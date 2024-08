OpenTofu удалил провайдеров YandexCloud, SberCloud и Rustack, и заблокировал доступ к репозиторию из России

2.11 , Beta Version ( ok ), 01:11, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Не сложно прочитать предложение "Уточняется, что решение принято из опасения появления юридических проблем у компании, осуществляющей хостинг репозитория." и оставить свои домыслы при себе.

3.12 , Celcion ( ok ), 01:25, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не сложно прочитать предложение "Уточняется, что решение принято из опасения появления юридических проблем у компании, осуществляющей хостинг репозитория." Конечно, несложно. Гораздо проще, чем найти хоть какое-то фактическое обоснование полной блокировке доступа из России. Тем более, что "опасения появления юридических проблем" - такое удобное оправдание любых подобных действий, что грех не воспользоваться, я понимаю.

4.14 , Школьник ( ok ), 01:33, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Странно еще, почему для российского титана не нашлось вот таких опасений. Вот бы знать, почему так.

5.15 , Celcion ( ok ), 02:09, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот бы знать, почему так. Наверное, потому, что опыт параллельного импорта как бы намекает, что пользоваться такими вариантами могут не только лишь все...