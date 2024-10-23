Линус Торвальдс подтвердил решение по удалению мэйнтейнеров из РФ

> По крайней мере будет понятно, откуда Линус настолько неплохо разбирается в ситуации

Поначалу подумал, что воевал в советско-финнской. Ан нет, гугл говорит "родился в 1945 году".

> и почему у него именно такая позиция

В других странах у людей "по умолчанию" такая позиция (за редкими исключениями). Стивен Спилберг, Стивен Кинг, Джоан Роулинг, Ален Делон, группа Scorpions, Depeche Mode, Арнольд Шварцнегер, Роберт Де Ниро, Пол Ромеро, Джордж Клуни, Мила Йолович, Мадонна и другие. Гораздо сложнее найти тех, кто занимает другую позицию. Разве что Стивен Сигал и тот чел из Deep Purple. Если вы общаетесь с человеком из другой страны, по умолчанию у них такая позиция, как у Торвальдса.

Я не говорю что прям у каждого. В странах Латинской Америки бывает иначе - судя по тому, что пишут в соцсетях.

