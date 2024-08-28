OpenTofu удалил провайдеров YandexCloud, SberCloud и Rustack, и заблокировал доступ к репозиторию из России

Проект OpenTofu, в рамках которого под эгидой организации Linux Foundation развивается открытый форк платформы управления конфигурацией и автоматизации поддержания инфраструктуры Terraform, заблокировал доступ с российских IP-адресов к репозиторию registry.opentofu.org, через который распространяются модули и провайдеры для использования с OpenTofu. Кроме того, OpenTofu удалил из репозитория провайдеров (плагины для взаимодействия с облачными сервисами и управления ресурсами в них) для облачных систем SberСloud, Yandex Cloud и Rustack Cloud Platform.

Блокировка доступа к репозиторию произведена по единогласному решению 5 членов управляющего совета в качестве меры по соблюдению санкций компанией, находящейся в юрисдикции США. Уточняется, что решение принято из опасения появления юридических проблем у компании, осуществляющей хостинг репозитория.

В качестве причины удаления провайдеров для облачных систем, развиваемых российскими компаниями, указаны новые правила сервиса. На вопросы показать "новые правила" председатель управляющего совета ограничился ссылкой на решение о блокировке доступа с российских IP-адресов, не пояснив как это связано с удалением поддержки провайдеров, т.е. плагинов для взаимодействия с сервисами. Первый запрос отмены удаления провайдеров был отклонён, а второй, содержащий более развёрнутую аргументацию, пока не рассмотрен.

Законодательство США, регулирующее экспорт, запрещает предоставлять добавленным в санкционные списки компаниям или резидентам находящихся под санкциями стран коммерческие сервисы или сервисы, которые могут использоваться в коммерческих целях. При этом ранее проведённый организациями Apache Software Foundation, Linux Foundation и GitHub юридический анализ показал, что ограничения экспортного контроля не распространяются на публично доступное открытое ПО и публичные репозитории.



