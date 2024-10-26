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Создатель iptables выразил сожаление о том, во что превратилось Linux-сообщество

26.10.2024 10:44

Харальд Вельте (Harald Welte), известный разработчик ядра Linux, лауреат премии за значительный вклад в развитие свободного ПО, основатель организации gpl-violations.org и один из создателей netfilter/iptables, опубликовал своё мнение относительно удаления участников из списка мэйнтейнеров ядра Linux на основании их предполагаемой работы в подсанкционных компаниях. По словам Харальда, он гордился вовлечённостью в работу сообщества разработчиков ядра, но нынешнее сообщество не похоже на то, которое он помнит, и ему больно видеть, что сейчас там происходит. По его мнению нет ничего хуже дискриминации людей только из-за их паспорта, места жительства или места работы.

Как житель Германии он сравнивает подобную дискриминацию с действовавшим в чёрные времена его страны законом о родственной ответственности, который позволял привлечь человека к ответственности за преступления, совершённые членом его семьи. Конечно, исключение из процесса разработки ядра не сравнится с тюремным заключением, но принцип похожий - наказание следует не за конкретные поступки, а лишь за общение с тем, кто совершил осуждаемые поступки.

Помимо дискриминации разработчиков на основе их имени, email или работодателя, удивление вызвало то, что удаление произведено без каких-либо объяснений. Последующие разъяснения дали понять, что дело в санкциях, и удаление выполнено на основе консультации с юристами, но при этом не было предоставлено полного юридического анализа и не были отмечены вовлечённые в необходимость выполнения санкций субъекты (Linux Foundation? разработчики из США? Создатели дистрибутивов?).

Вельте полагал, что при разработке ядра значение имеет совместная работа отдельных разработчиков, независимо от того, кто их работодатели, а вклад в разработку оценивается по заслугам, а не по личности участника и не на основании работы в какой-то компании. Удаление из списка сопровождающих, по мнению Вельте, можно было понять, если бы конкретные разработчики были добавлены в санкционный список, но в рассматриваемом случае удалены люди, которые лишь предположительно могли быть связаны с подсанкционными компаниями.

Но даже в случае предоставления убедительных юридических доводов, перед фактическим исключением мэйнтейнеров было бы правильным провести публичное обсуждение, попытаться найти способ обойти требования юристов и организовать общественное движение против. В крайнем случае, если обходные пути не были бы найдены, по мнению Вельте, можно было ожидать гражданского неповиновения или оставления в файле MAINTAINERS пояснений о том, что удаление стало вынужденной мерой. Вместо этого наиболее значимые разработчики без лишней огласки в составе исправлений символьных драйверов применили патч с размытой формулировкой и тем самым проявили неуважение к работе удалённых участников и показали другим разработчикам как в сообществе люди относятся друг к другу.

  1. Главная ссылка к новости (https://laforge.gnumonks.org/b...)
  2. OpenNews: Бывший член совета директоров Linux Foundation пояснил причины удаления мэйнтейнеров из РФ
  3. OpenNews: Линус Торвальдс подтвердил решение по удалению мэйнтейнеров из РФ
  4. OpenNews: Из списка мэйнтейнеров ядра Linux удалено 11 участников из РФ
  5. OpenNews: Патчи от Байкал Электроникс отказались принимать в ядро Linux по политическим причинам
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62112-linux
Ключевые слова: linux, law
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Шарп (ok), 11:03, 26/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Как боженька смолвил. Если немцу и фину госдеп действительно выкрутил яйца, то можно было бы сделать всё помягче, а не как они поступили.
     
     
  • 2.7, Пустотеев (ok), 11:47, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Я финн..." - никто ему яйца не выкручивал поступать по хамски с русскими. Просто дали повод проявить себя и он проявил.
     

  • 1.3, pic (ok), 11:30, 26/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    После Торвальдса всё уже ясно, мусолить эту тему нет смысла, рыбка назад не плывёт.

    Нужно либо форкать ядро, либо создавать своё микроядро, у касперского оно уже есть, и они предусмотрели такой финал для СПО.

    Формировать собственные патчи на ванильное ядро бессмысленно, когда-нибудь всё равно придётся выбирать.

     
     
  • 2.4, devl547 (ok), 11:33, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    >у касперского оно уже есть

    Вот пусть у Касперского оно и остаётся и никуда в паблик не идёт.

     
  • 2.11, microcoder (ok), 12:00, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нужно либо форкать ядро, либо создавать своё микроядро

    Так вот именно! Когда начнёте? Где скачать попробовать?

     

  • 1.5, pic (ok), 11:39, 26/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Удаление из списка сопровождающих, по мнению Вельте, можно было понять, если бы конкретные разработчики были добавлены в санкционный список

    Т.е. по его мнению всё равно допустимо. Так что смысла больше нет.

     
     
  • 2.12, microcoder (ok), 12:01, 26/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е. по его мнению всё равно допустимо

    Законы надо исполнять. В РФ сажают за неисполнение

     

  • 1.6, pic (ok), 11:45, 26/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >попытаться найти способ обойти требования юристов и организовать общественное движение против. В крайнем случае, если обходные пути не были бы найдены, по мнению Вельте, можно было ожидать гражданского неповиновения или оставления в файле MAINTAINERS пояснений о том, что удаление стало вынужденной мерой.

    И что, чтобы это изменило? Приняли бы соответствующий закон и посадили бы. Не о том думает, сервера надо переносить и обеспечивать международную поддержку переезда. Но это вряд ли случится.

     
  • 1.8, Dzen Python (ok), 11:52, 26/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну таки да. Сильнее в этой ситуации Торвальдс и Ко обгадится даже при всем желании не смогли бы...вернее смогли бы, если бы начали нести впрямую в рассылке те самые "real news" о наших пустых полках и последних ежах, а Линус, по старой финской привычке, вскидывать руку в прямом эфире.

    Если проиграть ситуацию с самого начала, то более щадящим к ним был бы вариант:
    - Публично уведомить об удалении, с раскрытием причин
    - Дать срок обществу побурлить, указать на истинных виновников запуска бюрократических процедур
    - Только потом удалить.

    Просто сейчас вся эта мулька про "комплаенс" и "санукции" выглядит ну слишком уж...отмазочно. Сказали бы прямо - к нам пришли люди в штатском, с предложением от которого мы отказаться не можем, а у нас семьи и дети - вопросов бы ни у кого не было: все мы люди, и все мы не обучены держаться под пытками, даже если эта пытка - пока еще угрозы обрезать финансирование из гугла/майкро.

     
  • 1.9, A.Stahl (ok), 11:55, 26/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Дискриминация" по работодателю абсолютно логична и здрава. Что думает Х.Вельте об отношении к служащим СС после того как прошли "чёрные времена его страны"?
     
  • 1.10, birdie (ok), 11:56, 26/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Приятно, что в сообществе Линукс есть люди с яйцами.
     



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