Бывший член совета директоров Linux Foundation пояснил причины удаления мэйнтейнеров из РФ

К обсуждению удаления мэйнтейнеров из РФ присоединился Джеймс Боттомли (James Bottomley), мэйнтейнер подсистемы SCSI, ранее занимавший посты члена совета директоров и председателя технического консультативного совета Linux Foundation. Джеймс извинился за то, как было произведено удаление, и пояснил, что удаление связано с санкциями против компаний из РФ, которые попали в список OFAC SDN, опубликованный Министерством финансов США. По словам Джеймса, возможность сотрудничать с компаниями из США для работников компаний, находящихся в санкционном списке, ограничена и подобные работники не могут находится в числе мэйнтейнеров ядра Linux. Если удаление произведено по ошибке и текущий работодатель не находится в указанном списке, то разработчику следует предоставить информацию об этом Грегу Кроа-Хартману (это именно та документация, о которой шла речь в первом сообщении об удалении). В любом случае Джеймс пообещал при необходимости добавить в файл CREDITS упоминание о вкладе удалённых участников в разработку ядра. Причиной следования санкциям названо нахождение в США всей инфраструктуры для разработки ядра Linux и большого числа сопровождающих. Из-за этого при разработке ядра невозможно игнорировать требования законодательства США. Джеймс также выразил надежду, что удаления из списка мэйнтейнеров будет достаточно для удовлетворения требований Министерства финансов США и из ядра не придётся удалять код, переданный подсанкционными разработчиками. В отдельном письме Джеймс написал, что задержка с публикацией пояснений и ответов на вопросы связана с тем, что юристы ещё продолжают обсуждение специфики следования санкциям при разработке ядра и в дальнейшем намерены опубликовать подробный документ, описывающего связанные с санкциями правила. Пояснение Джеймса отправлено в ответ на прощальное письмо Сергея Семина, попавшего в число удалённый мэйнтейнеров. В своём письме Сергей сообщил, что после случившегося он потерял мотивацию для продолжения дальнейшего участия в разработке ядра, а попытки получить у вышестоящего мэйнтенера более подробную информацию о причине удаления не прояснили ситуацию - в ответе было лишь извинение, упоминание санкций, сожаление о невозможности что-либо сделать и совет обратиться к юристу своей компании. При этом Сергей уже более года участвует в разработке ядра только как волонтёр, а не как оплачиваемый работник. За время работы в сообществе Сергей отправил 518 патчей, прорецензировал 253 патча и принял участие в тестировании 80 патчей. В списке рассылки ядра также опубликовано предложение удалить из списка мэёнтейнеров разработчиков, трудоустроенных в компании Huawei, так как данная компания также находится в санкционных списках США. Теодор Цо (Theodore Ts'o), создатель файловой системы Ext4, пояснил, что в США действует несколько разных санкционных списков и те санкции, которые применяются к Huawei, попадают под исключения, допускающие возможность принимать исправления и вовлекать в рецензирование кода разработчиков данной компании, если взаимодействие с ними осуществляется на публичной платформе, такой как списки рассылки разработчиков ядра Linux. В случае подсанкционных российских компаний требования более жёсткие, так как Linux может применяться в военных целях, например, в ракетах и беспилотных летательных аппаратах. Как проживающий в США он при приёме изменений обязан выполнять законы и требования, установленные правительством США, а также убедиться, что производимые действия не представляют опасность для других разработчиков Linux. При этом у мэйнтейнеров из других стран могут возникать другие обязательства.



