходит. По его мнению нет ничего хуже дискриминации людей только из-за их паспорта, места жительства или места работы. Как житель Германии он сравнивает подобную дискриминацию с действовавшим в чёрные времена его страны законом о родственной ответственности, который позволял привлечь человека к ответственности за преступления, совершённые членом его семьи. Конечно, исключение из процесса разработки ядра не сравнится с тюремным заключением, но принцип похожий - наказание следует не за конкретные поступки, а лишь за общение с тем, кто совершил осуждаемые поступки. Помимо дискриминации разработчиков на основе их имени, email или работодателя, удивление вызвало то, что удаление произведено без каких-либо объяснений. Последующие разъяснения дали понять, что дело в санкциях, и удаление выполнено на основе консультации с юристами, но при этом не было предоставлено полного юридического анализа и не были отмечены вовлечённые в необходимость выполнения санкций субъекты (Linux Foundation? разработчики из США? Создатели дистрибутивов?). Вельте полагал, что при разработке ядра значение имеет совместная работа отдельных разработчиков, независимо от того, кто их работодатели, а вклад в разработку оценивается по заслугам, а не по личности участника и не на основании работы в какой-то компании. Удаление из списка сопровождающих, по мнению Вельте, можно было понять, если бы конкретные разработчики были добавлены в санкционный список, но в рассматриваемом случае удалены люди, которые лишь предположительно могли быть связаны с подсанкционными компаниями. Но даже в случае предоставления убедительных юридических доводов, перед фактическим исключением мэйнтейнеров было бы правильным провести публичное обсуждение, попытаться найти способ обойти требования юристов и организовать общественное движение против. В крайнем случае, если обходные пути не были бы найдены, по мнению Вельте, можно было ожидать гражданского неповиновения или оставления в файле MAINTAINERS пояснений о том, что удаление стало вынужденной мерой. Вместо этого наиболее значимые разработчики без лишней огласки в составе исправлений символьных драйверов применили патч с размытой формулировкой и тем самым проявили неуважение к работе удалённых участников и показали другим разработчикам как в сообществе люди относятся друг к другу.



