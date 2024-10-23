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Линус Торвальдс подтвердил решение по удалению мэйнтейнеров из РФ

23.10.2024 23:14

К обсуждению удаления из списка мэйнейнеров ядра Linux разработчиков, связанных с РФ, подключился Линус Торвальдc, который отказался отменять изменение, указал, что требования комплаенса не ограничиваются США, подтвердил, что причиной являются санкции против РФ, и написал, что истерика появившихся в обсуждении случайных анонимных участников ничего не изменит. Он также написал, что необходимость блокировки ему и другим мэйнтейнерам пояснили юристы, но он не будет начинать дискуссию по юридическим вопросам со случайными людьми, не причастными к работе над ядром, которых он подозревает в том, что они оплачиваемые тролли.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/all/CA...)
  2. OpenNews: Из списка мэйнтейнеров ядра Linux удалено 11 участников из РФ
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62100-linux
Ключевые слова: linux
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, mikhailnov (ok), 23:19, 23/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "Меня попросили"
     
     
  • 2.12, karlmarx (ok), 23:53, 23/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Did you think I'd be *supporting* Russian aggression?"
     

  • 1.2, laindono (ok), 23:21, 23/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Он так же напомнил, что он вообще говоря финн.
     
     
  • 2.3, xsignal (ok), 23:23, 23/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А в "Just for fun" утверждал, что швед.
     
     
  • 3.4, laindono (ok), 23:25, 23/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Родился он в Финляндии. И университет закончил в Финляндии.
     
     
  • 4.13, karlmarx (ok), 23:53, 23/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Финляндии живут этнические шведы, говорящие на шведском языке, фамилия шведская.
     

  • 1.7, laindono (ok), 23:37, 23/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Кстати интересный факт. Нилс Торвальдс (вообще читается как Турвальдс), отец Линуса интересный человек. По крайней мере будет понятно, откуда Линус настолько неплохо разбирается в ситуации и почему у него именно такая позиция.
     
     
  • 2.9, Zenitur (ok), 23:42, 23/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По крайней мере будет понятно, откуда Линус настолько неплохо разбирается в ситуации

    Поначалу подумал, что воевал в советско-финнской. Ан нет, гугл говорит "родился в 1945 году".

    > и почему у него именно такая позиция

    В других странах у людей "по умолчанию" такая позиция (за редкими исключениями). Стивен Спилберг, Стивен Кинг, Джоан Роулинг, Ален Делон, группа Scorpions, Depeche Mode, Арнольд Шварцнегер, Роберт Де Ниро, Пол Ромеро, Джордж Клуни, Мила Йолович, Мадонна и другие. Гораздо сложнее найти тех, кто занимает другую позицию. Разве что Стивен Сигал и тот чел из Deep Purple. Если вы общаетесь с человеком из другой страны, по умолчанию у них такая позиция, как у Торвальдса.

    Я не говорю что прям у каждого. В странах Латинской Америки бывает иначе - судя по тому, что пишут в соцсетях.

     

  • 1.10, xsignal (ok), 23:47, 23/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > необходимость блокировки ему и другим мэйнтейнерам пояснили юристы

    О, даже так... Пришлось прибегнуть к юридической помощи... Похоже Дуров не врал, и на Торвальдса также наехали..

     
     
  • 2.11, karlmarx (ok), 23:51, 23/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Did you think I'd be *supporting* Russian aggression?" Вы ее поддерживаете? Массовые убийства, изнасилования, военные преступления и т.п. Все понятно, обосновано и заслужено.
     



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