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OpenTofu удалил провайдеров YandexCloud, SberCloud и Rustack, и заблокировал доступ к репозиторию из России

28.08.2024 20:48

Проект OpenTofu, в рамках которого под эгидой организации Linux Foundation развивается открытый форк платформы управления конфигурацией и автоматизации поддержания инфраструктуры Terraform, заблокировал доступ с российских IP-адресов к репозиторию registry.opentofu.org, через который распространяются модули и провайдеры для использования с OpenTofu. Кроме того, OpenTofu удалил из репозитория провайдеров (плагины для взаимодействия с облачными сервисами и управления ресурсами в них) для облачных систем SberСloud, Yandex Cloud и Rustack Cloud Platform.

Блокировка доступа к репозиторию произведена по единогласному решению 5 членов управляющего совета в качестве меры по соблюдению санкций компанией, находящейся в юрисдикции США. Уточняется, что решение принято из опасения появления юридических проблем у компании, осуществляющей хостинг репозитория.

В качестве причины удаления провайдеров для облачных систем, развиваемых российскими компаниями, указаны новые правила сервиса. На вопросы показать "новые правила" председатель управляющего совета ограничился ссылкой на решение о блокировке доступа с российских IP-адресов, не пояснив как это связано с удалением поддержки провайдеров, т.е. плагинов для взаимодействия с сервисами. Первый запрос отмены удаления провайдеров был отклонён, а второй, содержащий более развёрнутую аргументацию, пока не рассмотрен.

Законодательство США, регулирующее экспорт, запрещает предоставлять добавленным в санкционные списки компаниям или резидентам находящихся под санкциями стран коммерческие сервисы или сервисы, которые могут использоваться в коммерческих целях. При этом ранее проведённый организациями Apache Software Foundation, Linux Foundation и GitHub юридический анализ показал, что ограничения экспортного контроля не распространяются на публично доступное открытое ПО и публичные репозитории.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenTofu 1.7, форка платформы управления конфигурацией Terraform
  3. OpenNews: IBM покупает HashiCorp за 6.4 млрд долларов
  4. OpenNews: OpenTF, форк платформы Terraform, переименован в OpenTofu
  5. OpenNews: GitHub обновил правила, касающиеся торговых санкций
  6. OpenNews: Docker Hub начал блокировать доступ из России
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61779-opentofu
Ключевые слова: opentofu
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Gourytch (ok), 23:17, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    лица нетрадиционной социальной ориентации.
     
     
  • 2.7, 12yoexpert (ok), 00:17, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда бы их не заблокировали
     

  • 1.5, mikhailnov (ok), 23:35, 28/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Что интересно, второй запрос на восстановление удаленного кода отправлен 16-летним школьником, по крайней мере как заявлено у него в профиле на Гитхабе...
     
     
  • 2.8, 12yoexpert (ok), 00:22, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там политсрач, скука смертная. вот на опеннете полный порядок, в Багдаде всё спокойно
     
     
  • 3.9, AleksK (ok), 00:26, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так кастрюли моментально набежали
     
     
  • 4.16, 12yoexpert (ok), 02:33, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под "перед выездом за границу" Высоцкого коммент писал?
     

  • 1.10, Celcion (ok), 01:02, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Учитывая, что среди сооснователей данного проекта гражданин, родившийся в стране на букву "У", но, как и подобает всем истинным патриотам данной страны, проживающий за её пределами - данное решение было лишь вопросом времени и скорее удивляет то, почему они приняли его только сейчас. Опять же, учитывая как охотно данный гражданин всем в реплаях объясняет причину блокировки, несложно предположить кто был инициатором данного решения...
     
     
  • 2.11, Beta Version (ok), 01:11, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Не сложно прочитать предложение "Уточняется, что решение принято из опасения появления юридических проблем у компании, осуществляющей хостинг репозитория." и оставить свои домыслы при себе.
     
     
  • 3.12, Celcion (ok), 01:25, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не сложно прочитать предложение "Уточняется, что решение принято из опасения появления юридических проблем у компании, осуществляющей хостинг репозитория."

    Конечно, несложно. Гораздо проще, чем найти хоть какое-то фактическое обоснование полной блокировке доступа из России. Тем более, что "опасения появления юридических проблем" - такое удобное оправдание любых подобных действий, что грех не воспользоваться, я понимаю.

     
     
  • 4.14, Школьник (ok), 01:33, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странно еще, почему для российского титана не нашлось вот таких опасений. Вот бы знать, почему так.
     
     
  • 5.15, Celcion (ok), 02:09, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот бы знать, почему так.

    Наверное, потому, что опыт параллельного импорта как бы намекает, что пользоваться такими вариантами могут не только лишь все...

     

  • 1.13, cheburnator9000 (ok), 01:28, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Круто.
     



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